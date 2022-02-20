Голландия: Эредивизие 2021-2022
Прерван
Стадион: Галгенваард
Ход матча
14'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
29
Силла
Мусса
18
Верман
Хенк
24
Хауэн
Йерун
16
Ороз
Алоис
21
Беро
Матуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Верман ХенкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Мейссен РикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
-
16 Ороз АлоисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
-
27 Япи РомарикПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Утрехт
Витесс
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
12 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
31 матч
32.3%
29%
38.7%
10 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
22.6%
48.4%
29%
7 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.7%
29%
32.3%
12 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дувикас Анастасиос
|7 (2)
|0.32
|Рамселар Барт
|6 (1)
|0.27
|Силла Мусса
|5
|0.23
|Махи Мимаун
|4
|0.18
|Ван де Стрек Сандер
|3
|0.14
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.14
|Янссен Виллем
|2
|0.09
|Тимбер Квинтен
|1
|0.05
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.05
|Вормердам Дьянго
|1
|0.05
|Махер Адам
|1
|0.05
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.05
|Верман Хенк
|1
|0.05
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.05
|Маллахи Мохамед
|1
|0.05
|Загре Артур
|1
|0.05
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Моконо Сильян
|0
|0
|Remco Balk
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|11 (2)
|0.5
|Фредериксен Николай
|7
|0.32
|Тронстад Сондре
|2
|0.09
|Гбоо Янн
|2
|0.09
|Базур Рихедли
|1
|0.05
|Дарфалу Усама
|1
|0.05
|Духи Данило
|1
|0.05
|Бёйтинк Томас
|1
|0.05
|Ороз Алоис
|1
|0.05
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|9
|0
|Махер Адам
|8
|0
|Янссен Виллем
|6
|0
|Тимбер Квинтен
|4
|0
|Вормердам Дьянго
|3
|0
|Тер Авест Хидде
|2
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Бауссайд Отман
|1
|0
|Силла Мусса
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Маллахи Мохамед
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|7
|1
|Базур Рихедли
|7
|0
|Расмуссен Якоб
|3
|1
|Икома Луис
|3
|1
|Виттек Максимилиан
|4
|0
|Духи Данило
|2
|1
|Бёйтинк Томас
|2
|1
|Тронстад Сондре
|3
|0
|Ороз Алоис
|3
|0
|Таннан Уссама
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Вруг Патрик
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Манхуф Миллион
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
17
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
4
15%
2
12%
1-15
3
12%
4
24%
16-30
3
12%
3
18%
31-45
4
15%
4
24%
46-60
6
23%
2
12%
61-75
6
23%
2
12%
76-90
Пропущено
12
14
10 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
25%
1
7%
1-15
3
25%
4
29%
16-30
4
33%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
1
8%
1
7%
76-90
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
3
23%
3
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
15%
4
33%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
4
31%
1
8%
76-90
Пропущено
17
20
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
18%
3
15%
1-15
3
18%
5
25%
16-30
3
18%
3
15%
31-45
3
18%
3
15%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
4
24%
4
20%
76-90
Забито
39
29
15 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
7
18%
5
17%
1-15
4
10%
4
14%
16-30
4
10%
5
17%
31-45
6
15%
8
28%
46-60
8
21%
4
14%
61-75
10
26%
3
10%
76-90
Пропущено
29
34
19 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
6
21%
4
12%
1-15
6
21%
9
26%
16-30
7
24%
8
24%
31-45
3
10%
4
12%
46-60
2
7%
4
12%
61-75
5
17%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хераклес - Утрехт 1:0 Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3
Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3
Витесс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рапид Вена - Витесс 2:1 Витесс - ПСВ 0:5 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Витесс 3:0
Витесс - Гронинген 1:3 Витесс - ДВС '33 2:0 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Дуанес 1:0 Полис Уагудугу - Витесс 1:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0 Витесс - Хераклес 2:1 Витесс - Мура 3:1 Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|23
|18
|3
|2
|70 - 5
|57
|2.
|Фейеноорд
|23
|16
|3
|4
|55 - 20
|51
|3.
|ПСВ
|1:1
|23
|16
|2
|5
|55 - 29
|50
|4.
|АЗ Алкмаар
|23
|14
|3
|6
|45 - 27
|45
|5.
|Твенте
|23
|12
|6
|5
|36 - 29
|42
|6.
|Витесс
|22
|11
|3
|8
|27 - 37
|36
|7.
|Утрехт
|22
|10
|5
|7
|40 - 29
|35
|8.
|НЕК Неймеген
|23
|8
|7
|8
|28 - 32
|31
|9.
|Камбюр
|23
|9
|3
|11
|39 - 50
|30
|10.
|Херенвен
|1:1
|23
|7
|5
|11
|21 - 32
|26
|11.
|Гронинген
|23
|6
|8
|9
|26 - 32
|26
|12.
|Ваалвейк
|23
|5
|8
|10
|25 - 37
|23
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|23
|6
|5
|12
|24 - 40
|23
|14.
|Хераклес
|23
|6
|5
|12
|24 - 32
|23
|15.
|Виллем II
|23
|6
|3
|14
|21 - 42
|21
|16.
|Фортуна Ситтард
|22
|5
|4
|13
|24 - 50
|19
|17.
|Спарта Роттердам
|22
|3
|8
|11
|17 - 35
|17
|18.
|ПЕК Зволле
|23
|4
|5
|14
|18 - 37
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|9
|1
|2
|46 - 3
|28
|2.
|Фейеноорд
|12
|9
|1
|2
|31 - 11
|28
|3.
|АЗ Алкмаар
|11
|8
|2
|1
|26 - 11
|26
|4.
|ПСВ
|1:1
|12
|8
|1
|3
|30 - 17
|25
|5.
|Утрехт
|11
|7
|3
|1
|27 - 12
|24
|6.
|Твенте
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|7.
|Хераклес
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|8.
|Витесс
|11
|4
|2
|5
|11 - 21
|14
|9.
|Камбюр
|11
|4
|1
|6
|21 - 25
|13
|10.
|Виллем II
|12
|4
|1
|7
|10 - 18
|13
|11.
|Ваалвейк
|11
|4
|1
|6
|10 - 19
|13
|12.
|Гронинген
|11
|2
|6
|3
|9 - 9
|12
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|4
|0
|7
|14 - 19
|12
|14.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|15.
|Херенвен
|1:1
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|2
|0
|24 - 2
|29
|2.
|ПСВ
|1:1
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Фейеноорд
|11
|7
|2
|2
|24 - 9
|23
|4.
|Витесс
|11
|7
|1
|3
|16 - 16
|22
|5.
|НЕК Неймеген
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|6.
|Твенте
|12
|6
|2
|4
|19 - 21
|20
|7.
|АЗ Алкмаар
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|8.
|Камбюр
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|9.
|Херенвен
|1:1
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|10.
|Гронинген
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Утрехт
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|2
|5
|5
|10 - 21
|11
|13.
|Ваалвейк
|12
|1
|7
|4
|15 - 18
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|15.
|Виллем II
|11
|2
|2
|7
|11 - 24
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|1
|8
|10 - 24
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|11
|0
|2
|9
|7 - 19
|2