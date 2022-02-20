Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
17' ГолTom Boere
22' Желтая карточкаМакинтош Келвин
1:1
24' ГолСинистерра Луис
37' Желтая карточкаМаласиа Тирелл
2:1
45' ГолКекчю Оркун
3:1
49' ГолДжаханбакш Алиреза
57' Желтая карточкаЭурснес Фредрик
Ход матча
17'
0:1
22'
24'
1:1
37'
45'
2:1
49'
57'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
10
Кекчю
Оркун
26
Тиль
Гус
20
Маулун
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Янсен ТейсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бос ПитерВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Брей МайклНападающий
-
17 Доодеман НикНападающий
-
21 Киш ТамашНападающий
-
27 Sekou Sylla
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фейеноорд
Камбюр
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиль Гус
|13
|0.57
|Линссен Брайан
|11
|0.48
|Синистерра Луис
|8
|0.35
|Кекчю Оркун
|6 (2)
|0.26
|Джаханбакш Алиреза
|4
|0.17
|Дессерс Сириль
|4
|0.17
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.13
|Сенеси Маркос
|2
|0.09
|Эурснес Фредрик
|1
|0.04
|Маласиа Тирелл
|1
|0.04
|Хендрикс Йоррит
|1
|0.04
|Баннис Науфаль
|1
|0.04
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Нелсон Райс
|0
|0
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобс Ями
|5
|0.22
|Робертс Улдрикис
|5
|0.22
|Маулун Робин
|4 (2)
|0.17
|Tom Boere
|4
|0.17
|Каллон Исса
|3
|0.13
|Самбисса Давид
|3
|0.13
|Бангура Алекс
|3
|0.13
|Брей Майкл
|2
|0.09
|Схаутен Эрик
|2
|0.09
|Тол Марко
|2
|0.09
|Худемакерс Меес
|2
|0.09
|Киш Тамаш
|1
|0.04
|Паулиссен Митчелл
|1
|0.04
|Доодеман Ник
|0
|0
|Шмидт Доке
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эурснес Фредрик
|5
|0
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Маласиа Тирелл
|3
|0
|Кекчю Оркун
|3
|0
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|Линссен Брайан
|2
|0
|Нелсон Райс
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|6
|1
|Макинтош Келвин
|4
|0
|Маулун Робин
|3
|0
|Каллон Исса
|2
|0
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|Якобс Ями
|2
|0
|Шмидт Доке
|0
|1
|Киш Тамаш
|1
|0
|Схаутен Эрик
|1
|0
|Паулиссен Митчелл
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Брей Майкл
|1
|0
|Sekou Sylla
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
17
14 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
12 Не забивали 14
7
24%
2
12%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
5
17%
1
6%
31-45
5
17%
4
24%
46-60
3
10%
6
35%
61-75
7
24%
2
12%
76-90
Пропущено
9
22
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
4
44%
5
23%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
2
22%
3
14%
61-75
2
22%
7
32%
76-90
Забито
24
19
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
1
5%
1-15
4
17%
4
21%
16-30
7
29%
29%
2
11%
31-45
5
21%
6
32%
46-60
2
8%
4
21%
61-75
6
25%
2
11%
76-90
Пропущено
9
27
4 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
1
11%
3
11%
1-15
2
22%
4
15%
16-30
1
11%
8
30%
30%
31-45
4
44%
4
15%
46-60
1
11%
2
7%
61-75
0
0%
6
22%
76-90
Забито
53
36
25 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 11
2 Не забивали 4
7
13%
3
8%
1-15
6
11%
6
17%
16-30
12
23%
3
8%
31-45
10
19%
10
28%
46-60
5
9%
10
28%
61-75
13
25%
4
11%
76-90
Пропущено
18
49
9 В 1-м тайме 25
9 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 18
2
11%
3
6%
1-15
2
11%
9
18%
16-30
5
28%
13
27%
31-45
4
22%
6
12%
46-60
3
17%
5
10%
61-75
2
11%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1
Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2
Камбюр
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0
Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|23
|18
|3
|2
|70 - 5
|57
|2.
|Фейеноорд
|3:1
|23
|16
|3
|4
|55 - 20
|51
|3.
|ПСВ
|22
|16
|1
|5
|54 - 28
|49
|4.
|АЗ Алкмаар
|23
|14
|3
|6
|45 - 27
|45
|5.
|Твенте
|0:2
|23
|12
|5
|6
|34 - 29
|41
|6.
|Витесс
|22
|11
|3
|8
|27 - 36
|36
|7.
|Утрехт
|22
|10
|5
|7
|39 - 29
|35
|8.
|НЕК Неймеген
|23
|8
|7
|8
|28 - 32
|31
|9.
|Камбюр
|1:3
|23
|9
|3
|11
|39 - 50
|30
|10.
|Гронинген
|23
|6
|8
|9
|26 - 32
|26
|11.
|Херенвен
|22
|7
|4
|11
|20 - 31
|25
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|23
|7
|4
|12
|24 - 38
|25
|13.
|Хераклес
|23
|6
|5
|12
|24 - 32
|23
|14.
|Ваалвейк
|23
|5
|8
|10
|25 - 37
|23
|15.
|Виллем II
|23
|6
|3
|14
|21 - 42
|21
|16.
|Фортуна Ситтард
|22
|5
|4
|13
|24 - 50
|19
|17.
|Спарта Роттердам
|22
|3
|8
|11
|17 - 35
|17
|18.
|ПЕК Зволле
|23
|4
|5
|14
|18 - 37
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|9
|1
|2
|46 - 3
|28
|2.
|Фейеноорд
|3:1
|12
|9
|1
|2
|31 - 11
|28
|3.
|АЗ Алкмаар
|11
|8
|2
|1
|26 - 11
|26
|4.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|29 - 16
|24
|5.
|Утрехт
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|6.
|Твенте
|0:2
|11
|6
|3
|2
|15 - 8
|21
|7.
|Хераклес
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|8.
|Витесс
|11
|4
|2
|5
|11 - 21
|14
|9.
|Камбюр
|1:3
|11
|4
|1
|6
|21 - 25
|13
|10.
|Виллем II
|12
|4
|1
|7
|10 - 18
|13
|11.
|Ваалвейк
|11
|4
|1
|6
|10 - 19
|13
|12.
|Гронинген
|11
|2
|6
|3
|9 - 9
|12
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|11
|4
|0
|7
|14 - 19
|12
|14.
|Херенвен
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|15.
|Спарта Роттердам
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|2
|0
|24 - 2
|29
|2.
|ПСВ
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Фейеноорд
|3:1
|11
|7
|2
|2
|24 - 9
|23
|4.
|Витесс
|11
|7
|1
|3
|16 - 15
|22
|5.
|НЕК Неймеген
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|6.
|Твенте
|0:2
|12
|6
|2
|4
|19 - 21
|20
|7.
|АЗ Алкмаар
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|8.
|Камбюр
|1:3
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|9.
|Херенвен
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Гронинген
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|12
|3
|4
|5
|10 - 19
|13
|12.
|Утрехт
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|13.
|Ваалвейк
|12
|1
|7
|4
|15 - 18
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|15.
|Виллем II
|11
|2
|2
|7
|11 - 24
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|1
|8
|10 - 24
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|11
|0
|2
|9
|7 - 19
|2