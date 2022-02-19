Олимпиада 2022
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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Перуджа
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Кремонезе
0'
28' Желтая карточка
Буррай Сальваторе
36'

Ход матча

28'
Буррай Сальваторе
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 5 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
Кремонезе
2.74
3.15
3.12
Все Коэффициенты
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
5
Анджелла
Габриэле
15
Дель
Орко
Кристиан
30
Феррарини
Габриэле
8
Буррай
Сальваторе
25
Санторо
Симоне
6
Сегре
Джакопо
44
Лизи
Франческо
10
Матос
Ридер
9
Де
Лука
Мануэль
12
Карнесекки
Марко
5
Касасола
Тиаго
6
Раванелли
Лука
13
Мерони
Андреа
17
Серникола
Леонардо
16
Бартоломей
Паоло
19
Кастаньетти
Микеле
7
Баэс
Хайме
70
Гаэтано
Джанлука
11
Стриццоло
Лука
9
Чофани
Даниэль
Перуджа
3-5-2
Кремонезе
4-2-3-1

История личных встреч

Перуджа
Кремонезе

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:3
СB
0:0
СB
2:1
СB
3:1
СB
4:0
СB
1:0
СB
3:3
СCA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 9 (4) 0.38
Матос Ридер 3 0.13
Куан Кристиан 3 0.13
Лизи Франческо 3 0.13
Рози Алеандро 2 0.08
Карретта Мирко 1 0.04
Курадо Маркос 1 0.04
Д'Урсо Кристиан 1 0.04
Сгарби Филиппо 1 0.04
Оливьери Марко 1 0.04
Мурано Джакопо 1 0.04
Занандреа Джанмария 1 0.04
Буррай Сальваторе 0 0
Фальцерано Марчелло 0 0
Сегре Джакопо 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Санторо Симоне 0 0
Феррарини Габриэле 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 7 0.29
Чофани Даниэль 6 (1) 0.25
Дзанимачча Лука 4 0.17
Фаджоли Николо 3 0.13
Стриццоло Лука 3 0.13
Видо Лука 3 0.13
Валери Эмануэле 3 0.13
Баэс Хайме 2 0.08
Гаэтано Джанлука 2 0.08
Ди Кармине Самуэль 2 0.08
Гондо Седрик 1 0.04
Вальцания Лука 1 0.04
Касасола Тиаго 1 0.04
Бьянкетти Маттео 0 0
Кастаньетти Микеле 0 0
Карнесекки Марко 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буррай Сальваторе 9 0
Лизи Франческо 7 0
Куан Кристиан 5 1
Фальцерано Марчелло 6 0
Курадо Маркос 6 0
Занандреа Джанмария 2 2
Рози Алеандро 5 0
Анджелла Габриэле 4 0
Матос Ридер 4 0
Дель Орко Кристиан 4 0
Карретта Мирко 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Санторо Симоне 3 0
Чичисола Леандро 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Оливьери Марко 2 0
Де Лука Мануэль 2 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Феррарини Габриэле 1 0
Гион Андреа 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 8 0
Серникола Леонардо 5 0
Околи Меме 5 0
Валери Эмануэле 5 0
Бьянкетти Маттео 4 0
Вальцания Лука 4 0
Стриццоло Лука 3 0
Фаджоли Николо 3 0
Гаэтано Джанлука 3 0
Баэс Хайме 1 1
Видо Лука 2 0
Дели Франческо 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Крешенци Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Раванелли Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
17
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
15%
2
12%
1-15
4
31%
3
18%
16-30
2
15%
5
29%
29%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
15%
2
12%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Забито

14
22
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
1
7%
1
5%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
2
14%
4
18%
31-45
3
21%
8
36%
46-60
3
21%
6
27%
61-75
2
14%
1
5%
76-90

Пропущено

10
12
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
4
40%
2
17%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
1
10%
3
25%
76-90

Забито

27
39
14 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 13
5 Не забивали 4
3
11%
3
8%
1-15
7
26%
5
13%
16-30
4
15%
9
23%
31-45
6
22%
11
28%
46-60
3
11%
8
21%
61-75
4
15%
3
8%
76-90

Пропущено

20
21
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
6
30%
3
14%
1-15
4
20%
4
19%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
3
15%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1
Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3
Кремонезе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1
Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 24 12 9 3 32 - 19 45
2. Кремонезе 0:0 Заявка 24 13 6 5 38 - 22 45
3. Лечче Заявка 23 11 10 2 37 - 20 43
4. Брешия Заявка 23 12 7 4 35 - 22 43
5. Монца Заявка 24 11 8 5 36 - 26 41
6. Асколи Заявка 24 11 6 7 35 - 29 39
7. Перуджа 0:0 Заявка 24 9 11 4 27 - 20 38
8. Фрозиноне Заявка 23 9 10 4 35 - 23 37
9. Беневенто Заявка 23 10 7 6 34 - 23 37
10. Читтаделла Заявка 23 9 8 6 26 - 24 35
11. Реджина Заявка 24 9 5 10 22 - 30 32
12. Комо Заявка 23 7 10 6 30 - 28 31
13. Тернана Заявка 24 8 7 9 35 - 35 31
14. Парма Заявка 24 6 10 8 29 - 30 28
15. СПАЛ 2013 Заявка 24 5 9 10 26 - 36 24
16. Алессандрия Заявка 24 6 5 13 25 - 37 23
17. Козенца Заявка 23 4 7 12 18 - 35 19
18. Виченца Виртус Заявка 24 3 5 16 24 - 43 14
19. Кротоне Заявка 23 2 8 13 22 - 36 14
20. Порденоне Заявка 24 2 6 16 18 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Кремонезе 0:0 Заявка 12 7 4 1 22 - 12 25
3. Лечче Заявка 11 7 4 0 24 - 10 25
4. Пиза Заявка 12 6 5 1 15 - 9 23
5. Беневенто Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
6. Читтаделла Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
7. Фрозиноне Заявка 12 4 6 2 18 - 12 18
8. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
9. Перуджа 0:0 Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
10. Тернана Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
11. Алессандрия Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
12. Брешия Заявка 11 3 5 3 15 - 14 14
13. Козенца Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
14. Парма Заявка 12 3 5 4 13 - 12 14
15. Комо Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
16. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
17. СПАЛ 2013 Заявка 12 2 5 5 18 - 20 11
18. Кротоне Заявка 12 2 5 5 13 - 17 11
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 4 7 12 - 20 7
20. Порденоне Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи Заявка 12 8 2 2 23 - 14 26
3. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
4. Перуджа 0:0 Заявка 12 5 6 1 14 - 10 21
5. Кремонезе 0:0 Заявка 12 6 2 4 16 - 10 20
6. Фрозиноне Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
7. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
8. Комо Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
9. Читтаделла Заявка 12 4 5 3 11 - 13 17
10. Беневенто Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Тернана Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
12. Реджина Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
13. Парма Заявка 12 3 5 4 16 - 18 14
14. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 4 5 8 - 16 13
15. Монца Заявка 12 2 6 4 11 - 15 12
16. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 15 - 23 8
17. Виченца Виртус Заявка 12 2 1 9 12 - 23 7
18. Козенца Заявка 11 0 5 6 7 - 21 5
19. Порденоне Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
20. Кротоне Заявка 11 0 3 8 9 - 19 3
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
Кремонезе
2.74
3.15
3.12
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Перуджа 0:0 Кремонезе онлайн


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