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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Перуджа
0:0
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
28' Желтая карточка
Буррай Сальваторе
68' Желтая карточка
Серникола Леонардо
69' Желтая карточка
Мерони Андреа
78' Желтая карточка
Де Лука Мануэль
87' Желтая карточка
Валери Эмануэле
90' Желтая карточка
Дель Орко Кристиан
90'+5
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
5
Анджелла
Габриэле
15
Дель
Орко
Кристиан
30
Феррарини
Габриэле
8
Буррай
Сальваторе
25
Санторо
Симоне
6
Сегре
Джакопо
44
Лизи
Франческо
10
Матос
Ридер
9
Де
Лука
Мануэль
12
Карнесекки
Марко
5
Касасола
Тиаго
6
Раванелли
Лука
13
Мерони
Андреа
17
Серникола
Леонардо
16
Бартоломей
Паоло
19
Кастаньетти
Микеле
7
Баэс
Хайме
70
Гаэтано
Джанлука
11
Стриццоло
Лука
9
Чофани
Даниэль
Перуджа
3-5-2
Кремонезе
4-2-3-1

История личных встреч

Перуджа
Кремонезе

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:3
СB
0:0
СB
2:1
СB
3:1
СB
4:0
СB
1:0
СB
3:3
СCA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 9 (4) 0.38
Матос Ридер 3 0.13
Куан Кристиан 3 0.13
Лизи Франческо 3 0.13
Рози Алеандро 2 0.08
Карретта Мирко 1 0.04
Курадо Маркос 1 0.04
Д'Урсо Кристиан 1 0.04
Сгарби Филиппо 1 0.04
Оливьери Марко 1 0.04
Мурано Джакопо 1 0.04
Занандреа Джанмария 1 0.04
Буррай Сальваторе 0 0
Фальцерано Марчелло 0 0
Сегре Джакопо 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Санторо Симоне 0 0
Феррарини Габриэле 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 7 0.29
Чофани Даниэль 6 (1) 0.25
Дзанимачча Лука 4 0.17
Фаджоли Николо 3 0.13
Стриццоло Лука 3 0.13
Видо Лука 3 0.13
Валери Эмануэле 3 0.13
Баэс Хайме 2 0.08
Гаэтано Джанлука 2 0.08
Ди Кармине Самуэль 2 0.08
Гондо Седрик 1 0.04
Вальцания Лука 1 0.04
Касасола Тиаго 1 0.04
Бьянкетти Маттео 0 0
Кастаньетти Микеле 0 0
Карнесекки Марко 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буррай Сальваторе 9 0
Лизи Франческо 7 0
Куан Кристиан 5 1
Фальцерано Марчелло 6 0
Курадо Маркос 6 0
Занандреа Джанмария 2 2
Рози Алеандро 5 0
Дель Орко Кристиан 5 0
Анджелла Габриэле 4 0
Матос Ридер 4 0
Карретта Мирко 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Де Лука Мануэль 3 0
Санторо Симоне 3 0
Чичисола Леандро 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Оливьери Марко 2 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Феррарини Габриэле 1 0
Гион Андреа 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 8 0
Серникола Леонардо 6 0
Валери Эмануэле 6 0
Околи Меме 5 0
Бьянкетти Маттео 4 0
Вальцания Лука 4 0
Стриццоло Лука 3 0
Фаджоли Николо 3 0
Гаэтано Джанлука 3 0
Баэс Хайме 1 1
Видо Лука 2 0
Дели Франческо 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Крешенци Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Мерони Андреа 1 0
Раванелли Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
17
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
15%
2
12%
1-15
4
31%
3
18%
16-30
2
15%
5
29%
29%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
15%
2
12%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Забито

14
22
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
1
7%
1
5%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
2
14%
4
18%
31-45
3
21%
8
36%
46-60
3
21%
6
27%
61-75
2
14%
1
5%
76-90

Пропущено

10
12
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
4
40%
2
17%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
1
10%
3
25%
76-90

Забито

27
39
14 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 13
6 Не забивали 5
3
11%
3
8%
1-15
7
26%
5
13%
16-30
4
15%
9
23%
31-45
6
22%
11
28%
46-60
3
11%
8
21%
61-75
4
15%
3
8%
76-90

Пропущено

20
21
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
6
30%
3
14%
1-15
4
20%
4
19%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
3
15%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1
Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3
Кремонезе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1
Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 24 12 9 3 32 - 19 45
2. Кремонезе Заявка 24 13 6 5 38 - 22 45
3. Лечче Заявка 23 11 10 2 37 - 20 43
4. Брешия Заявка 23 12 7 4 35 - 22 43
5. Монца Заявка 24 11 8 5 36 - 26 41
6. Асколи Заявка 24 11 6 7 35 - 29 39
7. Перуджа Заявка 24 9 11 4 27 - 20 38
8. Фрозиноне Заявка 23 9 10 4 35 - 23 37
9. Беневенто Заявка 23 10 7 6 34 - 23 37
10. Читтаделла Заявка 23 9 8 6 26 - 24 35
11. Реджина Заявка 24 9 5 10 22 - 30 32
12. Комо Заявка 23 7 10 6 30 - 28 31
13. Тернана Заявка 24 8 7 9 35 - 35 31
14. Парма Заявка 24 6 10 8 29 - 30 28
15. СПАЛ 2013 Заявка 24 5 9 10 26 - 36 24
16. Алессандрия Заявка 24 6 5 13 25 - 37 23
17. Козенца Заявка 23 4 7 12 18 - 35 19
18. Виченца Виртус Заявка 24 3 5 16 24 - 43 14
19. Кротоне Заявка 23 2 8 13 22 - 36 14
20. Порденоне Заявка 24 2 6 16 18 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Кремонезе Заявка 12 7 4 1 22 - 12 25
3. Лечче Заявка 11 7 4 0 24 - 10 25
4. Пиза Заявка 12 6 5 1 15 - 9 23
5. Беневенто Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
6. Читтаделла Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
7. Фрозиноне Заявка 12 4 6 2 18 - 12 18
8. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
9. Перуджа Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
10. Тернана Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
11. Алессандрия Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
12. Брешия Заявка 11 3 5 3 15 - 14 14
13. Козенца Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
14. Парма Заявка 12 3 5 4 13 - 12 14
15. Комо Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
16. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
17. СПАЛ 2013 Заявка 12 2 5 5 18 - 20 11
18. Кротоне Заявка 12 2 5 5 13 - 17 11
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 4 7 12 - 20 7
20. Порденоне Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи Заявка 12 8 2 2 23 - 14 26
3. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
4. Перуджа Заявка 12 5 6 1 14 - 10 21
5. Кремонезе Заявка 12 6 2 4 16 - 10 20
6. Фрозиноне Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
7. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
8. Комо Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
9. Читтаделла Заявка 12 4 5 3 11 - 13 17
10. Беневенто Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Тернана Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
12. Реджина Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
13. Парма Заявка 12 3 5 4 16 - 18 14
14. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 4 5 8 - 16 13
15. Монца Заявка 12 2 6 4 11 - 15 12
16. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 15 - 23 8
17. Виченца Виртус Заявка 12 2 1 9 12 - 23 7
18. Козенца Заявка 11 0 5 6 7 - 21 5
19. Порденоне Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
20. Кротоне Заявка 11 0 3 8 9 - 19 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Буррай Сальваторе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Перуджа 0:0 Кремонезе онлайн


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