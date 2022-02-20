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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Вестерн Юнайтед
3:2
Конец матча

Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
1:0
27' Гол
Прийович Александар
33' Желтая карточка
Траоре Адама
2:0
45' Гол
Benjamin Garuccio
47' Желтая карточка
Хемед Томер
2:1
51' Пенальти
Хемед Томер
53' Желтая карточка
Phillip Cancar
55' Желтая карточка
Лакруа Лео
3:1
68' Гол
Benjamin Garuccio
3:2
86' Гол
Угаркович Стивен
90'+5
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
4
Лакруа
Лео
17
Benjamin
Garuccio
10
Луштица
Стивен
88
Килкенни
Нил
5
Пирьес
Дилан
23
Диаманти
Алессандро
8
Уэлс
Лаклан
99
Прийович
Александар
1
Daniel
Margush
13
Расселл
Тэйт
25
Phillip
Cancar
5
Родуэлл
Джек
3
Траоре
Адама
III
29
Антонис
Терри
17
Keanu
Baccus
14
Троизи
Джеймс
23
Петратос
Димитри
10
Хемед
Томер
11
Огава
Кеидзиро
Вестерн Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

0:1
5:0
0:1
5:3
1:1
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прийович Александар 4 0.44
Луштица Стивен 2 0.22
Benjamin Garuccio 2 0.22
Уэнзел-Холлс Дилан 2 0.22
Nicolas Milanovic 1 0.11
Уэлс Лаклан 0 0
Диаманти Алессандро 0 0
Имаи Томоки 0 0
Christian Theoharous 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хемед Томер 3 (1) 0.33
Петратос Димитри 2 (2) 0.22
Родуэлл Джек 2 0.22
Угаркович Стивен 1 0.11
Расселл Тэйт 1 0.11
Троизи Джеймс 1 0.11
Ибини-Исэи Берни 1 0.11
Огава Кеидзиро 1 0.11
Кутрумбис Джон 1 0.11
Thomas Aquilina 0 0
Keanu Baccus 0 0
Phillip Cancar 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаманти Алессандро 3 0
Луштица Стивен 2 0
Лакруа Лео 2 0
Уэнзел-Холлс Дилан 2 0
Имаи Томоки 0 1
Рисдон Джош 1 0
Уэлс Лаклан 1 0
Nicolas Milanovic 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Адама III 3 0
Родуэлл Джек 2 0
Ris Williams1 2 0
Thomas Aquilina 2 0
Phillip Cancar 2 0
Хемед Томер 1 0
Ибини-Исэи Берни 1 0
Гордон Зигги 1 0
Daniel Margush 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
2
33%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
2
14%
1-15
4
33%
2
14%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
4
33%
4
29%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
3
27%
16-30
1
10%
4
36%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 12 6 4 2 26 - 17 22
2. Веллингтон Феникс 11 5 3 3 14 - 16 18
3. Мельбурн Виктори 11 4 3 4 15 - 15 15
4. Аделаида Юнайтед 11 3 6 2 18 - 13 15
5. Вестерн Юнайтед 9 4 2 3 11 - 11 14
6. Сидней 11 3 5 3 15 - 14 14
7. Вестерн Сидней Уондерерс 9 3 3 3 13 - 12 12
8. Макартур 9 3 3 3 12 - 16 12
9. Ньюкасл Джетс 9 3 2 4 16 - 17 11
10. Перт Глори 8 3 1 4 8 - 6 10
11. Сентрал Кост Маринерз 7 2 1 4 11 - 13 7
12. Брисбен Роар 9 2 1 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 8 5 2 1 13 - 7 17
2. Мельбурн Сити 7 3 2 2 12 - 9 11
3. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
4. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
5. Мельбурн Виктори 6 2 2 2 10 - 9 8
6. Брисбен Роар 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Вестерн Юнайтед 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Ньюкасл Джетс 4 2 0 2 9 - 7 6
9. Сидней 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Аделаида Юнайтед 5 1 2 2 10 - 8 5
11. Перт Глори 2 1 1 0 3 - 1 4
12. Сентрал Кост Маринерз 3 1 1 1 6 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 3 2 0 14 - 8 11
2. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
3. Сидней 6 2 3 1 8 - 6 9
4. Вестерн Юнайтед 6 2 2 2 7 - 8 8
5. Мельбурн Виктори 5 2 1 2 5 - 6 7
6. Перт Глори 6 2 0 4 5 - 5 6
7. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 7 - 10 5
8. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 1 1 7 - 6 4
9. Макартур 4 1 1 2 6 - 9 4
10. Сентрал Кост Маринерз 4 1 0 3 5 - 7 3
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Benjamin Garuccio бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Траоре Адама III получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Прийович Александар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вестерн Юнайтед 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс онлайн


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