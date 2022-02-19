Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Оресте Гранильо
34' Желтая карточкаЭль-Кауакиби Хамза
39' Желтая карточкаКанделлоне Леонардо
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
5 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
62 Владение мячом, % 38
20
Купиш
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Айя РамзиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Денис ХерманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стеллоне Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Перри МаттеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ониша МихаэлПолузащитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
-
36 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Tedino
История личных встреч
Реджина
Порденоне
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галабинов Андрей
|7 (2)
|0.29
|Монтальто Адриано
|5 (1)
|0.21
|Менез Жереми
|2
|0.08
|Ривас Ригоберто
|2
|0.08
|Белломо Никола
|1
|0.04
|Бьянки Николо
|1
|0.04
|Хетемай Перпарим
|1
|0.04
|Тумминелло Марко
|1
|0.04
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Кортиновис Алессандро
|0
|0
|Лариби Карим
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бутич Карло
|4 (2)
|0.17
|Камбьяги Николо
|3
|0.13
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.08
|Кампорезе Микеле
|2
|0.08
|Фаласко Никола
|1
|0.04
|Пинато Марко
|1
|0.04
|Цаммарини Роберто
|1
|0.04
|Барисон Альберто
|1
|0.04
|Маньино Лука
|1
|0.04
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.04
|Купиш Томаш
|0
|0
|Паза Симоне
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ционек Тьяго
|7
|1
|Кризетиг Лоренцо
|8
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|7
|0
|Хетемай Перпарим
|6
|0
|Бьянки Николо
|6
|0
|Белломо Никола
|3
|1
|Лояконо Джузеппе
|4
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Реджини Васко
|3
|0
|Риччи Федерико
|3
|0
|Монтальто Адриано
|3
|0
|Ставропулос Димитрис
|3
|0
|Ривас Ригоберто
|3
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|0
|Микай Алессандро
|0
|1
|Лакичевич Иван
|1
|0
|Federico Giraudo
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаласко Никола
|7
|1
|Эль-Кауакиби Хамза
|7
|1
|Пинато Марко
|6
|0
|Барисон Альберто
|4
|1
|Цаммарини Роберто
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|3
|1
|Паза Симоне
|3
|1
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Бассоли Алессандро
|2
|0
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Саббионе Алессио
|2
|0
|Канделлоне Леонардо
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Бутич Карло
|2
|0
|Ловиза Алессандро
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Стефани Мирко
|1
|0
|Гавацци Давиде
|1
|0
|Дели Франческо
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Перизан Самуэле
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Андреони Кристиан
|1
|0
|Торрази Эмануэле
|1
|0
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0
|Пеллегрини Якопо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
1
10%
2
25%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
15
24
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
13%
3
13%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
27%
2
8%
31-45
3
20%
3
13%
46-60
1
7%
9
38%
61-75
3
20%
5
21%
76-90
Забито
11
10
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
4
36%
3
30%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
18%
2
20%
76-90
Пропущено
14
20
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
14%
3
15%
1-15
4
29%
5
25%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
0
0%
5
25%
76-90
Забито
21
18
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 9
3
14%
3
17%
1-15
4
19%
3
17%
16-30
5
24%
3
17%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
2
10%
5
28%
76-90
Пропущено
29
44
15 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 21
4
14%
6
14%
1-15
6
21%
7
16%
16-30
5
17%
6
14%
31-45
7
24%
4
9%
46-60
4
14%
11
25%
61-75
3
10%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0 Тернана - Реджина 2:0 Монца - Реджина 1:0
Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0 Порденоне - Реджина 1:1 Реджина - СПАЛ 2013 2:1
Порденоне
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1
Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|38 - 22
|44
|2.
|Пиза
|1:1 Заявка
|24
|11
|10
|3
|31 - 19
|43
|3.
|Лечче
|Заявка
|23
|11
|10
|2
|37 - 20
|43
|4.
|Брешия
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|35 - 22
|43
|5.
|Монца
|1:1 Заявка
|24
|11
|9
|4
|36 - 25
|42
|6.
|Асколи
|1:0 Заявка
|24
|11
|6
|7
|33 - 29
|39
|7.
|Беневенто
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 23
|37
|8.
|Перуджа
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|27 - 20
|37
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|35 - 23
|37
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|26 - 24
|35
|11.
|Комо
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|30 - 28
|31
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|24
|8
|6
|10
|20 - 30
|30
|13.
|Тернана
|2:2 Заявка
|24
|7
|8
|9
|34 - 35
|29
|14.
|Парма
|2:2 Заявка
|24
|6
|11
|7
|29 - 29
|29
|15.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 36
|24
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|24
|6
|5
|13
|25 - 35
|23
|17.
|Козенца
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|18 - 35
|19
|18.
|Виченца Виртус
|1:1 Заявка
|24
|3
|5
|16
|24 - 43
|14
|19.
|Кротоне
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|22 - 36
|14
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|24
|2
|7
|15
|18 - 44
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|1:1 Заявка
|12
|9
|3
|0
|25 - 10
|30
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 10
|25
|4.
|Пиза
|1:1 Заявка
|12
|6
|5
|1
|15 - 9
|23
|5.
|Беневенто
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 12
|18
|8.
|Тернана
|2:2 Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|9.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|10.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|11.
|Реджина
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|12.
|Парма
|2:2 Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 11
|15
|13.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|14.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|15.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|16.
|Асколи
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|17.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 20
|11
|18.
|Кротоне
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|19.
|Виченца Виртус
|1:1 Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 20
|7
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Асколи
|1:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 14
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|14 - 10
|21
|4.
|Пиза
|1:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 10
|20
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
|7.
|Лечче
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|8.
|Комо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 13
|17
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|11.
|Реджина
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|12.
|Парма
|2:2 Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 18
|14
|13.
|Тернана
|2:2 Заявка
|12
|2
|7
|3
|17 - 18
|13
|14.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 16
|13
|15.
|Монца
|1:1 Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 15
|12
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 21
|8
|17.
|Виченца Виртус
|1:1 Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 23
|7
|18.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 24
|6
|19.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 21
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 19
|3