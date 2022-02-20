Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:2
Второй тайм: 61'
Стадион: Гролс Весте
38' Желтая карточкаБрауэрс Люк
0:1
45' ГолЛидберг Исак
0:2
48' ГолКордоба Иньиго
55' Желтая карточкаЛимниос Димитрис
Ход матча
38'
45'
0:1
48'
0:2
55'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
7 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
39
Daan
Rots
14
Влап
Михел
15
Мартина
Куко
20
Дейл
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Daan RotsПолузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Max Bruns
-
36 Luca Everink
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Мартина КукоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дейл МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Схюрман ЙобВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кардона МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Твенте
Гоу Эхед Иглс
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|11 (5)
|0.48
|Проппер Робин
|4
|0.17
|Manfred Ugalde
|3
|0.13
|Влап Михел
|3
|0.13
|Лимниос Димитрис
|3
|0.13
|Мисиджан Вирджил
|2
|0.09
|Daan Rots
|2
|0.09
|Зерруки Рамиз
|2
|0.09
|Садилек Михал
|1
|0.04
|Mees Hilgers
|1
|0.04
|Бош Йессе
|1
|0.04
|Мениг Квинси
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|7
|0.3
|Брауэрс Люк
|6 (1)
|0.26
|Ботос Яннис-Фивос
|3
|0.13
|Лидберг Исак
|2
|0.09
|Крамер Йорис
|1
|0.04
|Дейл Матс
|1
|0.04
|Люкассен Бойд
|1
|0.04
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.04
|Кардона Марк
|1
|0.04
|Ромменс Филипп
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Martjin Berden
|0
|0
|Ogechika Heil
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|7
|1
|Садилек Михал
|4
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3
|0
|Илич Лука
|1
|1
|Проппер Робин
|2
|0
|Мениг Квинси
|2
|0
|Лимниос Димитрис
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Manfred Ugalde
|2
|0
|Остерволде Джейден
|2
|0
|Daan Rots
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Трупе Джованни
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
|Luca Everink
|1
|0
|Рон Янс
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Йорис
|2
|2
|Лидберг Исак
|3
|1
|Кюйперс Бас
|4
|0
|Дейл Матс
|4
|0
|Кордоба Иньиго
|2
|1
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Брауэрс Люк
|2
|0
|Люкассен Бойд
|2
|0
|Муленга Джейкоб
|1
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Эддахшури Закария
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
8
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
5
33%
1
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
33%
2
25%
76-90
Пропущено
6
19
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
17%
4
21%
1-15
1
17%
1
5%
16-30
1
17%
2
11%
31-45
2
33%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
17%
5
26%
76-90
Забито
20
13
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 15
4
20%
1
8%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
6
30%
1
8%
31-45
3
15%
3
23%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
4
20%
4
31%
76-90
Пропущено
20
20
5 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
10%
3
15%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
2
10%
5
25%
31-45
3
15%
3
15%
46-60
5
25%
1
5%
61-75
7
35%
4
20%
76-90
Забито
35
21
19 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 8
2 Не забивали 9
9
26%
2
10%
1-15
3
9%
2
10%
16-30
7
20%
2
10%
31-45
5
14%
6
29%
46-60
2
6%
3
14%
61-75
9
26%
6
29%
76-90
Пропущено
26
39
8 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
3
12%
7
18%
1-15
2
8%
5
13%
16-30
3
12%
7
18%
31-45
5
19%
8
21%
46-60
5
19%
3
8%
61-75
8
31%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2
Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1
Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|23
|18
|3
|2
|70 - 5
|57
|2.
|Фейеноорд
|3:1
|23
|16
|3
|4
|55 - 20
|51
|3.
|ПСВ
|22
|16
|1
|5
|54 - 28
|49
|4.
|АЗ Алкмаар
|23
|14
|3
|6
|45 - 27
|45
|5.
|Твенте
|0:2
|23
|12
|5
|6
|34 - 29
|41
|6.
|Витесс
|22
|11
|3
|8
|27 - 36
|36
|7.
|Утрехт
|22
|10
|5
|7
|39 - 29
|35
|8.
|НЕК Неймеген
|23
|8
|7
|8
|28 - 32
|31
|9.
|Камбюр
|1:3
|23
|9
|3
|11
|39 - 50
|30
|10.
|Гронинген
|23
|6
|8
|9
|26 - 32
|26
|11.
|Херенвен
|22
|7
|4
|11
|20 - 31
|25
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|23
|7
|4
|12
|24 - 38
|25
|13.
|Хераклес
|23
|6
|5
|12
|24 - 32
|23
|14.
|Ваалвейк
|23
|5
|8
|10
|25 - 37
|23
|15.
|Виллем II
|23
|6
|3
|14
|21 - 42
|21
|16.
|Фортуна Ситтард
|22
|5
|4
|13
|24 - 50
|19
|17.
|Спарта Роттердам
|22
|3
|8
|11
|17 - 35
|17
|18.
|ПЕК Зволле
|23
|4
|5
|14
|18 - 37
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|9
|1
|2
|46 - 3
|28
|2.
|Фейеноорд
|3:1
|12
|9
|1
|2
|31 - 11
|28
|3.
|АЗ Алкмаар
|11
|8
|2
|1
|26 - 11
|26
|4.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|29 - 16
|24
|5.
|Утрехт
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|6.
|Твенте
|0:2
|11
|6
|3
|2
|15 - 8
|21
|7.
|Хераклес
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|8.
|Витесс
|11
|4
|2
|5
|11 - 21
|14
|9.
|Камбюр
|1:3
|11
|4
|1
|6
|21 - 25
|13
|10.
|Виллем II
|12
|4
|1
|7
|10 - 18
|13
|11.
|Ваалвейк
|11
|4
|1
|6
|10 - 19
|13
|12.
|Гронинген
|11
|2
|6
|3
|9 - 9
|12
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|11
|4
|0
|7
|14 - 19
|12
|14.
|Херенвен
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|15.
|Спарта Роттердам
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|2
|0
|24 - 2
|29
|2.
|ПСВ
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Фейеноорд
|3:1
|11
|7
|2
|2
|24 - 9
|23
|4.
|Витесс
|11
|7
|1
|3
|16 - 15
|22
|5.
|НЕК Неймеген
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|6.
|Твенте
|0:2
|12
|6
|2
|4
|19 - 21
|20
|7.
|АЗ Алкмаар
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|8.
|Камбюр
|1:3
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|9.
|Херенвен
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Гронинген
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|12
|3
|4
|5
|10 - 19
|13
|12.
|Утрехт
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|13.
|Ваалвейк
|12
|1
|7
|4
|15 - 18
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|15.
|Виллем II
|11
|2
|2
|7
|11 - 24
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|1
|8
|10 - 24
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|11
|0
|2
|9
|7 - 19
|2