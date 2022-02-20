Этот гол претендует на звание "Гола года"!

Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Г О О О О Л - Кекчю Оркун наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

44' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

44' Йоостен Патрик не смог попасть в створ ударом издали

43' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

43' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Камбюр выполняет удар от ворот.

38' Каллон Исса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Маласиа Тирелл получил желтую карточку от судьи

36' Линссен Брайан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

36' Опасность! Кекчю Оркун из команды Фейеноорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

35' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Паулиссен Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Кекчю Оркун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

28' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Хорошую попытку сделал Йоостен Патрик . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Хорошую попытку сделал Джаханбакш Алиреза . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Г О О О О Л - Синистерра Луис из команды Фейеноорд правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

24' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Камбюр выполняет удар от ворот.

24' Кекчю Оркун решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

22' Макинтош Келвин получил желтую карточку от судьи

22' Кекчю Оркун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Вратарь команды Фейеноорд выходит и забирает мяч.

19' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Г О О О О Л - Том Боер забивает с правой ноги!

17' Отличные скиллы показывает Том Боер , обводя своих соперников

17' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Камбюр выполняет удар от ворот.

16' Гертрейда Лютсхарел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Бангура Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Тиль Гус нанес удар головой, но Сонни Стивенс спокойно отбил мяч.

12' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Камбюр выполняет удар от ворот.

7' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Ох, нехорошо это выглядит. Каллон Исса получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Каллон Исса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

5' Кекчю Оркун из команды Фейеноорд делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

5' Игрок Линссен Брайан из команды Фейеноорд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

4' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сильный ветер сегодня будет мешать командам.

1' Сильный дождь сегодня.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Фейеноорд начинает с центра поля