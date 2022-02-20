Австрия: Бундеслига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Merkur-Arena
1:0
6' ГолХёйлунн Расмус
1:1
35' ГолАйву Эмануэль
68' Желтая карточкаMartin Moormann
69' Желтая карточкаСтойкович Филип
2:1
70' ПенальтиЯнтшер Якоб
2:2
83' ГолВиммер Кевин
85' Желтая карточкаВиммер Кевин
Ход матча
6'
1:0
35'
1:1
68'
69'
70'
2:1
83'
2:2
85'
44
Данте
Амаду
13
Янтшер
Якоб
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
27
Грюлль
Марко
38
Дрёйф
Ферди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
-
37 Вельс Моритц
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
38 Дрёйф ФердиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
История личных встреч
Штурм
Рапид Вена
25 матчей
60%
40%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
68%
40%
17 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
48%
48%
4%
12 побед 12 ничьих 0 побед
32 матча
25%
75%
0 побед 8 ничьих 24 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 8 ничьих 22 победы
Второй тайм
40.6%
59.4%
0 побед 13 ничьих 20 побед
57 матчей
26.3%
31.6%
42.1%
15 побед 18 ничьих 24 победы
Первый тайм
29.8%
31.6%
38.6%
17 побед 18 ничьих 22 победы
Второй тайм
21.1%
43.9%
35%
12 побед 25 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Келвин
|11 (2)
|0.55
|Янтшер Якоб
|10 (3)
|0.5
|Саркария Манприт
|7
|0.35
|Хёйлунн Расмус
|3
|0.15
|Вютрих Грегори
|2
|0.1
|Ньянгбо Догбол
|2
|0.1
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.1
|Китеишвили Отар
|1
|0.05
|Любич Иван
|1
|0.05
|David Affengruber2
|1
|0.05
|Прасс Александр
|0
|0
|Куэн Андреас
|0
|0
|Йегер Лукас
|0
|0
|Газибегович Юсуф
|0
|0
|Данте Амаду
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|9 (2)
|0.45
|Фунтас Таксиархис
|7
|0.35
|Грюлль Марко
|5
|0.25
|Кнасмюлльнер Кристоф
|2
|0.1
|Стойкович Филип
|2
|0.1
|Айву Эмануэль
|2
|0.1
|Любичич Роберт
|1
|0.05
|Граховац Срджан
|1
|0.05
|Виммер Кевин
|1
|0.05
|Ауэр Йонас
|0
|0
|Шик Торстен
|0
|0
Карточки
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Газибегович Юсуф
|5
|0
|Йебоа Келвин
|4
|0
|Вютрих Грегори
|3
|0
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Куэн Андреас
|1
|1
|Йегер Лукас
|2
|0
|Китеишвили Отар
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Прасс Александр
|2
|0
|David Affengruber2
|2
|0
|Гайрхофер Никлас
|2
|0
|Янтшер Якоб
|1
|0
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойкович Филип
|5
|0
|Шик Торстен
|4
|0
|Айву Эмануэль
|4
|0
|Грюлль Марко
|4
|0
|Любичич Роберт
|2
|1
|Граховац Срджан
|3
|0
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|Хофманн Максимилиан
|3
|0
|Граймль Лео
|3
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|2
|0
|Виммер Кевин
|2
|0
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Аразе Кельвин
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Шустер Лион
|1
|0
|Martin Moormann
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
13
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
10%
4
31%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
4
20%
3
23%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
4
20%
2
15%
76-90
Пропущено
16
16
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
6%
1
6%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
4
25%
3
19%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
4
25%
7
44%
76-90
Забито
22
18
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
9%
3
17%
16-30
8
36%
4
22%
31-45
2
9%
5
28%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
6
27%
5
28%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
23%
1
7%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
5
38%
5
36%
76-90
Забито
42
31
18 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
1 Не забивали 3
2
5%
4
13%
1-15
4
10%
4
13%
16-30
12
29%
7
23%
31-45
6
14%
7
23%
46-60
8
19%
2
6%
61-75
10
24%
7
23%
76-90
Пропущено
29
30
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 17
4
14%
2
7%
1-15
7
24%
3
10%
16-30
4
14%
6
20%
31-45
2
7%
1
3%
46-60
3
10%
6
20%
61-75
9
31%
12
40%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2 Штурм - Горица 1:0
Штурм - Радомлье 2:4 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Штурм - Монако 1:1 Штурм - Адмира 1:1 Альтах - Штурм 0:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 ПСВ - Штурм 2:0 Штурм - ЛАСК 3:3 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 Штурм - Рид 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Штурм - Рид 1:0
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0
Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2 Генк - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Рид - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Рапид Вена - Альтах 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 Амштеттен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|20
|16
|3
|1
|46 - 13
|51
|2.
|Вольфсбергер
|20
|10
|4
|6
|33 - 31
|34
|3.
|Штурм
|20
|9
|6
|5
|41 - 30
|33
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|20
|7
|8
|5
|30 - 29
|29
|5.
|Аустрия Вена
|20
|6
|9
|5
|28 - 22
|27
|6.
|Рид
|20
|7
|6
|7
|28 - 38
|27
|7.
|Рапид Вена
|20
|6
|7
|7
|30 - 31
|25
|8.
|ЛАСК
|20
|6
|6
|8
|28 - 28
|24
|9.
|Хартберг
|20
|5
|7
|8
|29 - 31
|22
|10.
|Сваровски Тироль
|20
|4
|8
|8
|29 - 40
|20
|11.
|Адмира
|20
|3
|8
|9
|22 - 29
|17
|12.
|Альтах
|20
|3
|4
|13
|10 - 32
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|9
|1
|0
|29 - 5
|28
|2.
|Рид
|10
|6
|4
|0
|19 - 13
|22
|3.
|Вольфсбергер
|10
|6
|1
|3
|19 - 14
|19
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|10
|4
|5
|1
|16 - 14
|17
|5.
|Штурм
|10
|4
|4
|2
|20 - 16
|16
|6.
|Рапид Вена
|10
|5
|1
|4
|18 - 14
|16
|7.
|Аустрия Вена
|10
|3
|5
|2
|15 - 11
|14
|8.
|ЛАСК
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|9.
|Сваровски Тироль
|10
|2
|6
|2
|17 - 14
|12
|10.
|Хартберг
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|11.
|Адмира
|10
|2
|2
|6
|10 - 12
|8
|12.
|Альтах
|10
|1
|2
|7
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Штурм
|10
|5
|2
|3
|21 - 14
|17
|3.
|Вольфсбергер
|10
|4
|3
|3
|14 - 17
|15
|4.
|Аустрия Вена
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|6.
|Хартберг
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|7.
|ЛАСК
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|8.
|Адмира
|10
|1
|6
|3
|12 - 17
|9
|9.
|Рапид Вена
|10
|1
|6
|3
|12 - 17
|9
|10.
|Сваровски Тироль
|10
|2
|2
|6
|12 - 26
|8
|11.
|Альтах
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|12.
|Рид
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5