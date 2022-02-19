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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Веллингтон Феникс
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Сидней
0' 15'
Лучшие коэффициенты
Веллингтон Феникс
Ничья
Сидней
3.70
3.80
2.12
Все Коэффициенты
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
4
Вуттон
Скотт
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
7
Walter
Sandoval
14
Руфер
Алекс
23
Clayton
Rhys
Lewis1
10
Пископо
Рено
11
Сотирио
Джошуа
9
Болл
Дэвид
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
2
Доначи
Джеймс
4
Уилкинсон
Алекс
5
О'тул
Коннор
17
Касерес
Энтони
6
Амини
Мустафа
22
Берджесс
Макс
10
Нинкович
Милош
27
Элвис
Камсоба
14
Ле
Фондре
Адам
Веллингтон Феникс
Сидней

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Сидней

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
53.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

27 матчей

3.7%
96.3%
0 побед 1 ничья 26 побед

Первый тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Второй тайм

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

42 матча

26.2%
11.9%
61.9%
11 побед 5 ничьих 26 побед

Первый тайм

23.8%
31%
45.2%
10 побед 13 ничьих 19 побед

Второй тайм

16.7%
38.1%
45.2%
7 побед 16 ничьих 19 побед

История матчей

AЛ(
2:1
2:1
1:2
3:1
2:2
2:1
0:1
0:1
1:3
4:0
1:4
3:2
1:1
3:1
0:1
1:3
1:1
0:0
1:2
0:3
4:1
1:0
2:1
7:1
1:2
2:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
4:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
4:2
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:1
ПК
2:3
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотирио Джошуа 3 0.27
Хупер Гэри 3 (1) 0.27
Walter Sandoval 3 0.27
Пископо Рено 3 (1) 0.27
Вуттон Скотт 1 0.09
Болл Дэвид 0 0
Руфер Алекс 0 0
Clayton Rhys Lewis1 0 0
Саттон Сэм 0 0
Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касерес Энтони 3 (2) 0.27
Бобо 3 0.27
Берджесс Макс 2 0.18
Элвис Камсоба 2 0.18
Бухагьяр Трент 1 0.09
Нинкович Милош 1 0.09
Ле Фондре Адам 1 (1) 0.09
Patrick Wood 1 0.09

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болл Дэвид 4 0
Руфер Алекс 2 0
Clayton Rhys Lewis1 2 0
Хупер Гэри 1 0
Пейн Тим 1 0
Фентон Луис 1 0
Сэил Оливер 1 0
Nicholas Pennington 1 0
Пископо Рено 1 0
Эллиот Каллан 1 0
Уэйн Бен 1 0
Саттон Сэм 1 0
Oskar van Hattum 1 0
Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретре Пауло 4 0
Амини Мустафа 2 0
Ле Фондре Адам 1 0
Грант Райан 1 0
Рэдмейн Эндрю 1 0
Доначи Джеймс 1 0
Касерес Энтони 1 0
Берджесс Макс 1 0
Уорленд Бен 1 0
Бобо 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Patrick Wood 1 0
Patrick Yazbek 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
8%
2
25%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
5
42%
1
13%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Пропущено

6
4
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
5
63%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Забито

13
15
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
8%
3
20%
1-15
3
23%
3
20%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
5
38%
3
20%
61-75
1
8%
3
20%
76-90

Пропущено

15
12
2 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
5
33%
5
42%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
5
33%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2
Сидней
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2
Сидней - Перт Глори 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней - Макартур 0:1 Сидней Олимпик - Сидней 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 12 6 4 2 26 - 17 22
2. Веллингтон Феникс 0:0 11 5 3 3 13 - 15 18
3. Мельбурн Виктори 11 4 3 4 15 - 15 15
4. Аделаида Юнайтед 11 3 6 2 18 - 13 15
5. Сидней 0:0 11 3 5 3 14 - 13 14
6. Вестерн Сидней Уондерерс 8 3 3 2 11 - 9 12
7. Макартур 9 3 3 3 12 - 16 12
8. Вестерн Юнайтед 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Ньюкасл Джетс 9 3 2 4 16 - 17 11
10. Перт Глори 7 2 1 4 6 - 6 7
11. Сентрал Кост Маринерз 7 2 1 4 11 - 13 7
12. Брисбен Роар 8 2 1 5 7 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 0:0 8 5 2 1 12 - 6 17
2. Мельбурн Сити 7 3 2 2 12 - 9 11
3. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
4. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
5. Мельбурн Виктори 6 2 2 2 10 - 9 8
6. Брисбен Роар 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Ньюкасл Джетс 4 2 0 2 9 - 7 6
8. Сидней 0:0 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Аделаида Юнайтед 5 1 2 2 10 - 8 5
10. Сентрал Кост Маринерз 3 1 1 1 6 - 6 4
11. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 3 2 0 14 - 8 11
2. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
3. Сидней 0:0 6 2 3 1 7 - 5 9
4. Вестерн Юнайтед 6 2 2 2 7 - 8 8
5. Мельбурн Виктори 5 2 1 2 5 - 6 7
6. Перт Глори 6 2 0 4 5 - 5 6
7. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 7 - 10 5
8. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Макартур 4 1 1 2 6 - 9 4
10. Сентрал Кост Маринерз 4 1 0 3 5 - 7 3
11. Веллингтон Феникс 0:0 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 4 0 0 4 2 - 10 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Веллингтон Феникс
Ничья
Сидней
3.70
3.80
2.12
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Веллингтон Феникс 0:0 Сидней онлайн


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Веллингтон Феникс
Сидней

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