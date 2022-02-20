Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Стад де Женев
36' Желтая карточкаРоделен Ронни
Ход матча
36'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 4
-
41 Владение мячом, % 59
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
26
Бауэр
Мориц
28
Дулин
Давид
10
Схалк
Алекс
46
Бурч
Марко
15
Шульц
Марвин
30
Яшари
Ардон
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
26 Бауэр МорицЗащитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Схалк АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Чумич НиколаНападающий
-
71 Luca Jaquez
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Серветт
Люцерн
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
21 матч
38.1%
14.3%
47.6%
8 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имери Кастриот
|8 (1)
|0.36
|Киэ Грежон
|6
|0.27
|Стеванович Мирослав
|4 (1)
|0.18
|Конья Тимоте
|4
|0.18
|Руй Стив
|3
|0.14
|Антунес Алексис
|2
|0.09
|Роделен Ронни
|1
|0.05
|Валь Тео
|1 (1)
|0.05
|Сотье Антони
|1
|0.05
|Сассо Венсан
|1
|0.05
|Схалк Алекс
|1
|0.05
|Вуйоз Николя
|1
|0.05
|Клиши Гаэль
|0
|0
|Сеспедес Борис
|0
|0
|Оберлин Димитри
|0
|0
|Диалло Мусса
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|4
|0.18
|Ндиайе Ибраима
|3
|0.14
|Соргич Деян
|3 (1)
|0.14
|Сидлер Сильван
|2
|0.09
|Чумич Никола
|2
|0.09
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.09
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.05
|Шульц Марвин
|1 (1)
|0.05
|Ташар Варол
|1
|0.05
|Верманн Йорди
|1
|0.05
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.05
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Домгени Давид
|0
|0
|Бурч Марко
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|6
|1
|Клиши Гаэль
|4
|0
|Сотье Антони
|4
|0
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Киэ Грежон
|4
|0
|Фрик Джереми
|2
|1
|Руй Стив
|3
|0
|Роделен Ронни
|2
|0
|Дулин Давид
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Диалло Мусса
|2
|0
|Севрен Йоан
|2
|0
|Имери Кастриот
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|0
|Конья Тимоте
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Мендеш Папу
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шульц Марвин
|7
|2
|Угриниц Филип
|7
|0
|Ташар Варол
|4
|1
|Чумич Никола
|3
|1
|Ндиайе Ибраима
|4
|0
|Соргич Деян
|3
|0
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Верманн Йорди
|3
|0
|Эмини Лорик
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Мюллер Мариус
|2
|0
|Сидлер Сильван
|2
|0
|Бурч Марко
|2
|0
|Яшари Ардон
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Фрыдек Мартин
|1
|0
|Гретер Симон
|1
|0
|Дрэгер Мохамед
|1
|0
|Домгени Давид
|1
|0
|Алунга Иван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
10
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
13 Не забивали 12
1
6%
1
10%
1-15
5
28%
1
10%
16-30
4
22%
1
10%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
2
11%
6
60%
76-90
Пропущено
19
20
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
2
11%
7
35%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
5
26%
4
20%
31-45
5
26%
1
5%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
3
16%
2
10%
76-90
Забито
17
12
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
2
12%
2
17%
1-15
2
12%
3
25%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
4
24%
2
17%
61-75
4
24%
1
8%
76-90
Пропущено
19
21
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
16%
3
14%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
3
16%
4
19%
31-45
3
16%
5
24%
46-60
3
16%
4
19%
61-75
4
21%
3
14%
76-90
Забито
35
22
16 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
3
9%
3
14%
1-15
7
20%
4
18%
16-30
6
17%
2
9%
31-45
6
17%
3
14%
46-60
7
20%
3
14%
61-75
6
17%
7
32%
76-90
Пропущено
38
41
17 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 19
5
13%
10
24%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
8
21%
8
20%
31-45
8
21%
6
15%
46-60
6
16%
6
15%
61-75
7
18%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0
Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2 Concordia1 - Серветт 1:4
Люцерн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1 Люцерн - Базель 0:3
Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1 Люцерн - Серветт 0:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Цюрих - Люцерн 4:0 Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|22
|15
|5
|2
|51 - 28
|50
|2.
|Янг Бойз
|0:0
|22
|11
|7
|4
|50 - 26
|40
|3.
|Базель
|22
|10
|10
|2
|48 - 25
|40
|4.
|Лугано
|22
|10
|3
|9
|27 - 31
|33
|5.
|Серветт
|0:0
|22
|8
|5
|9
|34 - 39
|29
|6.
|Грасcхоппер
|0:0
|22
|6
|9
|7
|35 - 31
|27
|7.
|Сьон
|22
|7
|5
|10
|30 - 40
|26
|8.
|Санкт-Галлен
|22
|7
|5
|10
|37 - 44
|26
|9.
|Люцерн
|0:0
|22
|2
|9
|11
|22 - 41
|15
|10.
|Лозанна-Спорт
|22
|2
|6
|14
|19 - 48
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|11
|9
|2
|0
|29 - 10
|29
|2.
|Янг Бойз
|0:0
|11
|7
|3
|1
|23 - 12
|24
|3.
|Базель
|11
|5
|5
|1
|27 - 12
|20
|4.
|Лугано
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|5.
|Сьон
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|6.
|Серветт
|0:0
|11
|4
|3
|4
|18 - 19
|15
|7.
|Грасcхоппер
|0:0
|11
|3
|5
|3
|18 - 16
|14
|8.
|Санкт-Галлен
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|9.
|Люцерн
|0:0
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|10.
|Лозанна-Спорт
|11
|1
|3
|7
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|11
|6
|3
|2
|22 - 18
|21
|2.
|Базель
|11
|5
|5
|1
|21 - 13
|20
|3.
|Янг Бойз
|0:0
|11
|4
|4
|3
|27 - 14
|16
|4.
|Серветт
|0:0
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|5.
|Лугано
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|6.
|Грасcхоппер
|0:0
|11
|3
|4
|4
|17 - 15
|13
|7.
|Санкт-Галлен
|11
|4
|0
|7
|17 - 24
|12
|8.
|Сьон
|11
|2
|3
|6
|15 - 28
|9
|9.
|Люцерн
|0:0
|11
|0
|7
|4
|10 - 20
|7
|10.
|Лозанна-Спорт
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6