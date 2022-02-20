Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Элланд Роуд
0:1
34' ГолМагуайр Гарри
Ход матча
34'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 6
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
43
Клих
Матеуш
23
Шоу
Люк
25
Санчо
Джедон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Кенне НоанПолузащитник
-
26 Бейт ЛьюисПолузащитник
-
10 Рафинья ДиасПолузащитник
- Нападающий
-
30 Гелхардт ДжоНападающий
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Теллес АлексЗащитник
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Рангник Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Лидс
Манчестер Юнайтед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|8 (3)
|0.33
|Харрисон Джек
|4
|0.17
|Джеймс Дэниэл
|4
|0.17
|Бэмфорд Патрик
|2
|0.08
|Морено Родриго
|2 (1)
|0.08
|Льоренте Диего
|2
|0.08
|Эйлинг Люк
|1
|0.04
|Клих Матеуш
|1
|0.04
|Даллас Стюарт
|1
|0.04
|Робертс Тайлер
|1
|0.04
|Гелхардт Джо
|1
|0.04
|Купер Лиам
|0
|0
|Форшоу Адам
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|9 (2)
|0.35
|Фернандеш Бруну
|8
|0.31
|Гринвуд Мэйсон
|5
|0.19
|Рэшфорд Маркус
|4
|0.15
|Фред Сантос
|2
|0.08
|Кавани Эдинсон
|2
|0.08
|Лингард Джесси
|2
|0.08
|Санчо Джедон
|2
|0.08
|Погба Поль
|1
|0.04
|Мактоминай Скотт
|1
|0.04
|Магуайр Гарри
|1
|0.04
|Марсьяль Антони
|1
|0.04
|Ван де Бек Донни
|1
|0.04
|Эланга Энтони
|1
|0.04
|Шоу Люк
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морено Родриго
|6
|0
|Льоренте Диего
|6
|0
|Робертс Тайлер
|5
|0
|Фирпо Жуниор
|5
|0
|Стрёйк Паскаль
|3
|1
|Купер Лиам
|4
|0
|Даллас Стюарт
|4
|0
|Джеймс Дэниэл
|4
|0
|Рафинья Диас
|4
|0
|Шеклтон Джейми
|4
|0
|Клих Матеуш
|2
|0
|Форшоу Адам
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Кох Робин
|2
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Мелье Иллан
|2
|0
|Гелхардт Джо
|2
|0
|Драме Коди
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|7
|1
|Фернандеш Бруну
|7
|0
|Мактоминай Скотт
|7
|0
|Погба Поль
|5
|1
|Шоу Люк
|6
|0
|Роналду Криштиану
|4
|0
|Фред Сантос
|4
|0
|Матич Неманья
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Далот Диогу
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
20
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
0
0%
1
5%
1-15
4
29%
3
15%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
21%
5
25%
61-75
5
36%
5
25%
76-90
Пропущено
16
15
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
6%
1
7%
1-15
5
31%
2
13%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
3
19%
8
53%
76-90
Забито
14
21
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
3
21%
2
10%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
4
29%
5
24%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
2
14%
5
24%
76-90
Пропущено
29
16
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
10%
3
19%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
6
21%
4
25%
31-45
9
31%
5
31%
46-60
5
17%
1
6%
61-75
3
10%
2
13%
76-90
Забито
28
41
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 18
6 Не забивали 3
3
11%
3
7%
1-15
5
18%
5
12%
16-30
5
18%
6
15%
31-45
4
14%
9
22%
46-60
4
14%
8
20%
61-75
7
25%
10
24%
76-90
Пропущено
45
31
19 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 18
4
9%
4
13%
1-15
8
18%
3
10%
16-30
7
16%
6
19%
31-45
13
29%
6
19%
46-60
7
16%
2
6%
61-75
6
13%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3
Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|26
|20
|3
|3
|63 - 17
|63
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|64 - 20
|57
|3.
|Челси
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|49 - 18
|50
|4.
|Манчестер Юнайтед
|1:0 Заявка
|26
|13
|7
|6
|41 - 32
|46
|5.
|Арсенал
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|36 - 26
|42
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|45 - 34
|42
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|31 - 31
|39
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|21 - 17
|37
|9.
|Брайтон
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|25 - 28
|33
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|32 - 37
|32
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|31 - 37
|27
|12.
|Лестер
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|36 - 41
|27
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|32 - 36
|26
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|27 - 42
|24
|15.
|Лидс
|0:1 Заявка
|24
|5
|8
|11
|27 - 47
|23
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|26 - 45
|22
|17.
|Эвертон
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|28 - 40
|22
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|24 - 43
|18
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|2
|11
|9
|20 - 29
|17
|20.
|Норвич
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|15 - 53
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|36 - 9
|31
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|30 - 7
|30
|3.
|Арсенал
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 9
|26
|4.
|Манчестер Юнайтед
|1:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|16 - 10
|19
|9.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 16
|17
|11.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 17
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|20 - 20
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|14.
|Брайтон
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 14
|14
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 17
|14
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 9
|14
|17.
|Лидс
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 18
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 10
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 8
|27
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|13 - 8
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|1:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 16
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|7.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 16
|17
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|11 - 17
|12
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 16
|11
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|14.
|Лидс
|0:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 29
|10
|15.
|Лестер
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 20
|9
|17.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 28
|8
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|11 - 19
|8
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 21
|7
|20.
|Эвертон
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Лидс 0:1 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Лидс
5.4% (9)
Ничья
7.8% (13)
Манчестер Юнайтед
86.8% (145)
Тотал 2.5
Больше
68.15% (92)
Меньше
31.85% (43)
Обе команды забьют
Да
72.59% (98)
Нет
27.41% (37)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
44.3% (74)
0:1 Манчестер Юнайтед
15% (25)
1:1 Ничья
5.4% (9)
1:3 Манчестер Юнайтед
4.8% (8)
0:2 Манчестер Юнайтед
4.2% (7)
2:1 Лидс
2.4% (4)
2:2 Ничья
1.2% (2)
0:3 Манчестер Юнайтед
1.2% (2)
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