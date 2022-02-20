СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Первый тайм

48' Команда Гоу Эхед Иглс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Андриес Нопперт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Трупе Джованни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Зерруки Рамиз предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Игрок из команды Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Лимниос Димитрис не смог попасть в створ ударом издали

39' Ромменс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Зерруки Рамиз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Брауэрс Люк совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Ван Волфсвинкель Рикки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Ромменс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

29' Влап Михел из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Лимниос Димитрис нанес удар головой, но Андриес Нопперт спокойно отбил мяч.

28' Отличные скиллы показывает Плегесуэло Хулио , обводя своих соперников

26' Смал Гийс из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' Андриес Нопперт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Садилек Михал из команды Твенте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

25' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Отличные скиллы показывает Лимниос Димитрис , обводя своих соперников

23' Мартина Куко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Андриес Нопперт отбил мяч на угловой после удара Ван Волфсвинкель Рикки из штрафной площади.

21' Садилек Михал не смог попасть в створ ударом издали

20' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Дейл Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Садилек Михал не смог попасть в створ ударом издали

17' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Твенте

15' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Ларс Уннерсталль отбил мяч на угловой после удара Кордоба Иньиго из штрафной площади.

13' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Садилек Михал из команды Твенте навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

10' Матч возобновится спорным мячом

10' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

8' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Игрок из команды Твенте вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Твенте

1' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Матч возобновлен

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Сильный ветер сегодня будет мешать командам.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.