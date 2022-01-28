Германия: Бундеслига 2021-2022
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Стадион: Альянц Арена
История личных встреч
Бавария
Гройтер Фюрт
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|26 (3)
|1.18
|Гнабри Серж
|10
|0.45
|Мюллер Томас
|7
|0.32
|Сане Лерой
|6
|0.27
|Коман Кингсли
|4
|0.18
|Киммих Йозуа
|3
|0.14
|Мусиала Джамал
|3
|0.14
|Чупо-Мотинг Эрик
|3
|0.14
|Горецка Леон
|2
|0.09
|Толиссо Корентен
|2
|0.09
|Юпамекано Део
|1
|0.05
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Зюле Никлас
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Ньянзу Танги
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|7 (5)
|0.32
|Левелинг Джейми
|4
|0.18
|Нильсен Ховард
|2
|0.09
|Дуджак Джереми
|2
|0.09
|Иттен Седрик
|2
|0.09
|Тильман Тимоти
|1
|0.05
|Майерхёфер Марко
|1
|0.05
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Абиама Диксон
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|4
|0
|Павар Бенжамен
|1
|1
|Зюле Никлас
|2
|0
|Сане Лерой
|2
|0
|Юпамекано Део
|2
|0
|Альфонсо Дэвис
|2
|0
|Левандовски Роберт
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|9
|0
|Гризбек Себастьян
|4
|0
|Кристиансен Макс
|4
|0
|Бауэр Максимилиан
|3
|0
|Левелинг Джейми
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Иттер Джанлука
|2
|0
|Барри Абдурахман
|2
|0
|Абиама Диксон
|2
|0
|Стефан Леитл
|1
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
11
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
3
10%
1
9%
1-15
7
23%
1
9%
16-30
3
10%
4
36%
31-45
6
19%
1
9%
46-60
7
23%
2
18%
61-75
5
16%
2
18%
76-90
Пропущено
12
38
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 24
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
5
13%
1-15
3
25%
4
11%
16-30
3
25%
5
13%
31-45
3
25%
8
21%
46-60
1
8%
7
18%
61-75
2
17%
9
24%
76-90
Забито
36
12
21 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
7
19%
2
17%
1-15
4
11%
1
8%
16-30
10
28%
0
0%
31-45
3
8%
3
25%
46-60
8
22%
4
33%
61-75
4
11%
2
17%
76-90
Пропущено
16
16
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
4
25%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
2
13%
6
38%
76-90
Забито
67
23
34 В 1-м тайме 9
33 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 8
0 Не забивали 7
10
15%
3
13%
1-15
11
16%
2
9%
16-30
13
19%
4
17%
31-45
9
13%
4
17%
46-60
15
22%
6
26%
61-75
9
13%
4
17%
76-90
Пропущено
28
54
15 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 34
4 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
3
11%
7
13%
1-15
4
14%
4
7%
16-30
8
29%
9
17%
31-45
6
21%
9
17%
46-60
3
11%
10
19%
61-75
4
14%
15
28%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4
Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2
Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|22
|17
|1
|4
|70 - 25
|52
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|22
|15
|1
|6
|57 - 36
|46
|3.
|Байер Л
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|58 - 36
|41
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|43 - 34
|34
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|43 - 27
|34
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|34 - 25
|34
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|29 - 30
|34
|8.
|Кёльн
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|34 - 37
|32
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|33 - 34
|31
|10.
|Майнц
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|31 - 24
|31
|11.
|Бохум
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 32
|28
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|23 - 33
|27
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|30 - 40
|26
|14.
|Герта
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 45
|23
|15.
|Арминия
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|21 - 29
|22
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 38
|22
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|26 - 42
|18
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|20 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 10
|27
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|34 - 14
|27
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 18
|27
|4.
|Майнц
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 5
|24
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 12
|23
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|7.
|Кёльн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 15
|21
|8.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|9.
|Байер Л
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|30 - 19
|20
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|13.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 23
|11
|18.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|37 - 15
|25
|2.
|Байер Л
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 17
|21
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 18
|19
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|8.
|Арминия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|10.
|Кёльн
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 22
|11
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 28
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 13
|7
|14.
|Бохум
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 22
|7
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 19
|7
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|9 - 40
|1
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Прогнозы на матч Бавария - Гройтер Фюрт
Исход игры
Бавария
100% (51)
Ничья
0% (0)
Гройтер Фюрт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
77.08% (37)
Меньше
22.92% (11)
Обе команды забьют
Да
22.92% (11)
Нет
77.08% (37)
Популярный счёт
3:0 Бавария
29.4% (15)
2:0 Бавария
21.6% (11)
4:0 Бавария
11.8% (6)
3:1 Бавария
9.8% (5)
4:1 Бавария
7.8% (4)
5:0 Бавария
7.8% (4)
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