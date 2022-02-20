Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
23
Джан
Эмре
10
Азар
Торган
11
Ройс
Марко
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
14
Плеа
Алассан
36
Эмболо
Брель
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Джан ЭмреЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
-
14 Шульц НикоЗащитник
- Защитник
-
39 Вольф МариусЗащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Боруссия Д
Боруссия М
21 матч
100%
21 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81%
4.8%
14.2%
17 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед
31 матч
67.7%
9.7%
22.6%
21 победа 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
51.6%
35.5%
12.9%
16 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
54.8%
29%
16.2%
17 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|0.73
|Ройс Марко
|7
|0.32
|Брандт Юлиан
|5
|0.23
|Геррейро Рафаэль
|4 (1)
|0.18
|Беллингхем Джуд
|3
|0.14
|Мален Дониэлл
|3
|0.14
|Азар Торган
|3
|0.14
|Тиггес Штеффен
|3
|0.14
|Мёнье Тома
|2
|0.09
|Дауд Махмуд
|2
|0.09
|Джованни Рейна
|2
|0.09
|Джан Эмре
|2 (2)
|0.09
|Хуммельс Матс
|1
|0.05
|Шульц Нико
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Йонас
|8
|0.36
|Плеа Алассан
|4
|0.18
|Нойхаус Флориан
|4
|0.18
|Бенсебаини Рами
|3 (1)
|0.14
|Штиндль Ларс
|2
|0.09
|Эмболо Брель
|2
|0.09
|Закария Денис
|2
|0.09
|Коне Куадио
|2
|0.09
|Скалли Джозеф
|1
|0.05
|Лайнер Штефан
|1
|0.05
|Эльведи Нико
|1
|0.05
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
|Зоммер Янн
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллингхем Джуд
|6
|0
|Дауд Махмуд
|4
|1
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Мёнье Тома
|4
|0
|Холанн Эрлинг
|3
|0
|Розе Марко
|1
|1
|Витсель Аксель
|2
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Шульц Нико
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Джан Эмре
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиндль Ларс
|7
|0
|Коне Куадио
|6
|0
|Закария Денис
|4
|0
|Бейер Джордан
|4
|0
|Бенсебаини Рами
|3
|0
|Лайнер Штефан
|2
|0
|Плеа Алассан
|2
|0
|Эльведи Нико
|2
|0
|Эмболо Брель
|2
|0
|Фридрих Марвин
|2
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Херрманн Патрик
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Тюрам Маркус
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Ади Хюттер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
12
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
6
18%
3
25%
1-15
4
12%
1
8%
16-30
5
15%
4
33%
31-45
6
18%
0
0%
46-60
4
12%
1
8%
61-75
8
24%
3
25%
76-90
Пропущено
18
20
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
5
25%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
6
33%
9
45%
76-90
Забито
22
19
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
1
5%
4
21%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
5
23%
6
32%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
4
18%
3
16%
61-75
6
27%
1
5%
76-90
Пропущено
20
19
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
20%
4
21%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
4
20%
4
21%
31-45
5
25%
4
21%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
2
10%
3
16%
76-90
Забито
55
31
23 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 11
2 Не забивали 3
7
13%
7
23%
1-15
6
11%
3
10%
16-30
10
18%
10
32%
31-45
10
18%
3
10%
46-60
8
15%
4
13%
61-75
14
25%
4
13%
76-90
Пропущено
38
39
16 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
5
13%
5
13%
1-15
5
13%
8
21%
16-30
6
16%
7
18%
31-45
8
21%
6
15%
46-60
6
16%
1
3%
61-75
8
21%
12
31%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3
Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3
Боруссия М
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Боруссия М - Аугсбург 3:2 Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0
Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|23
|18
|1
|4
|74 - 26
|55
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|23
|15
|2
|6
|57 - 36
|47
|3.
|Байер Л
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|60 - 39
|41
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|45 - 35
|37
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|36 - 26
|37
|6.
|Кёльн
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|35 - 37
|35
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|29 - 31
|34
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|43 - 27
|34
|9.
|Майнц
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|34 - 26
|34
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|33 - 35
|31
|11.
|Бохум
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|25 - 33
|29
|12.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|23
|7
|6
|10
|30 - 40
|27
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|24 - 35
|27
|14.
|Арминия
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|22 - 29
|25
|15.
|Герта
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 45
|23
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|25 - 40
|22
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|27 - 43
|19
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|21 - 61
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|37 - 11
|30
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|12
|9
|1
|2
|33 - 18
|28
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|34 - 14
|27
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Кёльн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 15
|24
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 12
|23
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|8.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|9.
|Байер Л
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|30 - 19
|20
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|11.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|13.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|15.
|Арминия
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|12 - 16
|13
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 24
|12
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|37 - 15
|25
|2.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 20
|21
|3.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 18
|19
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|9.
|Арминия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|10.
|Кёльн
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 22
|11
|11.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 28
|8
|13.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 13
|7
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 19
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|10 - 44
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Боруссия М
Исход игры
Боруссия Д
86% (123)
Ничья
6.3% (9)
Боруссия М
7.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
88.64% (117)
Меньше
11.36% (15)
Обе команды забьют
Да
88.64% (117)
Нет
11.36% (15)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
49.7% (71)
3:1 Боруссия Д
13.3% (19)
3:2 Боруссия Д
6.3% (9)
2:0 Боруссия Д
4.9% (7)
1:0 Боруссия Д
3.5% (5)
1:2 Боруссия М
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!