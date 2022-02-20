Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Альянц Арена
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
26
Ульрайх
Свен
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
24
Виргевер
Ник
33
Зегуйн
Пауль
- Основной состав
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ваннер ПаульПолузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
-
23 Ньянзу ТангиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Зегуйн ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Бавария
Гройтер Фюрт
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|26 (3)
|1.13
|Гнабри Серж
|10
|0.43
|Мюллер Томас
|7
|0.3
|Сане Лерой
|6
|0.26
|Коман Кингсли
|4
|0.17
|Киммих Йозуа
|3
|0.13
|Мусиала Джамал
|3
|0.13
|Чупо-Мотинг Эрик
|3
|0.13
|Горецка Леон
|2
|0.09
|Толиссо Корентен
|2
|0.09
|Юпамекано Део
|1
|0.04
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Зюле Никлас
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Ньянзу Танги
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|7 (5)
|0.3
|Левелинг Джейми
|4
|0.17
|Нильсен Ховард
|2
|0.09
|Дуджак Джереми
|2
|0.09
|Иттен Седрик
|2
|0.09
|Тильман Тимоти
|1
|0.04
|Майерхёфер Марко
|1
|0.04
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Абиама Диксон
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|4
|0
|Павар Бенжамен
|1
|1
|Зюле Никлас
|2
|0
|Сане Лерой
|2
|0
|Юпамекано Део
|2
|0
|Альфонсо Дэвис
|2
|0
|Левандовски Роберт
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|9
|0
|Гризбек Себастьян
|4
|0
|Кристиансен Макс
|4
|0
|Бауэр Максимилиан
|3
|0
|Левелинг Джейми
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Иттер Джанлука
|2
|0
|Барри Абдурахман
|2
|0
|Абиама Диксон
|2
|0
|Стефан Леитл
|1
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
11
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
3
10%
1
9%
1-15
7
23%
1
9%
16-30
3
10%
4
36%
31-45
6
19%
1
9%
46-60
7
23%
2
18%
61-75
5
16%
2
18%
76-90
Пропущено
12
38
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 24
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
5
13%
1-15
3
25%
4
11%
16-30
3
25%
5
13%
31-45
3
25%
8
21%
46-60
1
8%
7
18%
61-75
2
17%
9
24%
76-90
Забито
36
12
21 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
7
19%
2
17%
1-15
4
11%
1
8%
16-30
10
28%
0
0%
31-45
3
8%
3
25%
46-60
8
22%
4
33%
61-75
4
11%
2
17%
76-90
Пропущено
16
16
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
4
25%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
2
13%
6
38%
76-90
Забито
67
23
34 В 1-м тайме 9
33 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 8
0 Не забивали 7
10
15%
3
13%
1-15
11
16%
2
9%
16-30
13
19%
4
17%
31-45
9
13%
4
17%
46-60
15
22%
6
26%
61-75
9
13%
4
17%
76-90
Пропущено
28
54
15 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 34
4 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
3
11%
7
13%
1-15
4
14%
4
7%
16-30
8
29%
9
17%
31-45
6
21%
9
17%
46-60
3
11%
10
19%
61-75
4
14%
15
28%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4
Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2
Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|23
|17
|2
|4
|70 - 25
|53
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|22
|15
|1
|6
|57 - 36
|46
|3.
|Байер Л
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|60 - 39
|41
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|45 - 35
|37
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|36 - 26
|37
|6.
|Кёльн
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|35 - 37
|35
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|29 - 31
|34
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|43 - 27
|34
|9.
|Майнц
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|34 - 26
|34
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|33 - 35
|31
|11.
|Бохум
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|25 - 33
|29
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|24 - 35
|27
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|30 - 40
|26
|14.
|Арминия
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|22 - 29
|25
|15.
|Герта
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 45
|23
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|25 - 40
|22
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|27 - 43
|19
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|23
|3
|5
|15
|20 - 57
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|12
|9
|1
|2
|33 - 10
|28
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|34 - 14
|27
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 18
|27
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Кёльн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 15
|24
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 12
|23
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|8.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|9.
|Байер Л
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|30 - 19
|20
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|13.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|15.
|Арминия
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|12 - 16
|13
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 24
|12
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|37 - 15
|25
|2.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 20
|21
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 18
|19
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|9.
|Арминия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|10.
|Кёльн
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 22
|11
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 28
|8
|13.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 13
|7
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 19
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|12
|0
|2
|10
|9 - 40
|2
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Прогнозы на матч Бавария 0:0 Гройтер Фюрт
Исход игры
Бавария
97.3% (145)
Ничья
2.7% (4)
Гройтер Фюрт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
82.22% (111)
Меньше
17.78% (24)
Обе команды забьют
Да
31.11% (42)
Нет
68.89% (93)
Популярный счёт
3:0 Бавария
28.2% (42)
2:0 Бавария
15.4% (23)
4:0 Бавария
14.8% (22)
3:1 Бавария
12.1% (18)
4:1 Бавария
8.1% (12)
2:1 Бавария
2.7% (4)
5:0 Бавария
2% (3)
5:1 Бавария
2% (3)
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