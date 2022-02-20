Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Millerntor Stadion
16' Желтая карточкаБеккер Финн
Ход матча
16'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
54 Владение мячом, % 46
25
Джигала
Адам
18
Медич
Яков
20
Беккер
Финн
25
Дем
Янник
31
Бёрнер
Юлиан
35
Димерс
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Димерс МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
23 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christoph Dabrowski
История личных встреч
Санкт-Паули
Ганновер 96
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|16 (3)
|0.7
|Киере Даниэль-Кофи
|6
|0.26
|Диттген Макс
|4
|0.17
|Аменийдо Этьенн
|3
|0.13
|Макиенок Симон
|3
|0.13
|Пакарада Леарт
|2
|0.09
|Беккер Финн
|2
|0.09
|Бухтманн Кристофер
|2
|0.09
|Хартель Марсель
|1
|0.04
|Медич Яков
|1
|0.04
|Цандер Лука-Милан
|1
|0.04
|Джигала Адам
|1
|0.04
|Ирвайн Джексон
|1
|0.04
|Байфус Марцель
|1
|0.04
|Матанович Игорь
|0
|0
|Смит Эрик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Керк Себастьян
|5
|0.22
|Майна Линтон
|4
|0.17
|Дукш Марвин
|3
|0.13
|Бейер Максимилиан
|2
|0.09
|Эрнст Себастьян
|1
|0.04
|Тойхерт Седрик
|1
|0.04
|Муслия Флоран
|1
|0.04
|Кайзер Доминик
|1
|0.04
|Бёрнер Юлиан
|1
|0.04
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.04
|Муроя Сэй
|0
|0
|Цилер Рон-Роберт
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Ирвайн Джексон
|3
|0
|Пакарада Леарт
|3
|0
|Хартель Марсель
|3
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|3
|0
|Медич Яков
|3
|0
|Цирайс Филипп
|1
|1
|Джигала Адам
|2
|0
|Цандер Лука-Милан
|2
|0
|Беккер Финн
|2
|0
|Диттген Макс
|1
|0
|Бенателли Рико
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Аремю Афииз
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрнер Юлиан
|6
|1
|Ондуа Гаэль
|5
|0
|Эрнст Себастьян
|5
|0
|Хульт Никлас
|3
|0
|Дукш Марвин
|3
|0
|Дем Янник
|3
|0
|Бейер Максимилиан
|3
|0
|Кайзер Доминик
|2
|0
|Трибулл Том
|2
|0
|Штольце Себастьян
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Вайдандт Хендрик
|2
|0
|Майна Линтон
|2
|0
|Хансен Мартин
|1
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Окс Филипп
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
13
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
6
21%
2
15%
1-15
4
14%
2
15%
16-30
3
11%
3
23%
31-45
3
11%
4
31%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
6
21%
2
15%
76-90
Пропущено
9
16
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
7
44%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
44%
1
6%
61-75
2
22%
3
19%
76-90
Забито
17
9
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
4
24%
2
22%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
2
12%
3
33%
31-45
5
29%
29%
1
11%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
1
6%
2
22%
76-90
Пропущено
22
12
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
4
18%
2
17%
31-45
2
9%
2
17%
46-60
6
27%
3
25%
61-75
3
14%
4
33%
76-90
Забито
45
22
21 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 10
4 Не забивали 7
10
22%
4
18%
1-15
6
13%
3
14%
16-30
5
11%
6
27%
31-45
8
18%
5
23%
46-60
9
20%
0
0%
61-75
7
16%
4
18%
76-90
Пропущено
31
28
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 13
4
13%
1
4%
1-15
4
13%
8
29%
16-30
6
19%
4
14%
31-45
2
6%
4
14%
46-60
10
32%
4
14%
61-75
5
16%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ян - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1
Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1
Ганновер 96
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0
Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|23
|12
|6
|5
|45 - 31
|42
|2.
|Вердер
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|44 - 31
|42
|3.
|Гамбург
|Заявка
|23
|10
|11
|2
|42 - 21
|41
|4.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|23
|12
|5
|6
|47 - 29
|41
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|45 - 27
|40
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|29 - 29
|38
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|32 - 32
|36
|8.
|Падерборн
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|38 - 30
|32
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|40 - 35
|32
|10.
|Ян
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|42 - 37
|31
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|30 - 36
|31
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|23 - 31
|26
|13.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|23
|6
|8
|9
|18 - 32
|26
|14.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|23
|7
|5
|11
|26 - 31
|26
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 40
|25
|16.
|Ганза
|0:0 Заявка
|23
|6
|7
|10
|26 - 35
|25
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1 Заявка
|23
|3
|6
|14
|19 - 43
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|21 - 42
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|11
|8
|3
|0
|28 - 9
|27
|2.
|Гамбург
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|24 - 11
|24
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 16
|23
|5.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 13
|20
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|7.
|Вердер
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 11
|19
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 18
|19
|9.
|Ян
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|27 - 22
|17
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|12.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 13
|13
|13.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|14.
|Падерборн
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|15.
|Ганза
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 20
|23
|2.
|Падерборн
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|3.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 16
|21
|4.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|5.
|Гамбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 11
|17
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 18
|16
|8.
|Ганза
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 18
|16
|9.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 22
|15
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|11.
|Ян
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|13.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 19
|13
|14.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 19
|9
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 26
|8
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 20
|7