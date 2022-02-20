Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
13' ГолМадуэке Нони
1:1
36' ГолХалилович Тибор
2:1
46' ГолГётце Марио
3:1
50' ГолВерман Йоэй
Ход матча
13'
1:0
36'
1:1
46'
2:1
50'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
9 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
16
Дроммел
Йоэл
17
Жуниор
Мауро
31
Макс
Филипп
10
Мадуэке
Нони
23
Верман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
27
Гётце
Марио
33
Хайе
Том
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мадуэке НониПолузащитник
-
23 Верман ЙоэйПолузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
-
27 Гётце МариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
43 Вос ДеннисЗащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Маус КсавьеВратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Баккер НикЗащитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Защитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Рас ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
-
Главный тренер: Ole Tobiasen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПСВ
Херенвен
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
30 матчей
36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|7 (1)
|0.3
|Вертессен Йорбе
|6
|0.26
|Винисиус Карлос
|5
|0.22
|Захави Эран
|5
|0.22
|Брума Арминду
|5
|0.22
|Доан Рицу
|4
|0.17
|Гётце Марио
|3
|0.13
|Рамальо Андре
|3
|0.13
|Мвене Филипп
|3
|0.13
|Сангаре Ибрахим
|3
|0.13
|Мадуэке Нони
|3
|0.13
|Боскальи Оливье
|3
|0.13
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.04
|Прёппер Дэви
|1
|0.04
|Жуниор Мауро
|1
|0.04
|Томас Райан
|1
|0.04
|Обиспо Армандо
|1
|0.04
|Тезе Джордан
|0
|0
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|7 (2)
|0.3
|Верман Йоэй
|4
|0.17
|Халилович Тибор
|4
|0.17
|Стеванович Филип
|1
|0.04
|Баккер Ник
|1
|0.04
|Хаяль Рами
|1
|0.04
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.04
|Де Йонг Сим
|0
|0
|Конголо Родни
|0
|0
|Кайб Рами
|0
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|Беньямин Нюгрен
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обиспо Армандо
|4
|0
|Гётце Марио
|3
|0
|Ван Гинкел Марко
|3
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Гутьеррес Эрик
|2
|0
|Сангаре Ибрахим
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Жуниор Мауро
|2
|0
|Тезе Джордан
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|4
|1
|Мусаба Антони
|3
|1
|Кайб Рами
|4
|0
|Ван Эвейк Милан
|4
|0
|Хайе Том
|2
|0
|Ван Бик Свен
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Стеванович Филип
|2
|0
|Баккер Ник
|1
|0
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|Конголо Родни
|1
|0
|Халилович Тибор
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
8
13 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
4
13%
2
25%
1-15
7
23%
1
13%
16-30
2
6%
1
13%
31-45
8
26%
0
0%
46-60
2
6%
1
13%
61-75
8
26%
3
38%
76-90
Пропущено
18
17
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
22%
3
18%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
4
22%
3
18%
61-75
3
17%
4
24%
76-90
Забито
27
11
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
5
19%
3
27%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
11%
3
27%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
5
19%
3
27%
61-75
7
26%
2
18%
76-90
Пропущено
10
19
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
10%
4
21%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
2
20%
3
16%
46-60
2
20%
4
21%
61-75
4
40%
3
16%
76-90
Забито
58
19
25 В 1-м тайме 10
33 Во 2-м тайме 9
16 Забивали первыми 8
2 Не забивали 9
9
16%
5
26%
1-15
11
19%
1
5%
16-30
5
9%
4
21%
31-45
11
19%
0
0%
46-60
7
12%
4
21%
61-75
15
26%
5
26%
76-90
Пропущено
28
36
13 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
5
18%
7
19%
1-15
3
11%
4
11%
16-30
5
18%
4
11%
31-45
2
7%
7
19%
46-60
6
21%
7
19%
61-75
7
25%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2
ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0
Херенвен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1
Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|23
|18
|3
|2
|70 - 5
|57
|2.
|ПСВ
|23
|17
|1
|5
|57 - 29
|52
|3.
|Фейеноорд
|23
|16
|3
|4
|55 - 20
|51
|4.
|АЗ Алкмаар
|23
|14
|3
|6
|45 - 27
|45
|5.
|Твенте
|23
|12
|6
|5
|36 - 29
|42
|6.
|Витесс
|23
|11
|4
|8
|28 - 37
|37
|7.
|Утрехт
|23
|10
|6
|7
|40 - 30
|36
|8.
|НЕК Неймеген
|23
|8
|7
|8
|28 - 32
|31
|9.
|Камбюр
|23
|9
|3
|11
|39 - 50
|30
|10.
|Гронинген
|23
|6
|8
|9
|26 - 32
|26
|11.
|Херенвен
|23
|7
|4
|12
|21 - 34
|25
|12.
|Ваалвейк
|23
|5
|8
|10
|25 - 37
|23
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|23
|6
|5
|12
|24 - 40
|23
|14.
|Хераклес
|23
|6
|5
|12
|24 - 32
|23
|15.
|Виллем II
|23
|6
|3
|14
|21 - 42
|21
|16.
|Фортуна Ситтард
|22
|5
|4
|13
|24 - 50
|19
|17.
|Спарта Роттердам
|22
|3
|8
|11
|17 - 35
|17
|18.
|ПЕК Зволле
|23
|4
|5
|14
|18 - 37
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|9
|1
|2
|46 - 3
|28
|2.
|Фейеноорд
|12
|9
|1
|2
|31 - 11
|28
|3.
|ПСВ
|12
|9
|0
|3
|32 - 17
|27
|4.
|АЗ Алкмаар
|11
|8
|2
|1
|26 - 11
|26
|5.
|Утрехт
|12
|7
|4
|1
|27 - 13
|25
|6.
|Твенте
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|7.
|Хераклес
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|8.
|Витесс
|11
|4
|2
|5
|11 - 21
|14
|9.
|Камбюр
|11
|4
|1
|6
|21 - 25
|13
|10.
|Виллем II
|12
|4
|1
|7
|10 - 18
|13
|11.
|Ваалвейк
|11
|4
|1
|6
|10 - 19
|13
|12.
|Гронинген
|11
|2
|6
|3
|9 - 9
|12
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|4
|0
|7
|14 - 19
|12
|14.
|Херенвен
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|15.
|Спарта Роттердам
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|2
|0
|24 - 2
|29
|2.
|ПСВ
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Витесс
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|4.
|Фейеноорд
|11
|7
|2
|2
|24 - 9
|23
|5.
|НЕК Неймеген
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|6.
|Твенте
|12
|6
|2
|4
|19 - 21
|20
|7.
|АЗ Алкмаар
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|8.
|Камбюр
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|9.
|Херенвен
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|10.
|Гронинген
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Утрехт
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|2
|5
|5
|10 - 21
|11
|13.
|Ваалвейк
|12
|1
|7
|4
|15 - 18
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|15.
|Виллем II
|11
|2
|2
|7
|11 - 24
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|1
|8
|10 - 24
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|11
|0
|2
|9
|7 - 19
|2