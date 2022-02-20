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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Твенте
0:2
Второй тайм: 61'

Стадион:
Гоу Эхед Иглс
0'
38' Желтая карточка
Брауэрс Люк
0:1
45' Гол
Лидберг Исак
0:2
48' Гол
Кордоба Иньиго
55' Желтая карточка
Лимниос Димитрис
61'

Ход матча

38'
 
Брауэрс Люк
45'
0:1
Лидберг Исак
(Ромменс Филипп)
48'
0:2
Кордоба Иньиго
55'
Лимниос Димитрис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Гоу Эхед Иглс
4.20
3.88
6.00
Все Коэффициенты
1
Уннерсталл
Ларс
2
Трупе
Джованни
4
Плегесуэло
Хулио
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
39
Daan
Rots
14
Влап
Михел
18
Лимниос
Димитрис
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
23
Andries
Noppert
15
Мартина
Куко
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
20
Дейл
Матс
8
Брауэрс
Люк
10
Ромменс
Филипп
11
Оратмангун
Рагнар
9
Лидберг
Исак
21
Кордоба
Иньиго
Твенте
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-4-2

История личных встреч

Твенте
Гоу Эхед Иглс

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Э
1:2
ТМС
2:0
К
2:5
ПД
1:2
ПД
0:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:3
К
0:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 11 (5) 0.48
Проппер Робин 4 0.17
Manfred Ugalde 3 0.13
Влап Михел 3 0.13
Лимниос Димитрис 3 0.13
Мисиджан Вирджил 2 0.09
Daan Rots 2 0.09
Зерруки Рамиз 2 0.09
Садилек Михал 1 0.04
Mees Hilgers 1 0.04
Бош Йессе 1 0.04
Мениг Квинси 0 0
Трупе Джованни 0 0
Смал Гийс 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 7 0.3
Брауэрс Люк 6 (1) 0.26
Ботос Яннис-Фивос 3 0.13
Лидберг Исак 2 0.09
Крамер Йорис 1 0.04
Дейл Матс 1 0.04
Люкассен Бойд 1 0.04
Баккер Юстин 1 (1) 0.04
Кардона Марк 1 0.04
Ромменс Филипп 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0
Ogechika Heil 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 7 1
Садилек Михал 4 1
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0
Илич Лука 1 1
Проппер Робин 2 0
Мениг Квинси 2 0
Лимниос Димитрис 2 0
Влап Михел 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Daan Rots 2 0
Брама Вут 1 0
Трупе Джованни 1 0
Смал Гийс 1 0
Mees Hilgers 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Йорис 2 2
Лидберг Исак 3 1
Кюйперс Бас 4 0
Дейл Матс 4 0
Кордоба Иньиго 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Брауэрс Люк 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Хан Уорнер 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Идзес Джей 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
8
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
5
33%
1
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
33%
2
25%
76-90

Пропущено

6
19
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
17%
4
21%
1-15
1
17%
1
5%
16-30
1
17%
2
11%
31-45
2
33%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
17%
5
26%
76-90

Забито

20
13
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 15
4
20%
1
8%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
6
30%
1
8%
31-45
3
15%
3
23%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
4
20%
4
31%
76-90

Пропущено

20
20
5 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
10%
3
15%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
2
10%
5
25%
31-45
3
15%
3
15%
46-60
5
25%
1
5%
61-75
7
35%
4
20%
76-90

Забито

35
21
19 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 8
2 Не забивали 9
9
26%
2
10%
1-15
3
9%
2
10%
16-30
7
20%
2
10%
31-45
5
14%
6
29%
46-60
2
6%
3
14%
61-75
9
26%
6
29%
76-90

Пропущено

26
39
8 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
3
12%
7
18%
1-15
2
8%
5
13%
16-30
3
12%
7
18%
31-45
5
19%
8
21%
46-60
5
19%
3
8%
61-75
8
31%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2
Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1
Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 23 18 3 2 70 - 5 57
2. Фейеноорд 3:1 23 16 3 4 55 - 20 51
3. ПСВ 22 16 1 5 54 - 28 49
4. АЗ Алкмаар 23 14 3 6 45 - 27 45
5. Твенте 0:2 23 12 5 6 34 - 29 41
6. Витесс 22 11 3 8 27 - 36 36
7. Утрехт 22 10 5 7 39 - 29 35
8. НЕК Неймеген 23 8 7 8 28 - 32 31
9. Камбюр 1:3 23 9 3 11 39 - 50 30
10. Гронинген 23 6 8 9 26 - 32 26
11. Херенвен 22 7 4 11 20 - 31 25
12. Гоу Эхед Иглс 2:0 23 7 4 12 24 - 38 25
13. Хераклес 23 6 5 12 24 - 32 23
14. Ваалвейк 23 5 8 10 25 - 37 23
15. Виллем II 23 6 3 14 21 - 42 21
16. Фортуна Ситтард 22 5 4 13 24 - 50 19
17. Спарта Роттердам 22 3 8 11 17 - 35 17
18. ПЕК Зволле 23 4 5 14 18 - 37 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
2. Фейеноорд 3:1 12 9 1 2 31 - 11 28
3. АЗ Алкмаар 11 8 2 1 26 - 11 26
4. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
5. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
6. Твенте 0:2 11 6 3 2 15 - 8 21
7. Хераклес 12 6 3 3 17 - 13 21
8. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
9. Камбюр 1:3 11 4 1 6 21 - 25 13
10. Виллем II 12 4 1 7 10 - 18 13
11. Ваалвейк 11 4 1 6 10 - 19 13
12. Гронинген 11 2 6 3 9 - 9 12
13. Гоу Эхед Иглс 2:0 11 4 0 7 14 - 19 12
14. Херенвен 12 3 2 7 11 - 19 11
15. Спарта Роттердам 12 2 5 5 10 - 17 11
16. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 2 0 24 - 2 29
2. ПСВ 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Фейеноорд 3:1 11 7 2 2 24 - 9 23
4. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
5. НЕК Неймеген 12 6 3 3 17 - 17 21
6. Твенте 0:2 12 6 2 4 19 - 21 20
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 1:3 12 5 2 5 18 - 25 17
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Гоу Эхед Иглс 2:0 12 3 4 5 10 - 19 13
12. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
13. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
14. Фортуна Ситтард 12 2 2 8 11 - 27 8
15. Виллем II 11 2 2 7 11 - 24 8
16. ПЕК Зволле 11 2 1 8 10 - 24 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 11 0 2 9 7 - 19 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Гоу Эхед Иглс
4.20
3.88
6.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс онлайн


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