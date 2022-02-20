В подкате на фланге сносил Уан-Биссака соперника, срывая контратаку. Снова без карточки обошелся арбитр.

Со штрафного навесил Клих в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Магуайр спокойно вынес мяч головой на фланг.

Решился на дальний удар метров с двадцати трех Форшоу, но мяч откровенно свалился с ноги и отправился на трибуну.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Бруну Фернандеш! Удалось удвоить преимущество гостям. Лингард подхватил мяч на фланге и тут же навесил в центр штрафной, куда вбежал Фернандеш и пробил головой. Мяч полетел точно под опорной ногой Мелье и оказался в сетке.

45' Диагональ исполнял Мактоминай в штрафную на Роналду, но вышел из ворот Мелье и снял мяч буквально с головы оппонента.

45' Компенсировал арбитр к времени первого тайма шесть минут.

44' С угла поля навесил в центр штрафной Фернандеш, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

43' Забросил в штрафную Санчо на Роналду, но того опередил Стрёйк и едва ли не срезал мяч в свои ворота, в попытке выбить подальше, но все же сфера прошла рядом со штангой.

42' В центре поля Даллас жестко сыграл против Роналду. Моно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

41' С левого фланга навесил в центр штрафной Фирпо. Здесь после серии рикошетов пробил по воротам Форшоу, но не попал в створ.

40' Откровенно руками Лингард уложил на газон в центре поля Клиха. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

39' Выиграл подбор на линии чужой штрафной Санчо, прошел вперед и пробил с острого угла, но немного неточно.

38' Решили успокоить игру в последние минуты манкунианцы, катают они мяч в центре поля, без особого продвижения вперед.

37' Мягко забросил Эйлинг в штрафную на ход Форшоу, но того опередил Погба и вынес сферу далеко в центр поля.

36' Снова судье пришлось останавливать игру. Шоу после неудачного подката не смог самостоятельно подняться на ноги.

34' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Гарри Магуайр! Дожали все-таки своего соперника гости. С углового навесил Фернандеш на линию вратарской, где Магуайр выиграл борьбу у Льоренте и головой вколотил мяч точно в дальний нижний угол.

33' Пробивал по воротам Фернандеш с линии чужой штрафной после прострела от Погба, но Мелье вытянулся в струну и потащил мяч с дальнего верхнего угла.

32' Вынужденная замена в составе "Лидса". Вместо травмированного Робина Коха на поле появился Жуниор Фирпо.

31' Не сможет продолжить все же поединок Кох. В сопровождении медиков отправился он в раздевалку.

29' Присел на газон на ровном месте Кох, почувствовав головокружение. Потребуется ему вновь помощь медиков.

28' Убежал по флангу Фернандеш и прострелил в центр штрафной, но здесь Стрёйк спокойно вынес сферу в аут.

27' Пробивал в одно касание Роналду из пределов вратарской после прострела от Погба, но каким-то чудом успел сложиться Мелье и ногами отбил мяч в сторону.

26' По флангу отдавал пас Эйлинг на ход Джеймсу, но тот в борьбе против Шоу выпустил мяч за пределы поля.

25' Проникающий пас Фернандеш в штрафную исполнял на ход Санчо, но Мелье на выходе оказался первым на мяче.

24' Пробивал по воротам Погба с ходу после скидки от Роналду, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

23' Очередная остановка в нашем поединке. Джеймс получил повреждение в столкновении с соперником. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

22' Сместился с левого фланга в штрафную Родриго и покатил на Форшоу, который пробил в дальний верхний угол, но Де Хеа в прыжке спас свою команду.

21' Ушел от опеки по флангу Джеймс и прострелил в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Магуайр.

20' Убежал по флангу Роналду и навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров не смог дотянуться до мяча.

19' Вырезал Харрисон в штрафную с левого фланга на ход Джеймсу, но тому добраться до мяча не дал вышедший из ворот Де Хеа.

18' Мягко забросил в штрафную Клих на ход Родриго, но тому добраться до мяча не позволил Линделоф.

17' Убежал по флангу Харрисон и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетела в аут.

16' Все же будет Кох продолжать поединок в повязке на голове, только нужно будет сменить залитую кровью форму.

14' Затянулась пауза. Долгое время не могут остановить кровотечение у Коха медики. Похоже, продолжать он не сможет.

13' Пауза в матче. Столкнулись в центре поля Мактоминай и Кох. Без помощи медиков здесь не обойтись.

12' Теперь уже Фернандеш мог выскакивать на ворота после заброса от Санчо, но мяч полетел слишком сильно и выскочил за лицевую линию.

11' Диагональ исполнял в штрафную соперника Уан-Биссака на Шоу, но тому не удалось достать мяч в пределах поля.

10' Низом пробивал по воротам Погба после сольного прохода по флангу, но мяч оказался в руках Мелье.

9' На чужой половине поля Мактоминай заехал по ногам Коху. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением.

8' С правого фланга сместился в штрафную Роналду и отдал поперек на Санчо, но перехватил мяч в последний момент Стрёйк.

6' Забросил Фернандеш в штрафную на ход Роналду, но тому помешал добраться до мяча защитник.

5' Харрисон прострегпо вдоль ворот с левого фланга в штрафную, но на выходе Де Хеа забрал мяч в руки.

4' Джеймс убегал по правой бровке и прострелил в штрафную, но судья остановил игру из-за офсайда.

3' В центре поля получил по ногам Роналду. Штрафной удар исполнять будут гости.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красно-черный комплект формы.