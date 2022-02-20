Пострадавший получает медицинскую помощь. Кажется, замена будет.

После перехвата гости попытались ответить своей атакой, но получилось не очень, они тоже потеряли мяч.

Наверное, "Бавария" рассчитывала уже вести в счёте к этому моменту, но игра складывается другим образом.

Павар впереди поделился мячом с Мюллером, который отдал его сопернику.

18' Толиссо в середине поля уложил на газон Дуджака.

17' Напомним, что неделю назад "Бавария" проиграла "Бохуму" 2:4. Нужно реабилитироваться после такого мюнхенскому суперклубу.

16' Не хватает игрокам "Баварии" взаимопонимания в атаке. Нагельсманн подбадривает своих подопечных с бровки.

15' Контратака "Баварии" с активным участием Мюллера не дошла до стадии опасного момента или хотя бы просто удара по воротам.

14' Юпамекано нормально выполнил свои оборонительные функции, послав мяч в аут.

13' Тильман толкнул Забитцера в середине поля, арбитр логично зафиксировал фол.

12' Оказывается, был офсайд в том эпизоде у "Гройтер Фюрта".

11' Левелинг выскочил с правого фланга один на один с Ульрайхом и пробил прямо во вратаря "Баварии".

11' Левандовски ударил с линии штрафной - неопасно, блокировка.

10' Заброс Павара улетает за лицевую линию. Бенжамену надо скорректировать свои подачи.

9' Левандовски не получил свободы на левом полуфланге и не сумел нанести акцентированный удар.

9' Пока что у "Баварии" не получается острить, "Гройтер Фюрт" держится.

8' Сане вроде как выходил один на один, но Виргевер в подкате выбил мяч и разрядил ситуацию.

7' Слишком далёкий заброс Павара в штрафную - Мюллеру не добраться до такого мяча.

7' Кристиансен сделал вынос от своей штрафной на половину поля соперника.

6' Павар упал на своём правом краю и ожидал штрафного в пользу "Баварии", но судья не дал свисток.

5' Забитцер во фланговой борьбе за мяч в центре поля наступил на ногу Тильману.

4' "Бавария" лидирует в таблице, а "Гройтер Фюрт" её замыкает, так что фаворит очевиден.

3' Толиссо с подступов к штрафной низом несильно отправил мяч в руки Линде.

3' Отобрав мяч в центре поля, гости провели правым флангом атаку, не завершившуюся ни ударом, ни доставкой.

2' Сане подцепил диагональ на левом фланге и прострелил в руки Линде.

1' "Бавария" вышла в красной форме, "Гройтер Фюрт" - в белой.