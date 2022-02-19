Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции ФРИБЕТ 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига (мужчины) 2021-2022

Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022

Мельбурн Виктори
0:0
Второй тайм: 79'

Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
0'
52' Желтая карточка
Jacob Farrell
73' Желтая карточка
Броксхэм Ли
79'
20
Келава
Иван
16
Нигро
Стефан
5
Спиранович
Мэттью
21
Родерик
Миранда
3
Дэвидсон
Джейсон
23
Рохас
Марко
8
Бриллант
Джошуа
6
Броксхэм
Ли
11
Фолами
Бен
22
Бриммер
Джейк
18
Д'Агостино
Николас
1
Биригитти
Марк
3
Миллер
Льюис
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
18
Jacob
Farrell
4
Нисбет
Джошуа
34
Harrison
Steele
8
Божанич
Оливер
7
Годдард
Си
12
Уренья
Марко
9
Каммингс
Джейсон
Мельбурн Виктори
Сентрал Кост Маринерз

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Сентрал Кост Маринерз

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
19.2%
3.9%
20 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

41 матч

51.2%
26.8%
22%
21 победа 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

29.3%
46.3%
24.4%
12 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

48.8%
29.3%
21.9%
20 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

КФ
2:1
1:1
1:1
2:3
3:2
2:1
2:3
4:1
5:2
1:1
1:1
1:0
0:3
4:1
0:2
3:3
2:1
3:1
2:1
0:3
3:1
1:3
0:0
1:0
6:2
1:1
2:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
0:4
ХАЛ
0:2
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:5
ХАЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сентрал Кост Маринерз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Божанич Оливер 1 0.33
Каммингс Джейсон 1 0.33
Годдард Си 1 0.33
Уренья Марко 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Броксхэм Ли 1 0
Сентрал Кост Маринерз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божанич Оливер 2 0
Миллер Льюис 1 0
Harrison Steele 1 0
Jacob Farrell 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2
Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 3 3 0 0 3 - 0 9
2. Макартур 3:1 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Сентрал Кост Маринерз 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Брисбен Роар 3 1 1 1 4 - 2 4
5. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Аделаида Юнайтед 1:3 3 1 0 2 3 - 5 3
7. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Мельбурн Виктори 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Мельбурн Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 3 3 0 0 3 - 0 9
2. Сентрал Кост Маринерз 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Макартур 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Мельбурн Виктори 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Аделаида Юнайтед 1:3 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 3:1 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Аделаида Юнайтед 1:3 3 1 0 2 3 - 5 3
3. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Сентрал Кост Маринерз 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Брисбен Роар 2 0 1 1 1 - 2 1
6. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Мельбурн Виктори 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Мельбурн Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 0 2 0 - 5 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Спиранович Мэттью уходит с поля. Кирдар Биркан выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Виктори
Ничья
Сентрал Кост Маринерз
3.05
3.70
5.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мельбурн Виктори 0:0 Сентрал Кост Маринерз онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Мельбурн Виктори
Сентрал Кост Маринерз

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 