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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Волос
0:1
Конец матча

Стадион:
Олимпиакос
0'
0:1
81' Гол
Вальбуэна Матьё
88' Желтая карточка
Алхо Николай
90' Желтая карточка
Ван Веерт Том
90'+5
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
4
Гюлен
Левент
27
Franco
Romero1
26
Феррари
Франко
10
Фернандес
Пауло
6
Цоканис
Тасос
19
Алекс
Соареш
8
Нинис
Сотирис
17
Регаттен
Адриен
9
Ван
Веерт
Том
1
Вацлик
Томаш
27
Лала
Кенни
66
Сиссе
Пап
Абу
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
4
Камара
Мохамед
III
5
Бухалакис
Андреас
22
Камара
Агибу
20
Карвалью
Жоау
19
Масурас
Гиоргос
11
Эль-Араби
Юссеф
Волос
4-5-1
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Волос
Олимпиакос

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

С
2:1
С
1:2
С
4:1
С
0:0
С
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 13 (3) 0.57
Бартоло Хулиан 4 0.17
Nicolas Oroz 4 0.17
Фернандес Пауло 2 0.09
Ринер Жан-Пьер 2 0.09
Kevin Rosero 2 0.09
Нинис Сотирис 1 0.04
Феррари Франко 1 0.04
Регаттен Адриен 1 0.04
Алекс Соареш 1 0.04
Корреа Хорхе 1 0.04
Гюлен Левент 1 0.04
Терезиу Александрос 1 0.04
Баррьентос Жан 0 0
Цоканис Тасос 0 0
Emiliano Purita 0 0
Franco Romero1 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 9 (4) 0.39
Соарес Франсиско 7 (1) 0.3
Камара Агибу 5 0.22
Масурас Гиоргос 5 0.22
Сиссе Пап Абу 4 0.17
Вальбуэна Матьё 3 0.13
Родригес Гарри 2 0.09
М'Вила Янн 1 0.04
Лопеш Рони 1 0.04
Бухалакис Андреас 1 0.04
Врусаи Мариус 1 0.04
Папастатопулос Сократис 0 0
Лала Кенни 0 0
Андруцос Танасис 0 0
Малонг Кунде 0 0
Камара Мохамед III 0 0
Карбовник Михал 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баррьентос Жан 5 2
Феррари Франко 7 0
Клейман Борис 6 0
Грильо Фаусто 4 1
Ван Веерт Том 4 1
Фернандес Пауло 5 0
Franco Romero1 5 0
Цоканис Тасос 4 0
Алекс Соареш 4 0
Нинис Сотирис 3 0
Бартоло Хулиан 3 0
Регаттен Адриен 2 0
Алхо Николай 2 0
Войтковски Камиль 2 0
Ринер Жан-Пьер 2 0
Emiliano Purita 2 0
Терезиу Александрос 2 0
Гюлен Левент 1 0
Nicolas Oroz 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед III 4 0
Папастатопулос Сократис 3 0
Ба Уссейну 3 0
Рябчук Олег 3 0
Камара Агибу 3 0
Соарес Франсиско 2 0
М'Вила Янн 2 0
Лала Кенни 2 0
Сиссе Пап Абу 2 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Манолас Костас 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Андруцос Танасис 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
23
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
2
13%
4
17%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
3
20%
5
22%
31-45
2
13%
5
22%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
6
40%
2
9%
76-90

Пропущено

18
6
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
2
11%
1
17%
1-15
2
11%
2
33%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
2
33%
61-75
4
22%
1
17%
76-90

Забито

20
17
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
13 Не забивали 14
3
15%
4
24%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
5
25%
2
12%
46-60
2
10%
2
12%
61-75
6
30%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

21
4
12 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
10 Не пропускали 4
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
1
25%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
3
75%
76-90

Забито

35
40
14 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 18
4 Не забивали 4
5
14%
8
20%
1-15
4
11%
7
18%
16-30
5
14%
6
15%
31-45
7
20%
7
18%
46-60
2
6%
5
13%
61-75
12
34%
7
18%
76-90

Пропущено

39
10
20 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 1
20 Не пропускали 9
5
13%
1
10%
1-15
5
13%
3
30%
16-30
10
26%
0
0%
31-45
6
15%
0
0%
46-60
6
15%
2
20%
61-75
7
18%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ОФИ - Волос 2:1 Арис Салоники - Волос 0:2 Волос - Ионикос 1:1 АЕК - Волос 1:2
Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аталанта - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3
Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 23 18 5 0 39 - 11 59
2. ПАОК 0:0 23 15 3 5 46 - 22 48
3. АЕК 0:0 23 12 4 7 37 - 23 40
4. ПАС Янина 0:0 24 10 7 7 27 - 22 37
5. Панатинаикос 24 11 3 10 36 - 21 36
6. Арис Салоники 0:0 23 10 6 7 21 - 20 36
7. ОФИ 24 8 10 6 31 - 30 34
8. Астерас 22 9 5 8 23 - 20 32
9. Панетоликос 24 8 4 12 25 - 38 28
10. Волос 23 8 4 11 34 - 40 28
11. Ионикос 23 5 7 11 20 - 31 22
12. Ламия 23 4 6 13 19 - 32 18
13. Атромитос 22 4 5 13 23 - 41 17
14. Аполлон Смирнис 23 2 7 14 9 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 9 2 0 17 - 4 29
2. ПАОК 0:0 12 8 2 2 24 - 12 26
3. Панатинаикос 12 8 2 2 24 - 6 26
4. Астерас 12 7 1 4 16 - 10 22
5. ПАС Янина 0:0 12 6 3 3 17 - 13 21
6. АЕК 0:0 11 6 1 4 18 - 10 19
7. Арис Салоники 0:0 11 5 4 2 10 - 9 19
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 12 5 1 6 15 - 18 16
10. Панетоликос 12 4 2 6 11 - 15 14
11. Атромитос 11 4 2 5 16 - 17 14
12. Ионикос 11 3 4 4 9 - 12 13
13. Аполлон Смирнис 12 1 6 5 4 - 14 9
14. Ламия 11 2 3 6 13 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 9 3 0 22 - 7 30
2. ПАОК 0:0 11 7 1 3 22 - 10 22
3. АЕК 0:0 12 6 3 3 19 - 13 21
4. Арис Салоники 0:0 12 5 2 5 11 - 11 17
5. ОФИ 12 4 5 3 13 - 11 17
6. ПАС Янина 0:0 12 4 4 4 10 - 9 16
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Волос 11 3 3 5 19 - 22 12
9. Астерас 10 2 4 4 7 - 10 10
10. Панатинаикос 12 3 1 8 12 - 15 10
11. Ламия 12 2 3 7 6 - 13 9
12. Ионикос 12 2 3 7 11 - 19 9
13. Аполлон Смирнис 11 1 1 9 5 - 25 4
14. Атромитос 11 0 3 8 7 - 24 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Волос 0:1 Олимпиакос онлайн


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