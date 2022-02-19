Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
14' Желтая карточкаМантовани Валерио
17' Желтая карточкаДи Дженнаро Маттео
18' Желтая карточкаБаскиротто Федерико
1:0
29' ГолШарич Дарио
Ход матча
29'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 5
-
41 Владение мячом, % 59
30
Шарич
Дарио
74
Цаджу
Франк
26
Бидуи
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Цаджу ФранкНападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Илиев АтанасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
История личных встреч
Асколи
Алессандрия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|7 (3)
|0.29
|Бидуи Софьян
|4
|0.17
|Шарич Дарио
|3
|0.13
|Сабири Абдельхамид
|3 (1)
|0.13
|Коллоколо Микеле
|2
|0.08
|Майстро Фабио
|2
|0.08
|Калигара Фабрицио
|2 (2)
|0.08
|Илиев Атанас
|2
|0.08
|Баскиротто Федерико
|2
|0.08
|Эрамо Мирко
|1
|0.04
|Сальви Алессандро
|1
|0.04
|Боттегин Эрик
|1
|0.04
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.04
|Цаджу Франк
|1
|0.04
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
Алессандрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корацца Симоне
|9 (2)
|0.38
|Лунетта Габриэль
|3
|0.13
|Кьярелло Риккардо
|3
|0.13
|Ди Дженнаро Маттео
|2
|0.08
|Арригини Андреа
|1
|0.04
|Мустаккьо Маттиа
|1
|0.04
|Ба Абу
|1
|0.04
|Маркони Микеле
|1 (1)
|0.04
|Казарини Федерико
|1
|0.04
|Престиа Джузеппе
|1
|0.04
|Паломби Симоне
|1
|0.04
|Колай Аристиди
|1
|0.04
|Пароди Лука
|0
|0
|Орландо Франческо
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюхель Марсель
|8
|0
|Шарич Дарио
|5
|1
|Эрамо Мирко
|6
|0
|Дионизи Федерико
|5
|0
|Боттегин Эрик
|3
|1
|Сальви Алессандро
|3
|1
|Илиев Атанас
|4
|0
|Д'Орацио Томмазо
|4
|0
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Коллоколо Микеле
|4
|0
|Калигара Фабрицио
|4
|0
|Бидуи Софьян
|3
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Де Паоли Андреа
|2
|0
|Леали Никола
|1
|0
|Риччи Федерико
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Кваранта Данило
|1
|0
|Майстро Фабио
|1
|0
Алессандрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Дженнаро Маттео
|8
|1
|Ба Абу
|4
|1
|Кьярелло Риккардо
|5
|0
|Лунетта Габриэль
|5
|0
|Престиа Джузеппе
|4
|0
|Пароди Лука
|4
|0
|Пьероцци Эдоардо
|4
|0
|Бенедетти Симоне
|3
|0
|Корацца Симоне
|3
|0
|Бегетто Андреа
|3
|0
|Паломби Симоне
|3
|0
|Мантовани Валерио
|3
|0
|Казарини Федерико
|2
|0
|Челезия Кристиан
|2
|0
|Мустаккьо Маттиа
|1
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Арригини Андреа
|1
|0
|Бруччини Мирко
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Орландо Франческо
|1
|0
|Крисанто Лоренцо
|1
|0
|Колай Аристиди
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
16
7 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
1
13%
2
13%
1-15
4
50%
2
13%
16-30
2
25%
7
44%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
16
19
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
13%
4
21%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
5
31%
1
5%
61-75
1
6%
7
37%
76-90
Забито
24
10
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 14
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
3
30%
31-45
5
21%
4
40%
46-60
5
21%
2
20%
61-75
3
13%
1
10%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
3
21%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
5
36%
31-45
4
31%
2
14%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
1
8%
3
21%
76-90
Забито
32
26
18 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
5
16%
2
8%
1-15
7
22%
2
8%
16-30
6
19%
10
38%
31-45
5
16%
6
23%
46-60
6
19%
3
12%
61-75
3
9%
3
12%
76-90
Пропущено
29
33
16 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
3
10%
7
21%
1-15
5
17%
4
12%
16-30
8
28%
5
15%
31-45
5
17%
5
15%
46-60
6
21%
2
6%
61-75
2
7%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3
Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2
Алессандрия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Алессандрия - Лечче 1:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Пиза 1:1 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1
Алессандрия - Беневенто 2:0 Алессандрия - Парма 0:2 Реджина - Алессандрия 0:4 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Кремонезе 1:0 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Алессандрия - Тернана 0:2 Монца - Алессандрия 1:0 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кротоне 1:0 Комо - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Козенца 1:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Асколи 1:3 Лечче - Алессандрия 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|38 - 22
|44
|2.
|Пиза
|1:1 Заявка
|24
|11
|10
|3
|31 - 19
|43
|3.
|Лечче
|Заявка
|23
|11
|10
|2
|37 - 20
|43
|4.
|Брешия
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|35 - 22
|43
|5.
|Монца
|1:1 Заявка
|24
|11
|9
|4
|36 - 25
|42
|6.
|Асколи
|1:0 Заявка
|24
|11
|6
|7
|33 - 29
|39
|7.
|Беневенто
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 23
|37
|8.
|Перуджа
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|27 - 20
|37
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|35 - 23
|37
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|26 - 24
|35
|11.
|Комо
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|30 - 28
|31
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|24
|8
|6
|10
|20 - 30
|30
|13.
|Тернана
|2:2 Заявка
|24
|7
|8
|9
|34 - 35
|29
|14.
|Парма
|2:2 Заявка
|24
|6
|11
|7
|29 - 29
|29
|15.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 36
|24
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|24
|6
|5
|13
|25 - 35
|23
|17.
|Козенца
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|18 - 35
|19
|18.
|Виченца Виртус
|1:1 Заявка
|24
|3
|5
|16
|24 - 43
|14
|19.
|Кротоне
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|22 - 36
|14
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|24
|2
|7
|15
|18 - 44
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|1:1 Заявка
|12
|9
|3
|0
|25 - 10
|30
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 10
|25
|4.
|Пиза
|1:1 Заявка
|12
|6
|5
|1
|15 - 9
|23
|5.
|Беневенто
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 12
|18
|8.
|Тернана
|2:2 Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|9.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|10.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|11.
|Реджина
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|12.
|Парма
|2:2 Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 11
|15
|13.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|14.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|15.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|16.
|Асколи
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|17.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 20
|11
|18.
|Кротоне
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|19.
|Виченца Виртус
|1:1 Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 20
|7
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Асколи
|1:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 14
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|14 - 10
|21
|4.
|Пиза
|1:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 10
|20
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
|7.
|Лечче
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|8.
|Комо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 13
|17
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|11.
|Реджина
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|12.
|Парма
|2:2 Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 18
|14
|13.
|Тернана
|2:2 Заявка
|12
|2
|7
|3
|17 - 18
|13
|14.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 16
|13
|15.
|Монца
|1:1 Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 15
|12
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 21
|8
|17.
|Виченца Виртус
|1:1 Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 23
|7
|18.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 24
|6
|19.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 21
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 19
|3