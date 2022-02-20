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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Грасcхоппер
2:2
Конец матча

Стадион:
Янг Бойз
0'
35' Желтая карточка
Герц Кристиан
45' Желтая карточка
Марграйттер Георг
53' Желтая карточка
Морейра Андре
0:1
53' Пенальти
Сибачо Жордан
55' Желтая карточка
Фернандес Эдимилсон
1:1
60' Гол
Марграйттер Георг
72' Желтая карточка
Зесигер Седрик
1:2
77' Гол
Мамбимби Феликс
79' Желтая карточка
Жордау Бруну
82' Желтая карточка
Рибейро Томас
86' Желтая карточка
Ниассе Шейх
2:2
90' Гол
Болла Бендегуз
90'+8
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
33
Марграйттер
Георг
14
Рибейро
Томас
77
Болла
Бендегуз
20
Жордау
Бруну
28
Герц
Кристиан
31
Dominik
Schmid2
40
Кавабэ
Хаяо
59
Francis
Momoh
17
Сене
Кали
1
Расьоппи
Антони
27
Lewin
Blum
30
Лаупер
Сандро
5
Зесигер
Седрик
25
Лефор
Жордан
11
Фернандес
Эдимилсон
8
Сьерро
Венсан
32
Ридер
Фабиан
13
Нгамале
Муми
9
Канга
Вилфрид
17
Сибачо
Жордан
Грасcхоппер
3-4-1-2
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Янг Бойз

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.2%
26.3%
16 побед 5 ничьих 0 побед

32 матча

15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 27 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 14 ничьих 20 побед

Второй тайм

15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 25 побед

51 матч

29.4%
17.6%
53%
15 побед 9 ничьих 27 побед

Первый тайм

21.6%
39.2%
39.2%
11 побед 20 ничьих 20 побед

Второй тайм

31.4%
19.6%
49%
16 побед 10 ничьих 25 побед

История матчей

ТМК
5:2
С
1:1
С
0:0
С
6:1
С
0:1
С
0:3
С
2:0
С
1:2
С
3:1
С
1:1
С
0:4
С
0:1
С
2:3
К
5:0
С
4:0
С
4:1
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
3:2
С
2:2
С
4:2
С
0:1
С
4:0
С
5:0
С
0:4
С
0:1
С
1:2
С
4:0
С
2:0
С
3:2
С
0:1
С
2:2
С
2:0
С
0:1
С
0:3
С
2:2
С
3:2
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
4:0
С
2:1
С
2:0
С
3:1
С
3:3
К
3:0
С
0:1
С
1:3
С
2:0
С
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 8 0.36
Бонатини Леонардо 5 (3) 0.23
Кавабэ Хаяо 4 0.18
Марграйттер Георг 4 0.18
Болла Бендегуз 3 0.14
Кампана Леонардо 3 (2) 0.14
Герц Кристиан 2 0.09
Francis Momoh 2 0.09
Djibril Diani 2 0.09
Dominik Schmid2 1 0.05
Пушич Петар 1 0.05
Allan Arigoni 1 0.05
Гомеш Тоти 1 0.05
Леняни Эрмир 0 0
Ли Лэй 0 0
Демхасай Шкельчим 0 0
Жордау Бруну 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибачо Жордан 15 (3) 0.68
Фасснахт Кристиан 9 0.41
Канга Вилфрид 8 0.36
Элиа Мешак 5 0.23
Нгамале Муми 4 (2) 0.18
Эбишер Мишель 2 0.09
Мамбимби Феликс 2 0.09
Ридер Фабиан 1 0.05
Сулеймани Миралем 1 0.05
Гарсия Улиссес 1 0.05
Хефти Сильван 1 0.05
Сьерро Венсан 1 0.05
Али Мохамед 1 0.05
Мартинс Кристофер 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марграйттер Георг 6 0
Герц Кристиан 6 0
Абраши Амир 4 1
Лоосли Ноа 4 0
Кавабэ Хаяо 4 0
Djibril Diani 4 0
Сене Кали 4 0
Гомеш Тоти 4 0
Пушич Петар 3 0
Allan Arigoni 3 0
Dominik Schmid2 3 0
Леняни Эрмир 2 0
Бонатини Леонардо 2 0
Да Силва Нуну 2 0
Жордау Бруну 2 0
Сантуш Андре 0 1
Демхасай Шкельчим 1 0
Морейра Андре 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Рибейро Томас 1 0
Florian Hoxha 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 4 2
Зесигер Седрик 6 0
Сьерро Венсан 5 0
Лаупер Сандро 5 0
Нгамале Муми 5 0
Али Мохамед 5 0
Гарсия Улиссес 3 1
Эбишер Мишель 4 0
Масейрас Кентен 2 1
Ридер Фабиан 3 0
Лефор Жордан 2 0
Сулеймани Миралем 1 0
Фернандес Эдимилсон 1 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Элиа Мешак 1 0
Бюрги Николас 1 0
Ниассе Шейх 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
29
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
2
10%
2
7%
1-15
6
29%
4
14%
16-30
4
19%
4
14%
31-45
5
24%
8
28%
46-60
1
5%
5
17%
61-75
3
14%
6
21%
76-90

Пропущено

17
16
3 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
4
24%
3
19%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
6
35%
6
38%
76-90

Забито

19
23
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
1
5%
3
13%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
4
21%
2
9%
31-45
5
26%
2
9%
46-60
4
21%
7
30%
61-75
4
21%
7
30%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
4
31%
1
8%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
31%
3
25%
76-90

Забито

40
52
18 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 35
12 Забивали первыми 13
2 Не забивали 3
3
8%
5
10%
1-15
7
18%
6
12%
16-30
8
20%
6
12%
31-45
10
25%
10
19%
46-60
5
13%
12
23%
61-75
7
18%
13
25%
76-90

Пропущено

30
28
10 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 17
6
20%
2
7%
1-15
2
7%
7
25%
16-30
2
7%
3
11%
31-45
6
20%
3
11%
46-60
4
13%
4
14%
61-75
10
33%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Винтертур 1:1
Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2 Базель - Грасcхоппер 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Янг Бойз - Базель 3:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1
Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 22 15 5 2 51 - 28 50
2. Янг Бойз 22 11 7 4 52 - 28 40
3. Базель 22 10 10 2 48 - 25 40
4. Лугано 22 10 3 9 27 - 31 33
5. Серветт 22 8 5 9 35 - 40 29
6. Грасcхоппер 22 6 9 7 37 - 33 27
7. Сьон 22 7 5 10 30 - 40 26
8. Санкт-Галлен 22 7 5 10 37 - 44 26
9. Люцерн 22 2 9 11 23 - 42 15
10. Лозанна-Спорт 22 2 6 14 19 - 48 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 11 9 2 0 29 - 10 29
2. Янг Бойз 11 7 3 1 23 - 12 24
3. Базель 11 5 5 1 27 - 12 20
4. Лугано 11 6 2 3 15 - 15 20
5. Сьон 11 5 2 4 15 - 12 17
6. Серветт 11 4 3 4 19 - 20 15
7. Грасcхоппер 11 3 5 3 20 - 18 14
8. Санкт-Галлен 11 3 5 3 20 - 20 14
9. Люцерн 11 2 2 7 12 - 21 8
10. Лозанна-Спорт 11 1 3 7 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 11 6 3 2 22 - 18 21
2. Базель 11 5 5 1 21 - 13 20
3. Янг Бойз 11 4 4 3 29 - 16 16
4. Серветт 11 4 2 5 16 - 20 14
5. Лугано 11 4 1 6 12 - 16 13
6. Грасcхоппер 11 3 4 4 17 - 15 13
7. Санкт-Галлен 11 4 0 7 17 - 24 12
8. Сьон 11 2 3 6 15 - 28 9
9. Люцерн 11 0 7 4 11 - 21 7
10. Лозанна-Спорт 11 1 3 7 8 - 20 6
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Марграйттер Георг получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Герц Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз онлайн


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