Италия: Серия B 2021-2022
2:2
Второй тайм: 47'
Стадион: Эннио Тардини
0:1
4' ГолДоннарумма Альфредо
0:2
11' ГолПартипило Антони
1:2
16' ГолКоббо Элиас
2:2
22' ГолВаскес Франко
Ход матча
4'
11'
16'
1:2
22'
2:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
51 Владение мячом, % 49
25
Коббо
Элиас
98
Ман
Деннис
11
Юрич
Станко
99
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 ДанилоЗащитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Коррея ФелишНападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
История личных встреч
Парма
Тернана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|8
|0.33
|Бенедычак Адриан
|5
|0.21
|Инглезе Роберто
|3
|0.13
|Ман Деннис
|3
|0.13
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.08
|Юрич Станко
|2
|0.08
|Тутино Дженнаро
|2
|0.08
|Коббо Элиас
|1
|0.04
|Дель Прато Энрико
|1
|0.04
|Сими Нванкво
|1
|0.04
|Пандев Горан
|1
|0.04
|Брунетта Хуан
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фалетти Сесар
|8
|0.33
|Доннарумма Альфредо
|8 (1)
|0.33
|Партипило Антони
|5
|0.21
|Петтинари Стефано
|3
|0.13
|Соренсен Фредерик
|2
|0.08
|Палумбо Антонио
|2
|0.08
|Маццокки Симоне
|2
|0.08
|Дефенди Марино
|1
|0.04
|Мартелла Бруно
|1
|0.04
|Капоне Кристиан
|1
|0.04
|Перальта Диего
|1
|0.04
|Пройетти Маттиа
|0
|0
|Пагера Фабрицио
|0
|0
|Фурлан Федерико
|0
|0
|Агацци Давиде
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|5
|2
|Брунетта Хуан
|6
|1
|Юрич Станко
|5
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Данило Ларанжера
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Кулибали Войо
|4
|0
|Коббо Элиас
|3
|0
|Ман Деннис
|3
|0
|Зом Симон
|3
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Рисполи Андреа
|1
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соренсен Фредерик
|9
|0
|Пройетти Маттиа
|4
|2
|Агацци Давиде
|4
|1
|Гирингелли Лука
|5
|0
|Петтинари Стефано
|4
|0
|Пагера Фабрицио
|4
|0
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Партипило Антони
|4
|0
|Капуано Марко
|3
|0
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Бобен Матия
|3
|0
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Мартелла Бруно
|2
|0
|Диаките Салим
|2
|0
|Дефенди Марино
|1
|0
|Сальцано Аньелло
|1
|0
|Фурлан Федерико
|1
|0
|Челли Алессандро III
|1
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
17
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
2
18%
6
35%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
3
27%
2
12%
61-75
2
18%
2
12%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
44%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
1
11%
1
7%
76-90
Забито
16
18
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
0
0%
2
11%
1-15
3
19%
4
22%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
19%
5
28%
61-75
4
25%
3
17%
76-90
Пропущено
18
16
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
2
11%
6
38%
16-30
4
22%
4
25%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
5
28%
2
13%
76-90
Забито
27
35
11 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
2
7%
8
23%
1-15
3
11%
5
14%
16-30
6
22%
4
11%
31-45
4
15%
6
17%
46-60
6
22%
7
20%
61-75
6
22%
5
14%
76-90
Пропущено
27
30
12 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
5
19%
4
13%
1-15
2
7%
8
27%
16-30
5
19%
7
23%
31-45
4
15%
3
10%
46-60
5
19%
5
17%
61-75
6
22%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Парма 3:1 Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1
Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2
Тернана
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1
Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|38 - 22
|44
|2.
|Пиза
|1:1 Заявка
|24
|11
|10
|3
|31 - 19
|43
|3.
|Лечче
|Заявка
|23
|11
|10
|2
|37 - 20
|43
|4.
|Брешия
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|35 - 22
|43
|5.
|Монца
|1:1 Заявка
|24
|11
|9
|4
|36 - 25
|42
|6.
|Асколи
|1:0 Заявка
|24
|11
|6
|7
|33 - 29
|39
|7.
|Беневенто
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 23
|37
|8.
|Перуджа
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|27 - 20
|37
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|35 - 23
|37
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|26 - 24
|35
|11.
|Комо
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|30 - 28
|31
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|24
|8
|6
|10
|20 - 30
|30
|13.
|Тернана
|2:2 Заявка
|24
|7
|8
|9
|34 - 35
|29
|14.
|Парма
|2:2 Заявка
|24
|6
|11
|7
|29 - 29
|29
|15.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 36
|24
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|24
|6
|5
|13
|25 - 35
|23
|17.
|Козенца
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|18 - 35
|19
|18.
|Виченца Виртус
|1:1 Заявка
|24
|3
|5
|16
|24 - 43
|14
|19.
|Кротоне
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|22 - 36
|14
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|24
|2
|7
|15
|18 - 44
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|1:1 Заявка
|12
|9
|3
|0
|25 - 10
|30
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 10
|25
|4.
|Пиза
|1:1 Заявка
|12
|6
|5
|1
|15 - 9
|23
|5.
|Беневенто
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 12
|18
|8.
|Тернана
|2:2 Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|9.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|10.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|11.
|Реджина
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|12.
|Парма
|2:2 Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 11
|15
|13.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|14.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|15.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|16.
|Асколи
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|17.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 20
|11
|18.
|Кротоне
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|19.
|Виченца Виртус
|1:1 Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 20
|7
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Асколи
|1:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 14
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|14 - 10
|21
|4.
|Пиза
|1:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 10
|20
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
|7.
|Лечче
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|8.
|Комо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 13
|17
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|11.
|Реджина
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|12.
|Парма
|2:2 Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 18
|14
|13.
|Тернана
|2:2 Заявка
|12
|2
|7
|3
|17 - 18
|13
|14.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 16
|13
|15.
|Монца
|1:1 Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 15
|12
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 21
|8
|17.
|Виченца Виртус
|1:1 Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 23
|7
|18.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 24
|6
|19.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 21
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 19
|3