Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Летцигрунд
35' Желтая карточкаГерц Кристиан
45' Желтая карточкаМарграйттер Георг
Ход матча
35'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 3
-
51 Владение мячом, % 49
20
Жордау
Бруну
40
Кавабэ
Хаяо
17
Сене
Кали
27
Lewin
Blum
25
Лефор
Жордан
32
Ридер
Фабиан
13
Нгамале
Муми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Жордау БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Нападающий
-
17 Сене КалиНападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
-
41 Лоосли НоаЗащитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чжон Сан БинНападающий
- Нападающий
-
58 Dion Kacuri
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Аменда ОрельЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
История личных встреч
Грасcхоппер
Янг Бойз
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.2%
26.3%
16 побед 5 ничьих 0 побед
32 матча
15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 27 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 14 ничьих 20 побед
Второй тайм
15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 25 побед
51 матч
29.4%
17.6%
53%
15 побед 9 ничьих 27 побед
Первый тайм
21.6%
39.2%
39.2%
11 побед 20 ничьих 20 побед
Второй тайм
31.4%
19.6%
49%
16 побед 10 ничьих 25 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|8
|0.36
|Бонатини Леонардо
|5 (3)
|0.23
|Кавабэ Хаяо
|4
|0.18
|Марграйттер Георг
|3
|0.14
|Кампана Леонардо
|3 (2)
|0.14
|Герц Кристиан
|2
|0.09
|Болла Бендегуз
|2
|0.09
|Francis Momoh
|2
|0.09
|Djibril Diani
|2
|0.09
|Dominik Schmid2
|1
|0.05
|Пушич Петар
|1
|0.05
|Allan Arigoni
|1
|0.05
|Гомеш Тоти
|1
|0.05
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Ли Лэй
|0
|0
|Демхасай Шкельчим
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибачо Жордан
|14 (2)
|0.64
|Фасснахт Кристиан
|9
|0.41
|Канга Вилфрид
|8
|0.36
|Элиа Мешак
|5
|0.23
|Нгамале Муми
|4 (2)
|0.18
|Эбишер Мишель
|2
|0.09
|Ридер Фабиан
|1
|0.05
|Сулеймани Миралем
|1
|0.05
|Мамбимби Феликс
|1
|0.05
|Гарсия Улиссес
|1
|0.05
|Хефти Сильван
|1
|0.05
|Сьерро Венсан
|1
|0.05
|Али Мохамед
|1
|0.05
|Мартинс Кристофер
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марграйттер Георг
|6
|0
|Герц Кристиан
|6
|0
|Абраши Амир
|4
|1
|Лоосли Ноа
|4
|0
|Кавабэ Хаяо
|4
|0
|Djibril Diani
|4
|0
|Сене Кали
|4
|0
|Гомеш Тоти
|4
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Allan Arigoni
|3
|0
|Dominik Schmid2
|3
|0
|Леняни Эрмир
|2
|0
|Бонатини Леонардо
|2
|0
|Да Силва Нуну
|2
|0
|Сантуш Андре
|0
|1
|Демхасай Шкельчим
|1
|0
|Жордау Бруну
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Florian Hoxha
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|4
|2
|Сьерро Венсан
|5
|0
|Лаупер Сандро
|5
|0
|Зесигер Седрик
|5
|0
|Нгамале Муми
|5
|0
|Али Мохамед
|5
|0
|Гарсия Улиссес
|3
|1
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Масейрас Кентен
|2
|1
|Ридер Фабиан
|3
|0
|Лефор Жордан
|2
|0
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
27
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
2
11%
2
7%
1-15
6
32%
4
15%
16-30
4
21%
4
15%
31-45
4
21%
7
26%
46-60
1
5%
5
19%
61-75
2
11%
5
19%
76-90
Пропущено
15
14
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
5
33%
5
36%
76-90
Забито
19
23
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
5%
3
13%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
4
21%
2
9%
31-45
5
26%
2
9%
46-60
4
21%
7
30%
61-75
4
21%
7
30%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
4
31%
1
8%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
31%
3
25%
76-90
Забито
38
50
18 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 33
12 Забивали первыми 12
2 Не забивали 3
3
8%
5
10%
1-15
7
18%
6
12%
16-30
8
21%
6
12%
31-45
9
24%
9
18%
46-60
5
13%
12
24%
61-75
6
16%
12
24%
76-90
Пропущено
28
26
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 16
6
21%
2
8%
1-15
2
7%
7
27%
16-30
2
7%
3
12%
31-45
5
18%
2
8%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
9
32%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Винтертур 1:1
Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2 Базель - Грасcхоппер 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Янг Бойз - Базель 3:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1
Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|22
|15
|5
|2
|51 - 28
|50
|2.
|Янг Бойз
|0:0
|22
|11
|7
|4
|50 - 26
|40
|3.
|Базель
|22
|10
|10
|2
|48 - 25
|40
|4.
|Лугано
|22
|10
|3
|9
|27 - 31
|33
|5.
|Серветт
|0:0
|22
|8
|5
|9
|34 - 39
|29
|6.
|Грасcхоппер
|0:0
|22
|6
|9
|7
|35 - 31
|27
|7.
|Сьон
|22
|7
|5
|10
|30 - 40
|26
|8.
|Санкт-Галлен
|22
|7
|5
|10
|37 - 44
|26
|9.
|Люцерн
|0:0
|22
|2
|9
|11
|22 - 41
|15
|10.
|Лозанна-Спорт
|22
|2
|6
|14
|19 - 48
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|11
|9
|2
|0
|29 - 10
|29
|2.
|Янг Бойз
|0:0
|11
|7
|3
|1
|23 - 12
|24
|3.
|Базель
|11
|5
|5
|1
|27 - 12
|20
|4.
|Лугано
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|5.
|Сьон
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|6.
|Серветт
|0:0
|11
|4
|3
|4
|18 - 19
|15
|7.
|Грасcхоппер
|0:0
|11
|3
|5
|3
|18 - 16
|14
|8.
|Санкт-Галлен
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|9.
|Люцерн
|0:0
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|10.
|Лозанна-Спорт
|11
|1
|3
|7
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|11
|6
|3
|2
|22 - 18
|21
|2.
|Базель
|11
|5
|5
|1
|21 - 13
|20
|3.
|Янг Бойз
|0:0
|11
|4
|4
|3
|27 - 14
|16
|4.
|Серветт
|0:0
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|5.
|Лугано
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|6.
|Грасcхоппер
|0:0
|11
|3
|4
|4
|17 - 15
|13
|7.
|Санкт-Галлен
|11
|4
|0
|7
|17 - 24
|12
|8.
|Сьон
|11
|2
|3
|6
|15 - 28
|9
|9.
|Люцерн
|0:0
|11
|0
|7
|4
|10 - 20
|7
|10.
|Лозанна-Спорт
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6