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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Парма
2:2
Второй тайм: 47'

Стадион:
Тернана

Ход матча

4'
0:1
Доннарумма Альфредо
(Петтинари Стефано)
11'
0:2
Партипило Антони
(Агацци Давиде)
16'
Коббо Элиас
1:2
22'
Васкес Франко
(Сими Нванкво)
2:2
35'
 
Маццокки Симоне
Доннарумма Альфредо

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Тернана
2.09
3.59
4.30
Все Коэффициенты
34
Коломби
Симоне
90
Рисполи
Андреа
5
Данило
Ларанжера
25
Коббо
Элиас
98
Ман
Деннис
16
Бернабе
Адриан
11
Юрич
Станко
15
Дель
Прато
Энрико
10
Васкес
Франко
17
Бенедычак
Адриан
99
Сими
Нванкво
1
Яннарилли
Энтони
25
Дефенди
Марино
26
Богдан
Лука
19
Капуано
Марко
87
Мартелла
Бруно
8
Пройетти
Маттиа
5
Палумбо
Антонио
34
Агацци
Давиде
21
Партипило
Антони
99
Доннарумма
Альфредо
32
Петтинари
Стефано
Парма
3-4-1-2
Тернана
4-3-2-1

История личных встреч

Парма
Тернана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
3:1
СB
2:0
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 8 0.33
Бенедычак Адриан 5 0.21
Инглезе Роберто 3 0.13
Ман Деннис 3 0.13
Михэйлэ Валентин 2 0.08
Юрич Станко 2 0.08
Тутино Дженнаро 2 0.08
Коббо Элиас 1 0.04
Дель Прато Энрико 1 0.04
Сими Нванкво 1 0.04
Пандев Горан 1 0.04
Брунетта Хуан 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалетти Сесар 8 0.33
Доннарумма Альфредо 8 (1) 0.33
Партипило Антони 5 0.21
Петтинари Стефано 3 0.13
Соренсен Фредерик 2 0.08
Палумбо Антонио 2 0.08
Маццокки Симоне 2 0.08
Дефенди Марино 1 0.04
Мартелла Бруно 1 0.04
Капоне Кристиан 1 0.04
Перальта Диего 1 0.04
Пройетти Маттиа 0 0
Пагера Фабрицио 0 0
Фурлан Федерико 0 0
Агацци Давиде 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 5 2
Брунетта Хуан 6 1
Юрич Станко 5 0
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Данило Ларанжера 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Кулибали Войо 4 0
Коббо Элиас 3 0
Ман Деннис 3 0
Зом Симон 3 0
Бернабе Адриан 2 0
Болог Ботонд 2 0
Рисполи Андреа 1 0
Инглезе Роберто 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Осорио Йордан 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Бузи Максим 1 0
Якопони Даниэле 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соренсен Фредерик 9 0
Пройетти Маттиа 4 2
Агацци Давиде 4 1
Гирингелли Лука 5 0
Петтинари Стефано 4 0
Пагера Фабрицио 4 0
Палумбо Антонио 4 0
Партипило Антони 4 0
Капуано Марко 3 0
Фалетти Сесар 3 0
Бобен Матия 3 0
Яннарилли Энтони 2 0
Мартелла Бруно 2 0
Диаките Салим 2 0
Дефенди Марино 1 0
Сальцано Аньелло 1 0
Фурлан Федерико 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Капоне Кристиан 1 0
Куцупиас Илиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
17
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
2
18%
6
35%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
3
27%
2
12%
61-75
2
18%
2
12%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
44%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
1
11%
1
7%
76-90

Забито

16
18
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
0
0%
2
11%
1-15
3
19%
4
22%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
19%
5
28%
61-75
4
25%
3
17%
76-90

Пропущено

18
16
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
2
11%
6
38%
16-30
4
22%
4
25%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
5
28%
2
13%
76-90

Забито

27
35
11 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
2
7%
8
23%
1-15
3
11%
5
14%
16-30
6
22%
4
11%
31-45
4
15%
6
17%
46-60
6
22%
7
20%
61-75
6
22%
5
14%
76-90

Пропущено

27
30
12 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
5
19%
4
13%
1-15
2
7%
8
27%
16-30
5
19%
7
23%
31-45
4
15%
3
10%
46-60
5
19%
5
17%
61-75
6
22%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Парма 3:1 Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1
Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2
Тернана
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1
Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 23 13 5 5 38 - 22 44
2. Пиза 1:1 Заявка 24 11 10 3 31 - 19 43
3. Лечче Заявка 23 11 10 2 37 - 20 43
4. Брешия Заявка 23 12 7 4 35 - 22 43
5. Монца 1:1 Заявка 24 11 9 4 36 - 25 42
6. Асколи 1:0 Заявка 24 11 6 7 33 - 29 39
7. Беневенто Заявка 23 10 7 6 34 - 23 37
8. Перуджа Заявка 23 9 10 4 27 - 20 37
9. Фрозиноне Заявка 23 9 10 4 35 - 23 37
10. Читтаделла Заявка 23 9 8 6 26 - 24 35
11. Комо Заявка 23 7 10 6 30 - 28 31
12. Реджина 0:0 Заявка 24 8 6 10 20 - 30 30
13. Тернана 2:2 Заявка 24 7 8 9 34 - 35 29
14. Парма 2:2 Заявка 24 6 11 7 29 - 29 29
15. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 24 5 9 10 26 - 36 24
16. Алессандрия 0:1 Заявка 24 6 5 13 25 - 35 23
17. Козенца Заявка 23 4 7 12 18 - 35 19
18. Виченца Виртус 1:1 Заявка 24 3 5 16 24 - 43 14
19. Кротоне Заявка 23 2 8 13 22 - 36 14
20. Порденоне 0:0 Заявка 24 2 7 15 18 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 1:1 Заявка 12 9 3 0 25 - 10 30
2. Кремонезе Заявка 12 7 4 1 22 - 12 25
3. Лечче Заявка 11 7 4 0 24 - 10 25
4. Пиза 1:1 Заявка 12 6 5 1 15 - 9 23
5. Беневенто Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
6. Читтаделла Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
7. Фрозиноне Заявка 12 4 6 2 18 - 12 18
8. Тернана 2:2 Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
9. Перуджа Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
10. Алессандрия 0:1 Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
11. Реджина 0:0 Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
12. Парма 2:2 Заявка 12 3 6 3 13 - 11 15
13. Козенца Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
14. Комо Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
15. Брешия Заявка 11 3 5 3 15 - 14 14
16. Асколи 1:0 Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
17. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 12 2 5 5 18 - 20 11
18. Кротоне Заявка 12 2 5 5 13 - 17 11
19. Виченца Виртус 1:1 Заявка 12 1 4 7 12 - 20 7
20. Порденоне 0:0 Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи 1:0 Заявка 12 8 2 2 23 - 14 26
3. Перуджа Заявка 12 5 6 1 14 - 10 21
4. Пиза 1:1 Заявка 12 5 5 2 16 - 10 20
5. Фрозиноне Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
6. Кремонезе Заявка 11 6 1 4 16 - 10 19
7. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
8. Комо Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
9. Читтаделла Заявка 12 4 5 3 11 - 13 17
10. Беневенто Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Реджина 0:0 Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
12. Парма 2:2 Заявка 12 3 5 4 16 - 18 14
13. Тернана 2:2 Заявка 12 2 7 3 17 - 18 13
14. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 12 3 4 5 8 - 16 13
15. Монца 1:1 Заявка 12 2 6 4 11 - 15 12
16. Алессандрия 0:1 Заявка 12 2 2 8 15 - 21 8
17. Виченца Виртус 1:1 Заявка 12 2 1 9 12 - 23 7
18. Порденоне 0:0 Заявка 12 1 3 8 8 - 24 6
19. Козенца Заявка 11 0 5 6 7 - 21 5
20. Кротоне Заявка 11 0 3 8 9 - 19 3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Тернана
2.09
3.59
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Парма 2:2 Тернана онлайн


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Парма
Тернана

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