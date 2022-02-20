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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Сьон
1:0
Второй тайм: 76'

Стадион:
Цюрих
0'
25' Желтая карточка
Гргич Анто
33' Желтая карточка
Итаитинга
37' Желтая карточка
Бальтазар
45' Желтая карточка
Берарди Гаэтано
60' Желтая карточка
Маркезано Антонио
1:0
62' Гол
Весли Давид
67' Красная карточка
Сиприано Маркос Робсон
68' Желтая карточка
Омерагич Бечир
68' Желтая карточка
Весли Давид
76'

Ход матча

12'
Итаитинга
Буа Кевин
 
25'
Гргич Анто
 
33'
Итаитинга
 
37'
Бальтазар
 
45'
Берарди Гаэтано
 
47'
 
Ньонто Вильфред
Тосин Айегун
60'
 
Маркезано Антонио
62'
Весли Давид
(Бамер Жан)
1:0
67'
Сиприано Маркос Робсон
 
68'
 
Омерагич Бечир
68'
Весли Давид
 
71'
 
Ронер Фабиан
Герреро Адрия
71'
 
Чорич Анте
Боранияшевич Никола
71'
 
Гогия Акакий
Думбия Усман

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 10
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Цюрих
4.90
3.82
2.17
Все Коэффициенты
18
Фикентшер
Кевин
28
Берарди
Гаэтано
5
Бамер
Жан
32
Бенито
Лорис
14
Гргич
Анто
97
Кавар
Димитри
52
Весли
Давид
8
Бальтазар
70
Сиприано
Маркос
Робсон
17
Стожилкович
Филип
33
Буа
Кевин
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
19
Боранияшевич
Никола
20
Думбия
Усман
21
Джемаили
Блерим
3
Герреро
Адрия
10
Маркезано
Антонио
9
Сисей
Ассан
15
Тосин
Айегун
Сьон
3-1-4-2
Цюрих
3-4-1-2

История личных встреч

Сьон
Цюрих

26 матчей

53.8%
46.2%
14 побед 12 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
50%
11.5%
10 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
50%
14 побед 13 ничьих 0 побед

29 матчей

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

48.3%
51.7%
0 побед 14 ничьих 18 побед

Второй тайм

41.4%
58.6%
0 побед 12 ничьих 16 побед

55 матчей

25.5%
34.5%
40%
14 побед 19 ничьих 22 победы

Первый тайм

18.2%
49.1%
32.7%
10 побед 27 ничьих 18 побед

Второй тайм

25.5%
45.5%
29%
14 побед 25 ничьих 16 побед

История матчей

С
0:1
С
6:2
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
2:2
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
3:1
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
1:2
С
3:3
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
2:2
К
0:3
С
0:1
С
1:0
С
3:1
С
1:2
SC
0:1
С
0:1
С
1:3
С
4:1
С
1:0
С
1:0
С
4:1
С
0:0
С
4:2
С
3:1
С
2:2
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
ТМС
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
3:3
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
3:3
С
2:1
С
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 5 (1) 0.23
Гргич Анто 4 (3) 0.18
Кавар Димитри 3 0.14
Весли Давид 3 0.14
Оаро Гийом 3 0.14
Итаитинга 2 0.09
Ндойе Бирама 2 0.09
Буа Кевин 1 0.05
Бамер Жан 1 0.05
Дзуффи Лука 1 0.05
Theo Berdayes 1 0.05
Карлен Гаэтан 0 0
Ди Сере 0 0
Бальтазар 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 13 (1) 0.59
Маркезано Антонио 9 (3) 0.41
Ньонто Вильфред 6 0.27
Герреро Адрия 3 0.14
Тосин Айегун 3 0.14
Крюезиу Мирлинд 3 0.14
Боранияшевич Никола 2 0.09
Крамер Блаж 2 0.09
Гогия Акакий 2 0.09
Rodrigo Pollero 2 0.09
Джемаили Блерим 1 0.05
Чорич Анте 1 0.05
Lindrit Kamberi 1 0.05
Думбия Усман 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Алити Фидан 0 0
Омерагич Бечир 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 6 1
Весли Давид 5 0
Ди Сере 4 0
Кавар Димитри 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Сиприано Маркос Робсон 2 1
Гргич Анто 3 0
Ндойе Бирама 3 0
Итаитинга 3 0
Стожилкович Филип 3 0
Берарди Гаэтано 1 0
Лакруа Лео 1 0
Фикентшер Кевин 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Бамер Жан 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Abdulkader Keita2 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Ассан 7 0
Крюезиу Мирлинд 7 0
Красничи Бледиан 4 1
Алити Фидан 5 0
Герреро Адрия 5 0
Ньонто Вильфред 5 0
Маркезано Антонио 3 0
Думбия Усман 3 0
Боранияшевич Никола 3 0
Омерагич Бечир 3 0
Джемаили Блерим 2 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Чорич Анте 2 0
Крамер Блаж 2 0
Гогия Акакий 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Lindrit Kamberi 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
21
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
3
14%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
3
25%
6
29%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
3
25%
3
14%
61-75
3
25%
3
14%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
5
38%
5
29%
29%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
4
31%
3
18%
76-90

Забито

13
29
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
3
23%
8
28%
1-15
1
8%
2
7%
16-30
1
8%
1
3%
31-45
1
8%
4
14%
46-60
2
15%
6
21%
61-75
5
38%
8
28%
76-90

Пропущено

30
10
14 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
3
10%
2
20%
1-15
5
17%
1
10%
16-30
6
20%
2
20%
31-45
6
20%
3
30%
46-60
6
20%
1
10%
61-75
4
13%
1
10%
76-90

Забито

25
50
10 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
3
12%
11
22%
1-15
3
12%
5
10%
16-30
4
16%
7
14%
31-45
2
8%
7
14%
46-60
5
20%
9
18%
61-75
8
32%
11
22%
76-90

Пропущено

43
27
20 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 14
3
7%
3
11%
1-15
6
14%
4
15%
16-30
11
26%
7
26%
31-45
8
19%
3
11%
46-60
7
16%
6
22%
61-75
8
19%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0
Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2
Цюрих
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0
Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Цюрих - Лугано 1:0 Цюрих - Сьон 6:2 Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 0:1 22 15 4 3 50 - 28 49
2. Базель 22 10 10 2 48 - 25 40
3. Янг Бойз 21 11 6 4 50 - 26 39
4. Лугано 22 10 3 9 27 - 31 33
5. Серветт 21 8 4 9 34 - 39 28
6. Сьон 1:0 22 8 4 10 30 - 39 28
7. Грасcхоппер 21 6 8 7 35 - 31 26
8. Санкт-Галлен 22 7 5 10 37 - 44 26
9. Люцерн 21 2 8 11 22 - 41 14
10. Лозанна-Спорт 22 2 6 14 19 - 48 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 0:1 11 9 2 0 29 - 10 29
2. Янг Бойз 11 7 3 1 23 - 12 24
3. Базель 11 5 5 1 27 - 12 20
4. Лугано 11 6 2 3 15 - 15 20
5. Сьон 1:0 11 6 1 4 15 - 11 19
6. Санкт-Галлен 11 3 5 3 20 - 20 14
7. Серветт 10 4 2 4 18 - 19 14
8. Грасcхоппер 10 3 4 3 18 - 16 13
9. Люцерн 11 2 2 7 12 - 21 8
10. Лозанна-Спорт 11 1 3 7 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 11 5 5 1 21 - 13 20
2. Цюрих 0:1 11 6 2 3 21 - 18 20
3. Янг Бойз 10 4 3 3 27 - 14 15
4. Серветт 11 4 2 5 16 - 20 14
5. Лугано 11 4 1 6 12 - 16 13
6. Грасcхоппер 11 3 4 4 17 - 15 13
7. Санкт-Галлен 11 4 0 7 17 - 24 12
8. Сьон 1:0 11 2 3 6 15 - 28 9
9. Люцерн 10 0 6 4 10 - 20 6
10. Лозанна-Спорт 11 1 3 7 8 - 20 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Берарди Гаэтано получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Бальтазар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Итаитинга получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Гргич Анто получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Буа Кевин уходит с поля. Итаитинга выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Цюрих
4.90
3.82
2.17
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сьон 1:0 Цюрих онлайн


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Сьон
Цюрих

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