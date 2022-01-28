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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бавария
 
Позже

Стадион:
Гройтер Фюрт
Прогнозы 51
Бавария 100% (51)
X 0% (0)
Гройтер Фюрт 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Гройтер Фюрт
1.08
15.50
34.67
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Бавария
Гройтер Фюрт

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Б
1:3
Б
2:0
Б
0:3
К
6:2

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 26 (3) 1.18
Гнабри Серж 10 0.45
Мюллер Томас 7 0.32
Сане Лерой 6 0.27
Коман Кингсли 4 0.18
Киммих Йозуа 3 0.14
Мусиала Джамал 3 0.14
Чупо-Мотинг Эрик 3 0.14
Горецка Леон 2 0.09
Толиссо Корентен 2 0.09
Юпамекано Део 1 0.05
Альфонсо Дэвис 0 0
Зюле Никлас 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Ньянзу Танги 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 7 (5) 0.32
Левелинг Джейми 4 0.18
Нильсен Ховард 2 0.09
Дуджак Джереми 2 0.09
Иттен Седрик 2 0.09
Тильман Тимоти 1 0.05
Майерхёфер Марко 1 0.05
Зегуйн Пауль 0 0
Абиама Диксон 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 4 0
Павар Бенжамен 1 1
Зюле Никлас 2 0
Сане Лерой 2 0
Юпамекано Део 2 0
Альфонсо Дэвис 2 0
Левандовски Роберт 1 0
Станишич Йосип 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 9 0
Гризбек Себастьян 4 0
Кристиансен Макс 4 0
Бауэр Максимилиан 3 0
Левелинг Джейми 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Виллемс Джетро 2 0
Хргота Бранимир 2 0
Иттер Джанлука 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Абиама Диксон 2 0
Стефан Леитл 1 0
Виргевер Ник 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Грин Джулиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Хоогма Джастин 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
11
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
3
10%
1
9%
1-15
7
23%
1
9%
16-30
3
10%
4
36%
31-45
6
19%
1
9%
46-60
7
23%
2
18%
61-75
5
16%
2
18%
76-90

Пропущено

12
38
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 24
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
5
13%
1-15
3
25%
4
11%
16-30
3
25%
5
13%
31-45
3
25%
8
21%
46-60
1
8%
7
18%
61-75
2
17%
9
24%
76-90

Забито

36
12
21 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
7
19%
2
17%
1-15
4
11%
1
8%
16-30
10
28%
0
0%
31-45
3
8%
3
25%
46-60
8
22%
4
33%
61-75
4
11%
2
17%
76-90

Пропущено

16
16
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
4
25%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
2
13%
6
38%
76-90

Забито

67
23
34 В 1-м тайме 9
33 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 8
0 Не забивали 7
10
15%
3
13%
1-15
11
16%
2
9%
16-30
13
19%
4
17%
31-45
9
13%
4
17%
46-60
15
22%
6
26%
61-75
9
13%
4
17%
76-90

Пропущено

28
54
15 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 34
4 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
3
11%
7
13%
1-15
4
14%
4
7%
16-30
8
29%
9
17%
31-45
6
21%
9
17%
46-60
3
11%
10
19%
61-75
4
14%
15
28%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4
Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2
Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 22 17 1 4 70 - 25 52
2. Боруссия Д Заявка 22 15 1 6 57 - 36 46
3. Байер Л Заявка 22 12 5 5 58 - 36 41
4. Хоффенхайм Заявка 22 10 4 8 43 - 34 34
5. РБ Лейпциг Заявка 22 10 4 8 43 - 27 34
6. Фрайбург Заявка 22 9 7 6 34 - 25 34
7. Унион Берлин Заявка 22 9 7 6 29 - 30 34
8. Кёльн Заявка 22 8 8 6 34 - 37 32
9. Айнтрахт Фр Заявка 22 8 7 7 33 - 34 31
10. Майнц Заявка 22 9 4 9 31 - 24 31
11. Бохум Заявка 22 8 4 10 24 - 32 28
12. Вольфсбург Заявка 22 8 3 11 23 - 33 27
13. Боруссия М Заявка 22 7 5 10 30 - 40 26
14. Герта Заявка 22 6 5 11 24 - 45 23
15. Арминия Заявка 22 4 10 8 21 - 29 22
16. Аугсбург Заявка 22 5 7 10 24 - 38 22
17. Штуттгарт Заявка 22 4 6 12 26 - 42 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 22 3 4 15 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 9 0 2 33 - 10 27
2. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
3. Боруссия Д Заявка 11 9 0 2 33 - 18 27
4. Майнц Заявка 11 7 3 1 21 - 5 24
5. Хоффенхайм Заявка 11 7 2 2 25 - 12 23
6. Унион Берлин Заявка 11 6 3 2 14 - 12 21
7. Кёльн Заявка 11 6 3 2 19 - 15 21
8. Бохум Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
9. Байер Л Заявка 11 6 2 3 30 - 19 20
10. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 18 - 12 19
11. Боруссия М Заявка 11 5 2 4 19 - 19 17
12. Аугсбург Заявка 10 4 3 3 15 - 16 15
13. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
14. Вольфсбург Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
15. Айнтрахт Фр Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
16. Гройтер Фюрт Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
17. Штуттгарт Заявка 11 3 2 6 18 - 23 11
18. Арминия Заявка 11 1 7 3 11 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 37 - 15 25
2. Байер Л Заявка 11 6 3 2 28 - 17 21
3. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 24 - 18 19
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
5. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
6. Унион Берлин Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
7. Вольфсбург Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
8. Арминия Заявка 11 3 3 5 10 - 13 12
9. Хоффенхайм Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
10. Кёльн Заявка 11 2 5 4 15 - 22 11
11. Боруссия М Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Герта Заявка 11 2 2 7 9 - 28 8
13. РБ Лейпциг Заявка 10 1 4 5 9 - 13 7
14. Бохум Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
15. Штуттгарт Заявка 11 1 4 6 8 - 19 7
16. Майнц Заявка 11 2 1 8 10 - 19 7
17. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 0 1 10 9 - 40 1
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Гройтер Фюрт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 февраля 2022, осталось 2 дня 9 часов 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Бавария 100% (51)
    X 0% (0)
    Гройтер Фюрт 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Гройтер Фюрт
    1.08
    15.50
    34.67
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бавария - Гройтер Фюрт онлайн


    Прогнозы на матч Бавария - Гройтер Фюрт

    Исход игры
    Бавария
    100% (51)
    Ничья
    0% (0)
    Гройтер Фюрт
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.08% (37)
    Меньше
    22.92% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    22.92% (11)
    Нет
    77.08% (37)
    Популярный счёт
    3:0 Бавария
    29.4% (15)
    2:0 Бавария
    21.6% (11)
    4:0 Бавария
    11.8% (6)
    3:1 Бавария
    9.8% (5)
    4:1 Бавария
    7.8% (4)
    5:0 Бавария
    7.8% (4)
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    Бавария
    Гройтер Фюрт

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