Швейцария: Суперлига 2021-2022
24' Желтая карточкаГргич Анто
33' Желтая карточкаИтаитинга
37' Желтая карточкаБальтазар
45' Желтая карточкаБерарди Гаэтано
60' Желтая карточкаМаркезано Антонио
1:0
62' ГолВесли Давид
65' Желтая карточкаДжемаили Блерим
67' Красная карточкаСиприано Маркос Робсон
67' Желтая карточкаФикентшер Кевин
68' Желтая карточкаОмерагич Бечир
68' Желтая карточкаВесли Давид
78' Желтая карточкаБамер Жан
90' Желтая карточкаШмид Йоэль
90' Желтая карточкаКавар Димитри
1:1
90' ПенальтиМаркезано Антонио
90' Желтая карточкаСисей Ассан
Ход матча
24'
33'
37'
45'
62'
1:0
65'
67'
68'
68'
78'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 13
-
45 Владение мячом, % 55
32
Бенито
Лорис
14
Гргич
Анто
52
Весли
Давид
33
Буа
Кевин
25
Бреше
Янник
20
Думбия
Усман
15
Тосин
Айегун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Бенито ЛорисЗащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Буа КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Телер СандроЗащитник
-
13 Сио ЖованниПолузащитник
- Нападающий
-
76 ИтаитингаНападающий
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Метс КарольЗащитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Полузащитник
-
24 Чорич АнтеПолузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Нападающий
-
18 Крамер БлажНападающий
-
39 Гогия АкакийНападающий
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
История личных встреч
Сьон
Цюрих
26 матчей
53.8%
46.2%
14 побед 12 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
50%
11.5%
10 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
50%
14 побед 13 ничьих 0 побед
29 матчей
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
48.3%
51.7%
0 побед 14 ничьих 18 побед
Второй тайм
41.4%
58.6%
0 побед 12 ничьих 16 побед
55 матчей
25.5%
34.5%
40%
14 побед 19 ничьих 22 победы
Первый тайм
18.2%
49.1%
32.7%
10 побед 27 ничьих 18 побед
Второй тайм
25.5%
45.5%
29%
14 побед 25 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|5 (1)
|0.23
|Гргич Анто
|4 (3)
|0.18
|Кавар Димитри
|3
|0.14
|Весли Давид
|3
|0.14
|Оаро Гийом
|3
|0.14
|Итаитинга
|2
|0.09
|Ндойе Бирама
|2
|0.09
|Буа Кевин
|1
|0.05
|Бамер Жан
|1
|0.05
|Дзуффи Лука
|1
|0.05
|Theo Berdayes
|1
|0.05
|Карлен Гаэтан
|0
|0
|Ди Сере
|0
|0
|Бальтазар
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|13 (1)
|0.59
|Маркезано Антонио
|10 (4)
|0.45
|Ньонто Вильфред
|6
|0.27
|Герреро Адрия
|3
|0.14
|Тосин Айегун
|3
|0.14
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0.14
|Боранияшевич Никола
|2
|0.09
|Крамер Блаж
|2
|0.09
|Гогия Акакий
|2
|0.09
|Rodrigo Pollero
|2
|0.09
|Джемаили Блерим
|1
|0.05
|Чорич Анте
|1
|0.05
|Lindrit Kamberi
|1
|0.05
|Думбия Усман
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Омерагич Бечир
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|6
|1
|Кавар Димитри
|5
|0
|Весли Давид
|5
|0
|Ди Сере
|4
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|1
|Гргич Анто
|3
|0
|Ндойе Бирама
|3
|0
|Итаитинга
|3
|0
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Фикентшер Кевин
|2
|0
|Бамер Жан
|2
|0
|Берарди Гаэтано
|1
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Шмид Йоэль
|1
|0
|Abdulkader Keita2
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Ассан
|8
|0
|Крюезиу Мирлинд
|7
|0
|Красничи Бледиан
|4
|1
|Алити Фидан
|5
|0
|Герреро Адрия
|5
|0
|Ньонто Вильфред
|5
|0
|Джемаили Блерим
|3
|0
|Маркезано Антонио
|3
|0
|Думбия Усман
|3
|0
|Боранияшевич Никола
|3
|0
|Омерагич Бечир
|3
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Чорич Анте
|2
|0
|Крамер Блаж
|2
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Lindrit Kamberi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
22
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
3
14%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
3
23%
6
27%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
4
31%
3
14%
61-75
3
23%
4
18%
76-90
Пропущено
14
18
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
5
36%
5
28%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
6
33%
61-75
5
36%
3
17%
76-90
Забито
13
29
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
3
23%
8
28%
1-15
1
8%
2
7%
16-30
1
8%
1
3%
31-45
1
8%
4
14%
46-60
2
15%
6
21%
61-75
5
38%
8
28%
76-90
Пропущено
30
10
14 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
3
10%
2
20%
1-15
5
17%
1
10%
16-30
6
20%
2
20%
31-45
6
20%
3
30%
46-60
6
20%
1
10%
61-75
4
13%
1
10%
76-90
Забито
26
51
10 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
3
12%
11
22%
1-15
3
12%
5
10%
16-30
4
15%
7
14%
31-45
2
8%
7
14%
46-60
6
23%
9
18%
61-75
8
31%
12
24%
76-90
Пропущено
44
28
20 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 15
3
7%
3
11%
1-15
6
14%
4
14%
16-30
11
25%
7
25%
31-45
8
18%
3
11%
46-60
7
16%
7
25%
61-75
9
20%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0
Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2
Цюрих
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0
Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Цюрих - Лугано 1:0 Цюрих - Сьон 6:2 Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|22
|15
|5
|2
|51 - 28
|50
|2.
|Янг Бойз
|0:0
|22
|11
|7
|4
|50 - 26
|40
|3.
|Базель
|22
|10
|10
|2
|48 - 25
|40
|4.
|Лугано
|22
|10
|3
|9
|27 - 31
|33
|5.
|Серветт
|0:0
|22
|8
|5
|9
|34 - 39
|29
|6.
|Грасcхоппер
|0:0
|22
|6
|9
|7
|35 - 31
|27
|7.
|Сьон
|22
|7
|5
|10
|30 - 40
|26
|8.
|Санкт-Галлен
|22
|7
|5
|10
|37 - 44
|26
|9.
|Люцерн
|0:0
|22
|2
|9
|11
|22 - 41
|15
|10.
|Лозанна-Спорт
|22
|2
|6
|14
|19 - 48
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|11
|9
|2
|0
|29 - 10
|29
|2.
|Янг Бойз
|0:0
|11
|7
|3
|1
|23 - 12
|24
|3.
|Базель
|11
|5
|5
|1
|27 - 12
|20
|4.
|Лугано
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|5.
|Сьон
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|6.
|Серветт
|0:0
|11
|4
|3
|4
|18 - 19
|15
|7.
|Грасcхоппер
|0:0
|11
|3
|5
|3
|18 - 16
|14
|8.
|Санкт-Галлен
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|9.
|Люцерн
|0:0
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|10.
|Лозанна-Спорт
|11
|1
|3
|7
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|11
|6
|3
|2
|22 - 18
|21
|2.
|Базель
|11
|5
|5
|1
|21 - 13
|20
|3.
|Янг Бойз
|0:0
|11
|4
|4
|3
|27 - 14
|16
|4.
|Серветт
|0:0
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|5.
|Лугано
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|6.
|Грасcхоппер
|0:0
|11
|3
|4
|4
|17 - 15
|13
|7.
|Санкт-Галлен
|11
|4
|0
|7
|17 - 24
|12
|8.
|Сьон
|11
|2
|3
|6
|15 - 28
|9
|9.
|Люцерн
|0:0
|11
|0
|7
|4
|10 - 20
|7
|10.
|Лозанна-Спорт
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6