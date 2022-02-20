Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции ФРИБЕТ 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2021-2022

Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Грасcхоппер
0:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Янг Бойз
0'
35' Желтая карточка
Герц Кристиан
45' Желтая карточка
Марграйттер Георг
48'

Ход матча

35'
Герц Кристиан
 
45'
Марграйттер Георг
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Янг Бойз
4.64
4.15
1.85
Все Коэффициенты
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
33
Марграйттер
Георг
14
Рибейро
Томас
77
Болла
Бендегуз
20
Жордау
Бруну
28
Герц
Кристиан
31
Dominik
Schmid2
40
Кавабэ
Хаяо
59
Francis
Momoh
17
Сене
Кали
1
Расьоппи
Антони
27
Lewin
Blum
30
Лаупер
Сандро
5
Зесигер
Седрик
25
Лефор
Жордан
11
Фернандес
Эдимилсон
8
Сьерро
Венсан
32
Ридер
Фабиан
13
Нгамале
Муми
9
Канга
Вилфрид
17
Сибачо
Жордан
Грасcхоппер
3-4-1-2
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Янг Бойз

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.2%
26.3%
16 побед 5 ничьих 0 побед

32 матча

15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 27 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 14 ничьих 20 побед

Второй тайм

15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 25 побед

51 матч

29.4%
17.6%
53%
15 побед 9 ничьих 27 побед

Первый тайм

21.6%
39.2%
39.2%
11 побед 20 ничьих 20 побед

Второй тайм

31.4%
19.6%
49%
16 побед 10 ничьих 25 побед

История матчей

ТМК
5:2
С
1:1
С
0:0
С
6:1
С
0:1
С
0:3
С
2:0
С
1:2
С
3:1
С
1:1
С
0:4
С
0:1
С
2:3
К
5:0
С
4:0
С
4:1
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
3:2
С
2:2
С
4:2
С
0:1
С
4:0
С
5:0
С
0:4
С
0:1
С
1:2
С
4:0
С
2:0
С
3:2
С
0:1
С
2:2
С
2:0
С
0:1
С
0:3
С
2:2
С
3:2
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
4:0
С
2:1
С
2:0
С
3:1
С
3:3
К
3:0
С
0:1
С
1:3
С
2:0
С
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 8 0.36
Бонатини Леонардо 5 (3) 0.23
Кавабэ Хаяо 4 0.18
Марграйттер Георг 3 0.14
Кампана Леонардо 3 (2) 0.14
Герц Кристиан 2 0.09
Болла Бендегуз 2 0.09
Francis Momoh 2 0.09
Djibril Diani 2 0.09
Dominik Schmid2 1 0.05
Пушич Петар 1 0.05
Allan Arigoni 1 0.05
Гомеш Тоти 1 0.05
Леняни Эрмир 0 0
Ли Лэй 0 0
Демхасай Шкельчим 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибачо Жордан 14 (2) 0.64
Фасснахт Кристиан 9 0.41
Канга Вилфрид 8 0.36
Элиа Мешак 5 0.23
Нгамале Муми 4 (2) 0.18
Эбишер Мишель 2 0.09
Ридер Фабиан 1 0.05
Сулеймани Миралем 1 0.05
Мамбимби Феликс 1 0.05
Гарсия Улиссес 1 0.05
Хефти Сильван 1 0.05
Сьерро Венсан 1 0.05
Али Мохамед 1 0.05
Мартинс Кристофер 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марграйттер Георг 6 0
Герц Кристиан 6 0
Абраши Амир 4 1
Лоосли Ноа 4 0
Кавабэ Хаяо 4 0
Djibril Diani 4 0
Сене Кали 4 0
Гомеш Тоти 4 0
Пушич Петар 3 0
Allan Arigoni 3 0
Dominik Schmid2 3 0
Леняни Эрмир 2 0
Бонатини Леонардо 2 0
Да Силва Нуну 2 0
Сантуш Андре 0 1
Демхасай Шкельчим 1 0
Жордау Бруну 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Florian Hoxha 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 4 2
Сьерро Венсан 5 0
Лаупер Сандро 5 0
Зесигер Седрик 5 0
Нгамале Муми 5 0
Али Мохамед 5 0
Гарсия Улиссес 3 1
Эбишер Мишель 4 0
Масейрас Кентен 2 1
Ридер Фабиан 3 0
Лефор Жордан 2 0
Сулеймани Миралем 1 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Элиа Мешак 1 0
Бюрги Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
27
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
2
11%
2
7%
1-15
6
32%
4
15%
16-30
4
21%
4
15%
31-45
4
21%
7
26%
46-60
1
5%
5
19%
61-75
2
11%
5
19%
76-90

Пропущено

15
14
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
5
33%
5
36%
76-90

Забито

19
23
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
5%
3
13%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
4
21%
2
9%
31-45
5
26%
2
9%
46-60
4
21%
7
30%
61-75
4
21%
7
30%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
4
31%
1
8%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
31%
3
25%
76-90

Забито

38
50
18 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 33
12 Забивали первыми 12
2 Не забивали 3
3
8%
5
10%
1-15
7
18%
6
12%
16-30
8
21%
6
12%
31-45
9
24%
9
18%
46-60
5
13%
12
24%
61-75
6
16%
12
24%
76-90

Пропущено

28
26
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 16
6
21%
2
8%
1-15
2
7%
7
27%
16-30
2
7%
3
12%
31-45
5
18%
2
8%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
9
32%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Винтертур 1:1
Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2 Базель - Грасcхоппер 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Янг Бойз - Базель 3:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1
Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 22 15 5 2 51 - 28 50
2. Янг Бойз 0:0 22 11 7 4 50 - 26 40
3. Базель 22 10 10 2 48 - 25 40
4. Лугано 22 10 3 9 27 - 31 33
5. Серветт 0:0 22 8 5 9 34 - 39 29
6. Грасcхоппер 0:0 22 6 9 7 35 - 31 27
7. Сьон 22 7 5 10 30 - 40 26
8. Санкт-Галлен 22 7 5 10 37 - 44 26
9. Люцерн 0:0 22 2 9 11 22 - 41 15
10. Лозанна-Спорт 22 2 6 14 19 - 48 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 11 9 2 0 29 - 10 29
2. Янг Бойз 0:0 11 7 3 1 23 - 12 24
3. Базель 11 5 5 1 27 - 12 20
4. Лугано 11 6 2 3 15 - 15 20
5. Сьон 11 5 2 4 15 - 12 17
6. Серветт 0:0 11 4 3 4 18 - 19 15
7. Грасcхоппер 0:0 11 3 5 3 18 - 16 14
8. Санкт-Галлен 11 3 5 3 20 - 20 14
9. Люцерн 0:0 11 2 2 7 12 - 21 8
10. Лозанна-Спорт 11 1 3 7 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 11 6 3 2 22 - 18 21
2. Базель 11 5 5 1 21 - 13 20
3. Янг Бойз 0:0 11 4 4 3 27 - 14 16
4. Серветт 0:0 11 4 2 5 16 - 20 14
5. Лугано 11 4 1 6 12 - 16 13
6. Грасcхоппер 0:0 11 3 4 4 17 - 15 13
7. Санкт-Галлен 11 4 0 7 17 - 24 12
8. Сьон 11 2 3 6 15 - 28 9
9. Люцерн 0:0 11 0 7 4 10 - 20 7
10. Лозанна-Спорт 11 1 3 7 8 - 20 6
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Марграйттер Георг получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Герц Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Янг Бойз
4.64
4.15
1.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Грасcхоппер 0:0 Янг Бойз онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Грасcхоппер
Янг Бойз

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 