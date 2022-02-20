Австралия: A-Лига 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
1:0
27' ГолПрийович Александар
33' Желтая карточкаТраоре Адама
2:0
45' ГолBenjamin Garuccio
47' Желтая карточкаХемед Томер
2:1
51' ПенальтиХемед Томер
53' Желтая карточкаPhillip Cancar
55' Желтая карточкаЛакруа Лео
3:1
68' ГолBenjamin Garuccio
3:2
86' ГолУгаркович Стивен
Ход матча
27'
33'
45'
47'
51'
2:1
53'
55'
68'
86'
3:2
19
Рисдон
Джош
88
Килкенни
Нил
13
Расселл
Тэйт
17
Keanu
Baccus
10
Хемед
Томер
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Защитник
-
16 Крхин РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Adisu Bayew
-
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хемед ТомерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Мехиас ТомасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Робинсон Карл
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прийович Александар
|4
|0.44
|Луштица Стивен
|2
|0.22
|Benjamin Garuccio
|2
|0.22
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0.22
|Nicolas Milanovic
|1
|0.11
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|Диаманти Алессандро
|0
|0
|Имаи Томоки
|0
|0
|Christian Theoharous
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хемед Томер
|3 (1)
|0.33
|Петратос Димитри
|2 (2)
|0.22
|Родуэлл Джек
|2
|0.22
|Угаркович Стивен
|1
|0.11
|Расселл Тэйт
|1
|0.11
|Троизи Джеймс
|1
|0.11
|Ибини-Исэи Берни
|1
|0.11
|Огава Кеидзиро
|1
|0.11
|Кутрумбис Джон
|1
|0.11
|Thomas Aquilina
|0
|0
|Keanu Baccus
|0
|0
|Phillip Cancar
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаманти Алессандро
|3
|0
|Луштица Стивен
|2
|0
|Лакруа Лео
|2
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0
|Имаи Томоки
|0
|1
|Рисдон Джош
|1
|0
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|Nicolas Milanovic
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Адама III
|3
|0
|Родуэлл Джек
|2
|0
|Ris Williams1
|2
|0
|Thomas Aquilina
|2
|0
|Phillip Cancar
|2
|0
|Хемед Томер
|1
|0
|Ибини-Исэи Берни
|1
|0
|Гордон Зигги
|1
|0
|Daniel Margush
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
2
33%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
2
14%
1-15
4
33%
2
14%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
4
33%
4
29%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
3
27%
16-30
1
10%
4
36%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|12
|6
|4
|2
|26 - 17
|22
|2.
|Веллингтон Феникс
|11
|5
|3
|3
|14 - 16
|18
|3.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|4.
|Аделаида Юнайтед
|11
|3
|6
|2
|18 - 13
|15
|5.
|Вестерн Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|11 - 11
|14
|6.
|Сидней
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|8.
|Макартур
|9
|3
|3
|3
|12 - 16
|12
|9.
|Ньюкасл Джетс
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|10.
|Перт Глори
|8
|3
|1
|4
|8 - 6
|10
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|12.
|Брисбен Роар
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|Мельбурн Сити
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|3.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|5.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|6.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Вестерн Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Ньюкасл Джетс
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|9.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|11.
|Перт Глори
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|12.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|2.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|3.
|Сидней
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|4.
|Вестерн Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|5.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|6.
|Перт Глори
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|7.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|9.
|Макартур
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0