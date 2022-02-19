Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции ФРИБЕТ 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Парма
2:3
Конец матча

Стадион:
Тернана
0'
0:1
4' Гол
Доннарумма Альфредо
0:2
11' Гол
Партипило Антони
1:2
16' Гол
Коббо Элиас
2:2
22' Гол
Васкес Франко
2:3
58' Гол
Петтинари Стефано
79' Желтая карточка
Куцупиас Илиас
90'+7
34
Коломби
Симоне
90
Рисполи
Андреа
5
Данило
Ларанжера
25
Коббо
Элиас
98
Ман
Деннис
16
Бернабе
Адриан
11
Юрич
Станко
15
Дель
Прато
Энрико
10
Васкес
Франко
17
Бенедычак
Адриан
99
Сими
Нванкво
1
Яннарилли
Энтони
25
Дефенди
Марино
26
Богдан
Лука
19
Капуано
Марко
87
Мартелла
Бруно
8
Пройетти
Маттиа
5
Палумбо
Антонио
34
Агацци
Давиде
21
Партипило
Антони
99
Доннарумма
Альфредо
32
Петтинари
Стефано
Парма
3-4-1-2
Тернана
4-3-2-1

История личных встреч

Парма
Тернана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
3:1
СB
2:0
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 8 0.33
Бенедычак Адриан 5 0.21
Инглезе Роберто 3 0.13
Ман Деннис 3 0.13
Михэйлэ Валентин 2 0.08
Юрич Станко 2 0.08
Тутино Дженнаро 2 0.08
Коббо Элиас 1 0.04
Дель Прато Энрико 1 0.04
Сими Нванкво 1 0.04
Пандев Горан 1 0.04
Брунетта Хуан 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалетти Сесар 8 0.33
Доннарумма Альфредо 8 (1) 0.33
Партипило Антони 5 0.21
Петтинари Стефано 4 0.17
Соренсен Фредерик 2 0.08
Палумбо Антонио 2 0.08
Маццокки Симоне 2 0.08
Дефенди Марино 1 0.04
Мартелла Бруно 1 0.04
Капоне Кристиан 1 0.04
Перальта Диего 1 0.04
Пройетти Маттиа 0 0
Пагера Фабрицио 0 0
Фурлан Федерико 0 0
Агацци Давиде 0 0
Богдан Лука 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 5 2
Брунетта Хуан 6 1
Юрич Станко 5 0
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Данило Ларанжера 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Кулибали Войо 4 0
Коббо Элиас 3 0
Ман Деннис 3 0
Зом Симон 3 0
Бернабе Адриан 2 0
Болог Ботонд 2 0
Рисполи Андреа 1 0
Инглезе Роберто 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Осорио Йордан 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Бузи Максим 1 0
Якопони Даниэле 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соренсен Фредерик 9 0
Пройетти Маттиа 4 2
Агацци Давиде 4 1
Гирингелли Лука 5 0
Петтинари Стефано 4 0
Пагера Фабрицио 4 0
Палумбо Антонио 4 0
Партипило Антони 4 0
Капуано Марко 3 0
Фалетти Сесар 3 0
Бобен Матия 3 0
Яннарилли Энтони 2 0
Мартелла Бруно 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Диаките Салим 2 0
Дефенди Марино 1 0
Сальцано Аньелло 1 0
Фурлан Федерико 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Капоне Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
20
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
2
15%
8
40%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
2
15%
5
25%
46-60
3
23%
2
10%
61-75
2
15%
2
10%
76-90

Пропущено

12
16
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
6
50%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
1
8%
1
6%
76-90

Забито

16
18
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
0
0%
2
11%
1-15
3
19%
4
22%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
19%
5
28%
61-75
4
25%
3
17%
76-90

Пропущено

18
16
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
2
11%
6
38%
16-30
4
22%
4
25%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
5
28%
2
13%
76-90

Забито

29
38
13 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
2
7%
10
26%
1-15
5
17%
5
13%
16-30
6
21%
4
11%
31-45
4
14%
7
18%
46-60
6
21%
7
18%
61-75
6
21%
5
13%
76-90

Пропущено

30
32
14 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 18
7
23%
4
13%
1-15
2
7%
10
31%
16-30
5
17%
7
22%
31-45
5
17%
3
9%
46-60
5
17%
5
16%
61-75
6
20%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Парма 3:1 Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1
Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2
Тернана
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1
Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 24 12 9 3 32 - 19 45
2. Кремонезе 0:0 Заявка 24 13 6 5 38 - 22 45
3. Лечче Заявка 23 11 10 2 37 - 20 43
4. Брешия Заявка 23 12 7 4 35 - 22 43
5. Монца Заявка 24 11 8 5 36 - 26 41
6. Асколи Заявка 24 11 6 7 35 - 29 39
7. Перуджа 0:0 Заявка 24 9 11 4 27 - 20 38
8. Фрозиноне Заявка 23 9 10 4 35 - 23 37
9. Беневенто Заявка 23 10 7 6 34 - 23 37
10. Читтаделла Заявка 23 9 8 6 26 - 24 35
11. Реджина Заявка 24 9 5 10 22 - 30 32
12. Комо Заявка 23 7 10 6 30 - 28 31
13. Тернана Заявка 24 8 7 9 35 - 35 31
14. Парма Заявка 24 6 10 8 29 - 30 28
15. СПАЛ 2013 Заявка 24 5 9 10 26 - 36 24
16. Алессандрия Заявка 24 6 5 13 25 - 37 23
17. Козенца Заявка 23 4 7 12 18 - 35 19
18. Виченца Виртус Заявка 24 3 5 16 24 - 43 14
19. Кротоне Заявка 23 2 8 13 22 - 36 14
20. Порденоне Заявка 24 2 6 16 18 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Кремонезе 0:0 Заявка 12 7 4 1 22 - 12 25
3. Лечче Заявка 11 7 4 0 24 - 10 25
4. Пиза Заявка 12 6 5 1 15 - 9 23
5. Беневенто Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
6. Читтаделла Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
7. Фрозиноне Заявка 12 4 6 2 18 - 12 18
8. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
9. Перуджа 0:0 Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
10. Тернана Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
11. Алессандрия Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
12. Брешия Заявка 11 3 5 3 15 - 14 14
13. Козенца Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
14. Парма Заявка 12 3 5 4 13 - 12 14
15. Комо Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
16. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
17. СПАЛ 2013 Заявка 12 2 5 5 18 - 20 11
18. Кротоне Заявка 12 2 5 5 13 - 17 11
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 4 7 12 - 20 7
20. Порденоне Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи Заявка 12 8 2 2 23 - 14 26
3. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
4. Перуджа 0:0 Заявка 12 5 6 1 14 - 10 21
5. Кремонезе 0:0 Заявка 12 6 2 4 16 - 10 20
6. Фрозиноне Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
7. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
8. Комо Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
9. Читтаделла Заявка 12 4 5 3 11 - 13 17
10. Беневенто Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Тернана Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
12. Реджина Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
13. Парма Заявка 12 3 5 4 16 - 18 14
14. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 4 5 8 - 16 13
15. Монца Заявка 12 2 6 4 11 - 15 12
16. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 15 - 23 8
17. Виченца Виртус Заявка 12 2 1 9 12 - 23 7
18. Козенца Заявка 11 0 5 6 7 - 21 5
19. Порденоне Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
20. Кротоне Заявка 11 0 3 8 9 - 19 3
Где смотреть матч Парма 2:3 Тернана онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 