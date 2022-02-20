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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Аустрия Клагенфурт
2:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Альтах
0'
1:0
4' Гол
Alexander Timossi Andersson
26' Желтая карточка
Эдокполор Носа Ийобоса
2:0
27' Гол
Darijo Pecirep
32' Желтая карточка
Нимага Бакари
34' Желтая карточка
Florian Jaritz
40' Желтая карточка
Sebastian Aigner
63'
1
Мозер
Леннарт
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
63
Ivan
Saravanja
12
Alexander
Timossi
Andersson
5
Блауэнштайнер
Микаэль
14
Christopher
Cvetko
7
Florian
Jaritz
9
Darijo
Pecirep
13
Касали
Тино
34
Турнвальд
Мануэль
24
Бумбергер
Давид
37
Нанизаямо
Микаэль
16
Шрайнер
Эммануэль
19
Sebastian
Aigner
42
Нимага
Бакари
10
Райтер
Доминик
55
Гаудино
Джанлука
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
7
Моншайн
Кристоф
Аустрия Клагенфурт
4-1-4-1
Альтах
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Альтах

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Б
0:4
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 9 0.45
Turgay Gemicibasi 5 (3) 0.25
Alexander Timossi Andersson 4 0.2
Patrick Greil 3 0.15
Ридер Флориан 2 0.1
Thorsten Mahrer 2 0.1
Christopher Cvetko 1 0.05
Darijo Pecirep 1 0.05
Gloire Amanda 1 0.05
Florian Jaritz 0 0
Nicolas Wimmer 0 0
Шумахер Тилль 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 3 (1) 0.15
Турнвальд Мануэль 1 0.05
Крижман Санди 1 0.05
Цвишенбруггер Ян 1 0.05
Хаудум Штефан 1 0.05
Нуссбаумер Даниэль 1 0.05
Бумбергер Давид 1 0.05
Бишоф Ной 1 0.05
Нетцер Филипп 0 0
Эдокполор Носа Ийобоса 0 0
Райтер Доминик 0 0
Тартаротти Йоханнес 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Turgay Gemicibasi 9 1
Nicolas Wimmer 4 1
Herbert Paul 5 0
Thorsten Mahrer 3 1
Ридер Флориан 4 0
Alexander Timossi Andersson 3 0
Kosmas Gezos 1 1
Пинк Маркус 2 0
Фукс Александер 2 0
Christopher Cvetko 2 0
Шумахер Тилль 2 0
Maximiliano Moreira 0 1
Менцель Филлип 0 1
Gloire Amanda 0 1
Philipp Huetter 1 0
Florian Jaritz 1 0
Робертс Томас 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 5 0
Дабанлы Беркай 5 0
Felix Strauss 5 0
Цвишенбруггер Ян 4 0
Ндиайе Пап-Альюн II 4 0
Sebastian Aigner 4 0
Хаудум Штефан 3 0
Турнвальд Мануэль 3 0
Эдокполор Носа Ийобоса 1 1
Нетцер Филипп 2 0
Нимага Бакари 2 0
Бишоф Ной 0 1
Крижман Санди 1 0
Прокопич Борис 1 0
Майлингер Марко 1 0
Нуссбаумер Даниэль 1 0
Райтер Доминик 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Мишиц Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
40%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
1
20%
76-90

Пропущено

14
12
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
7%
2
17%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
29%
4
33%
76-90

Забито

12
6
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
3
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
2
33%
76-90

Пропущено

17
17
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
18%
3
18%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
2
12%
4
24%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
4
24%
2
12%
61-75
6
35%
1
6%
76-90

Забито

26
11
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 10
6
23%
2
18%
1-15
1
4%
3
27%
16-30
4
15%
1
9%
31-45
7
27%
2
18%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
5
19%
3
27%
76-90

Пропущено

31
29
15 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 16
4
13%
5
17%
1-15
5
16%
4
14%
16-30
6
19%
5
17%
31-45
1
3%
7
24%
46-60
5
16%
3
10%
61-75
10
32%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Табор Сежана 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рогашка 5:1
Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1
Альтах
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Альтах - Аустрия Вена 0:2 Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Рид - Альтах 2:1
Вольфсбергер - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1 Альтах - Вадуц 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 20 15 4 1 44 - 13 49
2. Вольфсбергер 0:0 20 10 5 5 33 - 29 35
3. Штурм 19 9 5 5 39 - 28 32
4. Аустрия Клагенфурт 2:0 20 7 8 5 30 - 29 29
5. Аустрия Вена 20 6 9 5 28 - 22 27
6. Рид 20 7 6 7 28 - 38 27
7. Рапид Вена 19 6 6 7 28 - 29 24
8. ЛАСК 20 6 6 8 28 - 28 24
9. Хартберг 20 5 7 8 29 - 31 22
10. Сваровски Тироль 20 4 8 8 29 - 40 20
11. Адмира 20 3 8 9 22 - 29 17
12. Альтах 0:2 20 3 4 13 10 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 10 8 2 0 27 - 5 26
2. Рид 10 6 4 0 19 - 13 22
3. Вольфсбергер 0:0 10 6 1 3 19 - 14 19
4. Аустрия Клагенфурт 2:0 10 4 5 1 16 - 14 17
5. Рапид Вена 10 5 1 4 18 - 14 16
6. Штурм 9 4 3 2 18 - 14 15
7. Аустрия Вена 10 3 5 2 15 - 11 14
8. ЛАСК 10 3 3 4 12 - 12 12
9. Сваровски Тироль 10 2 6 2 17 - 14 12
10. Хартберг 10 2 4 4 14 - 17 10
11. Адмира 10 2 2 6 10 - 12 8
12. Альтах 0:2 10 1 2 7 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Штурм 10 5 2 3 21 - 14 17
3. Вольфсбергер 0:0 10 4 4 2 14 - 15 16
4. Аустрия Вена 10 3 4 3 13 - 11 13
5. Аустрия Клагенфурт 2:0 10 3 3 4 14 - 15 12
6. Хартберг 10 3 3 4 15 - 14 12
7. ЛАСК 10 3 3 4 16 - 16 12
8. Адмира 10 1 6 3 12 - 17 9
9. Рапид Вена 9 1 5 3 10 - 15 8
10. Сваровски Тироль 10 2 2 6 12 - 26 8
11. Альтах 0:2 10 2 2 6 5 - 14 8
12. Рид 10 1 2 7 9 - 25 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Sebastian Aigner получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Florian Jaritz получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Нимага Бакари получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Darijo Pecirep бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Эдокполор Носа Ийобоса получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Alexander Timossi Andersson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
Альтах
2.09
3.74
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аустрия Клагенфурт 2:0 Альтах онлайн


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Аустрия Клагенфурт
Альтах

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