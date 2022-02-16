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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лидс
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 49
Лидс 6.1% (3)
X 6.1% (3)
Манчестер Юнайтед 87.8% (43)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Манчестер Юнайтед
4.30
4.05
1.93
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Лидс
Манчестер Юнайтед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
0:0
ПЛ
6:2
ТМК
4:0
КC
0:3
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 8 (3) 0.35
Харрисон Джек 4 0.17
Джеймс Дэниэл 4 0.17
Бэмфорд Патрик 2 0.09
Морено Родриго 2 (1) 0.09
Льоренте Диего 2 0.09
Эйлинг Люк 1 0.04
Клих Матеуш 1 0.04
Даллас Стюарт 1 0.04
Робертс Тайлер 1 0.04
Гелхардт Джо 1 0.04
Купер Лиам 0 0
Форшоу Адам 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 9 (2) 0.36
Фернандеш Бруну 8 0.32
Гринвуд Мэйсон 5 0.2
Рэшфорд Маркус 4 0.16
Фред Сантос 2 0.08
Кавани Эдинсон 2 0.08
Лингард Джесси 2 0.08
Санчо Джедон 2 0.08
Погба Поль 1 0.04
Мактоминай Скотт 1 0.04
Марсьяль Антони 1 0.04
Ван де Бек Донни 1 0.04
Эланга Энтони 1 0.04
Матич Неманья 0 0
Шоу Люк 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Теллес Алекс 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Родриго 6 0
Льоренте Диего 6 0
Робертс Тайлер 5 0
Фирпо Жуниор 5 0
Стрёйк Паскаль 3 1
Купер Лиам 4 0
Даллас Стюарт 4 0
Джеймс Дэниэл 4 0
Рафинья Диас 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Клих Матеуш 2 0
Форшоу Адам 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Кох Робин 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Харрисон Джек 2 0
Мелье Иллан 2 0
Гелхардт Джо 2 0
Драме Коди 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 7 1
Фернандеш Бруну 7 0
Мактоминай Скотт 7 0
Погба Поль 5 1
Шоу Люк 6 0
Роналду Криштиану 4 0
Фред Сантос 4 0
Матич Неманья 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Лингард Джесси 1 0
Байи Эрик 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
20
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
0
0%
1
5%
1-15
4
29%
3
15%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
21%
5
25%
61-75
5
36%
5
25%
76-90

Пропущено

16
15
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
6%
1
7%
1-15
5
31%
2
13%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
3
19%
8
53%
76-90

Забито

14
21
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
3
21%
2
10%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
4
29%
5
24%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
2
14%
5
24%
76-90

Пропущено

29
16
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
10%
3
19%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
6
21%
4
25%
31-45
9
31%
5
31%
46-60
5
17%
1
6%
61-75
3
10%
2
13%
76-90

Забито

28
41
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 18
6 Не забивали 3
3
11%
3
7%
1-15
5
18%
5
12%
16-30
5
18%
6
15%
31-45
4
14%
9
22%
46-60
4
14%
8
20%
61-75
7
25%
10
24%
76-90

Пропущено

45
31
19 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 18
4
9%
4
13%
1-15
8
18%
3
10%
16-30
7
16%
6
19%
31-45
13
29%
6
19%
46-60
7
16%
2
6%
61-75
6
13%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3
Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 20 3 2 61 - 14 63
2. Ливерпуль Заявка 24 16 6 2 61 - 19 54
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Манчестер Юнайтед Заявка 25 12 7 6 40 - 32 43
5. Вест Хэм Заявка 25 12 5 8 44 - 33 41
6. Арсенал Заявка 22 12 3 7 34 - 25 39
7. Вулверхэмптон Заявка 23 11 4 8 21 - 17 37
8. Тоттенхэм Заявка 22 11 3 8 28 - 29 36
9. Брайтон Заявка 24 7 12 5 25 - 25 33
10. Саутгемптон Заявка 24 6 11 7 30 - 37 29
11. Астон Вилла Заявка 23 8 3 12 31 - 36 27
12. Лестер Заявка 22 7 6 9 36 - 41 27
13. Кристал Пэлас Заявка 24 5 11 8 32 - 35 26
14. Брентфорд Заявка 25 6 6 13 26 - 40 24
15. Лидс Заявка 23 5 8 10 27 - 46 23
16. Эвертон Заявка 22 6 4 12 28 - 38 22
17. Ньюкасл Заявка 23 4 9 10 25 - 44 21
18. Норвич Заявка 24 4 5 15 14 - 50 17
19. Уотфорд Заявка 23 4 3 16 23 - 43 15
20. Бёрнли Заявка 21 1 11 9 17 - 29 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль Заявка 11 8 3 0 27 - 6 27
3. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
4. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
5. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
6. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
8. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
11. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
12. Астон Вилла Заявка 11 4 3 4 20 - 19 15
13. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
14. Вулверхэмптон Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
15. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
16. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
17. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
18. Бёрнли Заявка 10 1 6 3 9 - 10 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 12 2 1 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
7. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
8. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Брентфорд Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
13. Лидс Заявка 12 2 4 6 14 - 29 10
14. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
15. Кристал Пэлас Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
16. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
17. Уотфорд Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
18. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 февраля 2022, осталось 2 дня 8 часов 40 минут.

    Главный судья: Тирни Пол

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Лидс 6.1% (3)
    X 6.1% (3)
    Манчестер Юнайтед 87.8% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    4.30
    4.05
    1.93
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лидс - Манчестер Юнайтед онлайн


    Прогнозы на матч Лидс - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Лидс
    6.1% (3)
    Ничья
    6.1% (3)
    Манчестер Юнайтед
    87.8% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.74% (33)
    Меньше
    28.26% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    69.57% (32)
    Нет
    30.43% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    55.1% (27)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    16.3% (8)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    4.1% (2)
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    Лидс
    Манчестер Юнайтед

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