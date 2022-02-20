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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Санкт-Паули
0:3
Конец матча

Стадион:
Ганновер 96
0'
16' Желтая карточка
Беккер Финн
0:1
40' Гол
Кайзер Доминик
41' Желтая карточка
Дем Янник
0:2
57' Гол
Керк Себастьян
60' Желтая карточка
Бёрнер Юлиан
0:3
72' Гол
Штольце Себастьян
0:3
79' Не забитый пенальти
Бургшталлер Гвидо
0:3
83' Не забитый пенальти
Киере Даниэль-Кофи
90'+3
22
Василь
Никола
19
Цандер
Лука-Милан
25
Джигала
Адам
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
20
Беккер
Финн
8
Смит
Эрик
30
Хартель
Марсель
17
Киере
Даниэль-Кофи
9
Бургшталлер
Гвидо
34
Матанович
Игорь
16
Цилер
Рон-Роберт
25
Дем
Янник
28
Франке
Марсель
31
Бёрнер
Юлиан
3
Хульт
Никлас
13
Кайзер
Доминик
35
Димерс
Марк
22
Штольце
Себастьян
37
Керк
Себастьян
15
Тойхерт
Седрик
14
Бейер
Максимилиан
Санкт-Паули
4-3-1-2
Ганновер 96
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Ганновер 96

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

История матчей

Б2
1:0
ТМК
0:2
Б2
1:2
Б2
2:3
Б2
4:0
Б2
0:1
Б2
0:0
Б2
2:0
ТМК
1:4
ТМС
2:2
ТМС
2:2
Б
0:1
Б
0:1
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 16 (3) 0.7
Киере Даниэль-Кофи 6 0.26
Диттген Макс 4 0.17
Аменийдо Этьенн 3 0.13
Макиенок Симон 3 0.13
Пакарада Леарт 2 0.09
Беккер Финн 2 0.09
Бухтманн Кристофер 2 0.09
Хартель Марсель 1 0.04
Медич Яков 1 0.04
Цандер Лука-Милан 1 0.04
Джигала Адам 1 0.04
Ирвайн Джексон 1 0.04
Байфус Марцель 1 0.04
Матанович Игорь 0 0
Смит Эрик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Керк Себастьян 6 0.26
Майна Линтон 4 0.17
Дукш Марвин 3 0.13
Кайзер Доминик 2 0.09
Бейер Максимилиан 2 0.09
Эрнст Себастьян 1 0.04
Тойхерт Седрик 1 0.04
Муслия Флоран 1 0.04
Бёрнер Юлиан 1 0.04
Штольце Себастьян 1 0.04
Вайдандт Хендрик 1 0.04
Муроя Сэй 0 0
Цилер Рон-Роберт 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 4 0
Смит Эрик 4 0
Ирвайн Джексон 3 0
Пакарада Леарт 3 0
Хартель Марсель 3 0
Киере Даниэль-Кофи 3 0
Медич Яков 3 0
Цирайс Филипп 1 1
Джигала Адам 2 0
Цандер Лука-Милан 2 0
Беккер Финн 2 0
Диттген Макс 1 0
Бенателли Рико 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Аремю Афииз 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрнер Юлиан 7 1
Ондуа Гаэль 5 0
Эрнст Себастьян 5 0
Дем Янник 4 0
Хульт Никлас 3 0
Дукш Марвин 3 0
Бейер Максимилиан 3 0
Кайзер Доминик 2 0
Трибулл Том 2 0
Штольце Себастьян 2 0
Муроя Сэй 2 0
Вайдандт Хендрик 2 0
Майна Линтон 2 0
Хансен Мартин 1 0
Цилер Рон-Роберт 1 0
Франке Марсель 1 0
Димерс Марк 1 0
Окс Филипп 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
16
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
6
21%
2
13%
1-15
4
14%
2
13%
16-30
3
11%
4
25%
31-45
3
11%
5
31%
46-60
6
21%
1
6%
61-75
6
21%
2
13%
76-90

Пропущено

12
16
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
8%
7
44%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
5
42%
1
6%
61-75
2
17%
3
19%
76-90

Забито

17
9
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
4
24%
2
22%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
2
12%
3
33%
31-45
5
29%
29%
1
11%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
1
6%
2
22%
76-90

Пропущено

22
12
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
4
18%
2
17%
31-45
2
9%
2
17%
46-60
6
27%
3
25%
61-75
3
14%
4
33%
76-90

Забито

45
25
21 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 7
10
22%
4
16%
1-15
6
13%
3
12%
16-30
5
11%
7
28%
31-45
8
18%
6
24%
46-60
9
20%
1
4%
61-75
7
16%
4
16%
76-90

Пропущено

34
28
15 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 13
4
12%
1
4%
1-15
4
12%
8
29%
16-30
7
21%
4
14%
31-45
3
9%
4
14%
46-60
11
32%
4
14%
61-75
5
15%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ян - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1
Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1
Ганновер 96
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0
Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 23 12 6 5 44 - 31 42
2. Гамбург Заявка 23 10 11 2 42 - 21 41
3. Дармштадт Заявка 23 12 5 6 48 - 30 41
4. Санкт-Паули Заявка 23 12 5 6 45 - 34 41
5. Шальке 04 Заявка 23 12 4 7 45 - 27 40
6. Хайденхайм Заявка 23 11 5 7 29 - 29 38
7. Нюрнберг Заявка 23 10 6 7 32 - 32 36
8. Падерборн Заявка 23 8 8 7 38 - 30 32
9. Карлсруэ Заявка 23 8 8 7 40 - 35 32
10. Ян Заявка 23 9 4 10 42 - 37 31
11. Хольштайн Киль Заявка 23 8 7 8 30 - 36 31
12. Ганновер 96 Заявка 23 7 7 9 21 - 32 28
13. Динамо Дрезден Заявка 23 7 5 11 23 - 31 26
14. Фортуна Заявка 23 7 5 11 28 - 32 26
15. Зандхаузен Заявка 23 6 7 10 25 - 40 25
16. Ганза Заявка 23 6 7 10 27 - 36 25
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 23 3 6 14 20 - 45 15
18. Ингольштадт Заявка 23 3 6 14 21 - 42 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 11 8 2 1 28 - 12 26
2. Гамбург Заявка 12 6 6 0 24 - 11 24
3. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
4. Шальке 04 Заявка 12 7 2 3 28 - 16 23
5. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 24 - 14 20
6. Нюрнберг Заявка 12 6 2 4 17 - 14 20
7. Вердер Заявка 11 5 4 2 20 - 11 19
8. Карлсруэ Заявка 12 5 4 3 24 - 18 19
9. Ян Заявка 12 5 2 5 27 - 22 17
10. Хольштайн Киль Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
11. Динамо Дрезден Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
12. Ганновер 96 Заявка 11 3 4 4 8 - 13 13
13. Фортуна Заявка 12 3 4 5 17 - 17 13
14. Падерборн Заявка 12 2 4 6 15 - 18 10
15. Ганза Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
17. Ингольштадт Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
18. Зандхаузен Заявка 11 1 4 6 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 12 7 2 3 24 - 20 23
2. Падерборн Заявка 11 6 4 1 23 - 12 22
3. Дармштадт Заявка 12 6 3 3 24 - 16 21
4. Зандхаузен Заявка 12 5 3 4 16 - 18 18
5. Гамбург Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
6. Шальке 04 Заявка 11 5 2 4 17 - 11 17
7. Нюрнберг Заявка 11 4 4 3 15 - 18 16
8. Ганза Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
9. Ганновер 96 Заявка 12 4 3 5 13 - 19 15
10. Санкт-Паули Заявка 12 4 3 5 17 - 22 15
11. Хайденхайм Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
12. Ян Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
13. Хольштайн Киль Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
14. Фортуна Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
15. Карлсруэ Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
16. Динамо Дрезден Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Ингольштадт Заявка 12 2 2 8 13 - 26 8
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 1 4 6 10 - 22 7
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Дем Янник получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Кайзер Доминик бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Беккер Финн получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Санкт-Паули 0:3 Ганновер 96 онлайн


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