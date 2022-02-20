Швейцария: Суперлига 2021-2022
25' Желтая карточкаГргич Анто
33' Желтая карточкаИтаитинга
37' Желтая карточкаБальтазар
45' Желтая карточкаБерарди Гаэтано
60' Желтая карточкаМаркезано Антонио
1:0
62' ГолВесли Давид
67' Красная карточкаСиприано Маркос Робсон
68' Желтая карточкаОмерагич Бечир
68' Желтая карточкаВесли Давид
Ход матча
25'
33'
37'
45'
62'
1:0
68'
68'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 10
-
49 Владение мячом, % 51
32
Бенито
Лорис
14
Гргич
Анто
52
Весли
Давид
33
Буа
Кевин
25
Бреше
Янник
20
Думбия
Усман
15
Тосин
Айегун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Бенито ЛорисЗащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Буа КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Телер СандроЗащитник
-
13 Сио ЖованниПолузащитник
- Нападающий
-
76 ИтаитингаНападающий
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Метс КарольЗащитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Полузащитник
-
24 Чорич АнтеПолузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Нападающий
-
18 Крамер БлажНападающий
-
39 Гогия АкакийНападающий
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
История личных встреч
Сьон
Цюрих
26 матчей
53.8%
46.2%
14 побед 12 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
50%
11.5%
10 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
50%
14 побед 13 ничьих 0 побед
29 матчей
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
48.3%
51.7%
0 побед 14 ничьих 18 побед
Второй тайм
41.4%
58.6%
0 побед 12 ничьих 16 побед
55 матчей
25.5%
34.5%
40%
14 побед 19 ничьих 22 победы
Первый тайм
18.2%
49.1%
32.7%
10 побед 27 ничьих 18 побед
Второй тайм
25.5%
45.5%
29%
14 побед 25 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|5 (1)
|0.23
|Гргич Анто
|4 (3)
|0.18
|Кавар Димитри
|3
|0.14
|Весли Давид
|3
|0.14
|Оаро Гийом
|3
|0.14
|Итаитинга
|2
|0.09
|Ндойе Бирама
|2
|0.09
|Буа Кевин
|1
|0.05
|Бамер Жан
|1
|0.05
|Дзуффи Лука
|1
|0.05
|Theo Berdayes
|1
|0.05
|Карлен Гаэтан
|0
|0
|Ди Сере
|0
|0
|Бальтазар
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|13 (1)
|0.59
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|0.41
|Ньонто Вильфред
|6
|0.27
|Герреро Адрия
|3
|0.14
|Тосин Айегун
|3
|0.14
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0.14
|Боранияшевич Никола
|2
|0.09
|Крамер Блаж
|2
|0.09
|Гогия Акакий
|2
|0.09
|Rodrigo Pollero
|2
|0.09
|Джемаили Блерим
|1
|0.05
|Чорич Анте
|1
|0.05
|Lindrit Kamberi
|1
|0.05
|Думбия Усман
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Омерагич Бечир
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|6
|1
|Весли Давид
|5
|0
|Ди Сере
|4
|0
|Кавар Димитри
|4
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|1
|Гргич Анто
|3
|0
|Ндойе Бирама
|3
|0
|Итаитинга
|3
|0
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Берарди Гаэтано
|1
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Фикентшер Кевин
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Бамер Жан
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Abdulkader Keita2
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Ассан
|7
|0
|Крюезиу Мирлинд
|7
|0
|Красничи Бледиан
|4
|1
|Алити Фидан
|5
|0
|Герреро Адрия
|5
|0
|Ньонто Вильфред
|5
|0
|Маркезано Антонио
|3
|0
|Думбия Усман
|3
|0
|Боранияшевич Никола
|3
|0
|Омерагич Бечир
|3
|0
|Джемаили Блерим
|2
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Чорич Анте
|2
|0
|Крамер Блаж
|2
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Lindrit Kamberi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
21
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
3
14%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
3
25%
6
29%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
3
25%
3
14%
61-75
3
25%
3
14%
76-90
Пропущено
13
17
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
5
38%
5
29%
29%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
4
31%
3
18%
76-90
Забито
13
29
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
3
23%
8
28%
1-15
1
8%
2
7%
16-30
1
8%
1
3%
31-45
1
8%
4
14%
46-60
2
15%
6
21%
61-75
5
38%
8
28%
76-90
Пропущено
30
10
14 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
3
10%
2
20%
1-15
5
17%
1
10%
16-30
6
20%
2
20%
31-45
6
20%
3
30%
46-60
6
20%
1
10%
61-75
4
13%
1
10%
76-90
Забито
25
50
10 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
3
12%
11
22%
1-15
3
12%
5
10%
16-30
4
16%
7
14%
31-45
2
8%
7
14%
46-60
5
20%
9
18%
61-75
8
32%
11
22%
76-90
Пропущено
43
27
20 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 14
3
7%
3
11%
1-15
6
14%
4
15%
16-30
11
26%
7
26%
31-45
8
19%
3
11%
46-60
7
16%
6
22%
61-75
8
19%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0
Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2
Цюрих
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0
Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Цюрих - Лугано 1:0 Цюрих - Сьон 6:2 Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|0:1
|22
|15
|4
|3
|50 - 28
|49
|2.
|Базель
|22
|10
|10
|2
|48 - 25
|40
|3.
|Янг Бойз
|21
|11
|6
|4
|50 - 26
|39
|4.
|Лугано
|22
|10
|3
|9
|27 - 31
|33
|5.
|Серветт
|21
|8
|4
|9
|34 - 39
|28
|6.
|Сьон
|1:0
|22
|8
|4
|10
|30 - 39
|28
|7.
|Грасcхоппер
|21
|6
|8
|7
|35 - 31
|26
|8.
|Санкт-Галлен
|22
|7
|5
|10
|37 - 44
|26
|9.
|Люцерн
|21
|2
|8
|11
|22 - 41
|14
|10.
|Лозанна-Спорт
|22
|2
|6
|14
|19 - 48
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|0:1
|11
|9
|2
|0
|29 - 10
|29
|2.
|Янг Бойз
|11
|7
|3
|1
|23 - 12
|24
|3.
|Базель
|11
|5
|5
|1
|27 - 12
|20
|4.
|Лугано
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|5.
|Сьон
|1:0
|11
|6
|1
|4
|15 - 11
|19
|6.
|Санкт-Галлен
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|7.
|Серветт
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|8.
|Грасcхоппер
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|9.
|Люцерн
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|10.
|Лозанна-Спорт
|11
|1
|3
|7
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|11
|5
|5
|1
|21 - 13
|20
|2.
|Цюрих
|0:1
|11
|6
|2
|3
|21 - 18
|20
|3.
|Янг Бойз
|10
|4
|3
|3
|27 - 14
|15
|4.
|Серветт
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|5.
|Лугано
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|6.
|Грасcхоппер
|11
|3
|4
|4
|17 - 15
|13
|7.
|Санкт-Галлен
|11
|4
|0
|7
|17 - 24
|12
|8.
|Сьон
|1:0
|11
|2
|3
|6
|15 - 28
|9
|9.
|Люцерн
|10
|0
|6
|4
|10 - 20
|6
|10.
|Лозанна-Спорт
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6