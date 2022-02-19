Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Ренато Кури
28' Желтая карточкаБуррай Сальваторе
68' Желтая карточкаСерникола Леонардо
69' Желтая карточкаМерони Андреа
78' Желтая карточкаДе Лука Мануэль
87' Желтая карточкаВалери Эмануэле
90' Желтая карточкаДель Орко Кристиан
Ход матча
69'
78'
87'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
10 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 19
-
53 Владение мячом, % 47
10
Матос
Ридер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матос РидерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рафья ХамзаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Перуджа
Кремонезе
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|9 (4)
|0.38
|Матос Ридер
|3
|0.13
|Куан Кристиан
|3
|0.13
|Лизи Франческо
|3
|0.13
|Рози Алеандро
|2
|0.08
|Карретта Мирко
|1
|0.04
|Курадо Маркос
|1
|0.04
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.04
|Сгарби Филиппо
|1
|0.04
|Оливьери Марко
|1
|0.04
|Мурано Джакопо
|1
|0.04
|Занандреа Джанмария
|1
|0.04
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Фальцерано Марчелло
|0
|0
|Сегре Джакопо
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
|Феррарини Габриэле
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|7
|0.29
|Чофани Даниэль
|6 (1)
|0.25
|Дзанимачча Лука
|4
|0.17
|Фаджоли Николо
|3
|0.13
|Стриццоло Лука
|3
|0.13
|Видо Лука
|3
|0.13
|Валери Эмануэле
|3
|0.13
|Баэс Хайме
|2
|0.08
|Гаэтано Джанлука
|2
|0.08
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0.08
|Гондо Седрик
|1
|0.04
|Вальцания Лука
|1
|0.04
|Касасола Тиаго
|1
|0.04
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буррай Сальваторе
|9
|0
|Лизи Франческо
|7
|0
|Куан Кристиан
|5
|1
|Фальцерано Марчелло
|6
|0
|Курадо Маркос
|6
|0
|Занандреа Джанмария
|2
|2
|Рози Алеандро
|5
|0
|Дель Орко Кристиан
|5
|0
|Анджелла Габриэле
|4
|0
|Матос Ридер
|4
|0
|Карретта Мирко
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Де Лука Мануэль
|3
|0
|Санторо Симоне
|3
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Оливьери Марко
|2
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Феррарини Габриэле
|1
|0
|Гион Андреа
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|8
|0
|Серникола Леонардо
|6
|0
|Валери Эмануэле
|6
|0
|Околи Меме
|5
|0
|Бьянкетти Маттео
|4
|0
|Вальцания Лука
|4
|0
|Стриццоло Лука
|3
|0
|Фаджоли Николо
|3
|0
|Гаэтано Джанлука
|3
|0
|Баэс Хайме
|1
|1
|Видо Лука
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
17
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
15%
2
12%
1-15
4
31%
3
18%
16-30
2
15%
5
29%
29%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
15%
2
12%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Забито
14
22
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
1
7%
1
5%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
2
14%
4
18%
31-45
3
21%
8
36%
46-60
3
21%
6
27%
61-75
2
14%
1
5%
76-90
Пропущено
10
12
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
4
40%
2
17%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
1
10%
3
25%
76-90
Забито
27
39
14 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 13
6 Не забивали 5
3
11%
3
8%
1-15
7
26%
5
13%
16-30
4
15%
9
23%
31-45
6
22%
11
28%
46-60
3
11%
8
21%
61-75
4
15%
3
8%
76-90
Пропущено
20
21
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
6
30%
3
14%
1-15
4
20%
4
19%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
3
15%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1
Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3
Кремонезе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1
Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|32 - 19
|45
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|38 - 22
|45
|3.
|Лечче
|Заявка
|23
|11
|10
|2
|37 - 20
|43
|4.
|Брешия
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|35 - 22
|43
|5.
|Монца
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|36 - 26
|41
|6.
|Асколи
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|35 - 29
|39
|7.
|Перуджа
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|27 - 20
|38
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|35 - 23
|37
|9.
|Беневенто
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 23
|37
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|26 - 24
|35
|11.
|Реджина
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|22 - 30
|32
|12.
|Комо
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|30 - 28
|31
|13.
|Тернана
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|35 - 35
|31
|14.
|Парма
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|29 - 30
|28
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 36
|24
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|25 - 37
|23
|17.
|Козенца
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|18 - 35
|19
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|24 - 43
|14
|19.
|Кротоне
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|22 - 36
|14
|20.
|Порденоне
|Заявка
|24
|2
|6
|16
|18 - 46
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 10
|25
|4.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|15 - 9
|23
|5.
|Беневенто
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 12
|18
|8.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|9.
|Перуджа
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|10.
|Тернана
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|11.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|12.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|13.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|14.
|Парма
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 12
|14
|15.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|16.
|Асколи
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 20
|11
|18.
|Кротоне
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 20
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Асколи
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 14
|26
|3.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|4.
|Перуджа
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|14 - 10
|21
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 10
|20
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|7.
|Лечче
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|8.
|Комо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 13
|17
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|11.
|Тернана
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|12.
|Реджина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|13.
|Парма
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 18
|14
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 16
|13
|15.
|Монца
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 15
|12
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 23
|8
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 23
|7
|18.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 21
|5
|19.
|Порденоне
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 19
|3