Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Херенвен выполняет удар от ворот.

44' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' ПСВ выполняет удар от ворот.

43' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Гутьеррес Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Гутьеррес Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Сарр Амин нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

38' Боскальи Оливье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Команда Херенвен сравняла счет! Игра продолжается!

36' Г О О О О Л - Халилович Тибор наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

36' Херенвен выполняет удар от ворот.

35' Хорошую попытку сделал Де Йонг Сим . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Отличный пас сделал Сарр Амин из команды Херенвен . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

31' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' ПСВ выполняет удар от ворот.

29' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Херенвен выполняет удар от ворот.

25' ПСВ выполняет удар от ворот.

24' Гутьеррес Эрик из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

22' ПСВ выполняет удар от ворот.

21' Халилович Тибор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Мадсен Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Гутьеррес Эрик из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

19' Хайе Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Гётце Марио из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

18' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' ПСВ выполняет удар от ворот.

16' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Херенвен выполняет удар от ворот.

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Команда ПСВ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Г О О О О Л - Мадуэке Нони забивает ударом с правой ноги!

13' Плохо сыграл Вауденберг Лукас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

13' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Мадсен Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Малдер Эрвин взял и забрал мяч на выходе

7' Херенвен выполняет удар от ворот.

6' Игра в одни ворота сейчас. ПСВ доминирует и владеет мячом

4' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Халилович Тибор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Игроки играют на очень грязном поле, не располагает играть в пас.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Херенвен начинает с центра поля