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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия Д
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Боруссия М
0' 8'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 147
Боруссия Д 86.4% (127)
X 6.1% (9)
Боруссия М 7.5% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Боруссия М
1.92
4.30
5.70
Все Коэффициенты
Новости
1
Кобель
Грегор
23
Джан
Эмре
15
Хуммельс
Матс
5
Загаду
Дан-Аксель
10
Азар
Торган
8
Дауд
Махмуд
22
Беллингхем
Джуд
13
Геррейро
Рафаэль
7
Джованни
Рейна
11
Ройс
Марко
21
Мален
Дониэлл
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
18
Лайнер
Штефан
17
Коне
Куадио
32
Нойхаус
Флориан
25
Бенсебаини
Рами
23
Хофманн
Йонас
14
Плеа
Алассан
36
Эмболо
Брель
Боруссия Д
3-4-2-1
Боруссия М
3-4-2-1

История личных встреч

Боруссия Д
Боруссия М

21 матч

100%
21 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81%
4.8%
14.2%
17 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед

31 матч

67.7%
9.7%
22.6%
21 победа 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

51.6%
35.5%
12.9%
16 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.8%
29%
16.2%
17 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Б
1:0
К
0:1
Б
4:2
Б
3:0
Б
1:2
К
2:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
6:1
Б
2:3
Б
4:1
Б
1:3
Б
4:0
Б
3:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:0
ТК
1:0
Б
1:1
Б
5:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
4:1
Б
3:0
Б
0:1
Б
1:1
ТМС
2:4
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 16 (3) 0.73
Ройс Марко 7 0.32
Брандт Юлиан 5 0.23
Геррейро Рафаэль 4 (1) 0.18
Беллингхем Джуд 3 0.14
Мален Дониэлл 3 0.14
Азар Торган 3 0.14
Тиггес Штеффен 3 0.14
Мёнье Тома 2 0.09
Дауд Махмуд 2 0.09
Джованни Рейна 2 0.09
Джан Эмре 2 (2) 0.09
Хуммельс Матс 1 0.05
Шульц Нико 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 8 0.36
Плеа Алассан 4 0.18
Нойхаус Флориан 4 0.18
Бенсебаини Рами 3 (1) 0.14
Штиндль Ларс 2 0.09
Эмболо Брель 2 0.09
Закария Денис 2 0.09
Коне Куадио 2 0.09
Скалли Джозеф 1 0.05
Лайнер Штефан 1 0.05
Эльведи Нико 1 0.05
Херрманн Патрик 0 0
Нец Лука 0 0
Зоммер Янн 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллингхем Джуд 6 0
Дауд Махмуд 4 1
Хуммельс Матс 4 0
Мёнье Тома 4 0
Холанн Эрлинг 3 0
Розе Марко 1 1
Витсель Аксель 2 0
Ройс Марко 2 0
Шульц Нико 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Вольф Мариус 2 0
Понграчич Марин 2 0
Джан Эмре 1 0
Азар Торган 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 7 0
Коне Куадио 6 0
Закария Денис 4 0
Бейер Джордан 4 0
Бенсебаини Рами 3 0
Лайнер Штефан 2 0
Плеа Алассан 2 0
Эльведи Нико 2 0
Эмболо Брель 2 0
Фридрих Марвин 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Зоммер Янн 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Тюрам Маркус 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
12
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
6
18%
3
25%
1-15
4
12%
1
8%
16-30
5
15%
4
33%
31-45
6
18%
0
0%
46-60
4
12%
1
8%
61-75
8
24%
3
25%
76-90

Пропущено

18
20
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
5
25%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
6
33%
9
45%
76-90

Забито

22
19
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
1
5%
4
21%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
5
23%
6
32%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
4
18%
3
16%
61-75
6
27%
1
5%
76-90

Пропущено

20
19
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
20%
4
21%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
4
20%
4
21%
31-45
5
25%
4
21%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
2
10%
3
16%
76-90

Забито

55
31
23 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 11
2 Не забивали 3
7
13%
7
23%
1-15
6
11%
3
10%
16-30
10
18%
10
32%
31-45
10
18%
3
10%
46-60
8
15%
4
13%
61-75
14
25%
4
13%
76-90

Пропущено

38
39
16 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
5
13%
5
13%
1-15
5
13%
8
21%
16-30
6
16%
7
18%
31-45
8
21%
6
15%
46-60
6
16%
1
3%
61-75
8
21%
12
31%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3
Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3
Боруссия М
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Боруссия М - Аугсбург 3:2 Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0
Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 23 18 1 4 74 - 26 55
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 23 15 2 6 57 - 36 47
3. Байер Л Заявка 23 12 5 6 60 - 39 41
4. Хоффенхайм Заявка 23 11 4 8 45 - 35 37
5. Фрайбург Заявка 23 10 7 6 36 - 26 37
6. Кёльн Заявка 23 9 8 6 35 - 37 35
7. Унион Берлин Заявка 23 9 7 7 29 - 31 34
8. РБ Лейпциг Заявка 22 10 4 8 43 - 27 34
9. Майнц Заявка 23 10 4 9 34 - 26 34
10. Айнтрахт Фр Заявка 23 8 7 8 33 - 35 31
11. Бохум Заявка 23 8 5 10 25 - 33 29
12. Боруссия М 0:0 Заявка 23 7 6 10 30 - 40 27
13. Вольфсбург Заявка 23 8 3 12 24 - 35 27
14. Арминия Заявка 23 5 10 8 22 - 29 25
15. Герта Заявка 22 6 5 11 24 - 45 23
16. Аугсбург Заявка 23 5 7 11 25 - 40 22
17. Штуттгарт Заявка 23 4 7 12 27 - 43 19
18. Гройтер Фюрт Заявка 23 3 4 16 21 - 61 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 10 0 2 37 - 11 30
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 12 9 1 2 33 - 18 28
3. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Кёльн Заявка 12 7 3 2 20 - 15 24
6. Хоффенхайм Заявка 11 7 2 2 25 - 12 23
7. Унион Берлин Заявка 11 6 3 2 14 - 12 21
8. Бохум Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
9. Байер Л Заявка 11 6 2 3 30 - 19 20
10. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 18 - 12 19
11. Боруссия М 0:0 Заявка 11 5 2 4 19 - 19 17
12. Аугсбург Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
13. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
14. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 17 14
15. Арминия Заявка 12 2 7 3 12 - 16 13
16. Айнтрахт Фр Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
17. Штуттгарт Заявка 12 3 3 6 19 - 24 12
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 37 - 15 25
2. Байер Л Заявка 12 6 3 3 30 - 20 21
3. Боруссия Д 0:0 Заявка 11 6 1 4 24 - 18 19
4. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
5. Фрайбург Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
6. Хоффенхайм Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7. Унион Берлин Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
8. Вольфсбург Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
9. Арминия Заявка 11 3 3 5 10 - 13 12
10. Кёльн Заявка 11 2 5 4 15 - 22 11
11. Боруссия М 0:0 Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
12. Герта Заявка 11 2 2 7 9 - 28 8
13. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
14. РБ Лейпциг Заявка 10 1 4 5 9 - 13 7
15. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
16. Штуттгарт Заявка 11 1 4 6 8 - 19 7
17. Майнц Заявка 11 2 1 8 10 - 19 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 12 0 1 11 10 - 44 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • Угловой
    8'
    Подавал сейчас от углового флага Джуд Беллингхем. Этот корнер совсем не доставил хлопот гостевой команде.
  • Опасный момент
    7'
    Есть первый момент! Джованни Рейна поймал отскок на линии штрафной площади, с лёту пробив под штангу. Ян Зоммер вытянулся в струнку и выручил свою команду.
  • 6'
    Соперники присматриваются друг к другу. Флориан Нойхаус перехватил неточную передачу, но затем сам забросил за лицевую.
  • 5'
    Долго, долго думает Мален. Торган Азар, обойдя двух соперников, отдал пас на полукруг штрафной площади, где и накрыли форварда.
  • 4'
    Дождь идёт в Дортмунде, поэтому скорости на первых минутах низкие. Много потерь, передач в никуда.
  • 2'
    С центра поля разыграла мяч гладбахская команда. Не стали футболисты сразу бросаться к чужим воротам, последовал осторожный пас назад своим опорным полузащитникам.
  • Первый тайм начался
    1'
     Прозвучал стартовый свисток главного арбитра сегодняшней встречи Марко Фрица, матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Боруссия Д 0:0 Боруссия М онлайн


Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Боруссия М

Исход игры
Боруссия Д
86% (123)
Ничья
6.3% (9)
Боруссия М
7.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
88.64% (117)
Меньше
11.36% (15)
Обе команды забьют
Да
88.64% (117)
Нет
11.36% (15)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
49.7% (71)
3:1 Боруссия Д
13.3% (19)
3:2 Боруссия Д
6.3% (9)
2:0 Боруссия Д
4.9% (7)
1:0 Боруссия Д
3.5% (5)
1:2 Боруссия М
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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Боруссия М

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