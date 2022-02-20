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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Серветт
1:1
Конец матча

Стадион:
Люцерн
0'
36' Желтая карточка
Роделен Ронни
1:0
53' Гол
Бедья Крис
1:1
86' Гол
Квасина Марко
90'+4
32
Фрик
Джереми
7
Диалло
Мусса
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
26
Бауэр
Мориц
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
9
Стеванович
Мирослав
12
Роделен
Ронни
17
Имери
Кастриот
10
Схалк
Алекс
32
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
46
Бурч
Марко
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
15
Шульц
Марвин
30
Яшари
Ардон
19
Угриниц
Филип
10
Кампо
Самуэле
9
Соргич
Деян
21
Абубакар-Анкра
Асума
Серветт
4-2-3-1
Люцерн
4-3-1-2

История личных встреч

Серветт
Люцерн

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

21 матч

38.1%
14.3%
47.6%
8 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

С
0:2
С
4:1
С
3:0
С
4:2
С
3:0
С
1:3
С
2:0
С
2:2
С
1:2
С
1:0
К
3:3
К
0:1
К
2:5
С
3:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:1
С
2:1
С
1:2
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 8 (1) 0.36
Киэ Грежон 6 0.27
Стеванович Мирослав 4 (1) 0.18
Конья Тимоте 4 0.18
Руй Стив 3 0.14
Антунес Алексис 2 0.09
Роделен Ронни 1 0.05
Валь Тео 1 (1) 0.05
Сотье Антони 1 0.05
Сассо Венсан 1 0.05
Схалк Алекс 1 0.05
Бедья Крис 1 0.05
Вуйоз Николя 1 0.05
Клиши Гаэль 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Оберлин Димитри 0 0
Диалло Мусса 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 4 0.18
Ндиайе Ибраима 3 0.14
Соргич Деян 3 (1) 0.14
Сидлер Сильван 2 0.09
Чумич Никола 2 0.09
Шюрпф Паскаль 2 0.09
Дрэгер Мохамед 1 0.05
Шульц Марвин 1 (1) 0.05
Квасина Марко 1 0.05
Ташар Варол 1 0.05
Верманн Йорди 1 0.05
Эмини Лорик 1 (1) 0.05
Гентнер Кристиан 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Кампо Самуэле 0 0
Домгени Давид 0 0
Бурч Марко 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 6 1
Клиши Гаэль 4 0
Сотье Антони 4 0
Сеспедес Борис 4 0
Киэ Грежон 4 0
Фрик Джереми 2 1
Руй Стив 3 0
Роделен Ронни 2 0
Дулин Давид 2 0
Валь Тео 2 0
Диалло Мусса 2 0
Севрен Йоан 2 0
Имери Кастриот 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Стеванович Мирослав 1 0
Конья Тимоте 1 0
Антунес Алексис 1 0
Мендеш Папу 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шульц Марвин 7 2
Угриниц Филип 7 0
Ташар Варол 4 1
Чумич Никола 3 1
Ндиайе Ибраима 4 0
Соргич Деян 3 0
Фаркаш Патрик 3 0
Верманн Йорди 3 0
Эмини Лорик 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Мюллер Мариус 2 0
Сидлер Сильван 2 0
Бурч Марко 2 0
Яшари Ардон 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Фрыдек Мартин 1 0
Гретер Симон 1 0
Дрэгер Мохамед 1 0
Домгени Давид 1 0
Алунга Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
11
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 1
13 Не забивали 12
1
5%
1
9%
1-15
5
26%
1
9%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
2
11%
7
64%
76-90

Пропущено

20
21
8 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
2
10%
7
33%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
5
25%
4
19%
31-45
5
25%
2
10%
46-60
3
15%
2
10%
61-75
4
20%
2
10%
76-90

Забито

17
12
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
2
12%
2
17%
1-15
2
12%
3
25%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
4
24%
2
17%
61-75
4
24%
1
8%
76-90

Пропущено

19
21
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
16%
3
14%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
3
16%
4
19%
31-45
3
16%
5
24%
46-60
3
16%
4
19%
61-75
4
21%
3
14%
76-90

Забито

36
23
16 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
3
8%
3
13%
1-15
7
19%
4
17%
16-30
6
17%
2
9%
31-45
7
19%
3
13%
46-60
7
19%
3
13%
61-75
6
17%
8
35%
76-90

Пропущено

39
42
17 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 20
5
13%
10
24%
1-15
4
10%
6
14%
16-30
8
21%
8
19%
31-45
8
21%
7
17%
46-60
6
15%
6
14%
61-75
8
21%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0
Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2 Concordia1 - Серветт 1:4
Люцерн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1 Люцерн - Базель 0:3
Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1 Люцерн - Серветт 0:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Цюрих - Люцерн 4:0 Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 22 15 5 2 51 - 28 50
2. Янг Бойз 22 11 7 4 52 - 28 40
3. Базель 22 10 10 2 48 - 25 40
4. Лугано 22 10 3 9 27 - 31 33
5. Серветт 22 8 5 9 35 - 40 29
6. Грасcхоппер 22 6 9 7 37 - 33 27
7. Сьон 22 7 5 10 30 - 40 26
8. Санкт-Галлен 22 7 5 10 37 - 44 26
9. Люцерн 22 2 9 11 23 - 42 15
10. Лозанна-Спорт 22 2 6 14 19 - 48 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 11 9 2 0 29 - 10 29
2. Янг Бойз 11 7 3 1 23 - 12 24
3. Базель 11 5 5 1 27 - 12 20
4. Лугано 11 6 2 3 15 - 15 20
5. Сьон 11 5 2 4 15 - 12 17
6. Серветт 11 4 3 4 19 - 20 15
7. Грасcхоппер 11 3 5 3 20 - 18 14
8. Санкт-Галлен 11 3 5 3 20 - 20 14
9. Люцерн 11 2 2 7 12 - 21 8
10. Лозанна-Спорт 11 1 3 7 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 11 6 3 2 22 - 18 21
2. Базель 11 5 5 1 21 - 13 20
3. Янг Бойз 11 4 4 3 29 - 16 16
4. Серветт 11 4 2 5 16 - 20 14
5. Лугано 11 4 1 6 12 - 16 13
6. Грасcхоппер 11 3 4 4 17 - 15 13
7. Санкт-Галлен 11 4 0 7 17 - 24 12
8. Сьон 11 2 3 6 15 - 28 9
9. Люцерн 11 0 7 4 11 - 21 7
10. Лозанна-Спорт 11 1 3 7 8 - 20 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Роделен Ронни получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серветт 1:1 Люцерн онлайн


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