Олимпиада 2022
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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Реджина
2:0
Конец матча

Стадион:
Порденоне
0'
34' Желтая карточка
Эль-Кауакиби Хамза
39' Желтая карточка
Канделлоне Леонардо
60' Желтая карточка
Фолоруншо Майкл
1:0
66' Гол
Менез Жереми
84' Желтая карточка
Ловиза Алессандро
2:0
86' Гол
Ди Кьяра Джанлука
90'+5
63
Турати
Стефано
6
Лояконо
Джузеппе
2
Амионе
Бруно
17
Ди
Кьяра
Джанлука
20
Купиш
Томаш
56
Хетемай
Перпарим
90
Фолоруншо
Майкл
8
Кризетиг
Лоренцо
98
Federico
Giraudo
30
Монтальто
Адриано
7
Менез
Жереми
22
Перизан
Самуэле
2
Эль-Кауакиби
Хамза
6
Барисон
Альберто
30
Далле
Мура
Кристиан
72
Перри
Маттео
5
Ловиза
Алессандро
23
Торрази
Эмануэле
33
Цаммарини
Роберто
79
Гавацци
Давиде
28
Камбьяги
Николо
27
Канделлоне
Леонардо
Реджина
3-5-2
Порденоне
4-3-1-2

История личных встреч

Реджина
Порденоне

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
1:0
СB
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 7 (2) 0.29
Монтальто Адриано 5 (1) 0.21
Менез Жереми 3 0.13
Ривас Ригоберто 2 0.08
Белломо Никола 1 0.04
Ди Кьяра Джанлука 1 0.04
Бьянки Николо 1 0.04
Хетемай Перпарим 1 0.04
Тумминелло Марко 1 0.04
Кортиновис Алессандро 0 0
Лариби Карим 0 0
Риччи Федерико 0 0
Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бутич Карло 4 (2) 0.17
Камбьяги Николо 3 0.13
Фолоруншо Майкл 2 0.08
Кампорезе Микеле 2 0.08
Фаласко Никола 1 0.04
Пинато Марко 1 0.04
Цаммарини Роберто 1 0.04
Барисон Альберто 1 0.04
Маньино Лука 1 0.04
Цаджу Франк 1 (1) 0.04
Купиш Томаш 0 0
Паза Симоне 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ционек Тьяго 7 1
Кризетиг Лоренцо 8 0
Ди Кьяра Джанлука 7 0
Хетемай Перпарим 6 0
Бьянки Николо 6 0
Белломо Никола 3 1
Лояконо Джузеппе 4 0
Менез Жереми 2 1
Реджини Васко 3 0
Риччи Федерико 3 0
Монтальто Адриано 3 0
Ставропулос Димитрис 3 0
Ривас Ригоберто 3 0
Кортиновис Алессандро 2 0
Микай Алессандро 0 1
Лакичевич Иван 1 0
Federico Giraudo 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаласко Никола 7 1
Эль-Кауакиби Хамза 7 1
Пинато Марко 6 0
Барисон Альберто 4 1
Цаммарини Роберто 5 0
Фолоруншо Майкл 5 0
Кампорезе Микеле 3 1
Паза Симоне 3 1
Маньино Лука 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Ловиза Алессандро 3 0
Бассоли Алессандро 2 0
Мисурака Джанвито 2 0
Саббионе Алессио 2 0
Канделлоне Леонардо 2 0
Цаджу Франк 2 0
Бутич Карло 2 0
Хжановски Адам 0 1
Стефани Мирко 1 0
Гавацци Давиде 1 0
Дели Франческо 1 0
Вокич Деян 1 0
Перизан Самуэле 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Андреони Кристиан 1 0
Торрази Эмануэле 1 0
Ди Серио Джузеппе 1 0
Пеллегрини Якопо 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
1
8%
2
25%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
1
8%
3
38%
76-90

Пропущено

15
26
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
13%
3
12%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
27%
2
8%
31-45
3
20%
3
12%
46-60
1
7%
10
38%
61-75
3
20%
6
23%
76-90

Забито

11
10
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
4
36%
3
30%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
18%
2
20%
76-90

Пропущено

14
20
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
14%
3
15%
1-15
4
29%
5
25%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Забито

23
18
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 10
9 Не забивали 10
3
13%
3
17%
1-15
4
17%
3
17%
16-30
5
22%
3
17%
31-45
3
13%
3
17%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
3
13%
5
28%
76-90

Пропущено

29
46
15 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 22
4
14%
6
13%
1-15
6
21%
7
15%
16-30
5
17%
6
13%
31-45
7
24%
4
9%
46-60
4
14%
12
26%
61-75
3
10%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0 Тернана - Реджина 2:0 Монца - Реджина 1:0
Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0 Порденоне - Реджина 1:1 Реджина - СПАЛ 2013 2:1
Порденоне
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1
Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 24 12 9 3 32 - 19 45
2. Кремонезе 0:0 Заявка 24 13 6 5 38 - 22 45
3. Лечче Заявка 23 11 10 2 37 - 20 43
4. Брешия Заявка 23 12 7 4 35 - 22 43
5. Монца Заявка 24 11 8 5 36 - 26 41
6. Асколи Заявка 24 11 6 7 35 - 29 39
7. Перуджа 0:0 Заявка 24 9 11 4 27 - 20 38
8. Фрозиноне Заявка 23 9 10 4 35 - 23 37
9. Беневенто Заявка 23 10 7 6 34 - 23 37
10. Читтаделла Заявка 23 9 8 6 26 - 24 35
11. Реджина Заявка 24 9 5 10 22 - 30 32
12. Комо Заявка 23 7 10 6 30 - 28 31
13. Тернана Заявка 24 8 7 9 35 - 35 31
14. Парма Заявка 24 6 10 8 29 - 30 28
15. СПАЛ 2013 Заявка 24 5 9 10 26 - 36 24
16. Алессандрия Заявка 24 6 5 13 25 - 37 23
17. Козенца Заявка 23 4 7 12 18 - 35 19
18. Виченца Виртус Заявка 24 3 5 16 24 - 43 14
19. Кротоне Заявка 23 2 8 13 22 - 36 14
20. Порденоне Заявка 24 2 6 16 18 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Кремонезе 0:0 Заявка 12 7 4 1 22 - 12 25
3. Лечче Заявка 11 7 4 0 24 - 10 25
4. Пиза Заявка 12 6 5 1 15 - 9 23
5. Беневенто Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
6. Читтаделла Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
7. Фрозиноне Заявка 12 4 6 2 18 - 12 18
8. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
9. Перуджа 0:0 Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
10. Тернана Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
11. Алессандрия Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
12. Брешия Заявка 11 3 5 3 15 - 14 14
13. Козенца Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
14. Парма Заявка 12 3 5 4 13 - 12 14
15. Комо Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
16. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
17. СПАЛ 2013 Заявка 12 2 5 5 18 - 20 11
18. Кротоне Заявка 12 2 5 5 13 - 17 11
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 4 7 12 - 20 7
20. Порденоне Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи Заявка 12 8 2 2 23 - 14 26
3. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
4. Перуджа 0:0 Заявка 12 5 6 1 14 - 10 21
5. Кремонезе 0:0 Заявка 12 6 2 4 16 - 10 20
6. Фрозиноне Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
7. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
8. Комо Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
9. Читтаделла Заявка 12 4 5 3 11 - 13 17
10. Беневенто Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Тернана Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
12. Реджина Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
13. Парма Заявка 12 3 5 4 16 - 18 14
14. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 4 5 8 - 16 13
15. Монца Заявка 12 2 6 4 11 - 15 12
16. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 15 - 23 8
17. Виченца Виртус Заявка 12 2 1 9 12 - 23 7
18. Козенца Заявка 11 0 5 6 7 - 21 5
19. Порденоне Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
20. Кротоне Заявка 11 0 3 8 9 - 19 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Канделлоне Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Эль-Кауакиби Хамза получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Реджина 2:0 Порденоне онлайн


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