Томаш Суслов выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

48' Команда Гронинген имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Гронинген выполняет удар от ворот.

46' Бьорн Мейер видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

46' Дуарте Ларос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Матч возобновлен

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Клемент Пелле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Паулос Абрахам получил желтую карточку от судьи

42' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Дарфалу Усама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Дуарте Ларос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Клемент Пелле наказан за толчок Томаш Суслов

41' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Касанвирджо Нерайшо получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Касанвирджо Нерайшо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Г О О О О Л - Дуарте Ларос правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

35' Штридер Рико - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

35' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Томаш Суслов из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

34' Гронинген выполняет удар от ворот.

33' Де Леув Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Паулос Абрахам нанес удар, но тот был заблокирован.

32' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Эль-Ханкури Мохамед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

25' Удар от ворот произведет Гронинген

24' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Гронинген

23' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Паулос Абрахам наказан за толчок Штридер Рико

19' Хорошую попытку сделал Ларсен Йорген . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Костас Лампроу не дал случится голу! Паулос Абрахам должен был забивать, но Костас Лампроу сделал отличный сейв

19' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Удар от ворот произведет Гронинген

17' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Гронинген

9' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновлен

8' Редан Дайшон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Игрок команды Гронинген выносит мяч

7' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.