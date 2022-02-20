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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Утрехт
 
Прерван

Стадион:
Витесс

Ход матча

14'
Силла Мусса
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Витесс
1.80
4.05
4.62
Все Коэффициенты
16
Де
Кейзер
Фабиан
5
Тер
Авест
Хидде
2
Ван
дер
Марел
Марк
33
Ван
дер
Хорн
Майк
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
27
Тимбер
Квинтен
29
Силла
Мусса
22
Ван
де
Стрек
Сандер
23
Рамселар
Барт
18
Верман
Хенк
24
Хауэн
Йерун
3
Духи
Данило
16
Ороз
Алоис
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
22
Домджони
Тони
32
Виттек
Максимилиан
7
Икома
Луис
11
Фредериксен
Николай
Утрехт
4-2-3-1
Витесс
3-5-2

История личных встреч

Утрехт
Витесс

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
12 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

31 матч

32.3%
29%
38.7%
10 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.6%
48.4%
29%
7 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.7%
29%
32.3%
12 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Э
2:1
Э
1:3
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
2:1
ЛЕ
1:2
ЛЕ
3:2
Э
5:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
3:3
Э
3:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
4:2
Э
1:4
Э
2:2
Э
2:2
ПЛ
6:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 7 (2) 0.32
Рамселар Барт 6 (1) 0.27
Силла Мусса 5 0.23
Махи Мимаун 4 0.18
Ван де Стрек Сандер 3 0.14
Густафссон Симон 3 (2) 0.14
Янссен Виллем 2 0.09
Тимбер Квинтен 1 0.05
Ван дер Хорн Майк 1 0.05
Вормердам Дьянго 1 0.05
Махер Адам 1 0.05
Ван дер Марел Марк 1 0.05
Верман Хенк 1 0.05
Ван Оверем Йорис 1 0.05
Маллахи Мохамед 1 0.05
Загре Артур 1 0.05
Бауссайд Отман 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 11 (2) 0.5
Фредериксен Николай 7 0.32
Тронстад Сондре 2 0.09
Гбоо Янн 2 0.09
Базур Рихедли 1 0.05
Дарфалу Усама 1 0.05
Духи Данило 1 0.05
Бёйтинк Томас 1 0.05
Ороз Алоис 1 0.05
Виттек Максимилиан 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Даса Элазар 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 9 0
Махер Адам 8 0
Янссен Виллем 6 0
Тимбер Квинтен 4 0
Вормердам Дьянго 3 0
Тер Авест Хидде 2 0
Пас Мартен 2 0
Ван дер Хорн Майк 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Керк Джирано 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Силла Мусса 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Маллахи Мохамед 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 7 1
Базур Рихедли 7 0
Расмуссен Якоб 3 1
Икома Луис 3 1
Виттек Максимилиан 4 0
Духи Данило 2 1
Бёйтинк Томас 2 1
Тронстад Сондре 3 0
Ороз Алоис 3 0
Таннан Уссама 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Даса Элазар 1 0
Вруг Патрик 1 0
Уйсман Дан 1 0
Манхуф Миллион 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
17
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
4
15%
2
12%
1-15
3
12%
4
24%
16-30
3
12%
3
18%
31-45
4
15%
4
24%
46-60
6
23%
2
12%
61-75
6
23%
2
12%
76-90

Пропущено

12
14
10 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
25%
1
7%
1-15
3
25%
4
29%
16-30
4
33%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
1
8%
1
7%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
3
23%
3
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
15%
4
33%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
4
31%
1
8%
76-90

Пропущено

17
20
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
18%
3
15%
1-15
3
18%
5
25%
16-30
3
18%
3
15%
31-45
3
18%
3
15%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
4
24%
4
20%
76-90

Забито

39
29
15 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
7
18%
5
17%
1-15
4
10%
4
14%
16-30
4
10%
5
17%
31-45
6
15%
8
28%
46-60
8
21%
4
14%
61-75
10
26%
3
10%
76-90

Пропущено

29
34
19 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
6
21%
4
12%
1-15
6
21%
9
26%
16-30
7
24%
8
24%
31-45
3
10%
4
12%
46-60
2
7%
4
12%
61-75
5
17%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хераклес - Утрехт 1:0 Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3
Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3
Витесс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рапид Вена - Витесс 2:1 Витесс - ПСВ 0:5 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Витесс 3:0
Витесс - Гронинген 1:3 Витесс - ДВС '33 2:0 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Дуанес 1:0 Полис Уагудугу - Витесс 1:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0 Витесс - Хераклес 2:1 Витесс - Мура 3:1 Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 23 18 3 2 70 - 5 57
2. Фейеноорд 23 16 3 4 55 - 20 51
3. ПСВ 1:1 23 16 2 5 55 - 29 50
4. АЗ Алкмаар 23 14 3 6 45 - 27 45
5. Твенте 23 12 6 5 36 - 29 42
6. Витесс 22 11 3 8 27 - 37 36
7. Утрехт 22 10 5 7 40 - 29 35
8. НЕК Неймеген 23 8 7 8 28 - 32 31
9. Камбюр 23 9 3 11 39 - 50 30
10. Херенвен 1:1 23 7 5 11 21 - 32 26
11. Гронинген 23 6 8 9 26 - 32 26
12. Ваалвейк 23 5 8 10 25 - 37 23
13. Гоу Эхед Иглс 23 6 5 12 24 - 40 23
14. Хераклес 23 6 5 12 24 - 32 23
15. Виллем II 23 6 3 14 21 - 42 21
16. Фортуна Ситтард 22 5 4 13 24 - 50 19
17. Спарта Роттердам 22 3 8 11 17 - 35 17
18. ПЕК Зволле 23 4 5 14 18 - 37 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
2. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 11 28
3. АЗ Алкмаар 11 8 2 1 26 - 11 26
4. ПСВ 1:1 12 8 1 3 30 - 17 25
5. Утрехт 11 7 3 1 27 - 12 24
6. Твенте 11 6 4 1 17 - 8 22
7. Хераклес 12 6 3 3 17 - 13 21
8. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
9. Камбюр 11 4 1 6 21 - 25 13
10. Виллем II 12 4 1 7 10 - 18 13
11. Ваалвейк 11 4 1 6 10 - 19 13
12. Гронинген 11 2 6 3 9 - 9 12
13. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 1:1 12 3 2 7 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 12 2 5 5 10 - 17 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 2 0 24 - 2 29
2. ПСВ 1:1 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Фейеноорд 11 7 2 2 24 - 9 23
4. Витесс 11 7 1 3 16 - 16 22
5. НЕК Неймеген 12 6 3 3 17 - 17 21
6. Твенте 12 6 2 4 19 - 21 20
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 12 5 2 5 18 - 25 17
9. Херенвен 1:1 11 4 3 4 10 - 13 15
10. Гронинген 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
14. Фортуна Ситтард 12 2 2 8 11 - 27 8
15. Виллем II 11 2 2 7 11 - 24 8
16. ПЕК Зволле 11 2 1 8 10 - 24 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 11 0 2 9 7 - 19 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Витесс
1.80
4.05
4.62
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Утрехт - Витесс онлайн


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