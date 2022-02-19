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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Виченца Виртус
1:1
Конец матча

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
0:1
26' Гол
Росси Джузеппе
39' Желтая карточка
Капрадосси Элио
45' Желтая карточка
Викари Франческо
1:1
45' Гол
Кавион Микеле
76' Желтая карточка
Манкозу Марко
90'+5
21
Контини
Никита
15
Брускаджин
Маттео
17
Броско
Риккардо
4
Де
Майо
Себастьян
94
Лукаку
Джордан
6
Дзонта
Лорис
7
Кавион
Микеле
9
Дьяв
Давиде
11
Раноккья
Филиппо
70
Да
Крус
Алессио
91
Теодорчик
Лукаш
54
Альфонсо
Энрико
24
Дикманн
Лоренцо
23
Викари
Франческо
17
Капрадосси
Элио
91
Селия
Раффаэле
40
Да
Рива
Якопо
10
Дзанеллато
Никколо
19
Мора
Лука
49
Росси
Джузеппе
8
Манкозу
Марко
9
Коломбо
Лоренцо
Виченца Виртус
4-2-3-1
СПАЛ 2013
4-3-3

История личных встреч

Виченца Виртус
СПАЛ 2013

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
3:2
СB
2:2
СB
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 4 0.17
Меджорини Риккардо 4 (3) 0.17
Проя Федерико 4 0.17
Джакомелли Стефано 2 0.08
Кавион Микеле 2 0.08
Крекко Лука 1 0.04
Дальмонте Никола 1 0.04
Да Крус Алессио 1 (1) 0.04
Лонго Самуэле 1 0.04
Ерарди Марио 1 0.04
Тогордо Антони 1 0.04
Ди Пардо Алессандро 1 0.04
Кальдерони Марко 0 0
Де Майо Себастьян 0 0
Брускаджин Маттео 0 0
Дзонта Лорис 0 0
Раноккья Филиппо 0 0
СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 6 0.25
Манкозу Марко 5 0.21
Вивиани Федерико 3 0.13
Мелькьорри Федерико 2 0.08
Росси Джузеппе 2 0.08
Сек Демба 1 0.04
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.04
Дикманн Лоренцо 1 0.04
Да Рива Якопо 1 0.04
Капрадосси Элио 1 0.04
Финотто Маттиа 1 0.04
Латте Лат Эммануэль 1 0.04
Видо Лука 0 0
Мора Лука 0 0
Д'Орацио Людовико 0 0

Карточки

Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 8 0
Кальдерони Марко 4 1
Джакомелли Стефано 4 1
Бикел Жаниу 5 0
Раноккья Филиппо 5 0
Ди Пардо Алессандро 3 1
Меджорини Риккардо 4 0
Крекко Лука 4 0
Брускаджин Маттео 4 0
Проя Федерико 4 0
Броско Риккардо 3 0
Пазини Никола 3 0
Паделла Эмануэле 3 0
Ерарди Марио 3 0
Лонго Самуэле 2 0
Контини Никита 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Дзонта Лорис 2 0
Ригони Лука 1 0
Де Майо Себастьян 1 0
Каппеллетти Даниэль 1 0
Кавион Микеле 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Тогордо Антони 1 0
Манчини Томмазо 1 0
Сандон Томас 1 0
СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Федерико 6 1
Дикманн Лоренцо 4 1
Коломбо Лоренцо 5 0
Викари Франческо 3 1
Мора Лука 4 0
Трипальделли Алессандро 4 0
Манкозу Марко 3 0
Крочата Джованни 3 0
Селия Раффаэле 3 0
Да Рива Якопо 3 0
Капрадосси Элио 2 0
Меккарьелло Бьяджо 2 0
Латте Лат Эммануэль 2 0
Эспозито Сальваторе 2 0
Сек Демба 2 0
Педа Патрик 2 0
Росси Джузеппе 1 0
Альмичи Альберто 1 0
Видо Лука 1 0
Пинато Марко 1 0
Тиам Демба 1 0
Кокколо Лука 1 0
Пископо Кевин 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Гейденрейх Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
1
8%
1
13%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Пропущено

20
16
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
10%
1
6%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
6
30%
7
44%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
25%
3
19%
76-90

Забито

13
18
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
3
23%
6
33%
16-30
2
15%
4
22%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
5
38%
3
17%
76-90

Пропущено

22
20
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
5%
1
5%
1-15
4
18%
5
25%
16-30
7
32%
3
15%
31-45
6
27%
4
20%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Забито

25
26
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
9 Не забивали 8
1
4%
2
8%
1-15
6
24%
7
27%
16-30
4
16%
6
23%
31-45
1
4%
4
15%
46-60
3
12%
4
15%
61-75
10
40%
3
12%
76-90

Пропущено

42
36
24 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 19
3
7%
2
6%
1-15
8
19%
7
19%
16-30
13
31%
10
28%
31-45
9
21%
5
14%
46-60
4
10%
4
11%
61-75
5
12%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1
Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3
СПАЛ 2013
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0
СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Реджина - СПАЛ 2013 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 24 12 9 3 32 - 19 45
2. Кремонезе 0:0 Заявка 24 13 6 5 38 - 22 45
3. Лечче Заявка 23 11 10 2 37 - 20 43
4. Брешия Заявка 23 12 7 4 35 - 22 43
5. Монца Заявка 24 11 8 5 36 - 26 41
6. Асколи Заявка 24 11 6 7 35 - 29 39
7. Перуджа 0:0 Заявка 24 9 11 4 27 - 20 38
8. Фрозиноне Заявка 23 9 10 4 35 - 23 37
9. Беневенто Заявка 23 10 7 6 34 - 23 37
10. Читтаделла Заявка 23 9 8 6 26 - 24 35
11. Реджина Заявка 24 9 5 10 22 - 30 32
12. Комо Заявка 23 7 10 6 30 - 28 31
13. Тернана Заявка 24 8 7 9 35 - 35 31
14. Парма Заявка 24 6 10 8 29 - 30 28
15. СПАЛ 2013 Заявка 24 5 9 10 26 - 36 24
16. Алессандрия Заявка 24 6 5 13 25 - 37 23
17. Козенца Заявка 23 4 7 12 18 - 35 19
18. Виченца Виртус Заявка 24 3 5 16 24 - 43 14
19. Кротоне Заявка 23 2 8 13 22 - 36 14
20. Порденоне Заявка 24 2 6 16 18 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Кремонезе 0:0 Заявка 12 7 4 1 22 - 12 25
3. Лечче Заявка 11 7 4 0 24 - 10 25
4. Пиза Заявка 12 6 5 1 15 - 9 23
5. Беневенто Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
6. Читтаделла Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
7. Фрозиноне Заявка 12 4 6 2 18 - 12 18
8. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
9. Перуджа 0:0 Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
10. Тернана Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
11. Алессандрия Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
12. Брешия Заявка 11 3 5 3 15 - 14 14
13. Козенца Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
14. Парма Заявка 12 3 5 4 13 - 12 14
15. Комо Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
16. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
17. СПАЛ 2013 Заявка 12 2 5 5 18 - 20 11
18. Кротоне Заявка 12 2 5 5 13 - 17 11
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 4 7 12 - 20 7
20. Порденоне Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи Заявка 12 8 2 2 23 - 14 26
3. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
4. Перуджа 0:0 Заявка 12 5 6 1 14 - 10 21
5. Кремонезе 0:0 Заявка 12 6 2 4 16 - 10 20
6. Фрозиноне Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
7. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
8. Комо Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
9. Читтаделла Заявка 12 4 5 3 11 - 13 17
10. Беневенто Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Тернана Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
12. Реджина Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
13. Парма Заявка 12 3 5 4 16 - 18 14
14. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 4 5 8 - 16 13
15. Монца Заявка 12 2 6 4 11 - 15 12
16. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 15 - 23 8
17. Виченца Виртус Заявка 12 2 1 9 12 - 23 7
18. Козенца Заявка 11 0 5 6 7 - 21 5
19. Порденоне Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
20. Кротоне Заявка 11 0 3 8 9 - 19 3
Где смотреть матч Виченца Виртус 1:1 СПАЛ 2013 онлайн


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