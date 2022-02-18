Второй тайм

96' После классного второго тайма Майнц совершает камбэк и уходит с поля победителем!

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Арангис Чарлес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Ингвартсен Маркус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

94' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Удар от ворот произведет Майнц

93' Пьеро Инкапье из команды Байер Л делает неудачный навес.

92' Удар от ворот произведет Майнц

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

89' Супер-замена от тренера! Ингвартсен Маркус только вышел на поле и уже забил!

88' Г О О О О Л - Ингвартсен Маркус первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

88' Пьеро Инкапье ошибается в защите.

88' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

86' Тапсоба Эдмон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Супер-замена от тренера! Бутьюс Жан-Поль только вышел на поле и уже забил!

84' Г О О О О Л - Бутьюс Жан-Поль первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

84' Плохо сыграл Та Джонатан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

84' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Майнц пробьет пенальти!

83' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

83' Хак Александер из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

82' Пьеро Инкапье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

81' Робин Центнер не дал случится голу! Аларио Лукас должен был забивать, но Робин Центнер сделал отличный сейв

81' Пьеро Инкапье разрезает оборону соперника отличным пасом

77' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Аларио Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Та Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Г О О О О Л - Аларио Лукас забивает с правой ноги!

73' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Жереми Фримпонг возвращается на поле.

71' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Жереми Фримпонг получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Жереми Фримпонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

70' Жереми Фримпонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Пьеро Инкапье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Пьеро Инкапье наказан за толчок Онисиво Карим

69' Робин Центнер не дал случится голу! Аларио Лукас должен был забивать, но Робин Центнер сделал отличный сейв

68' Удар от ворот произведет Майнц

67' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

67' Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Аарон Мартин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

63' Андрих Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Майнц отменен из-за положения "вне игры".

61' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

60' Аарон Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Команда Майнц сравняла счет! Игра продолжается!

57' Г О О О О Л - Аарон Мартин левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

56' Демирбай Керем совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Кор Доминик из команды Майнц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

54' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

53' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

52' Тапсоба Эдмон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Судья свистит. Пьеро Инкапье атаковал сзади соперника. Это Видмер Сильван заработал своей команде штрафной

51' Аларио Лукас нанес удар головой, но Робин Центнер спокойно отбил мяч.

51' Жереми Фримпонг из команды Байер Л забрасывает мяч в штрафную.

50' Онисиво Карим из команды Майнц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

50' Матч возобновится спорным мячом

50' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

50' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Градецки Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Шик Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Отличные скиллы показывает Диаби Мусса , обводя своих соперников

46' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля