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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лидс
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Манчестер Юнайтед
0'
0:1
34' Гол
Магуайр Гарри
45'+5

Ход матча

31'
Фирпо Жуниор
Кох Робин
 
34'
0:1
Магуайр Гарри
(Шоу Люк)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 167
Лидс 5.4% (9)
X 7.8% (13)
Манчестер Юнайтед 86.8% (145)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Манчестер Юнайтед
5.00
4.30
1.85
Все Коэффициенты
Новости
1
Мелье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
14
Льоренте
Диего
21
Стрёйк
Паскаль
15
Даллас
Стюарт
5
Кох
Робин
20
Джеймс
Дэниэл
4
Форшоу
Адам
43
Клих
Матеуш
22
Харрисон
Джек
19
Морено
Родриго
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
39
Мактоминай
Скотт
6
Погба
Поль
14
Лингард
Джесси
18
Фернандеш
Бруну
25
Санчо
Джедон
7
Роналду
Криштиану
Лидс
4-1-4-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Лидс
Манчестер Юнайтед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
0:0
ПЛ
6:2
ТМК
4:0
КC
0:3
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 8 (3) 0.33
Харрисон Джек 4 0.17
Джеймс Дэниэл 4 0.17
Бэмфорд Патрик 2 0.08
Морено Родриго 2 (1) 0.08
Льоренте Диего 2 0.08
Эйлинг Люк 1 0.04
Клих Матеуш 1 0.04
Даллас Стюарт 1 0.04
Робертс Тайлер 1 0.04
Гелхардт Джо 1 0.04
Купер Лиам 0 0
Форшоу Адам 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 9 (2) 0.35
Фернандеш Бруну 8 0.31
Гринвуд Мэйсон 5 0.19
Рэшфорд Маркус 4 0.15
Фред Сантос 2 0.08
Кавани Эдинсон 2 0.08
Лингард Джесси 2 0.08
Санчо Джедон 2 0.08
Погба Поль 1 0.04
Мактоминай Скотт 1 0.04
Магуайр Гарри 1 0.04
Марсьяль Антони 1 0.04
Ван де Бек Донни 1 0.04
Эланга Энтони 1 0.04
Шоу Люк 0 0
Матич Неманья 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Теллес Алекс 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Родриго 6 0
Льоренте Диего 6 0
Робертс Тайлер 5 0
Фирпо Жуниор 5 0
Стрёйк Паскаль 3 1
Купер Лиам 4 0
Даллас Стюарт 4 0
Джеймс Дэниэл 4 0
Рафинья Диас 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Клих Матеуш 2 0
Форшоу Адам 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Кох Робин 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Харрисон Джек 2 0
Мелье Иллан 2 0
Гелхардт Джо 2 0
Драме Коди 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 7 1
Фернандеш Бруну 7 0
Мактоминай Скотт 7 0
Погба Поль 5 1
Шоу Люк 6 0
Роналду Криштиану 4 0
Фред Сантос 4 0
Матич Неманья 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Лингард Джесси 1 0
Байи Эрик 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
20
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
0
0%
1
5%
1-15
4
29%
3
15%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
21%
5
25%
61-75
5
36%
5
25%
76-90

Пропущено

16
15
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
6%
1
7%
1-15
5
31%
2
13%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
3
19%
8
53%
76-90

Забито

14
21
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
3
21%
2
10%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
4
29%
5
24%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
2
14%
5
24%
76-90

Пропущено

29
16
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
10%
3
19%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
6
21%
4
25%
31-45
9
31%
5
31%
46-60
5
17%
1
6%
61-75
3
10%
2
13%
76-90

Забито

28
41
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 18
6 Не забивали 3
3
11%
3
7%
1-15
5
18%
5
12%
16-30
5
18%
6
15%
31-45
4
14%
9
22%
46-60
4
14%
8
20%
61-75
7
25%
10
24%
76-90

Пропущено

45
31
19 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 18
4
9%
4
13%
1-15
8
18%
3
10%
16-30
7
16%
6
19%
31-45
13
29%
6
19%
46-60
7
16%
2
6%
61-75
6
13%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3
Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 26 20 3 3 63 - 17 63
2. Ливерпуль Заявка 25 17 6 2 64 - 20 57
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 26 13 7 6 41 - 32 46
5. Арсенал Заявка 23 13 3 7 36 - 26 42
6. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
7. Тоттенхэм Заявка 23 12 3 8 31 - 31 39
8. Вулверхэмптон Заявка 23 11 4 8 21 - 17 37
9. Брайтон Заявка 25 7 12 6 25 - 28 33
10. Саутгемптон Заявка 25 7 11 7 32 - 37 32
11. Астон Вилла Заявка 24 8 3 13 31 - 37 27
12. Лестер Заявка 22 7 6 9 36 - 41 27
13. Кристал Пэлас Заявка 25 5 11 9 32 - 36 26
14. Брентфорд Заявка 26 6 6 14 27 - 42 24
15. Лидс 0:1 Заявка 24 5 8 11 27 - 47 23
16. Ньюкасл Заявка 24 4 10 10 26 - 45 22
17. Эвертон Заявка 23 6 4 13 28 - 40 22
18. Уотфорд Заявка 24 5 3 16 24 - 43 18
19. Бёрнли Заявка 22 2 11 9 20 - 29 17
20. Норвич Заявка 25 4 5 16 15 - 53 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
2. Ливерпуль Заявка 12 9 3 0 30 - 7 30
3. Арсенал Заявка 12 8 2 2 20 - 9 26
4. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
8. Саутгемптон Заявка 12 4 7 1 16 - 10 19
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас Заявка 13 4 5 4 21 - 16 17
11. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
12. Астон Вилла Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
13. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
14. Брайтон Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
15. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
16. Вулверхэмптон Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
17. Лидс 0:1 Заявка 12 3 4 5 13 - 18 13
18. Бёрнли Заявка 10 1 6 3 9 - 10 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 12 2 1 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Вулверхэмптон Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 13 6 5 2 20 - 16 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 2 4 13 - 16 17
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Уотфорд Заявка 12 3 2 7 13 - 16 11
13. Брентфорд Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
14. Лидс 0:1 Заявка 12 2 4 6 14 - 29 10
15. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
16. Кристал Пэлас Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
17. Норвич Заявка 12 2 2 8 7 - 28 8
18. Бёрнли Заявка 12 1 5 6 11 - 19 8
19. Ньюкасл Заявка 11 1 4 6 8 - 21 7
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют гости!
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Бруну Фернандеш! Удалось удвоить преимущество гостям. Лингард подхватил мяч на фланге и тут же навесил в центр штрафной, куда вбежал Фернандеш и пробил головой. Мяч полетел точно под опорной ногой Мелье и оказался в сетке.
  • 45'
    Решился на дальний удар метров с двадцати трех Форшоу, но мяч откровенно свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • 45'
    Со штрафного навесил Клих в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Магуайр спокойно вынес мяч головой на фланг.
  • 45'
    В подкате на фланге сносил Уан-Биссака соперника, срывая контратаку. Снова без карточки обошелся арбитр.
  • 45'
    Диагональ исполнял Мактоминай в штрафную на Роналду, но вышел из ворот Мелье и снял мяч буквально с головы оппонента. 
  • Дополнительное время
    45'
    Компенсировал арбитр к времени первого тайма шесть минут.
  • 44'
    С угла поля навесил в центр штрафной Фернандеш, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 43'
    Забросил в штрафную Санчо на Роналду, но того опередил Стрёйк и едва ли не срезал мяч в свои ворота, в попытке выбить подальше, но все же сфера прошла рядом со штангой.
  • 42'
    В центре поля Даллас жестко сыграл против Роналду. Моно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • 41'
    С левого фланга навесил в центр штрафной Фирпо. Здесь после серии рикошетов пробил по воротам Форшоу, но не попал в створ.
  • 40'
    Откровенно руками Лингард уложил на газон в центре поля Клиха. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 39'
    Выиграл подбор на линии чужой штрафной Санчо, прошел вперед и пробил с острого угла, но немного неточно.
  • 38'
    Решили успокоить игру в последние минуты манкунианцы, катают они мяч в центре поля, без особого продвижения вперед.
  • 37'
    Мягко забросил Эйлинг в штрафную на ход Форшоу, но того опередил Погба и вынес сферу далеко в центр поля.
  • 36'
    Снова судье пришлось останавливать игру. Шоу после неудачного подката не смог самостоятельно подняться на ноги.
  • Описание гола
    34'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Гарри Магуайр!  Дожали все-таки своего соперника гости. С углового навесил Фернандеш на линию вратарской, где Магуайр выиграл борьбу у Льоренте и головой вколотил мяч точно в дальний нижний угол.
  • Опасный момент
    33'
    Пробивал по воротам Фернандеш с линии чужой штрафной после прострела от Погба, но Мелье вытянулся в струну и потащил мяч с дальнего верхнего угла.
  • Замена
    32'
    Вынужденная замена в составе "Лидса". Вместо травмированного Робина Коха на поле появился Жуниор Фирпо.
  • Травма, повреждение
    31'
    Не сможет продолжить все же поединок Кох. В сопровождении медиков отправился он в раздевалку.
  • 29'
    Присел на газон на ровном месте Кох, почувствовав головокружение. Потребуется ему вновь помощь медиков.
  • 28'
    Убежал по флангу Фернандеш и прострелил в центр штрафной, но здесь Стрёйк спокойно вынес сферу в аут.
  • Опасный момент
    27'
    Пробивал в одно касание Роналду из пределов вратарской после прострела от Погба, но каким-то чудом успел сложиться Мелье и ногами отбил мяч в сторону.
  • 26'
    По флангу отдавал пас Эйлинг на ход Джеймсу, но тот в борьбе против Шоу выпустил мяч за пределы поля.
  • 25'
    Проникающий пас Фернандеш в штрафную исполнял на ход Санчо, но Мелье на выходе оказался первым на мяче.
  • 24'
    Пробивал по воротам Погба с ходу после скидки от Роналду, но мяч полетел точно в руки голкиперу.
  • 23'
    Очередная остановка в нашем поединке. Джеймс получил повреждение в столкновении с соперником. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • Опасный момент
    22'
    Сместился с левого фланга в штрафную Родриго и покатил на Форшоу, который пробил в дальний верхний угол, но Де Хеа в прыжке спас свою команду.
  • 21'
    Ушел от опеки по флангу Джеймс и прострелил в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Магуайр.
  • 20'
    Убежал по флангу Роналду и навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров не смог дотянуться до мяча.
  • 19'
    Вырезал Харрисон в штрафную с левого фланга на ход Джеймсу, но тому добраться до мяча не дал вышедший из ворот Де Хеа.
  • 18'
    Мягко забросил в штрафную Клих на ход Родриго, но тому добраться до мяча не позволил Линделоф.
  • 17'
    Убежал по флангу Харрисон и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетела в аут.
  • 16'
    Все же будет Кох продолжать поединок в повязке на голове, только нужно будет сменить залитую кровью форму.
  • 14'
    Затянулась пауза. Долгое время не могут остановить кровотечение у Коха медики. Похоже, продолжать он не сможет.
  • 13'
    Пауза в матче. Столкнулись в центре поля Мактоминай и Кох. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • 12'
    Теперь уже Фернандеш мог выскакивать на ворота после заброса от Санчо, но мяч полетел слишком сильно и выскочил за лицевую линию.
  • 11'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Уан-Биссака на Шоу, но тому не удалось достать мяч в пределах поля.
  • 10'
    Низом пробивал по воротам Погба после сольного прохода по флангу, но мяч оказался в руках Мелье.
  • 9'
    На чужой половине поля Мактоминай заехал по ногам Коху. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением. 
  • 8'
    С правого фланга сместился в штрафную Роналду и отдал поперек на Санчо, но перехватил мяч в последний момент Стрёйк.
  • 6'
    Забросил Фернандеш в штрафную на ход Роналду, но тому помешал добраться до мяча защитник.
  • 5'
    Харрисон прострегпо вдоль ворот с левого фланга в штрафную, но на выходе Де Хеа забрал мяч в руки.
  • 4'
    Джеймс убегал по правой бровке и прострелил в штрафную, но судья остановил игру из-за офсайда.
  • 3'
    В центре поля получил по ногам Роналду. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красно-черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лидс 0:1 Манчестер Юнайтед онлайн


Прогнозы на матч Лидс 0:1 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Лидс
5.4% (9)
Ничья
7.8% (13)
Манчестер Юнайтед
86.8% (145)
Тотал 2.5
Больше
68.15% (92)
Меньше
31.85% (43)
Обе команды забьют
Да
72.59% (98)
Нет
27.41% (37)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
44.3% (74)
0:1 Манчестер Юнайтед
15% (25)
1:1 Ничья
5.4% (9)
1:3 Манчестер Юнайтед
4.8% (8)
0:2 Манчестер Юнайтед
4.2% (7)
2:1 Лидс
2.4% (4)
2:2 Ничья
1.2% (2)
0:3 Манчестер Юнайтед
1.2% (2)
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Лидс
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