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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фейеноорд
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 44779
Камбюр
0'
0:1
17' Гол
Tom Boere
22' Желтая карточка
Макинтош Келвин
1:1
24' Гол
Синистерра Луис
37' Желтая карточка
Маласиа Тирелл
2:1
45' Гол
Кекчю Оркун
3:1
49' Гол
Джаханбакш Алиреза
57' Желтая карточка
Эурснес Фредрик
79' Желтая карточка
Брей Майкл
89' Желтая карточка
Якобс Ями
90'+4
1
Бейло
Юстин
3
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
9
Джаханбакш
Алиреза
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
11
Линссен
Брайан
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
10
Паулиссен
Митчелл
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
7
Каллон
Исса
9
Tom
Boere
11
Йоостен
Патрик
Фейеноорд
4-2-3-1
Камбюр
4-3-3

История личных встреч

Фейеноорд
Камбюр

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

Э
2:3
К
1:2
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
5:1
Э
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиль Гус 13 0.57
Линссен Брайан 11 0.48
Синистерра Луис 8 0.35
Кекчю Оркун 6 (2) 0.26
Джаханбакш Алиреза 4 0.17
Дессерс Сириль 4 0.17
Тоорнстра Йенс 3 0.13
Сенеси Маркос 2 0.09
Эурснес Фредрик 1 0.04
Маласиа Тирелл 1 0.04
Хендрикс Йоррит 1 0.04
Баннис Науфаль 1 0.04
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Траунер Гернот 0 0
Димерс Марк 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Нелсон Райс 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобс Ями 5 0.22
Робертс Улдрикис 5 0.22
Маулун Робин 4 (2) 0.17
Tom Boere 4 0.17
Каллон Исса 3 0.13
Самбисса Давид 3 0.13
Бангура Алекс 3 0.13
Брей Майкл 2 0.09
Схаутен Эрик 2 0.09
Тол Марко 2 0.09
Худемакерс Меес 2 0.09
Киш Тамаш 1 0.04
Паулиссен Митчелл 1 0.04
Доодеман Ник 0 0
Шмидт Доке 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 5 0
Сенеси Маркос 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Маласиа Тирелл 3 0
Кекчю Оркун 3 0
Джаханбакш Алиреза 2 0
Линссен Брайан 2 0
Нелсон Райс 2 0
Тиль Гус 2 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Слот Арне 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 6 1
Макинтош Келвин 4 0
Маулун Робин 3 0
Якобс Ями 3 0
Каллон Исса 2 0
Робертс Улдрикис 2 0
Брей Майкл 2 0
Шмидт Доке 0 1
Киш Тамаш 1 0
Схаутен Эрик 1 0
Паулиссен Митчелл 1 0
Самбисса Давид 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Sekou Sylla 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
18
16 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
12 Не забивали 14
7
22%
2
11%
1-15
3
9%
3
17%
16-30
6
19%
1
6%
31-45
6
19%
4
22%
46-60
3
9%
6
33%
61-75
7
22%
2
11%
76-90

Пропущено

10
25
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
6
24%
16-30
4
40%
6
24%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
2
20%
3
12%
61-75
2
20%
7
28%
76-90

Забито

24
19
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
0
0%
1
5%
1-15
4
17%
4
21%
16-30
7
29%
29%
2
11%
31-45
5
21%
6
32%
46-60
2
8%
4
21%
61-75
6
25%
2
11%
76-90

Пропущено

9
27
4 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
1
11%
3
11%
1-15
2
22%
4
15%
16-30
1
11%
8
30%
30%
31-45
4
44%
4
15%
46-60
1
11%
2
7%
61-75
0
0%
6
22%
76-90

Забито

56
37
27 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 12
2 Не забивали 4
7
13%
3
8%
1-15
7
13%
7
19%
16-30
13
23%
3
8%
31-45
11
20%
10
27%
46-60
5
9%
10
27%
61-75
13
23%
4
11%
76-90

Пропущено

19
52
10 В 1-м тайме 27
9 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 19
2
11%
3
6%
1-15
3
16%
10
19%
16-30
5
26%
14
27%
31-45
4
21%
7
13%
46-60
3
16%
5
10%
61-75
2
11%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1
Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2
Камбюр
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0
Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 23 18 3 2 70 - 5 57
2. Фейеноорд 23 16 3 4 55 - 20 51
3. ПСВ 1:1 23 16 2 5 55 - 29 50
4. АЗ Алкмаар 23 14 3 6 45 - 27 45
5. Твенте 23 12 6 5 36 - 29 42
6. Витесс 22 11 3 8 27 - 37 36
7. Утрехт 22 10 5 7 40 - 29 35
8. НЕК Неймеген 23 8 7 8 28 - 32 31
9. Камбюр 23 9 3 11 39 - 50 30
10. Херенвен 1:1 23 7 5 11 21 - 32 26
11. Гронинген 23 6 8 9 26 - 32 26
12. Ваалвейк 23 5 8 10 25 - 37 23
13. Гоу Эхед Иглс 23 6 5 12 24 - 40 23
14. Хераклес 23 6 5 12 24 - 32 23
15. Виллем II 23 6 3 14 21 - 42 21
16. Фортуна Ситтард 22 5 4 13 24 - 50 19
17. Спарта Роттердам 22 3 8 11 17 - 35 17
18. ПЕК Зволле 23 4 5 14 18 - 37 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
2. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 11 28
3. АЗ Алкмаар 11 8 2 1 26 - 11 26
4. ПСВ 1:1 12 8 1 3 30 - 17 25
5. Утрехт 11 7 3 1 27 - 12 24
6. Твенте 11 6 4 1 17 - 8 22
7. Хераклес 12 6 3 3 17 - 13 21
8. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
9. Камбюр 11 4 1 6 21 - 25 13
10. Виллем II 12 4 1 7 10 - 18 13
11. Ваалвейк 11 4 1 6 10 - 19 13
12. Гронинген 11 2 6 3 9 - 9 12
13. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 1:1 12 3 2 7 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 12 2 5 5 10 - 17 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 2 0 24 - 2 29
2. ПСВ 1:1 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Фейеноорд 11 7 2 2 24 - 9 23
4. Витесс 11 7 1 3 16 - 16 22
5. НЕК Неймеген 12 6 3 3 17 - 17 21
6. Твенте 12 6 2 4 19 - 21 20
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 12 5 2 5 18 - 25 17
9. Херенвен 1:1 11 4 3 4 10 - 13 15
10. Гронинген 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
14. Фортуна Ситтард 12 2 2 8 11 - 27 8
15. Виллем II 11 2 2 7 11 - 24 8
16. ПЕК Зволле 11 2 1 8 10 - 24 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 11 0 2 9 7 - 19 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Фейеноорд 3:1 Камбюр онлайн


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