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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Майнц
3:2
Конец матча

Стадион:
Байер Л
0'
31' Желтая карточка
Адли Амин
0:1
35' Гол
Шик Патрик
56' Желтая карточка
Демирбай Керем
1:1
57' Гол
Аарон Мартин
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Онисиво Карим
66' Желтая карточка
Аарон Мартин
1:2
74' Гол
Аларио Лукас
2:2
84' Гол
Бутьюс Жан-Поль
3:2
88' Гол
Ингвартсен Маркус
90' Желтая карточка
Ингвартсен Маркус
90'+6

Ход матча

31'
 
Адли Амин
35'
0:1
Шик Патрик
(Демирбай Керем)
48'
 
Аларио Лукас
Шик Патрик
56'
 
Демирбай Керем
57'
Аарон Мартин
1:1
60'
Онисиво Карим
 
66'
Аарон Мартин
 
69'
Штёгер Кевин
Jae-Sung Lee
 
71'
 
Паулиньо Жозе
Адли Амин
71'
 
Арангис Чарлес
Демирбай Керем
74'
1:2
Аларио Лукас
(Диаби Мусса)
82'
Бутьюс Жан-Поль
Кор Доминик
 
82'
Ингвартсен Маркус
Онисиво Карим
 
82'
Бюргзорг Делано
Буркардт Джонатан
 
84'
Бутьюс Жан-Поль
2:2
88'
Ингвартсен Маркус
3:2
90'
Баррейро Леандро
Стах Антон
 
90'
Ингвартсен Маркус
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 153
Майнц 9.8% (15)
X 10.5% (16)
Байер Л 79.7% (122)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
30
Видмер
Сильван
6
Стах
Антон
31
Кор
Доминик
3
Аарон
Мартин
29
Буркардт
Джонатан
7
Ли
Чхэ-Сон
II
9
Онисиво
Карим
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
33
Инкапье
Пьеро
8
Андрих
Роберт
10
Демирбай
Керем
31
Адли
Амин
27
Вирц
Флориан
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
Майнц
3-4-2-1
Байер Л
4-2-3-1

История личных встреч

Майнц
Байер Л

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед

26 матчей

26.9%
15.4%
57.7%
7 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Б
1:0
Б
2:2
Б
0:1
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:5
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:1
Б
0:2
Б
2:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:3
Б
0:0
Б
0:1
Б
1:4
Б
1:0
Б
2:2
Б
3:2
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:1
Б
4:2
Б
2:2
К
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 7 0.3
Ли Чхэ-Сон II 4 0.17
Онисиво Карим 3 0.13
Хак Александер 3 0.13
Ингвартсен Маркус 3 0.13
Видмер Сильван 2 0.09
Бутьюс Жан-Поль 2 0.09
Ньякат Мусса 2 (1) 0.09
Стах Антон 1 0.04
Аарон Мартин 1 0.04
Штёгер Кевин 1 0.04
Салаи Адам 1 0.04
Бель Штефан 1 0.04
Сен-Жюст Джеремая 1 0.04
Лукоки Андерсон 1 0.04
Кор Доминик 0 0
Баррейро Леандро 0 0
Небель Пауль 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 20 (1) 0.87
Диаби Мусса 10 0.43
Вирц Флориан 7 0.3
Андрих Роберт 4 0.17
Адли Амин 3 0.13
Беллараби Карим 2 0.09
Та Джонатан 2 0.09
Аларио Лукас 2 0.09
Фримпонг Жереми 1 0.04
Демирбай Керем 1 (1) 0.04
Арангис Чарлес 1 0.04
Инкапье Пьеро 1 0.04
Амири Надим 1 0.04
Тапсоба Эдмон 1 0.04
Баккер Митчел 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Паласиос Эксекиэль 0 0
Коссуну Одилон 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 5 1
Бель Штефан 6 0
Хак Александер 4 1
Свенссон Бо 4 0
Аарон Мартин 4 0
Стах Антон 4 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Ли Чхэ-Сон II 3 0
Небель Пауль 3 0
Штёгер Кевин 2 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Салаи Адам 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Тауэр Никлас 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 8 1
Демирбай Керем 7 0
Фримпонг Жереми 6 0
Андрих Роберт 4 1
Баккер Митчел 5 0
Та Джонатан 4 0
Коссуну Одилон 3 0
Инкапье Пьеро 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Аларио Лукас 2 0
Беллараби Карим 2 0
Адли Амин 2 0
Вирц Флориан 2 0
Паулиньо Жозе 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
28
12 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
6
26%
4
14%
1-15
3
13%
9
32%
16-30
3
13%
3
11%
31-45
3
13%
3
11%
46-60
1
4%
5
18%
61-75
7
30%
4
14%
76-90

Пропущено

8
22
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 11
0
0%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
25%
3
14%
31-45
1
13%
2
9%
46-60
4
50%
3
14%
61-75
1
13%
7
32%
76-90

Забито

11
29
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
0
0%
5
17%
1-15
3
27%
2
7%
16-30
2
18%
5
17%
31-45
1
9%
5
17%
46-60
2
18%
6
21%
61-75
3
27%
6
21%
76-90

Пропущено

18
20
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
11%
2
10%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
6
33%
5
25%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
1
6%
4
20%
76-90

Забито

34
57
17 В 1-м тайме 28
17 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 15
4 Не забивали 1
6
18%
9
16%
1-15
6
18%
11
19%
16-30
5
15%
8
14%
31-45
4
12%
8
14%
46-60
3
9%
11
19%
61-75
10
29%
29%
10
18%
76-90

Пропущено

26
42
9 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 20
2
8%
6
14%
1-15
3
12%
4
10%
16-30
4
15%
9
21%
31-45
7
27%
7
17%
46-60
8
31%
5
12%
61-75
2
8%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1
Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0
Байер Л
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байер Л - Штуттгарт 4:2 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Байер Л - Аугсбург 5:1 Боруссия М - Байер Л 1:2
Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 22 17 1 4 70 - 25 52
2. Боруссия Д Заявка 22 15 1 6 57 - 36 46
3. Байер Л Заявка 23 12 5 6 60 - 39 41
4. Хоффенхайм Заявка 22 10 4 8 43 - 34 34
5. РБ Лейпциг Заявка 22 10 4 8 43 - 27 34
6. Фрайбург Заявка 22 9 7 6 34 - 25 34
7. Унион Берлин Заявка 22 9 7 6 29 - 30 34
8. Майнц Заявка 23 10 4 9 34 - 26 34
9. Кёльн Заявка 22 8 8 6 34 - 37 32
10. Айнтрахт Фр Заявка 22 8 7 7 33 - 34 31
11. Бохум Заявка 22 8 4 10 24 - 32 28
12. Вольфсбург Заявка 22 8 3 11 23 - 33 27
13. Боруссия М Заявка 22 7 5 10 30 - 40 26
14. Герта Заявка 22 6 5 11 24 - 45 23
15. Арминия Заявка 22 4 10 8 21 - 29 22
16. Аугсбург Заявка 22 5 7 10 24 - 38 22
17. Штуттгарт Заявка 22 4 6 12 26 - 42 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 22 3 4 15 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 9 0 2 33 - 10 27
2. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
3. Боруссия Д Заявка 11 9 0 2 33 - 18 27
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 11 7 2 2 25 - 12 23
6. Унион Берлин Заявка 11 6 3 2 14 - 12 21
7. Кёльн Заявка 11 6 3 2 19 - 15 21
8. Бохум Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
9. Байер Л Заявка 11 6 2 3 30 - 19 20
10. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 18 - 12 19
11. Боруссия М Заявка 11 5 2 4 19 - 19 17
12. Аугсбург Заявка 10 4 3 3 15 - 16 15
13. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
14. Вольфсбург Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
15. Айнтрахт Фр Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
16. Гройтер Фюрт Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
17. Штуттгарт Заявка 11 3 2 6 18 - 23 11
18. Арминия Заявка 11 1 7 3 11 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 37 - 15 25
2. Байер Л Заявка 12 6 3 3 30 - 20 21
3. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 24 - 18 19
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
5. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
6. Унион Берлин Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
7. Вольфсбург Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
8. Арминия Заявка 11 3 3 5 10 - 13 12
9. Хоффенхайм Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
10. Кёльн Заявка 11 2 5 4 15 - 22 11
11. Боруссия М Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Герта Заявка 11 2 2 7 9 - 28 8
13. РБ Лейпциг Заявка 10 1 4 5 9 - 13 7
14. Бохум Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
15. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
16. Штуттгарт Заявка 11 1 4 6 8 - 19 7
17. Майнц Заявка 11 2 1 8 10 - 19 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 0 1 10 9 - 40 1
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Прогнозы 153
Майнц 9.8% (15)
X 10.5% (16)
Байер Л 79.7% (122)
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Прогнозы на матч Майнц 3:2 Байер Л

Исход игры
Майнц
9.8% (15)
Ничья
10.5% (16)
Байер Л
79.7% (122)
Тотал 2.5
Больше
76.09% (105)
Меньше
23.91% (33)
Обе команды забьют
Да
84.78% (117)
Нет
15.22% (21)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
51.6% (79)
1:1 Ничья
8.5% (13)
0:1 Байер Л
7.8% (12)
1:3 Байер Л
6.5% (10)
2:1 Майнц
5.2% (8)
0:2 Байер Л
3.3% (5)
1:0 Майнц
2% (3)
2:3 Байер Л
2% (3)
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