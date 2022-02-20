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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Фортуна
1:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Эрцгебирге Ауэ
0'
1:0
5' Гол
Хеннингс Роувен
11' Желтая карточка
Николя Гавори
23'

Ход матча

5'
Хеннингс Роувен
(Нарей Халед)
1:0
11'
Николя Гавори
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 71 Владение мячом, % 29
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Эрцгебирге Ауэ
1.62
4.43
6.11
Все Коэффициенты
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
5
Кларер
Кристоф
30
Де
Вейс
Йорди
34
Николя
Гавори
8
Пётровски
Якуб
31
Зоботка
Марсель
23
Аппелькамп
Синта
20
Нарей
Халед
28
Хеннингс
Роувен
10
Гинчек
Даниэль
1
Меннель
Мартин
23
Барилла
Энтони
26
Гонтер
Сёрен
2
Бюссманн
Гаэтен
24
Штраус
Джон-Патрик
30
Шрек
Сэм
3
Карлсон
Дирк
5
Фандрих
Клеменс
7
Хоксхайдт
Ян
16
Труич
Никола
11
Кюн
Николас
Фортуна
4-3-3
Эрцгебирге Ауэ
3-3-2-2

История личных встреч

Фортуна
Эрцгебирге Ауэ

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

18 матчей

72.2%
11.1%
16.7%
13 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
0:1
Б2
3:0
Б2
0:3
К
2:1
Б2
2:1
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
0:0
Б2
2:3
Б2
0:3
Б2
4:0
Б2
3:0
Б2
3:1
Б2
2:4
Б2
3:0
Б2
1:0
Б3
0:0
Б3
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 11 (3) 0.48
Нарей Халед 6 0.26
Боженик Роберт 2 0.09
Кларер Кристоф 2 0.09
Петерсон Кристофер 1 0.04
Хоффманн Андре 1 0.04
Циммерман Маттиас 1 0.04
Аппелькамп Синта 1 0.04
Зоботка Марсель 0 0
Клаус Феликс 0 0
Гинчек Даниэль 0 0
Хартерц Флориан 0 0
Ийоха Эммануэль 0 0
Пётровски Якуб 0 0
Схипноски Никлас 0 0
Эрцгебирге Ауэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонжич Антонио 5 0.22
Кюн Николас 2 0.09
Хоксхайдт Ян 2 0.09
Гуйе Бабакар 2 0.09
Труич Никола 2 0.09
Назаров Дмитрий II 1 0.04
Цолински Бен 1 0.04
Сиярич Омар 1 0.04
Бюссманн Гаэтен 1 0.04
Барилла Энтони 1 0.04
Хертель Саша 1 0.04
Фандрих Клеменс 0 0
Штраус Джон-Патрик 0 0
Овусу Принс-Осеи 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеннингс Роувен 4 0
Зоботка Марсель 4 0
Кларер Кристоф 4 0
Приб Эдгар 2 1
Петерсон Кристофер 2 1
Бодзек Адам 3 0
Неделку Драгош 3 0
Обердорф Тим 3 0
Клаус Феликс 2 0
Ковнацки Давид 2 0
Де Вейс Йорди 2 0
Пётровски Якуб 2 0
Боженик Роберт 2 0
Танака Ао 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Хоффманн Андре 1 0
Хартерц Флориан 1 0
Николя Гавори 1 0
Нарей Халед 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Эрцгебирге Ауэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мессегем Суфьян 4 2
Назаров Дмитрий II 6 0
Фандрих Клеменс 4 1
Гонтер Сёрен 4 0
Цолински Бен 4 0
Карлсон Дирк 4 0
Йонжич Антонио 4 0
Штраус Джон-Патрик 3 0
Шрек Сэм 3 0
Кюн Николас 3 0
Бюссманн Гаэтен 2 0
Овусу Принс-Осеи 2 0
Барилла Энтони 2 0
Хоксхайдт Ян 1 0
Ризе Филипп 1 0
Труич Никола 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Манце Антонио 1 0
Сиярич Омар 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
5
38%
1
11%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
2
15%
3
33%
76-90

Пропущено

17
19
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
5
29%
29%
4
21%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
4
24%
3
16%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
1
9%
4
33%
76-90

Пропущено

15
21
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
1
7%
2
10%
1-15
2
13%
4
19%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
7
47%
4
19%
76-90

Забито

24
21
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
8%
1
5%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
8
33%
2
10%
46-60
5
21%
4
19%
61-75
3
13%
7
33%
76-90

Пропущено

32
40
13 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 17
6
19%
6
15%
1-15
4
13%
7
18%
16-30
3
9%
7
18%
31-45
3
9%
6
15%
46-60
5
16%
7
18%
61-75
11
34%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фортуна - Шальке 04 2:1 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Бохум - Фортуна 0:2 Фортуна - Нюрнберг 0:1
Вердер - Фортуна 3:0 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2
Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 0:0 Заявка 23 12 6 5 45 - 31 42
2. Вердер Заявка 23 12 6 5 44 - 31 42
3. Гамбург Заявка 23 10 11 2 42 - 21 41
4. Дармштадт 0:0 Заявка 23 12 5 6 47 - 29 41
5. Шальке 04 Заявка 23 12 4 7 45 - 27 40
6. Хайденхайм Заявка 23 11 5 7 29 - 29 38
7. Нюрнберг Заявка 23 10 6 7 32 - 32 36
8. Падерборн Заявка 23 8 8 7 38 - 30 32
9. Карлсруэ Заявка 23 8 8 7 40 - 35 32
10. Ян Заявка 23 9 4 10 42 - 37 31
11. Хольштайн Киль Заявка 23 8 7 8 30 - 36 31
12. Динамо Дрезден Заявка 23 7 5 11 23 - 31 26
13. Ганновер 96 0:0 Заявка 23 6 8 9 18 - 32 26
14. Фортуна 1:0 Заявка 23 7 5 11 26 - 31 26
15. Зандхаузен Заявка 23 6 7 10 25 - 40 25
16. Ганза 0:0 Заявка 23 6 7 10 26 - 35 25
17. Эрцгебирге Ауэ 0:1 Заявка 23 3 6 14 19 - 43 15
18. Ингольштадт Заявка 23 3 6 14 21 - 42 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 0:0 Заявка 11 8 3 0 28 - 9 27
2. Гамбург Заявка 12 6 6 0 24 - 11 24
3. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
4. Шальке 04 Заявка 12 7 2 3 28 - 16 23
5. Дармштадт 0:0 Заявка 11 6 2 3 23 - 13 20
6. Нюрнберг Заявка 12 6 2 4 17 - 14 20
7. Вердер Заявка 11 5 4 2 20 - 11 19
8. Карлсруэ Заявка 12 5 4 3 24 - 18 19
9. Ян Заявка 12 5 2 5 27 - 22 17
10. Хольштайн Киль Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
11. Динамо Дрезден Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
12. Ганновер 96 0:0 Заявка 11 3 4 4 8 - 13 13
13. Фортуна 1:0 Заявка 12 3 4 5 15 - 16 13
14. Падерборн Заявка 12 2 4 6 15 - 18 10
15. Ганза 0:0 Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
16. Эрцгебирге Ауэ 0:1 Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
17. Ингольштадт Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
18. Зандхаузен Заявка 11 1 4 6 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 12 7 2 3 24 - 20 23
2. Падерборн Заявка 11 6 4 1 23 - 12 22
3. Дармштадт 0:0 Заявка 12 6 3 3 24 - 16 21
4. Зандхаузен Заявка 12 5 3 4 16 - 18 18
5. Гамбург Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
6. Шальке 04 Заявка 11 5 2 4 17 - 11 17
7. Нюрнберг Заявка 11 4 4 3 15 - 18 16
8. Ганза 0:0 Заявка 12 4 4 4 16 - 18 16
9. Санкт-Паули 0:0 Заявка 12 4 3 5 17 - 22 15
10. Хайденхайм Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
11. Ян Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
12. Хольштайн Киль Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
13. Ганновер 96 0:0 Заявка 12 3 4 5 10 - 19 13
14. Фортуна 1:0 Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
15. Карлсруэ Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
16. Динамо Дрезден Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Ингольштадт Заявка 12 2 2 8 13 - 26 8
18. Эрцгебирге Ауэ 0:1 Заявка 11 1 4 6 9 - 20 7
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Эрцгебирге Ауэ
1.62
4.43
6.11
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фортуна 1:0 Эрцгебирге Ауэ онлайн


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Эрцгебирге Ауэ

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