Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Камбюр

94' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

93' Сонни Стивенс не дал случится голу! Тоорнстра Йенс должен был забивать, но Сонни Стивенс сделал отличный сейв

92' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Patrik Waalemark нанес удар, мяч был парирован, но Сонни Стивенс не удержал его в руках.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Тол Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд подал угловой слева.

91' Опасность! Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

90' Хорошую попытку сделал Patrik Waalemark. Удар в створ, но вратарь начеку

90' Отличные скиллы показывает Patrik Waalemark, обводя своих соперников

89' Якобс Ями получил желтую карточку от судьи

88' Удар от ворот произведет Фейеноорд

87' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...

85' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Синистерра Луис имел все шансы забить, но Сонни Стивенс сделал отличный сейв!

83' Patrik Waalemark навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Камбюр выполняет удар от ворот.

81' Гертрейда Лютсхарел из команды Фейеноорд делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

79' Брей Майкл получил желтую карточку от судьи

79' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Удар от ворот произведет Фейеноорд

76' Маулун Робин не смог попасть в створ ударом издали

75' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Линссен Брайан пробует нанести удар издали, но Сонни Стивенс держит все под контролем

74' Кекчю Оркун не смог попасть в створ ударом издали

73' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Камбюр выполняет удар от ворот.

72' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

72' Худемакерс Меес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' ШТАНГА! Пробил головой Синистерра Луис прямо в каркас ворот!

66' Сонни Стивенс отбил мяч на угловой после удара Синистерра Луис из штрафной площади.

66' Отличные скиллы показывает Синистерра Луис , обводя своих соперников

66' Тактическая замена. Джаханбакш Алиреза уходит с поля и его заменяет Patrik Waalemark

65' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Матч возобновлен

63' Игрок команды Фейеноорд делает подачу своему товарищу по команде.

60' Удар от ворот произведет Фейеноорд

60' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Хорошую попытку сделал Каллон Исса . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Бангура Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Эурснес Фредрик получил желтую карточку от судьи

56' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

56' Сегодняшная посещаемость составляет 44779 болельщиков

56' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Джаханбакш Алиреза из команды Фейеноорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

54' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

54' Йоостен Патрик не смог попасть в створ ударом издали

53' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

51' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

49' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

49' Г О О О О Л - Джаханбакш Алиреза из команды Фейеноорд левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

47' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля