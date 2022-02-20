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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Штурм
1:1
Первый тайм: 38'

Стадион:
Рапид Вена
0'
1:0
6' Гол
Хёйлунн Расмус
1:1
35' Гол
Айву Эмануэль
38'

Ход матча

6'
Хёйлунн Расмус
1:0
35'
1:1
Айву Эмануэль
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Рапид Вена
2.11
5.07
8.41
Все Коэффициенты
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
11
Саркария
Манприт
13
Янтшер
Якоб
9
Хёйлунн
Расмус
45
Хедль
Никлас
22
Стойкович
Филип
4
Айву
Эмануэль
6
Виммер
Кевин
23
Ауэр
Йонас
5
Любичич
Роберт
16
Петрович
Деян
36
Аразе
Кельвин
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
27
Грюлль
Марко
38
Дрёйф
Ферди
Штурм
4-3-1-2
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Штурм
Рапид Вена

25 матчей

60%
40%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

68%
40%
17 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

48%
48%
4%
12 побед 12 ничьих 0 побед

32 матча

25%
75%
0 побед 8 ничьих 24 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 8 ничьих 22 победы

Второй тайм

40.6%
59.4%
0 побед 13 ничьих 20 побед

57 матчей

26.3%
31.6%
42.1%
15 побед 18 ничьих 24 победы

Первый тайм

29.8%
31.6%
38.6%
17 побед 18 ничьих 22 победы

Второй тайм

21.1%
43.9%
35%
12 побед 25 ничьих 20 побед

История матчей

Б
0:3
БЧГ
4:1
БЧГ
0:0
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:1
БОМВЛЕ
0:1
БОМВЛЕ
1:2
Б
0:0
Б
1:1
Б
4:2
К
3:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:0
КА
1:0
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:4
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:0
Б(M
1:1
Б(M
0:0
Б(M
3:2
Б(M
1:0
Б(M
0:2
Б(M
3:3
Б(M
3:1
Б(M
0:2
Б(M
4:1
Б(M
1:1
Б(M
2:1
Б(M
1:0
Б(M
0:1
Б(M
2:2
Б(M
2:1
Б(M
3:1
Б(M
2:1
Б(M
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Келвин 11 (2) 0.55
Янтшер Якоб 9 (2) 0.45
Саркария Манприт 7 0.35
Хёйлунн Расмус 3 0.15
Вютрих Грегори 2 0.1
Ньянгбо Догбол 2 0.1
Горенц-Станкович Йон 2 0.1
Китеишвили Отар 1 0.05
Любич Иван 1 0.05
David Affengruber2 1 0.05
Прасс Александр 0 0
Куэн Андреас 0 0
Йегер Лукас 0 0
Газибегович Юсуф 0 0
Данте Амаду 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 9 (2) 0.45
Фунтас Таксиархис 7 0.35
Грюлль Марко 5 0.25
Кнасмюлльнер Кристоф 2 0.1
Стойкович Филип 2 0.1
Любичич Роберт 1 0.05
Граховац Срджан 1 0.05
Айву Эмануэль 1 0.05
Ауэр Йонас 0 0
Шик Торстен 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газибегович Юсуф 5 0
Йебоа Келвин 4 0
Вютрих Грегори 3 0
Горенц-Станкович Йон 3 0
Куэн Андреас 1 1
Йегер Лукас 2 0
Китеишвили Отар 2 0
Любич Иван 2 0
Прасс Александр 2 0
David Affengruber2 2 0
Гайрхофер Никлас 2 0
Янтшер Якоб 1 0
Хирлендер Штефан 1 0
Данте Амаду 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шик Торстен 4 0
Стойкович Филип 4 0
Айву Эмануэль 4 0
Грюлль Марко 4 0
Любичич Роберт 2 1
Граховац Срджан 3 0
Фунтас Таксиархис 3 0
Хофманн Максимилиан 3 0
Граймль Лео 3 0
Кнасмюлльнер Кристоф 2 0
Ауэр Йонас 2 0
Виммер Кевин 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Аразе Кельвин 1 0
Балло Тьерно 1 0
Кара Эркан 1 0
Шустер Лион 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
11
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
6%
4
36%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
4
22%
2
18%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
4
22%
1
9%
76-90

Пропущено

14
14
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
2
14%
16-30
3
21%
3
21%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
3
21%
7
50%
76-90

Забито

22
18
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
9%
3
17%
16-30
8
36%
4
22%
31-45
2
9%
5
28%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
6
27%
5
28%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
23%
1
7%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
5
38%
5
36%
76-90

Забито

40
29
17 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
1 Не забивали 3
1
3%
4
14%
1-15
4
10%
4
14%
16-30
12
30%
6
21%
31-45
6
15%
7
24%
46-60
7
18%
2
7%
61-75
10
25%
6
21%
76-90

Пропущено

27
28
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 16
4
15%
1
4%
1-15
7
26%
3
11%
16-30
3
11%
6
21%
31-45
2
7%
1
4%
46-60
3
11%
5
18%
61-75
8
30%
30%
12
43%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2 Штурм - Горица 1:0
Штурм - Радомлье 2:4 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Штурм - Монако 1:1 Штурм - Адмира 1:1 Альтах - Штурм 0:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 ПСВ - Штурм 2:0 Штурм - ЛАСК 3:3 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 Штурм - Рид 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Штурм - Рид 1:0
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0
Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2 Генк - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Рид - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Рапид Вена - Альтах 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 Амштеттен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 20 16 3 1 46 - 13 51
2. Вольфсбергер 20 10 4 6 33 - 31 34
3. Штурм 1:1 20 9 6 5 40 - 29 33
4. Аустрия Клагенфурт 20 7 8 5 30 - 29 29
5. Аустрия Вена 20 6 9 5 28 - 22 27
6. Рид 20 7 6 7 28 - 38 27
7. Рапид Вена 1:1 20 6 7 7 29 - 30 25
8. ЛАСК 20 6 6 8 28 - 28 24
9. Хартберг 20 5 7 8 29 - 31 22
10. Сваровски Тироль 20 4 8 8 29 - 40 20
11. Адмира 20 3 8 9 22 - 29 17
12. Альтах 20 3 4 13 10 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 9 1 0 29 - 5 28
2. Рид 10 6 4 0 19 - 13 22
3. Вольфсбергер 10 6 1 3 19 - 14 19
4. Аустрия Клагенфурт 10 4 5 1 16 - 14 17
5. Штурм 1:1 10 4 4 2 19 - 15 16
6. Рапид Вена 1:1 10 5 1 4 18 - 14 16
7. Аустрия Вена 10 3 5 2 15 - 11 14
8. ЛАСК 10 3 3 4 12 - 12 12
9. Сваровски Тироль 10 2 6 2 17 - 14 12
10. Хартберг 10 2 4 4 14 - 17 10
11. Адмира 10 2 2 6 10 - 12 8
12. Альтах 10 1 2 7 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Штурм 1:1 10 5 2 3 21 - 14 17
3. Вольфсбергер 10 4 3 3 14 - 17 15
4. Аустрия Вена 10 3 4 3 13 - 11 13
5. Аустрия Клагенфурт 10 3 3 4 14 - 15 12
6. Хартберг 10 3 3 4 15 - 14 12
7. ЛАСК 10 3 3 4 16 - 16 12
8. Адмира 10 1 6 3 12 - 17 9
9. Рапид Вена 1:1 10 1 6 3 11 - 16 9
10. Сваровски Тироль 10 2 2 6 12 - 26 8
11. Альтах 10 2 2 6 5 - 14 8
12. Рид 10 1 2 7 9 - 25 5
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Рапид Вена
2.11
5.07
8.41
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Штурм 1:1 Рапид Вена онлайн


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Штурм
Рапид Вена

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