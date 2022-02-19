Австралия: A-Лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Leichhardt Oval
40' Желтая карточкаWalter Sandoval
1:0
43' ГолБолл Дэвид
45' Желтая карточкаJoshua Laws
45' Желтая карточкаЭлвис Камсоба
1:1
67' ГолБобо
74' Желтая карточкаАмини Мустафа
78' Желтая карточкаКасерес Энтони
Ход матча
40'
43'
1:0
45'
45'
60'
67'
1:1
74'
78'
90'
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
10
Пископо
Рено
23
Грант
Райан
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
-
21 Joshua LawsЗащитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
-
-
40 Alex Paulsen
-
-
-
Главный тренер: Ufuk Talay
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
9 БобоНападающий
-
-
33 Patrick Wood
-
Главный тренер: Steve Corica
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Сидней
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
53.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
27 матчей
3.7%
96.3%
0 побед 1 ничья 26 побед
Первый тайм
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Второй тайм
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед
42 матча
26.2%
11.9%
61.9%
11 побед 5 ничьих 26 побед
Первый тайм
23.8%
31%
45.2%
10 побед 13 ничьих 19 побед
Второй тайм
16.7%
38.1%
45.2%
7 побед 16 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотирио Джошуа
|3
|0.27
|Walter Sandoval
|3
|0.27
|Хупер Гэри
|3 (1)
|0.27
|Пископо Рено
|3 (1)
|0.27
|Болл Дэвид
|1
|0.09
|Вуттон Скотт
|1
|0.09
|Руфер Алекс
|0
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|0
|0
|Саттон Сэм
|0
|0
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бобо
|4
|0.36
|Касерес Энтони
|3 (2)
|0.27
|Берджесс Макс
|2
|0.18
|Элвис Камсоба
|2
|0.18
|Бухагьяр Трент
|1
|0.09
|Нинкович Милош
|1
|0.09
|Ле Фондре Адам
|1 (1)
|0.09
|Patrick Wood
|1
|0.09
|Грант Райан
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болл Дэвид
|4
|0
|Руфер Алекс
|2
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|2
|0
|Хупер Гэри
|1
|0
|Пейн Тим
|1
|0
|Фентон Луис
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|Walter Sandoval
|1
|0
|Nicholas Pennington
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Эллиот Каллан
|1
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Joshua Laws
|1
|0
|Саттон Сэм
|1
|0
|Oskar van Hattum
|1
|0
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретре Пауло
|4
|0
|Амини Мустафа
|3
|0
|Касерес Энтони
|2
|0
|Ле Фондре Адам
|1
|0
|Грант Райан
|1
|0
|Рэдмейн Эндрю
|1
|0
|Доначи Джеймс
|1
|0
|Берджесс Макс
|1
|0
|Уорленд Бен
|1
|0
|Бобо
|1
|0
|Элвис Камсоба
|1
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|Patrick Wood
|1
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
8%
2
22%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
5
38%
2
22%
61-75
1
8%
1
11%
76-90
Пропущено
7
5
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
5
63%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
7%
3
19%
1-15
3
21%
3
19%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
5
36%
4
25%
61-75
1
7%
3
19%
76-90
Пропущено
16
13
2 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
5
31%
5
38%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
5
31%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2
Сидней
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2
Сидней - Перт Глори 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней - Макартур 0:1 Сидней Олимпик - Сидней 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|12
|6
|4
|2
|26 - 17
|22
|2.
|Веллингтон Феникс
|11
|5
|3
|3
|14 - 16
|18
|3.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|4.
|Аделаида Юнайтед
|11
|3
|6
|2
|18 - 13
|15
|5.
|Сидней
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|7.
|Макартур
|9
|3
|3
|3
|12 - 16
|12
|8.
|Вестерн Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Ньюкасл Джетс
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|10.
|Перт Глори
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|12.
|Брисбен Роар
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|Мельбурн Сити
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|3.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|5.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|6.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Ньюкасл Джетс
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|8.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|2.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|3.
|Сидней
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|4.
|Вестерн Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|5.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|6.
|Перт Глори
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|7.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Макартур
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0