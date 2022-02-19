Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Ренато Кури
28' Желтая карточкаБуррай Сальваторе
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
5 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
45 Владение мячом, % 55
10
Матос
Ридер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матос РидерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рафья ХамзаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Перуджа
Кремонезе
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|9 (4)
|0.38
|Матос Ридер
|3
|0.13
|Куан Кристиан
|3
|0.13
|Лизи Франческо
|3
|0.13
|Рози Алеандро
|2
|0.08
|Карретта Мирко
|1
|0.04
|Курадо Маркос
|1
|0.04
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.04
|Сгарби Филиппо
|1
|0.04
|Оливьери Марко
|1
|0.04
|Мурано Джакопо
|1
|0.04
|Занандреа Джанмария
|1
|0.04
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Фальцерано Марчелло
|0
|0
|Сегре Джакопо
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
|Феррарини Габриэле
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|7
|0.29
|Чофани Даниэль
|6 (1)
|0.25
|Дзанимачча Лука
|4
|0.17
|Фаджоли Николо
|3
|0.13
|Стриццоло Лука
|3
|0.13
|Видо Лука
|3
|0.13
|Валери Эмануэле
|3
|0.13
|Баэс Хайме
|2
|0.08
|Гаэтано Джанлука
|2
|0.08
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0.08
|Гондо Седрик
|1
|0.04
|Вальцания Лука
|1
|0.04
|Касасола Тиаго
|1
|0.04
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буррай Сальваторе
|9
|0
|Лизи Франческо
|7
|0
|Куан Кристиан
|5
|1
|Фальцерано Марчелло
|6
|0
|Курадо Маркос
|6
|0
|Занандреа Джанмария
|2
|2
|Рози Алеандро
|5
|0
|Анджелла Габриэле
|4
|0
|Матос Ридер
|4
|0
|Дель Орко Кристиан
|4
|0
|Карретта Мирко
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Санторо Симоне
|3
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Оливьери Марко
|2
|0
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Феррарини Габриэле
|1
|0
|Гион Андреа
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|8
|0
|Серникола Леонардо
|5
|0
|Околи Меме
|5
|0
|Валери Эмануэле
|5
|0
|Бьянкетти Маттео
|4
|0
|Вальцания Лука
|4
|0
|Стриццоло Лука
|3
|0
|Фаджоли Николо
|3
|0
|Гаэтано Джанлука
|3
|0
|Баэс Хайме
|1
|1
|Видо Лука
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
17
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
15%
2
12%
1-15
4
31%
3
18%
16-30
2
15%
5
29%
29%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
15%
2
12%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Забито
14
22
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
1
7%
1
5%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
2
14%
4
18%
31-45
3
21%
8
36%
46-60
3
21%
6
27%
61-75
2
14%
1
5%
76-90
Пропущено
10
12
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
4
40%
2
17%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
1
10%
3
25%
76-90
Забито
27
39
14 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 13
5 Не забивали 4
3
11%
3
8%
1-15
7
26%
5
13%
16-30
4
15%
9
23%
31-45
6
22%
11
28%
46-60
3
11%
8
21%
61-75
4
15%
3
8%
76-90
Пропущено
20
21
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
6
30%
3
14%
1-15
4
20%
4
19%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
3
15%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1
Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3
Кремонезе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1
Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|32 - 19
|45
|2.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|24
|13
|6
|5
|38 - 22
|45
|3.
|Лечче
|Заявка
|23
|11
|10
|2
|37 - 20
|43
|4.
|Брешия
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|35 - 22
|43
|5.
|Монца
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|36 - 26
|41
|6.
|Асколи
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|35 - 29
|39
|7.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|24
|9
|11
|4
|27 - 20
|38
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|35 - 23
|37
|9.
|Беневенто
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 23
|37
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|26 - 24
|35
|11.
|Реджина
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|22 - 30
|32
|12.
|Комо
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|30 - 28
|31
|13.
|Тернана
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|35 - 35
|31
|14.
|Парма
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|29 - 30
|28
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 36
|24
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|25 - 37
|23
|17.
|Козенца
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|18 - 35
|19
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|24 - 43
|14
|19.
|Кротоне
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|22 - 36
|14
|20.
|Порденоне
|Заявка
|24
|2
|6
|16
|18 - 46
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 10
|25
|4.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|15 - 9
|23
|5.
|Беневенто
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 12
|18
|8.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|9.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|10.
|Тернана
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|11.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|12.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|13.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|14.
|Парма
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 12
|14
|15.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|16.
|Асколи
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 20
|11
|18.
|Кротоне
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 20
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Асколи
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 14
|26
|3.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|4.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|12
|5
|6
|1
|14 - 10
|21
|5.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 10
|20
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|7.
|Лечче
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|8.
|Комо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 13
|17
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|11.
|Тернана
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|12.
|Реджина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|13.
|Парма
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 18
|14
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 16
|13
|15.
|Монца
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 15
|12
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 23
|8
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 23
|7
|18.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 21
|5
|19.
|Порденоне
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 19
|3