Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: Stadio Romeo Menti, Vicenza
0:1
26' ГолРосси Джузеппе
39' Желтая карточкаКапрадосси Элио
45' Желтая карточкаВикари Франческо
1:1
45' ГолКавион Микеле
Ход матча
26'
0:1
39'
45'
45'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 9
-
37 Владение мячом, % 63
19
Мора
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 Сандон ТомасЗащитник
-
26 Крекко ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Педа ПатрикЗащитник
-
32 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
История личных встреч
Виченца Виртус
СПАЛ 2013
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|4
|0.17
|Меджорини Риккардо
|4 (3)
|0.17
|Проя Федерико
|4
|0.17
|Джакомелли Стефано
|2
|0.08
|Кавион Микеле
|2
|0.08
|Крекко Лука
|1
|0.04
|Дальмонте Никола
|1
|0.04
|Да Крус Алессио
|1 (1)
|0.04
|Лонго Самуэле
|1
|0.04
|Ерарди Марио
|1
|0.04
|Тогордо Антони
|1
|0.04
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.04
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Де Майо Себастьян
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Дзонта Лорис
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коломбо Лоренцо
|6
|0.25
|Манкозу Марко
|5
|0.21
|Вивиани Федерико
|3
|0.13
|Мелькьорри Федерико
|2
|0.08
|Росси Джузеппе
|2
|0.08
|Сек Демба
|1
|0.04
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.04
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.04
|Да Рива Якопо
|1
|0.04
|Капрадосси Элио
|1
|0.04
|Финотто Маттиа
|1
|0.04
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0.04
|Видо Лука
|0
|0
|Мора Лука
|0
|0
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
Карточки
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|8
|0
|Кальдерони Марко
|4
|1
|Джакомелли Стефано
|4
|1
|Бикел Жаниу
|5
|0
|Раноккья Филиппо
|5
|0
|Ди Пардо Алессандро
|3
|1
|Меджорини Риккардо
|4
|0
|Крекко Лука
|4
|0
|Брускаджин Маттео
|4
|0
|Проя Федерико
|4
|0
|Броско Риккардо
|3
|0
|Пазини Никола
|3
|0
|Паделла Эмануэле
|3
|0
|Ерарди Марио
|3
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Контини Никита
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Дзонта Лорис
|2
|0
|Ригони Лука
|1
|0
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|Каппеллетти Даниэль
|1
|0
|Кавион Микеле
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
|Сандон Томас
|1
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вивиани Федерико
|6
|1
|Дикманн Лоренцо
|4
|1
|Коломбо Лоренцо
|5
|0
|Викари Франческо
|3
|1
|Мора Лука
|4
|0
|Трипальделли Алессандро
|4
|0
|Крочата Джованни
|3
|0
|Селия Раффаэле
|3
|0
|Да Рива Якопо
|3
|0
|Манкозу Марко
|2
|0
|Капрадосси Элио
|2
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0
|Эспозито Сальваторе
|2
|0
|Сек Демба
|2
|0
|Педа Патрик
|2
|0
|Росси Джузеппе
|1
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Пинато Марко
|1
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Пископо Кевин
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Гейденрейх Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
1
9%
1
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Пропущено
19
15
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
11%
1
7%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
6
32%
6
40%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
26%
3
20%
76-90
Забито
13
18
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
0
0%
1
6%
1-15
3
23%
6
33%
16-30
2
15%
4
22%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
5
38%
3
17%
76-90
Пропущено
22
20
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
5%
1
5%
1-15
4
18%
5
25%
16-30
7
32%
3
15%
31-45
6
27%
4
20%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
0
0%
5
25%
76-90
Забито
24
25
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
9 Не забивали 8
1
4%
2
8%
1-15
6
25%
6
24%
16-30
3
13%
6
24%
31-45
1
4%
4
16%
46-60
3
13%
4
16%
61-75
10
42%
3
12%
76-90
Пропущено
41
35
23 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 18
3
7%
2
6%
1-15
7
17%
7
20%
16-30
13
32%
9
26%
31-45
9
22%
5
14%
46-60
4
10%
4
11%
61-75
5
12%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1
Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3
СПАЛ 2013
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0
СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Реджина - СПАЛ 2013 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|38 - 22
|44
|2.
|Пиза
|1:1 Заявка
|24
|11
|10
|3
|31 - 19
|43
|3.
|Лечче
|Заявка
|23
|11
|10
|2
|37 - 20
|43
|4.
|Брешия
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|35 - 22
|43
|5.
|Монца
|1:1 Заявка
|24
|11
|9
|4
|36 - 25
|42
|6.
|Асколи
|1:0 Заявка
|24
|11
|6
|7
|33 - 29
|39
|7.
|Беневенто
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 23
|37
|8.
|Перуджа
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|27 - 20
|37
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|35 - 23
|37
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|26 - 24
|35
|11.
|Комо
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|30 - 28
|31
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|24
|8
|6
|10
|20 - 30
|30
|13.
|Тернана
|2:2 Заявка
|24
|7
|8
|9
|34 - 35
|29
|14.
|Парма
|2:2 Заявка
|24
|6
|11
|7
|29 - 29
|29
|15.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 36
|24
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|24
|6
|5
|13
|25 - 35
|23
|17.
|Козенца
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|18 - 35
|19
|18.
|Виченца Виртус
|1:1 Заявка
|24
|3
|5
|16
|24 - 43
|14
|19.
|Кротоне
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|22 - 36
|14
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|24
|2
|7
|15
|18 - 44
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|1:1 Заявка
|12
|9
|3
|0
|25 - 10
|30
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 10
|25
|4.
|Пиза
|1:1 Заявка
|12
|6
|5
|1
|15 - 9
|23
|5.
|Беневенто
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 12
|18
|8.
|Тернана
|2:2 Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|9.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|10.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|11.
|Реджина
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|12.
|Парма
|2:2 Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 11
|15
|13.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|14.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|15.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|16.
|Асколи
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|17.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 20
|11
|18.
|Кротоне
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|19.
|Виченца Виртус
|1:1 Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 20
|7
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Асколи
|1:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 14
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|14 - 10
|21
|4.
|Пиза
|1:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 10
|20
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
|7.
|Лечче
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|8.
|Комо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 13
|17
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|11.
|Реджина
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|12.
|Парма
|2:2 Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 18
|14
|13.
|Тернана
|2:2 Заявка
|12
|2
|7
|3
|17 - 18
|13
|14.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 16
|13
|15.
|Монца
|1:1 Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 15
|12
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 21
|8
|17.
|Виченца Виртус
|1:1 Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 23
|7
|18.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 24
|6
|19.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 21
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 19
|3