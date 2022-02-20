Второй тайм

97' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Дарфалу Усама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Каллей Яхья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

93' Игрок из команды ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

92' Паал Кеннет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Сверко Марин получил желтую карточку от судьи

92' Рефери не любит споров - именно за это Каллей Яхья сейчас получил желтую

92' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Касанвирджо Нерайшо не смог попасть в створ ударом издали

90' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Матч возобновлен

89' Саймак Мустафа получает желтую карточку за неспортивное поведение

89' Ларсен Йорген получает желтую карточку за неспортивное поведение

88' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

87' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Постема Романо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Тактическая замена. Томаш Суслов уходит с поля и его заменяет Сверко Марин

82' Удар от ворот произведет Гронинген

81' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

80' Томаш Суслов из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

80' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Гронинген

79' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Сегодняшная посещаемость составляет 13620 болельщиков

77' Удар от ворот произведет Гронинген

76' Петер Леувенбург не дал случится голу! Редан Дайшон должен был забивать, но Петер Леувенбург сделал отличный сейв

76' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Матч возобновлен

74' После проверки VAR рефери не стал менять решения - ПЕК Зволле пробьет пенальти!

74' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

73' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Удар от ворот произведет Гронинген

70' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Тактическая замена. Паулос Абрахам уходит с поля и его заменяет Каллей Яхья

68' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Матч возобновлен

66' Редан Дайшон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Безумный фол. Меес де Вит грубо играет против соперника. Пострадал Паулос Абрахам

65' Клемент Пелле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Гронинген

63' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Гронинген выполняет удар от ворот.

59' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

59' Дуарте Ларос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Удар от ворот произведет Гронинген

57' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Матч возобновлен

53' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Гронинген , будет отменен из-за фола.

51' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

51' Костас Лампроу не дал случится голу! Де Леув Михаэль должен был забивать, но Костас Лампроу сделал отличный сейв

51' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Гронинген

49' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Томаш Суслов выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Де Леув Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Должен был быть гол! Редан Дайшон имел отличный шанс, но Петер Леувенбург не дал голу состоятся!

46' Клемент Пелле из команды ПЕК Зволле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

46' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля