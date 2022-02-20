Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Эсприт-Арена
1:0
5' ГолХеннингс Роувен
11' Желтая карточкаНиколя Гавори
Ход матча
5'
1:0
11'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
71 Владение мячом, % 29
20
Нарей
Халед
26
Гонтер
Сёрен
30
Шрек
Сэм
16
Труич
Никола
11
Кюн
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нарей ХаледНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Труич НиколаНападающий
-
11 Кюн НиколасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Маечак ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marc Hensel
История личных встреч
Фортуна
Эрцгебирге Ауэ
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
18 матчей
72.2%
11.1%
16.7%
13 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|11 (3)
|0.48
|Нарей Халед
|6
|0.26
|Боженик Роберт
|2
|0.09
|Кларер Кристоф
|2
|0.09
|Петерсон Кристофер
|1
|0.04
|Хоффманн Андре
|1
|0.04
|Циммерман Маттиас
|1
|0.04
|Аппелькамп Синта
|1
|0.04
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Клаус Феликс
|0
|0
|Гинчек Даниэль
|0
|0
|Хартерц Флориан
|0
|0
|Ийоха Эммануэль
|0
|0
|Пётровски Якуб
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонжич Антонио
|5
|0.22
|Кюн Николас
|2
|0.09
|Хоксхайдт Ян
|2
|0.09
|Гуйе Бабакар
|2
|0.09
|Труич Никола
|2
|0.09
|Назаров Дмитрий II
|1
|0.04
|Цолински Бен
|1
|0.04
|Сиярич Омар
|1
|0.04
|Бюссманн Гаэтен
|1
|0.04
|Барилла Энтони
|1
|0.04
|Хертель Саша
|1
|0.04
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
|Овусу Принс-Осеи
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеннингс Роувен
|4
|0
|Зоботка Марсель
|4
|0
|Кларер Кристоф
|4
|0
|Приб Эдгар
|2
|1
|Петерсон Кристофер
|2
|1
|Бодзек Адам
|3
|0
|Неделку Драгош
|3
|0
|Обердорф Тим
|3
|0
|Клаус Феликс
|2
|0
|Ковнацки Давид
|2
|0
|Де Вейс Йорди
|2
|0
|Пётровски Якуб
|2
|0
|Боженик Роберт
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Нарей Халед
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мессегем Суфьян
|4
|2
|Назаров Дмитрий II
|6
|0
|Фандрих Клеменс
|4
|1
|Гонтер Сёрен
|4
|0
|Цолински Бен
|4
|0
|Карлсон Дирк
|4
|0
|Йонжич Антонио
|4
|0
|Штраус Джон-Патрик
|3
|0
|Шрек Сэм
|3
|0
|Кюн Николас
|3
|0
|Бюссманн Гаэтен
|2
|0
|Овусу Принс-Осеи
|2
|0
|Барилла Энтони
|2
|0
|Хоксхайдт Ян
|1
|0
|Ризе Филипп
|1
|0
|Труич Никола
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Манце Антонио
|1
|0
|Сиярич Омар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
5
38%
1
11%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
2
15%
3
33%
76-90
Пропущено
17
19
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
5
29%
29%
4
21%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
4
24%
3
16%
76-90
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
1
9%
4
33%
76-90
Пропущено
15
21
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
1
7%
2
10%
1-15
2
13%
4
19%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
7
47%
4
19%
76-90
Забито
24
21
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
8%
1
5%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
8
33%
2
10%
46-60
5
21%
4
19%
61-75
3
13%
7
33%
76-90
Пропущено
32
40
13 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 17
6
19%
6
15%
1-15
4
13%
7
18%
16-30
3
9%
7
18%
31-45
3
9%
6
15%
46-60
5
16%
7
18%
61-75
11
34%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фортуна - Шальке 04 2:1 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Бохум - Фортуна 0:2 Фортуна - Нюрнберг 0:1
Вердер - Фортуна 3:0 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2
Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|23
|12
|6
|5
|45 - 31
|42
|2.
|Вердер
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|44 - 31
|42
|3.
|Гамбург
|Заявка
|23
|10
|11
|2
|42 - 21
|41
|4.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|23
|12
|5
|6
|47 - 29
|41
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|45 - 27
|40
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|29 - 29
|38
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|32 - 32
|36
|8.
|Падерборн
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|38 - 30
|32
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|40 - 35
|32
|10.
|Ян
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|42 - 37
|31
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|30 - 36
|31
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|23 - 31
|26
|13.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|23
|6
|8
|9
|18 - 32
|26
|14.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|23
|7
|5
|11
|26 - 31
|26
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 40
|25
|16.
|Ганза
|0:0 Заявка
|23
|6
|7
|10
|26 - 35
|25
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1 Заявка
|23
|3
|6
|14
|19 - 43
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|21 - 42
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|11
|8
|3
|0
|28 - 9
|27
|2.
|Гамбург
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|24 - 11
|24
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 16
|23
|5.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 13
|20
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|7.
|Вердер
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 11
|19
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 18
|19
|9.
|Ян
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|27 - 22
|17
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|12.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 13
|13
|13.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|14.
|Падерборн
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|15.
|Ганза
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 20
|23
|2.
|Падерборн
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|3.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 16
|21
|4.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|5.
|Гамбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 11
|17
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 18
|16
|8.
|Ганза
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 18
|16
|9.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 22
|15
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|11.
|Ян
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|13.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 19
|13
|14.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 19
|9
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 26
|8
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 20
|7