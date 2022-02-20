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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПСВ
1:1
Перерыв

Стадион:
Херенвен
0'
1:0
13' Гол
Мадуэке Нони
1:1
36' Гол
Халилович Тибор

Ход матча

13'
Мадуэке Нони
1:0
36'
1:1
Халилович Тибор
(Де Йонг Сим)
43'
Винисиус Карлос
Гутьеррес Эрик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Херенвен
1.22
7.70
32.03
Все Коэффициенты
16
Дроммел
Йоэл
17
Жуниор
Мауро
3
Тезе
Джордан
18
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
15
Гутьеррес
Эрик
6
Сангаре
Ибрахим
10
Мадуэке
Нони
23
Верман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
27
Гётце
Марио
1
Малдер
Эрвин
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
14
Дрешевич
Ибрахим
5
Вауденберг
Лукас
33
Хайе
Том
29
Мадсен
Николас
10
Халилович
Тибор
6
Де
Йонг
Сим
9
Сарр
Амин
20
Ван
Хойдонк
Сидней
ПСВ
4-2-3-1
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

ПСВ
Херенвен

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

30 матчей

36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
4:3
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
5:1
К
1:3
Э
5:1
Э
1:5
Э
2:2
Э
1:3
Э
2:2
К
1:3
Э
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 7 (1) 0.3
Вертессен Йорбе 6 0.26
Винисиус Карлос 5 0.22
Захави Эран 5 0.22
Брума Арминду 5 0.22
Доан Рицу 4 0.17
Рамальо Андре 3 0.13
Мвене Филипп 3 0.13
Сангаре Ибрахим 3 0.13
Мадуэке Нони 3 0.13
Боскальи Оливье 3 0.13
Гётце Марио 2 0.09
Ван Гинкел Марко 1 0.04
Прёппер Дэви 1 0.04
Жуниор Мауро 1 0.04
Томас Райан 1 0.04
Обиспо Армандо 1 0.04
Тезе Джордан 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Макс Филипп 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 7 (2) 0.3
Халилович Тибор 4 0.17
Верман Йоэй 3 0.13
Стеванович Филип 1 0.04
Баккер Ник 1 0.04
Хаяль Рами 1 0.04
Ван Эвейк Милан 1 0.04
Де Йонг Сим 0 0
Конголо Родни 0 0
Кайб Рами 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обиспо Армандо 4 0
Гётце Марио 3 0
Ван Гинкел Марко 3 0
Макс Филипп 2 0
Рамальо Андре 2 0
Гутьеррес Эрик 2 0
Сангаре Ибрахим 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Жуниор Мауро 2 0
Тезе Джордан 2 0
Брума Арминду 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 4 1
Мусаба Антони 3 1
Кайб Рами 4 0
Ван Эвейк Милан 4 0
Хайе Том 2 0
Ван Бик Свен 2 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Баккер Ник 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
7
12 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
3
11%
2
29%
1-15
7
25%
1
14%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
2
7%
1
14%
61-75
8
29%
3
43%
76-90

Пропущено

17
14
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
4
24%
2
14%
1-15
2
12%
3
21%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
24%
3
21%
61-75
3
18%
4
29%
76-90

Забито

27
11
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
5
19%
3
27%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
11%
3
27%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
5
19%
3
27%
61-75
7
26%
2
18%
76-90

Пропущено

10
19
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
10%
4
21%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
2
20%
3
16%
46-60
2
20%
4
21%
61-75
4
40%
3
16%
76-90

Забито

55
18
24 В 1-м тайме 9
31 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 8
2 Не забивали 9
8
15%
5
28%
1-15
11
20%
1
6%
16-30
5
9%
3
17%
31-45
9
16%
0
0%
46-60
7
13%
4
22%
61-75
15
27%
5
28%
76-90

Пропущено

27
33
12 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 18
5
19%
6
18%
1-15
3
11%
4
12%
16-30
4
15%
4
12%
31-45
2
7%
5
15%
46-60
6
22%
7
21%
61-75
7
26%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2
ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0
Херенвен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1
Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 23 18 3 2 70 - 5 57
2. Фейеноорд 23 16 3 4 55 - 20 51
3. ПСВ 1:1 23 16 2 5 55 - 29 50
4. АЗ Алкмаар 23 14 3 6 45 - 27 45
5. Твенте 23 12 6 5 36 - 29 42
6. Витесс 22 11 3 8 27 - 37 36
7. Утрехт 22 10 5 7 40 - 29 35
8. НЕК Неймеген 23 8 7 8 28 - 32 31
9. Камбюр 23 9 3 11 39 - 50 30
10. Херенвен 1:1 23 7 5 11 21 - 32 26
11. Гронинген 23 6 8 9 26 - 32 26
12. Ваалвейк 23 5 8 10 25 - 37 23
13. Гоу Эхед Иглс 23 6 5 12 24 - 40 23
14. Хераклес 23 6 5 12 24 - 32 23
15. Виллем II 23 6 3 14 21 - 42 21
16. Фортуна Ситтард 22 5 4 13 24 - 50 19
17. Спарта Роттердам 22 3 8 11 17 - 35 17
18. ПЕК Зволле 23 4 5 14 18 - 37 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
2. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 11 28
3. АЗ Алкмаар 11 8 2 1 26 - 11 26
4. ПСВ 1:1 12 8 1 3 30 - 17 25
5. Утрехт 11 7 3 1 27 - 12 24
6. Твенте 11 6 4 1 17 - 8 22
7. Хераклес 12 6 3 3 17 - 13 21
8. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
9. Камбюр 11 4 1 6 21 - 25 13
10. Виллем II 12 4 1 7 10 - 18 13
11. Ваалвейк 11 4 1 6 10 - 19 13
12. Гронинген 11 2 6 3 9 - 9 12
13. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 1:1 12 3 2 7 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 12 2 5 5 10 - 17 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 2 0 24 - 2 29
2. ПСВ 1:1 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Фейеноорд 11 7 2 2 24 - 9 23
4. Витесс 11 7 1 3 16 - 16 22
5. НЕК Неймеген 12 6 3 3 17 - 17 21
6. Твенте 12 6 2 4 19 - 21 20
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 12 5 2 5 18 - 25 17
9. Херенвен 1:1 11 4 3 4 10 - 13 15
10. Гронинген 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
14. Фортуна Ситтард 12 2 2 8 11 - 27 8
15. Виллем II 11 2 2 7 11 - 24 8
16. ПЕК Зволле 11 2 1 8 10 - 24 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 11 0 2 9 7 - 19 2
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ПСВ
Ничья
Херенвен
1.22
7.70
32.03
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