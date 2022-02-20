Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
Второй тайм: 77'
Стадион: МАК3ПАРК
35' Желтая карточкаШтридер Рико
0:1
36' ГолДуарте Ларос
42' Желтая карточкаPaulos Abraham
45' Желтая карточкаВан Хинтум Барт
51' Undefined phrase: football_event_Де Леув Михаэль
65' Желтая карточкаMees de Wit
Ход матча
35'
36'
0:1
42'
45'
51'
65'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
13
Штридер
Рико
34
Mees
de
Wit
19
Редан
Дайшон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Mees de WitПолузащитник
- Нападающий
-
19 Редан ДайшонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Аджич ЛукаНападающий
-
22 Де Вал МаксНападающий
-
-
Главный тренер: Dick Schreuder
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Bjorn MeijerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПЕК Зволле
Гронинген
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
21 матч
38.1%
9.5%
52.4%
8 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Редан Дайшон
|4
|0.17
|Mees de Wit
|4
|0.17
|Ван Полен Брам
|3 (2)
|0.13
|Ван Ден Белт Томас
|2
|0.09
|Дарфалу Усама
|1
|0.04
|Саймак Мустафа
|1
|0.04
|Хюйбертс Дин
|1
|0.04
|Samir Lagsir
|1
|0.04
|Накаяма Юта
|0
|0
|Пабай Марк
|0
|0
|Штридер Рико
|0
|0
|Паал Кеннет
|0
|0
|Клемент Пелле
|0
|0
|Рейндерс Элиано
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|9
|0.39
|Нгонж Сириль
|7
|0.3
|Суслов Томаш
|1
|0.04
|Дуарте Ларос
|1
|0.04
|Ирандуст Далехо
|1
|0.04
|Де Леув Михаэль
|1
|0.04
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.04
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.04
|Постема Романо
|1
|0.04
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|0
|Даммерс Вессель
|0
|0
|Ван Хинтум Барт
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Paulos Abraham
|0
|0
|Bjorn Meijer
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mees de Wit
|5
|0
|Керстен Сэм
|3
|1
|Штридер Рико
|4
|0
|Накаяма Юта
|4
|0
|Вут Симен
|2
|1
|Саймак Мустафа
|3
|0
|Ван Ден Белт Томас
|3
|0
|Ван Полен Брам
|2
|0
|Кастанер Жервейн
|2
|0
|Тедич Слободан
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Хюйбертс Дин
|2
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Пабай Марк
|1
|0
|Elikia Mbinga
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суслов Томаш
|7
|0
|Те Вирик Мик
|3
|2
|Касанвирджо Нерайшо
|4
|1
|Ван Хинтум Барт
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Даммерс Вессель
|3
|0
|Дуарте Ларос
|2
|0
|Ларсен Йорген
|2
|0
|Постема Романо
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Бёйс Данни
|1
|0
|Де Леув Михаэль
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
4
50%
4
25%
76-90
Пропущено
11
22
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
18%
2
9%
1-15
4
36%
2
9%
16-30
1
9%
7
32%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
0
0%
5
23%
76-90
Забито
12
8
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
7
58%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
22
10
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
6
27%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
18%
1
10%
31-45
4
18%
2
20%
46-60
2
9%
2
20%
61-75
6
27%
1
10%
76-90
Забито
20
24
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
9 Не забивали 8
8
40%
4
17%
1-15
2
10%
5
21%
16-30
1
5%
2
8%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
4
20%
6
25%
61-75
4
20%
5
21%
76-90
Пропущено
33
32
17 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 19
8
24%
5
16%
1-15
4
12%
3
9%
16-30
5
15%
8
25%
31-45
6
18%
5
16%
46-60
4
12%
5
16%
61-75
6
18%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1
ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1
Гронинген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2
Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|23
|18
|3
|2
|70 - 5
|57
|2.
|ПСВ
|22
|16
|1
|5
|54 - 28
|49
|3.
|Фейеноорд
|22
|15
|3
|4
|52 - 19
|48
|4.
|АЗ Алкмаар
|23
|14
|3
|6
|45 - 27
|45
|5.
|Твенте
|22
|12
|5
|5
|34 - 27
|41
|6.
|Витесс
|22
|11
|3
|8
|27 - 36
|36
|7.
|Утрехт
|22
|10
|5
|7
|39 - 29
|35
|8.
|НЕК Неймеген
|23
|8
|7
|8
|28 - 32
|31
|9.
|Камбюр
|22
|9
|3
|10
|38 - 47
|30
|10.
|Гронинген
|1:0
|23
|7
|7
|9
|26 - 31
|28
|11.
|Херенвен
|22
|7
|4
|11
|20 - 31
|25
|12.
|Хераклес
|23
|6
|5
|12
|24 - 32
|23
|13.
|Ваалвейк
|23
|5
|8
|10
|25 - 37
|23
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|22
|6
|4
|12
|22 - 38
|22
|15.
|Виллем II
|23
|6
|3
|14
|21 - 42
|21
|16.
|Фортуна Ситтард
|22
|5
|4
|13
|24 - 50
|19
|17.
|Спарта Роттердам
|22
|3
|8
|11
|17 - 35
|17
|18.
|ПЕК Зволле
|0:1
|23
|4
|4
|15
|17 - 37
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|9
|1
|2
|46 - 3
|28
|2.
|АЗ Алкмаар
|11
|8
|2
|1
|26 - 11
|26
|3.
|Фейеноорд
|11
|8
|1
|2
|28 - 10
|25
|4.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|29 - 16
|24
|5.
|Утрехт
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|6.
|Твенте
|10
|6
|3
|1
|15 - 6
|21
|7.
|Хераклес
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|8.
|Витесс
|11
|4
|2
|5
|11 - 21
|14
|9.
|Камбюр
|11
|4
|1
|6
|21 - 25
|13
|10.
|Виллем II
|12
|4
|1
|7
|10 - 18
|13
|11.
|Ваалвейк
|11
|4
|1
|6
|10 - 19
|13
|12.
|Гронинген
|1:0
|11
|2
|6
|3
|9 - 9
|12
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|4
|0
|7
|14 - 19
|12
|14.
|Херенвен
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|15.
|Спарта Роттердам
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|0:1
|12
|2
|3
|7
|7 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|2
|0
|24 - 2
|29
|2.
|ПСВ
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Фейеноорд
|11
|7
|2
|2
|24 - 9
|23
|4.
|Витесс
|11
|7
|1
|3
|16 - 15
|22
|5.
|НЕК Неймеген
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|6.
|Твенте
|12
|6
|2
|4
|19 - 21
|20
|7.
|АЗ Алкмаар
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|8.
|Камбюр
|11
|5
|2
|4
|17 - 22
|17
|9.
|Гронинген
|1:0
|12
|5
|1
|6
|17 - 22
|16
|10.
|Херенвен
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|11.
|Утрехт
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|12.
|Ваалвейк
|12
|1
|7
|4
|15 - 18
|10
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|2
|4
|5
|8 - 19
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|15.
|Виллем II
|11
|2
|2
|7
|11 - 24
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|0:1
|11
|2
|1
|8
|10 - 24
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|11
|0
|2
|9
|7 - 19
|2