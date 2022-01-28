Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
История личных встреч
Боруссия Д
Боруссия М
21 матч
100%
21 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81%
4.8%
14.2%
17 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед
31 матч
67.7%
9.7%
22.6%
21 победа 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
51.6%
35.5%
12.9%
16 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
54.8%
29%
16.2%
17 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|0.73
|Ройс Марко
|7
|0.32
|Брандт Юлиан
|5
|0.23
|Геррейро Рафаэль
|4 (1)
|0.18
|Беллингхем Джуд
|3
|0.14
|Мален Дониэлл
|3
|0.14
|Азар Торган
|3
|0.14
|Тиггес Штеффен
|3
|0.14
|Мёнье Тома
|2
|0.09
|Дауд Махмуд
|2
|0.09
|Джованни Рейна
|2
|0.09
|Джан Эмре
|2 (2)
|0.09
|Хуммельс Матс
|1
|0.05
|Шульц Нико
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Йонас
|8
|0.36
|Плеа Алассан
|4
|0.18
|Нойхаус Флориан
|4
|0.18
|Бенсебаини Рами
|3 (1)
|0.14
|Штиндль Ларс
|2
|0.09
|Эмболо Брель
|2
|0.09
|Закария Денис
|2
|0.09
|Коне Куадио
|2
|0.09
|Скалли Джозеф
|1
|0.05
|Лайнер Штефан
|1
|0.05
|Эльведи Нико
|1
|0.05
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
|Зоммер Янн
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллингхем Джуд
|6
|0
|Дауд Махмуд
|4
|1
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Мёнье Тома
|4
|0
|Холанн Эрлинг
|3
|0
|Розе Марко
|1
|1
|Витсель Аксель
|2
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Шульц Нико
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Джан Эмре
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиндль Ларс
|7
|0
|Коне Куадио
|6
|0
|Закария Денис
|4
|0
|Бейер Джордан
|4
|0
|Бенсебаини Рами
|3
|0
|Лайнер Штефан
|2
|0
|Плеа Алассан
|2
|0
|Эльведи Нико
|2
|0
|Эмболо Брель
|2
|0
|Фридрих Марвин
|2
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Херрманн Патрик
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Тюрам Маркус
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Ади Хюттер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
12
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
6
18%
3
25%
1-15
4
12%
1
8%
16-30
5
15%
4
33%
31-45
6
18%
0
0%
46-60
4
12%
1
8%
61-75
8
24%
3
25%
76-90
Пропущено
18
20
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
5
25%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
6
33%
9
45%
76-90
Забито
22
19
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
1
5%
4
21%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
5
23%
6
32%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
4
18%
3
16%
61-75
6
27%
1
5%
76-90
Пропущено
20
19
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
20%
4
21%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
4
20%
4
21%
31-45
5
25%
4
21%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
2
10%
3
16%
76-90
Забито
55
31
23 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 11
2 Не забивали 3
7
13%
7
23%
1-15
6
11%
3
10%
16-30
10
18%
10
32%
31-45
10
18%
3
10%
46-60
8
15%
4
13%
61-75
14
25%
4
13%
76-90
Пропущено
38
39
16 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
5
13%
5
13%
1-15
5
13%
8
21%
16-30
6
16%
7
18%
31-45
8
21%
6
15%
46-60
6
16%
1
3%
61-75
8
21%
12
31%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3
Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3
Боруссия М
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Боруссия М - Аугсбург 3:2 Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0
Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|22
|17
|1
|4
|70 - 25
|52
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|22
|15
|1
|6
|57 - 36
|46
|3.
|Байер Л
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|58 - 36
|41
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|43 - 34
|34
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|43 - 27
|34
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|34 - 25
|34
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|29 - 30
|34
|8.
|Кёльн
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|34 - 37
|32
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|33 - 34
|31
|10.
|Майнц
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|31 - 24
|31
|11.
|Бохум
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 32
|28
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|23 - 33
|27
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|30 - 40
|26
|14.
|Герта
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 45
|23
|15.
|Арминия
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|21 - 29
|22
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 38
|22
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|26 - 42
|18
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|20 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 10
|27
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|34 - 14
|27
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 18
|27
|4.
|Майнц
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 5
|24
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 12
|23
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|7.
|Кёльн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 15
|21
|8.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|9.
|Байер Л
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|30 - 19
|20
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|13.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 23
|11
|18.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|37 - 15
|25
|2.
|Байер Л
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 17
|21
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 18
|19
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|8.
|Арминия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|10.
|Кёльн
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 22
|11
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 28
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 13
|7
|14.
|Бохум
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 22
|7
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 19
|7
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|9 - 40
|1
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Боруссия М
Исход игры
Боруссия Д
89.4% (42)
Ничья
4.3% (2)
Боруссия М
6.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
93.33% (42)
Меньше
6.67% (3)
Обе команды забьют
Да
91.11% (41)
Нет
8.89% (4)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
51.1% (24)
3:1 Боруссия Д
14.9% (7)
3:2 Боруссия Д
8.5% (4)
2:0 Боруссия Д
4.3% (2)
4:1 Боруссия Д
4.3% (2)
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