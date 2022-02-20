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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Твенте
2:2
Конец матча

Стадион:
Гоу Эхед Иглс
0'
38' Желтая карточка
Брауэрс Люк
0:1
45' Гол
Лидберг Исак
0:2
48' Гол
Кордоба Иньиго
54' Желтая карточка
Лимниос Димитрис
64' Желтая карточка
Плегесуэло Хулио
1:2
72' Гол в свои ворота
Крамер Йорис
81' Желтая карточка
Кюйперс Бас
2:2
89' Гол
Бренет Джошуа
90' Желтая карточка
Ван Волфсвинкель Рикки
90' Желтая карточка
Оратмангун Рагнар
90'+6

Ход матча

38'
 
Брауэрс Люк
45'
0:1
Лидберг Исак
(Ромменс Филипп)
48'
0:2
Кордоба Иньиго
54'
Лимниос Димитрис
 
64'
Плегесуэло Хулио
 
70'
Бренет Джошуа
Трупе Джованни
 
70'
Manfred Ugalde
Смал Гийс
 
70'
Мисиджан Вирджил
Лимниос Димитрис
 
72'
Крамер Йорис
1:2
79'
 
Люкассен Бойд
Дейл Матс
81'
 
Кюйперс Бас
83'
 
Ogechika Heil
Кордоба Иньиго
86'
Черны Вацлав
Daan Rots
 
89'
Бренет Джошуа
(Черны Вацлав)
2:2
90'
Ван Волфсвинкель Рикки
 
90'
 
Оратмангун Рагнар
90'
 
Идзес Джей
Лидберг Исак

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 11 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

1
Уннерсталл
Ларс
2
Трупе
Джованни
4
Плегесуэло
Хулио
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
39
Daan
Rots
14
Влап
Михел
18
Лимниос
Димитрис
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
23
Andries
Noppert
15
Мартина
Куко
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
20
Дейл
Матс
8
Брауэрс
Люк
10
Ромменс
Филипп
11
Оратмангун
Рагнар
9
Лидберг
Исак
21
Кордоба
Иньиго
Твенте
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-4-2

История личных встреч

Твенте
Гоу Эхед Иглс

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Э
1:2
ТМС
2:0
К
2:5
ПД
1:2
ПД
0:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:3
К
0:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 11 (5) 0.48
Проппер Робин 4 0.17
Manfred Ugalde 3 0.13
Влап Михел 3 0.13
Лимниос Димитрис 3 0.13
Мисиджан Вирджил 2 0.09
Daan Rots 2 0.09
Зерруки Рамиз 2 0.09
Садилек Михал 1 0.04
Mees Hilgers 1 0.04
Бренет Джошуа 1 0.04
Бош Йессе 1 0.04
Мениг Квинси 0 0
Черны Вацлав 0 0
Трупе Джованни 0 0
Смал Гийс 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 7 0.3
Брауэрс Люк 6 (1) 0.26
Ботос Яннис-Фивос 3 0.13
Лидберг Исак 2 0.09
Крамер Йорис 1 0.04
Дейл Матс 1 0.04
Люкассен Бойд 1 0.04
Баккер Юстин 1 (1) 0.04
Кардона Марк 1 0.04
Ромменс Филипп 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0
Ogechika Heil 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 7 1
Садилек Михал 4 1
Ван Волфсвинкель Рикки 4 0
Илич Лука 1 1
Проппер Робин 2 0
Мениг Квинси 2 0
Лимниос Димитрис 2 0
Влап Михел 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Daan Rots 2 0
Брама Вут 1 0
Трупе Джованни 1 0
Плегесуэло Хулио 1 0
Смал Гийс 1 0
Mees Hilgers 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Йорис 2 2
Кюйперс Бас 5 0
Лидберг Исак 3 1
Дейл Матс 4 0
Кордоба Иньиго 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Брауэрс Люк 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Хан Уорнер 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Идзес Джей 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
5
31%
1
9%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
2
13%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
6
38%
2
18%
76-90

Пропущено

9
20
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
11%
4
20%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
2
22%
2
10%
31-45
3
33%
5
25%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
1
11%
6
30%
76-90

Забито

20
13
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 16
4
20%
1
8%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
6
30%
1
8%
31-45
3
15%
3
23%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
4
20%
4
31%
76-90

Пропущено

20
20
5 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
10%
3
15%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
2
10%
5
25%
31-45
3
15%
3
15%
46-60
5
25%
1
5%
61-75
7
35%
4
20%
76-90

Забито

36
24
19 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 9
2 Не забивали 9
9
25%
2
8%
1-15
3
8%
2
8%
16-30
7
19%
3
13%
31-45
5
14%
7
29%
29%
46-60
2
6%
4
17%
61-75
10
28%
6
25%
76-90

Пропущено

29
40
9 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 18
3
10%
7
18%
1-15
2
7%
5
13%
16-30
4
14%
7
18%
31-45
6
21%
8
20%
46-60
6
21%
3
8%
61-75
8
28%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2
Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1
Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 23 18 3 2 70 - 5 57
2. Фейеноорд 23 16 3 4 55 - 20 51
3. ПСВ 1:1 23 16 2 5 55 - 29 50
4. АЗ Алкмаар 23 14 3 6 45 - 27 45
5. Твенте 23 12 6 5 36 - 29 42
6. Витесс 22 11 3 8 27 - 37 36
7. Утрехт 22 10 5 7 40 - 29 35
8. НЕК Неймеген 23 8 7 8 28 - 32 31
9. Камбюр 23 9 3 11 39 - 50 30
10. Херенвен 1:1 23 7 5 11 21 - 32 26
11. Гронинген 23 6 8 9 26 - 32 26
12. Ваалвейк 23 5 8 10 25 - 37 23
13. Гоу Эхед Иглс 23 6 5 12 24 - 40 23
14. Хераклес 23 6 5 12 24 - 32 23
15. Виллем II 23 6 3 14 21 - 42 21
16. Фортуна Ситтард 22 5 4 13 24 - 50 19
17. Спарта Роттердам 22 3 8 11 17 - 35 17
18. ПЕК Зволле 23 4 5 14 18 - 37 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
2. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 11 28
3. АЗ Алкмаар 11 8 2 1 26 - 11 26
4. ПСВ 1:1 12 8 1 3 30 - 17 25
5. Утрехт 11 7 3 1 27 - 12 24
6. Твенте 11 6 4 1 17 - 8 22
7. Хераклес 12 6 3 3 17 - 13 21
8. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
9. Камбюр 11 4 1 6 21 - 25 13
10. Виллем II 12 4 1 7 10 - 18 13
11. Ваалвейк 11 4 1 6 10 - 19 13
12. Гронинген 11 2 6 3 9 - 9 12
13. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 1:1 12 3 2 7 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 12 2 5 5 10 - 17 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 2 0 24 - 2 29
2. ПСВ 1:1 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Фейеноорд 11 7 2 2 24 - 9 23
4. Витесс 11 7 1 3 16 - 16 22
5. НЕК Неймеген 12 6 3 3 17 - 17 21
6. Твенте 12 6 2 4 19 - 21 20
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 12 5 2 5 18 - 25 17
9. Херенвен 1:1 11 4 3 4 10 - 13 15
10. Гронинген 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
14. Фортуна Ситтард 12 2 2 8 11 - 27 8
15. Виллем II 11 2 2 7 11 - 24 8
16. ПЕК Зволле 11 2 1 8 10 - 24 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 11 0 2 9 7 - 19 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Твенте 2:2 Гоу Эхед Иглс онлайн


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