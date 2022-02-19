Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022
0:0
Второй тайм: 79'
Стадион: ААМИ Парк
52' Желтая карточкаJacob Farrell
73' Желтая карточкаБроксхэм Ли
Ход матча
20
Келава
Иван
16
Нигро
Стефан
23
Рохас
Марко
11
Фолами
Бен
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
12
Уренья
Марко
- Основной состав
-
20 Келава ИванВратарь
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Круз РоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
-
14 Роулес КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Уренья МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Роу СтормЗащитник
-
21 Тонгик РуонЗащитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
10 Moresche
-
Главный тренер: Nick Montgomery
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Сентрал Кост Маринерз
26 матчей
80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
19.2%
3.9%
20 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед
41 матч
51.2%
26.8%
22%
21 победа 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
29.3%
46.3%
24.4%
12 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
48.8%
29.3%
21.9%
20 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Божанич Оливер
|1
|0.33
|Каммингс Джейсон
|1
|0.33
|Годдард Си
|1
|0.33
|Уренья Марко
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Броксхэм Ли
|1
|0
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божанич Оливер
|2
|0
|Миллер Льюис
|1
|0
|Harrison Steele
|1
|0
|Jacob Farrell
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2
Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|Макартур
|3:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|Брисбен Роар
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Аделаида Юнайтед
|1:3
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Макартур
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Аделаида Юнайтед
|1:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|3:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Аделаида Юнайтед
|1:3
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|3.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Брисбен Роар
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|6.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0