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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПЕК Зволле
0:1
Второй тайм: 77'

Стадион:
Гронинген
0'
35' Желтая карточка
Штридер Рико
0:1
36' Гол
Дуарте Ларос
42' Желтая карточка
Paulos Abraham
45' Желтая карточка
Ван Хинтум Барт
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Де Леув Михаэль
65' Желтая карточка
Mees de Wit
77'

Ход матча

35'
Штридер Рико
 
36'
0:1
Дуарте Ларос
42'
 
Paulos Abraham
45'
 
Ван Хинтум Барт
51'
 
Де Леув Михаэль
56'
Де Вал Макс
Андерсон Джаван
 
56'
Паал Кеннет
Ван дер Верфф Майкел
 
56'
Саймак Мустафа
Штридер Рико
 
65'
Mees de Wit
 
69'
 
Каллей Яхья
Paulos Abraham
69'
 
Постема Романо
Де Леув Михаэль

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
Гронинген
8.00
3.50
3.32
Все Коэффициенты
1
Лампру
Костантинос
2
Ван
Полен
Брам
4
Накаяма
Юта
30
Ван
дер
Верфф
Майкел
23
Рейндерс
Элиано
21
Андерсон
Джаван
13
Штридер
Рико
10
Клемент
Пелле
34
Mees
de
Wit
29
Дарфалу
Усама
19
Редан
Дайшон
1
Леувенбург
Петер
21
Касанвирджо
Нерайшо
5
Те
Вирик
Мик
3
Ван
Хинтум
Барт
40
Bjorn
Meijer
7
Суслов
Томаш
6
Дуарте
Ларос
11
Эль-Ханкури
Мохамед
8
Де
Леув
Михаэль
19
Paulos
Abraham
9
Ларсен
Йорген
ПЕК Зволле
3-5-2
Гронинген
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
Гронинген

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

21 матч

38.1%
9.5%
52.4%
8 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
ТМС
0:2
Э
1:0
Э
2:0
Э
3:2
Э
0:1
Э
2:0
Э
3:2
Э
5:1
Э
0:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:1
К
0:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:2

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Редан Дайшон 4 0.17
Mees de Wit 4 0.17
Ван Полен Брам 3 (2) 0.13
Ван Ден Белт Томас 2 0.09
Дарфалу Усама 1 0.04
Саймак Мустафа 1 0.04
Хюйбертс Дин 1 0.04
Samir Lagsir 1 0.04
Накаяма Юта 0 0
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Клемент Пелле 0 0
Рейндерс Элиано 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 9 0.39
Нгонж Сириль 7 0.3
Суслов Томаш 1 0.04
Дуарте Ларос 1 0.04
Ирандуст Далехо 1 0.04
Де Леув Михаэль 1 0.04
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.04
Ван Кам Даниэль 1 0.04
Постема Романо 1 0.04
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Ван Хинтум Барт 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Paulos Abraham 0 0
Bjorn Meijer 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mees de Wit 5 0
Керстен Сэм 3 1
Штридер Рико 4 0
Накаяма Юта 4 0
Вут Симен 2 1
Саймак Мустафа 3 0
Ван Ден Белт Томас 3 0
Ван Полен Брам 2 0
Кастанер Жервейн 2 0
Тедич Слободан 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Клемент Пелле 1 0
Ван Вермескеркен Саи 1 0
Редан Дайшон 1 0
Пабай Марк 1 0
Elikia Mbinga 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 7 0
Те Вирик Мик 3 2
Касанвирджо Нерайшо 4 1
Ван Хинтум Барт 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Даммерс Вессель 3 0
Дуарте Ларос 2 0
Ларсен Йорген 2 0
Постема Романо 2 0
Paulos Abraham 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Бёйс Данни 1 0
Де Леув Михаэль 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
4
50%
4
25%
76-90

Пропущено

11
22
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
18%
2
9%
1-15
4
36%
2
9%
16-30
1
9%
7
32%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Забито

12
8
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
7
58%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

22
10
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
6
27%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
18%
1
10%
31-45
4
18%
2
20%
46-60
2
9%
2
20%
61-75
6
27%
1
10%
76-90

Забито

20
24
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
9 Не забивали 8
8
40%
4
17%
1-15
2
10%
5
21%
16-30
1
5%
2
8%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
4
20%
6
25%
61-75
4
20%
5
21%
76-90

Пропущено

33
32
17 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 19
8
24%
5
16%
1-15
4
12%
3
9%
16-30
5
15%
8
25%
31-45
6
18%
5
16%
46-60
4
12%
5
16%
61-75
6
18%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1
ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1
Гронинген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2
Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 23 18 3 2 70 - 5 57
2. ПСВ 22 16 1 5 54 - 28 49
3. Фейеноорд 22 15 3 4 52 - 19 48
4. АЗ Алкмаар 23 14 3 6 45 - 27 45
5. Твенте 22 12 5 5 34 - 27 41
6. Витесс 22 11 3 8 27 - 36 36
7. Утрехт 22 10 5 7 39 - 29 35
8. НЕК Неймеген 23 8 7 8 28 - 32 31
9. Камбюр 22 9 3 10 38 - 47 30
10. Гронинген 1:0 23 7 7 9 26 - 31 28
11. Херенвен 22 7 4 11 20 - 31 25
12. Хераклес 23 6 5 12 24 - 32 23
13. Ваалвейк 23 5 8 10 25 - 37 23
14. Гоу Эхед Иглс 22 6 4 12 22 - 38 22
15. Виллем II 23 6 3 14 21 - 42 21
16. Фортуна Ситтард 22 5 4 13 24 - 50 19
17. Спарта Роттердам 22 3 8 11 17 - 35 17
18. ПЕК Зволле 0:1 23 4 4 15 17 - 37 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
2. АЗ Алкмаар 11 8 2 1 26 - 11 26
3. Фейеноорд 11 8 1 2 28 - 10 25
4. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
5. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
6. Твенте 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 12 6 3 3 17 - 13 21
8. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
9. Камбюр 11 4 1 6 21 - 25 13
10. Виллем II 12 4 1 7 10 - 18 13
11. Ваалвейк 11 4 1 6 10 - 19 13
12. Гронинген 1:0 11 2 6 3 9 - 9 12
13. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
14. Херенвен 12 3 2 7 11 - 19 11
15. Спарта Роттердам 12 2 5 5 10 - 17 11
16. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 0:1 12 2 3 7 7 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 2 0 24 - 2 29
2. ПСВ 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Фейеноорд 11 7 2 2 24 - 9 23
4. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
5. НЕК Неймеген 12 6 3 3 17 - 17 21
6. Твенте 12 6 2 4 19 - 21 20
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
9. Гронинген 1:0 12 5 1 6 17 - 22 16
10. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
13. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 8 - 19 10
14. Фортуна Ситтард 12 2 2 8 11 - 27 8
15. Виллем II 11 2 2 7 11 - 24 8
16. ПЕК Зволле 0:1 11 2 1 8 10 - 24 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 11 0 2 9 7 - 19 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
Гронинген
8.00
3.50
3.32
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПЕК Зволле 0:1 Гронинген онлайн


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