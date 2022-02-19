Олимпиада 2022
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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Асколи
3:0
Конец матча

Стадион:
Алессандрия
0'
14' Желтая карточка
Мантовани Валерио
17' Желтая карточка
Ди Дженнаро Маттео
18' Желтая карточка
Баскиротто Федерико
1:0
29' Гол
Шарич Дарио
2:0
54' Гол
Бидуи Софьян
3:0
61' Гол
Боттегин Эрик
88' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
90'+6
1
Леали
Никола
6
Баскиротто
Федерико
33
Боттегин
Эрик
55
Беллучи
Джузеппе
54
Фаласко
Никола
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
30
Шарич
Дарио
8
Риччи
Федерико
74
Цаджу
Франк
26
Бидуи
Софьян
12
Писсери
Маттео
7
Пароди
Лука
30
Ди
Дженнаро
Маттео
44
Мантовани
Валерио
17
Мустаккьо
Маттиа
21
Казарини
Федерико
5
Гори
Мирко
11
Маттьелло
Федерико
62
Миланезе
Томмазо
16
Фаббрини
Диего
18
Корацца
Симоне
Асколи
4-3-1-2
Алессандрия
3-4-2-1

История личных встреч

Асколи
Алессандрия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 7 (3) 0.29
Бидуи Софьян 5 0.21
Шарич Дарио 3 0.13
Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.13
Коллоколо Микеле 2 0.08
Майстро Фабио 2 0.08
Калигара Фабрицио 2 (2) 0.08
Илиев Атанас 2 0.08
Боттегин Эрик 2 0.08
Баскиротто Федерико 2 0.08
Эрамо Мирко 1 0.04
Сальви Алессандро 1 0.04
Феличоли Джанфилиппо 1 0.04
Цаджу Франк 1 0.04
Риччи Федерико 0 0
Фаббрини Диего 0 0
Бюхель Марсель 0 0
Фаласко Никола 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0
Алессандрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корацца Симоне 9 (2) 0.38
Лунетта Габриэль 3 0.13
Кьярелло Риккардо 3 0.13
Ди Дженнаро Маттео 2 0.08
Арригини Андреа 1 0.04
Мустаккьо Маттиа 1 0.04
Ба Абу 1 0.04
Маркони Микеле 1 (1) 0.04
Казарини Федерико 1 0.04
Престиа Джузеппе 1 0.04
Паломби Симоне 1 0.04
Колай Аристиди 1 0.04
Пароди Лука 0 0
Орландо Франческо 0 0
Миланезе Томмазо 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 8 0
Шарич Дарио 5 1
Эрамо Мирко 6 0
Дионизи Федерико 5 0
Боттегин Эрик 3 1
Сальви Алессандро 3 1
Илиев Атанас 4 0
Д'Орацио Томмазо 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Коллоколо Микеле 4 0
Калигара Фабрицио 4 0
Бидуи Софьян 3 0
Фаббрини Диего 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Цаджу Франк 2 0
Де Паоли Андреа 2 0
Беллучи Джузеппе 1 0
Леали Никола 1 0
Риччи Федерико 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Кваранта Данило 1 0
Майстро Фабио 1 0
Алессандрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Дженнаро Маттео 8 1
Ба Абу 4 1
Кьярелло Риккардо 5 0
Лунетта Габриэль 5 0
Престиа Джузеппе 4 0
Пароди Лука 4 0
Пьероцци Эдоардо 4 0
Бенедетти Симоне 3 0
Корацца Симоне 3 0
Бегетто Андреа 3 0
Паломби Симоне 3 0
Мантовани Валерио 3 0
Казарини Федерико 2 0
Челезия Кристиан 2 0
Мустаккьо Маттиа 1 0
Писсери Маттео 1 0
Арригини Андреа 1 0
Бруччини Мирко 1 0
Кокколо Лука 1 0
Орландо Франческо 1 0
Крисанто Лоренцо 1 0
Колай Аристиди 1 0
Миланезе Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
16
8 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
1
9%
2
13%
1-15
5
45%
2
13%
16-30
2
18%
7
44%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

16
22
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
13%
4
18%
1-15
2
13%
5
23%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
5
31%
2
9%
61-75
1
6%
7
32%
76-90

Забито

24
10
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
3
30%
31-45
5
21%
4
40%
46-60
5
21%
2
20%
61-75
3
13%
1
10%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
3
21%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
5
36%
31-45
4
31%
2
14%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
1
8%
3
21%
76-90

Забито

35
26
19 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 10
5 Не забивали 8
5
14%
2
8%
1-15
8
23%
2
8%
16-30
6
17%
10
38%
31-45
6
17%
6
23%
46-60
7
20%
3
12%
61-75
3
9%
3
12%
76-90

Пропущено

29
36
16 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 19
3
10%
7
19%
1-15
5
17%
5
14%
16-30
8
28%
5
14%
31-45
5
17%
6
17%
46-60
6
21%
3
8%
61-75
2
7%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3
Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2
Алессандрия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Алессандрия - Лечче 1:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Пиза 1:1 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1
Алессандрия - Беневенто 2:0 Алессандрия - Парма 0:2 Реджина - Алессандрия 0:4 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Кремонезе 1:0 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Алессандрия - Тернана 0:2 Монца - Алессандрия 1:0 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кротоне 1:0 Комо - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Козенца 1:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Асколи 1:3 Лечче - Алессандрия 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 24 12 9 3 32 - 19 45
2. Кремонезе 0:0 Заявка 24 13 6 5 38 - 22 45
3. Лечче Заявка 23 11 10 2 37 - 20 43
4. Брешия Заявка 23 12 7 4 35 - 22 43
5. Монца Заявка 24 11 8 5 36 - 26 41
6. Асколи Заявка 24 11 6 7 35 - 29 39
7. Перуджа 0:0 Заявка 24 9 11 4 27 - 20 38
8. Фрозиноне Заявка 23 9 10 4 35 - 23 37
9. Беневенто Заявка 23 10 7 6 34 - 23 37
10. Читтаделла Заявка 23 9 8 6 26 - 24 35
11. Реджина Заявка 24 9 5 10 22 - 30 32
12. Комо Заявка 23 7 10 6 30 - 28 31
13. Тернана Заявка 24 8 7 9 35 - 35 31
14. Парма Заявка 24 6 10 8 29 - 30 28
15. СПАЛ 2013 Заявка 24 5 9 10 26 - 36 24
16. Алессандрия Заявка 24 6 5 13 25 - 37 23
17. Козенца Заявка 23 4 7 12 18 - 35 19
18. Виченца Виртус Заявка 24 3 5 16 24 - 43 14
19. Кротоне Заявка 23 2 8 13 22 - 36 14
20. Порденоне Заявка 24 2 6 16 18 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Кремонезе 0:0 Заявка 12 7 4 1 22 - 12 25
3. Лечче Заявка 11 7 4 0 24 - 10 25
4. Пиза Заявка 12 6 5 1 15 - 9 23
5. Беневенто Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
6. Читтаделла Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
7. Фрозиноне Заявка 12 4 6 2 18 - 12 18
8. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
9. Перуджа 0:0 Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
10. Тернана Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
11. Алессандрия Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
12. Брешия Заявка 11 3 5 3 15 - 14 14
13. Козенца Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
14. Парма Заявка 12 3 5 4 13 - 12 14
15. Комо Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
16. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
17. СПАЛ 2013 Заявка 12 2 5 5 18 - 20 11
18. Кротоне Заявка 12 2 5 5 13 - 17 11
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 4 7 12 - 20 7
20. Порденоне Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи Заявка 12 8 2 2 23 - 14 26
3. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
4. Перуджа 0:0 Заявка 12 5 6 1 14 - 10 21
5. Кремонезе 0:0 Заявка 12 6 2 4 16 - 10 20
6. Фрозиноне Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
7. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
8. Комо Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
9. Читтаделла Заявка 12 4 5 3 11 - 13 17
10. Беневенто Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Тернана Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
12. Реджина Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
13. Парма Заявка 12 3 5 4 16 - 18 14
14. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 4 5 8 - 16 13
15. Монца Заявка 12 2 6 4 11 - 15 12
16. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 15 - 23 8
17. Виченца Виртус Заявка 12 2 1 9 12 - 23 7
18. Козенца Заявка 11 0 5 6 7 - 21 5
19. Порденоне Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
20. Кротоне Заявка 11 0 3 8 9 - 19 3
Где смотреть матч Асколи 3:0 Алессандрия онлайн


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