Австрия: Бундеслига 2021-2022
2:0
Второй тайм: 63'
Стадион: Вёртерзе-Штадион
1:0
4' ГолAlexander Timossi Andersson
26' Желтая карточкаЭдокполор Носа Ийобоса
2:0
27' ГолDarijo Pecirep
32' Желтая карточкаНимага Бакари
34' Желтая карточкаFlorian Jaritz
40' Желтая карточкаSebastian Aigner
Ход матча
4'
27'
2:0
32'
34'
40'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Реп РайкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Биче НойПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Альтах
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|9
|0.45
|Turgay Gemicibasi
|5 (3)
|0.25
|Alexander Timossi Andersson
|4
|0.2
|Patrick Greil
|3
|0.15
|Ридер Флориан
|2
|0.1
|Thorsten Mahrer
|2
|0.1
|Christopher Cvetko
|1
|0.05
|Darijo Pecirep
|1
|0.05
|Gloire Amanda
|1
|0.05
|Florian Jaritz
|0
|0
|Nicolas Wimmer
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|3 (1)
|0.15
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.05
|Крижман Санди
|1
|0.05
|Цвишенбруггер Ян
|1
|0.05
|Хаудум Штефан
|1
|0.05
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0.05
|Бумбергер Давид
|1
|0.05
|Бишоф Ной
|1
|0.05
|Нетцер Филипп
|0
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
|Тартаротти Йоханнес
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Turgay Gemicibasi
|9
|1
|Nicolas Wimmer
|4
|1
|Herbert Paul
|5
|0
|Thorsten Mahrer
|3
|1
|Ридер Флориан
|4
|0
|Alexander Timossi Andersson
|3
|0
|Kosmas Gezos
|1
|1
|Пинк Маркус
|2
|0
|Фукс Александер
|2
|0
|Christopher Cvetko
|2
|0
|Шумахер Тилль
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|0
|1
|Менцель Филлип
|0
|1
|Gloire Amanda
|0
|1
|Philipp Huetter
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Робертс Томас
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|5
|0
|Дабанлы Беркай
|5
|0
|Felix Strauss
|5
|0
|Цвишенбруггер Ян
|4
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|4
|0
|Sebastian Aigner
|4
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Турнвальд Мануэль
|3
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1
|1
|Нетцер Филипп
|2
|0
|Нимага Бакари
|2
|0
|Бишоф Ной
|0
|1
|Крижман Санди
|1
|0
|Прокопич Борис
|1
|0
|Майлингер Марко
|1
|0
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Мишиц Самуэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
40%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
1
20%
76-90
Пропущено
14
12
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
7%
2
17%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
29%
4
33%
76-90
Забито
12
6
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
3
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
2
33%
76-90
Пропущено
17
17
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
18%
3
18%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
2
12%
4
24%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
4
24%
2
12%
61-75
6
35%
1
6%
76-90
Забито
26
11
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 10
6
23%
2
18%
1-15
1
4%
3
27%
16-30
4
15%
1
9%
31-45
7
27%
2
18%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
5
19%
3
27%
76-90
Пропущено
31
29
15 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 16
4
13%
5
17%
1-15
5
16%
4
14%
16-30
6
19%
5
17%
31-45
1
3%
7
24%
46-60
5
16%
3
10%
61-75
10
32%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Табор Сежана 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рогашка 5:1
Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1
Альтах
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Альтах - Аустрия Вена 0:2 Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Рид - Альтах 2:1
Вольфсбергер - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1 Альтах - Вадуц 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|20
|15
|4
|1
|44 - 13
|49
|2.
|Вольфсбергер
|0:0
|20
|10
|5
|5
|33 - 29
|35
|3.
|Штурм
|19
|9
|5
|5
|39 - 28
|32
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|2:0
|20
|7
|8
|5
|30 - 29
|29
|5.
|Аустрия Вена
|20
|6
|9
|5
|28 - 22
|27
|6.
|Рид
|20
|7
|6
|7
|28 - 38
|27
|7.
|Рапид Вена
|19
|6
|6
|7
|28 - 29
|24
|8.
|ЛАСК
|20
|6
|6
|8
|28 - 28
|24
|9.
|Хартберг
|20
|5
|7
|8
|29 - 31
|22
|10.
|Сваровски Тироль
|20
|4
|8
|8
|29 - 40
|20
|11.
|Адмира
|20
|3
|8
|9
|22 - 29
|17
|12.
|Альтах
|0:2
|20
|3
|4
|13
|10 - 32
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|10
|8
|2
|0
|27 - 5
|26
|2.
|Рид
|10
|6
|4
|0
|19 - 13
|22
|3.
|Вольфсбергер
|0:0
|10
|6
|1
|3
|19 - 14
|19
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|2:0
|10
|4
|5
|1
|16 - 14
|17
|5.
|Рапид Вена
|10
|5
|1
|4
|18 - 14
|16
|6.
|Штурм
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|7.
|Аустрия Вена
|10
|3
|5
|2
|15 - 11
|14
|8.
|ЛАСК
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|9.
|Сваровски Тироль
|10
|2
|6
|2
|17 - 14
|12
|10.
|Хартберг
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|11.
|Адмира
|10
|2
|2
|6
|10 - 12
|8
|12.
|Альтах
|0:2
|10
|1
|2
|7
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Штурм
|10
|5
|2
|3
|21 - 14
|17
|3.
|Вольфсбергер
|0:0
|10
|4
|4
|2
|14 - 15
|16
|4.
|Аустрия Вена
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|2:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|6.
|Хартберг
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|7.
|ЛАСК
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|8.
|Адмира
|10
|1
|6
|3
|12 - 17
|9
|9.
|Рапид Вена
|9
|1
|5
|3
|10 - 15
|8
|10.
|Сваровски Тироль
|10
|2
|2
|6
|12 - 26
|8
|11.
|Альтах
|0:2
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|12.
|Рид
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5