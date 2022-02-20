Первый тайм

8' Подавал сейчас от углового флага Джуд Беллингхем. Этот корнер совсем не доставил хлопот гостевой команде.

7' Есть первый момент! Джованни Рейна поймал отскок на линии штрафной площади, с лёту пробив под штангу. Ян Зоммер вытянулся в струнку и выручил свою команду.

6' Соперники присматриваются друг к другу. Флориан Нойхаус перехватил неточную передачу, но затем сам забросил за лицевую.

5' Долго, долго думает Мален. Торган Азар, обойдя двух соперников, отдал пас на полукруг штрафной площади, где и накрыли форварда.

4' Дождь идёт в Дортмунде, поэтому скорости на первых минутах низкие. Много потерь, передач в никуда.

2' С центра поля разыграла мяч гладбахская команда. Не стали футболисты сразу бросаться к чужим воротам, последовал осторожный пас назад своим опорным полузащитникам.