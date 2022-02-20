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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бавария
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Гройтер Фюрт
0' 20'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 148
Бавария 97.3% (144)
X 2.7% (4)
Гройтер Фюрт 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Гройтер Фюрт
1.10
15.50
34.00
Все Коэффициенты
Новости
26
Ульрайх
Свен
5
Павар
Бенжамен
2
Юпамекано
Део
21
Эрнандес
Люка
3
Ричардс
Омар
6
Киммих
Йозуа
18
Забитцер
Марсель
25
Мюллер
Томас
24
Толиссо
Корентен
10
Сане
Лерой
9
Левандовски
Роберт
26
Линде
Андреас
18
Майерхёфер
Марко
22
Гризбек
Себастьян
24
Виргевер
Ник
27
Иттер
Джанлука
13
Кристиансен
Макс
33
Зегуйн
Пауль
21
Тильман
Тимоти
28
Дуджак
Джереми
40
Левелинг
Джейми
10
Хргота
Бранимир
Бавария
4-1-4-1
Гройтер Фюрт
4-1-2-1-2

История личных встреч

Бавария
Гройтер Фюрт

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Б
1:3
Б
2:0
Б
0:3
К
6:2

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 26 (3) 1.13
Гнабри Серж 10 0.43
Мюллер Томас 7 0.3
Сане Лерой 6 0.26
Коман Кингсли 4 0.17
Киммих Йозуа 3 0.13
Мусиала Джамал 3 0.13
Чупо-Мотинг Эрик 3 0.13
Горецка Леон 2 0.09
Толиссо Корентен 2 0.09
Юпамекано Део 1 0.04
Альфонсо Дэвис 0 0
Зюле Никлас 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Ньянзу Танги 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 7 (5) 0.3
Левелинг Джейми 4 0.17
Нильсен Ховард 2 0.09
Дуджак Джереми 2 0.09
Иттен Седрик 2 0.09
Тильман Тимоти 1 0.04
Майерхёфер Марко 1 0.04
Зегуйн Пауль 0 0
Абиама Диксон 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 4 0
Павар Бенжамен 1 1
Зюле Никлас 2 0
Сане Лерой 2 0
Юпамекано Део 2 0
Альфонсо Дэвис 2 0
Левандовски Роберт 1 0
Станишич Йосип 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 9 0
Гризбек Себастьян 4 0
Кристиансен Макс 4 0
Бауэр Максимилиан 3 0
Левелинг Джейми 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Виллемс Джетро 2 0
Хргота Бранимир 2 0
Иттер Джанлука 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Абиама Диксон 2 0
Стефан Леитл 1 0
Виргевер Ник 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Грин Джулиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Хоогма Джастин 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
11
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
3
10%
1
9%
1-15
7
23%
1
9%
16-30
3
10%
4
36%
31-45
6
19%
1
9%
46-60
7
23%
2
18%
61-75
5
16%
2
18%
76-90

Пропущено

12
38
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 24
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
5
13%
1-15
3
25%
4
11%
16-30
3
25%
5
13%
31-45
3
25%
8
21%
46-60
1
8%
7
18%
61-75
2
17%
9
24%
76-90

Забито

36
12
21 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
7
19%
2
17%
1-15
4
11%
1
8%
16-30
10
28%
0
0%
31-45
3
8%
3
25%
46-60
8
22%
4
33%
61-75
4
11%
2
17%
76-90

Пропущено

16
16
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
4
25%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
2
13%
6
38%
76-90

Забито

67
23
34 В 1-м тайме 9
33 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 8
0 Не забивали 7
10
15%
3
13%
1-15
11
16%
2
9%
16-30
13
19%
4
17%
31-45
9
13%
4
17%
46-60
15
22%
6
26%
61-75
9
13%
4
17%
76-90

Пропущено

28
54
15 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 34
4 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
3
11%
7
13%
1-15
4
14%
4
7%
16-30
8
29%
9
17%
31-45
6
21%
9
17%
46-60
3
11%
10
19%
61-75
4
14%
15
28%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4
Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2
Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 23 17 2 4 70 - 25 53
2. Боруссия Д Заявка 22 15 1 6 57 - 36 46
3. Байер Л Заявка 23 12 5 6 60 - 39 41
4. Хоффенхайм Заявка 23 11 4 8 45 - 35 37
5. Фрайбург Заявка 23 10 7 6 36 - 26 37
6. Кёльн Заявка 23 9 8 6 35 - 37 35
7. Унион Берлин Заявка 23 9 7 7 29 - 31 34
8. РБ Лейпциг Заявка 22 10 4 8 43 - 27 34
9. Майнц Заявка 23 10 4 9 34 - 26 34
10. Айнтрахт Фр Заявка 23 8 7 8 33 - 35 31
11. Бохум Заявка 23 8 5 10 25 - 33 29
12. Вольфсбург Заявка 23 8 3 12 24 - 35 27
13. Боруссия М Заявка 22 7 5 10 30 - 40 26
14. Арминия Заявка 23 5 10 8 22 - 29 25
15. Герта Заявка 22 6 5 11 24 - 45 23
16. Аугсбург Заявка 23 5 7 11 25 - 40 22
17. Штуттгарт Заявка 23 4 7 12 27 - 43 19
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 23 3 5 15 20 - 57 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 12 9 1 2 33 - 10 28
2. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
3. Боруссия Д Заявка 11 9 0 2 33 - 18 27
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Кёльн Заявка 12 7 3 2 20 - 15 24
6. Хоффенхайм Заявка 11 7 2 2 25 - 12 23
7. Унион Берлин Заявка 11 6 3 2 14 - 12 21
8. Бохум Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
9. Байер Л Заявка 11 6 2 3 30 - 19 20
10. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 18 - 12 19
11. Боруссия М Заявка 11 5 2 4 19 - 19 17
12. Аугсбург Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
13. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
14. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 17 14
15. Арминия Заявка 12 2 7 3 12 - 16 13
16. Айнтрахт Фр Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
17. Штуттгарт Заявка 12 3 3 6 19 - 24 12
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 11 8 1 2 37 - 15 25
2. Байер Л Заявка 12 6 3 3 30 - 20 21
3. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 24 - 18 19
4. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
5. Фрайбург Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
6. Хоффенхайм Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7. Унион Берлин Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
8. Вольфсбург Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
9. Арминия Заявка 11 3 3 5 10 - 13 12
10. Кёльн Заявка 11 2 5 4 15 - 22 11
11. Боруссия М Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Герта Заявка 11 2 2 7 9 - 28 8
13. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
14. РБ Лейпциг Заявка 10 1 4 5 9 - 13 7
15. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
16. Штуттгарт Заявка 11 1 4 6 8 - 19 7
17. Майнц Заявка 11 2 1 8 10 - 19 7
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 12 0 2 10 9 - 40 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 23'
    Павар впереди поделился мячом с Мюллером, который отдал его сопернику.
  • Замена
    22'
    Нильсен заменил травмированного Дуджака в составе "Гройтер Фюрта".
  • 21'
    Наверное, "Бавария" рассчитывала уже вести в счёте к этому моменту, но игра складывается другим образом.
  • 20'
    После перехвата гости попытались ответить своей атакой, но получилось не очень, они тоже потеряли мяч.
  • Травма, повреждение
    19'
    Пострадавший получает медицинскую помощь. Кажется, замена будет.
  • Фол, нарушение
    18'
    Толиссо в середине поля уложил на газон Дуджака.
  • 17'
    Напомним, что неделю назад "Бавария" проиграла "Бохуму" 2:4. Нужно реабилитироваться после такого мюнхенскому суперклубу.
  • Судья
    16'
    Не хватает игрокам "Баварии" взаимопонимания в атаке. Нагельсманн подбадривает своих подопечных с бровки.
  • 15'
    Контратака "Баварии" с активным участием Мюллера не дошла до стадии опасного момента или хотя бы просто удара по воротам.
  • 14'
    Юпамекано нормально выполнил свои оборонительные функции, послав мяч в аут.
  • Фол, нарушение
    13'
    Тильман толкнул Забитцера в середине поля, арбитр логично зафиксировал фол.
  • 12'
    Оказывается, был офсайд в том эпизоде у "Гройтер Фюрта".
  • 11'
    Левелинг выскочил с правого фланга один на один с Ульрайхом и пробил прямо во вратаря "Баварии".
  • 11'
    Левандовски ударил с линии штрафной - неопасно, блокировка.
  • 10'
    Заброс Павара улетает за лицевую линию. Бенжамену надо скорректировать свои подачи.
  • 9'
    Левандовски не получил свободы на левом полуфланге и не сумел нанести акцентированный удар.
  • 9'
    Пока что у "Баварии" не получается острить, "Гройтер Фюрт" держится.
  • 8'
    Сане вроде как выходил один на один, но Виргевер в подкате выбил мяч и разрядил ситуацию.
  • 7'
    Слишком далёкий заброс Павара в штрафную - Мюллеру не добраться до такого мяча.
  • 7'
    Кристиансен сделал вынос от своей штрафной на половину поля соперника.
  • 6'
    Павар упал на своём правом краю и ожидал штрафного в пользу "Баварии", но судья не дал свисток.
  • Фол, нарушение
    5'
    Забитцер во фланговой борьбе за мяч в центре поля наступил на ногу Тильману.
  • 4'
    "Бавария" лидирует в таблице, а "Гройтер Фюрт" её замыкает, так что фаворит очевиден.
  • 3'
    Толиссо с подступов к штрафной низом несильно отправил мяч в руки Линде.
  • 3'
    Отобрав мяч в центре поля, гости провели правым флангом атаку, не завершившуюся ни ударом, ни доставкой.
  • 2'
    Сане подцепил диагональ на левом фланге и прострелил в руки Линде.
  • 1'
    "Бавария" вышла в красной форме, "Гройтер Фюрт" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Бавария 0:0 Гройтер Фюрт онлайн


Прогнозы на матч Бавария 0:0 Гройтер Фюрт

Исход игры
Бавария
97.3% (145)
Ничья
2.7% (4)
Гройтер Фюрт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
82.22% (111)
Меньше
17.78% (24)
Обе команды забьют
Да
31.11% (42)
Нет
68.89% (93)
Популярный счёт
3:0 Бавария
28.2% (42)
2:0 Бавария
15.4% (23)
4:0 Бавария
14.8% (22)
3:1 Бавария
12.1% (18)
4:1 Бавария
8.1% (12)
2:1 Бавария
2.7% (4)
5:0 Бавария
2% (3)
5:1 Бавария
2% (3)
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Бавария
Гройтер Фюрт

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