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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПСВ
3:1
Конец матча

Стадион:
Херенвен
0'
1:0
13' Гол
Мадуэке Нони
1:1
36' Гол
Халилович Тибор
2:1
46' Гол
Гётце Марио
3:1
50' Гол
Верман Йоэй
90'+4

Ход матча

13'
Мадуэке Нони
1:0
36'
1:1
Халилович Тибор
(Де Йонг Сим)
43'
Винисиус Карлос
Гутьеррес Эрик
 
46'
Доан Рицу
Мадуэке Нони
 
46'
Брума Арминду
Гакпо Коди
 
46'
Гётце Марио
(Брума Арминду)
2:1
50'
Верман Йоэй
(Винисиус Карлос)
3:1
73'
 
Мусаба Антони
Ван Хойдонк Сидней
73'
 
Хаяль Рами
Де Йонг Сим
82'
Ван Гинкел Марко
Гётце Марио
 
82'
 
Ван дер Хейде Арьен
Халилович Тибор
87'
 
Рас Ян
Хайе Том
87'
 
Тахири Анас
Мадсен Николас
90'
Вертессен Йорбе
Верман Йоэй
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

16
Дроммел
Йоэл
17
Жуниор
Мауро
3
Тезе
Джордан
18
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
15
Гутьеррес
Эрик
6
Сангаре
Ибрахим
10
Мадуэке
Нони
23
Верман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
27
Гётце
Марио
1
Малдер
Эрвин
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
14
Дрешевич
Ибрахим
5
Вауденберг
Лукас
33
Хайе
Том
29
Мадсен
Николас
10
Халилович
Тибор
6
Де
Йонг
Сим
9
Сарр
Амин
20
Ван
Хойдонк
Сидней
ПСВ
4-2-3-1
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

ПСВ
Херенвен

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

30 матчей

36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
4:3
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
5:1
К
1:3
Э
5:1
Э
1:5
Э
2:2
Э
1:3
Э
2:2
К
1:3
Э
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 7 (1) 0.3
Вертессен Йорбе 6 0.26
Винисиус Карлос 5 0.22
Захави Эран 5 0.22
Брума Арминду 5 0.22
Доан Рицу 4 0.17
Гётце Марио 3 0.13
Рамальо Андре 3 0.13
Мвене Филипп 3 0.13
Сангаре Ибрахим 3 0.13
Мадуэке Нони 3 0.13
Боскальи Оливье 3 0.13
Ван Гинкел Марко 1 0.04
Прёппер Дэви 1 0.04
Жуниор Мауро 1 0.04
Томас Райан 1 0.04
Обиспо Армандо 1 0.04
Тезе Джордан 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Макс Филипп 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 7 (2) 0.3
Верман Йоэй 4 0.17
Халилович Тибор 4 0.17
Стеванович Филип 1 0.04
Баккер Ник 1 0.04
Хаяль Рами 1 0.04
Ван Эвейк Милан 1 0.04
Де Йонг Сим 0 0
Конголо Родни 0 0
Кайб Рами 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обиспо Армандо 4 0
Гётце Марио 3 0
Ван Гинкел Марко 3 0
Макс Филипп 2 0
Рамальо Андре 2 0
Гутьеррес Эрик 2 0
Сангаре Ибрахим 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Жуниор Мауро 2 0
Тезе Джордан 2 0
Брума Арминду 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 4 1
Мусаба Антони 3 1
Кайб Рами 4 0
Ван Эвейк Милан 4 0
Хайе Том 2 0
Ван Бик Свен 2 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Баккер Ник 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
8
13 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
4
13%
2
25%
1-15
7
23%
1
13%
16-30
2
6%
1
13%
31-45
8
26%
0
0%
46-60
2
6%
1
13%
61-75
8
26%
3
38%
76-90

Пропущено

18
17
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
22%
3
18%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
4
22%
3
18%
61-75
3
17%
4
24%
76-90

Забито

27
11
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
5
19%
3
27%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
11%
3
27%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
5
19%
3
27%
61-75
7
26%
2
18%
76-90

Пропущено

10
19
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
10%
4
21%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
2
20%
3
16%
46-60
2
20%
4
21%
61-75
4
40%
3
16%
76-90

Забито

58
19
25 В 1-м тайме 10
33 Во 2-м тайме 9
16 Забивали первыми 8
2 Не забивали 9
9
16%
5
26%
1-15
11
19%
1
5%
16-30
5
9%
4
21%
31-45
11
19%
0
0%
46-60
7
12%
4
21%
61-75
15
26%
5
26%
76-90

Пропущено

28
36
13 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
5
18%
7
19%
1-15
3
11%
4
11%
16-30
5
18%
4
11%
31-45
2
7%
7
19%
46-60
6
21%
7
19%
61-75
7
25%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2
ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0
Херенвен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1
Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 23 18 3 2 70 - 5 57
2. ПСВ 23 17 1 5 57 - 29 52
3. Фейеноорд 23 16 3 4 55 - 20 51
4. АЗ Алкмаар 23 14 3 6 45 - 27 45
5. Твенте 23 12 6 5 36 - 29 42
6. Витесс 23 11 4 8 28 - 37 37
7. Утрехт 23 10 6 7 40 - 30 36
8. НЕК Неймеген 23 8 7 8 28 - 32 31
9. Камбюр 23 9 3 11 39 - 50 30
10. Гронинген 23 6 8 9 26 - 32 26
11. Херенвен 23 7 4 12 21 - 34 25
12. Ваалвейк 23 5 8 10 25 - 37 23
13. Гоу Эхед Иглс 23 6 5 12 24 - 40 23
14. Хераклес 23 6 5 12 24 - 32 23
15. Виллем II 23 6 3 14 21 - 42 21
16. Фортуна Ситтард 22 5 4 13 24 - 50 19
17. Спарта Роттердам 22 3 8 11 17 - 35 17
18. ПЕК Зволле 23 4 5 14 18 - 37 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
2. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 11 28
3. ПСВ 12 9 0 3 32 - 17 27
4. АЗ Алкмаар 11 8 2 1 26 - 11 26
5. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
6. Твенте 11 6 4 1 17 - 8 22
7. Хераклес 12 6 3 3 17 - 13 21
8. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
9. Камбюр 11 4 1 6 21 - 25 13
10. Виллем II 12 4 1 7 10 - 18 13
11. Ваалвейк 11 4 1 6 10 - 19 13
12. Гронинген 11 2 6 3 9 - 9 12
13. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
14. Херенвен 12 3 2 7 11 - 19 11
15. Спарта Роттердам 12 2 5 5 10 - 17 11
16. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 2 0 24 - 2 29
2. ПСВ 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
4. Фейеноорд 11 7 2 2 24 - 9 23
5. НЕК Неймеген 12 6 3 3 17 - 17 21
6. Твенте 12 6 2 4 19 - 21 20
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 12 5 2 5 18 - 25 17
9. Херенвен 11 4 2 5 10 - 15 14
10. Гронинген 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
14. Фортуна Ситтард 12 2 2 8 11 - 27 8
15. Виллем II 11 2 2 7 11 - 24 8
16. ПЕК Зволле 11 2 1 8 10 - 24 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 11 0 2 9 7 - 19 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ПСВ 3:1 Херенвен онлайн


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