Греция: Суперлига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Пантессалико
0:1
81' ГолВальбуэна Матьё
88' Желтая карточкаАлхо Николай
90' Желтая карточкаВан Веерт Том
Ход матча
81'
88'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 10
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
43 Владение мячом, % 57
19
Алекс
Соареш
27
Лала
Кенни
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
22
Камара
Агибу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Алекс СоарешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Корреа ХорхеНападающий
- Нападающий
-
-
70 Kevin Rosero
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
75 Кицос ФотисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
История личных встреч
Волос
Олимпиакос
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Веерт Том
|13 (3)
|0.57
|Бартоло Хулиан
|4
|0.17
|Nicolas Oroz
|4
|0.17
|Фернандес Пауло
|2
|0.09
|Ринер Жан-Пьер
|2
|0.09
|Kevin Rosero
|2
|0.09
|Нинис Сотирис
|1
|0.04
|Феррари Франко
|1
|0.04
|Регаттен Адриен
|1
|0.04
|Алекс Соареш
|1
|0.04
|Корреа Хорхе
|1
|0.04
|Гюлен Левент
|1
|0.04
|Терезиу Александрос
|1
|0.04
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Цоканис Тасос
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
|Franco Romero1
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|9 (4)
|0.39
|Соарес Франсиско
|7 (1)
|0.3
|Камара Агибу
|5
|0.22
|Масурас Гиоргос
|5
|0.22
|Сиссе Пап Абу
|4
|0.17
|Вальбуэна Матьё
|3
|0.13
|Родригес Гарри
|2
|0.09
|М'Вила Янн
|1
|0.04
|Лопеш Рони
|1
|0.04
|Бухалакис Андреас
|1
|0.04
|Врусаи Мариус
|1
|0.04
|Папастатопулос Сократис
|0
|0
|Лала Кенни
|0
|0
|Андруцос Танасис
|0
|0
|Малонг Кунде
|0
|0
|Камара Мохамед III
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баррьентос Жан
|5
|2
|Феррари Франко
|7
|0
|Клейман Борис
|6
|0
|Грильо Фаусто
|4
|1
|Ван Веерт Том
|4
|1
|Фернандес Пауло
|5
|0
|Franco Romero1
|5
|0
|Цоканис Тасос
|4
|0
|Алекс Соареш
|4
|0
|Нинис Сотирис
|3
|0
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|Регаттен Адриен
|2
|0
|Алхо Николай
|2
|0
|Войтковски Камиль
|2
|0
|Ринер Жан-Пьер
|2
|0
|Emiliano Purita
|2
|0
|Терезиу Александрос
|2
|0
|Гюлен Левент
|1
|0
|Nicolas Oroz
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед III
|4
|0
|Папастатопулос Сократис
|3
|0
|Ба Уссейну
|3
|0
|Рябчук Олег
|3
|0
|Камара Агибу
|3
|0
|Соарес Франсиско
|2
|0
|М'Вила Янн
|2
|0
|Лала Кенни
|2
|0
|Сиссе Пап Абу
|2
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Андруцос Танасис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
23
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
2
13%
4
17%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
3
20%
5
22%
31-45
2
13%
5
22%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
6
40%
2
9%
76-90
Пропущено
18
6
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
2
11%
1
17%
1-15
2
11%
2
33%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
2
33%
61-75
4
22%
1
17%
76-90
Забито
20
17
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
13 Не забивали 14
3
15%
4
24%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
5
25%
2
12%
46-60
2
10%
2
12%
61-75
6
30%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
21
4
12 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
10 Не пропускали 4
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
1
25%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
3
75%
76-90
Забито
35
40
14 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 18
4 Не забивали 4
5
14%
8
20%
1-15
4
11%
7
18%
16-30
5
14%
6
15%
31-45
7
20%
7
18%
46-60
2
6%
5
13%
61-75
12
34%
7
18%
76-90
Пропущено
39
10
20 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 1
20 Не пропускали 9
5
13%
1
10%
1-15
5
13%
3
30%
16-30
10
26%
0
0%
31-45
6
15%
0
0%
46-60
6
15%
2
20%
61-75
7
18%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ОФИ - Волос 2:1 Арис Салоники - Волос 0:2 Волос - Ионикос 1:1 АЕК - Волос 1:2
Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аталанта - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3
Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|23
|18
|5
|0
|39 - 11
|59
|2.
|ПАОК
|0:0
|23
|15
|3
|5
|46 - 22
|48
|3.
|АЕК
|0:0
|23
|12
|4
|7
|37 - 23
|40
|4.
|ПАС Янина
|0:0
|24
|10
|7
|7
|27 - 22
|37
|5.
|Панатинаикос
|24
|11
|3
|10
|36 - 21
|36
|6.
|Арис Салоники
|0:0
|23
|10
|6
|7
|21 - 20
|36
|7.
|ОФИ
|24
|8
|10
|6
|31 - 30
|34
|8.
|Астерас
|22
|9
|5
|8
|23 - 20
|32
|9.
|Панетоликос
|24
|8
|4
|12
|25 - 38
|28
|10.
|Волос
|23
|8
|4
|11
|34 - 40
|28
|11.
|Ионикос
|23
|5
|7
|11
|20 - 31
|22
|12.
|Ламия
|23
|4
|6
|13
|19 - 32
|18
|13.
|Атромитос
|22
|4
|5
|13
|23 - 41
|17
|14.
|Аполлон Смирнис
|23
|2
|7
|14
|9 - 39
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|9
|2
|0
|17 - 4
|29
|2.
|ПАОК
|0:0
|12
|8
|2
|2
|24 - 12
|26
|3.
|Панатинаикос
|12
|8
|2
|2
|24 - 6
|26
|4.
|Астерас
|12
|7
|1
|4
|16 - 10
|22
|5.
|ПАС Янина
|0:0
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|6.
|АЕК
|0:0
|11
|6
|1
|4
|18 - 10
|19
|7.
|Арис Салоники
|0:0
|11
|5
|4
|2
|10 - 9
|19
|8.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Волос
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|11.
|Атромитос
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|12.
|Ионикос
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|13.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|6
|5
|4 - 14
|9
|14.
|Ламия
|11
|2
|3
|6
|13 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|12
|9
|3
|0
|22 - 7
|30
|2.
|ПАОК
|0:0
|11
|7
|1
|3
|22 - 10
|22
|3.
|АЕК
|0:0
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|4.
|Арис Салоники
|0:0
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|5.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|6.
|ПАС Янина
|0:0
|12
|4
|4
|4
|10 - 9
|16
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Волос
|11
|3
|3
|5
|19 - 22
|12
|9.
|Астерас
|10
|2
|4
|4
|7 - 10
|10
|10.
|Панатинаикос
|12
|3
|1
|8
|12 - 15
|10
|11.
|Ламия
|12
|2
|3
|7
|6 - 13
|9
|12.
|Ионикос
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|13.
|Аполлон Смирнис
|11
|1
|1
|9
|5 - 25
|4
|14.
|Атромитос
|11
|0
|3
|8
|7 - 24
|3