Олимпиада 2022
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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия Д
 
Позже

Стадион:
Боруссия М

История личных встреч

Боруссия Д
Боруссия М

21 матч

100%
21 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81%
4.8%
14.2%
17 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед

31 матч

67.7%
9.7%
22.6%
21 победа 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

51.6%
35.5%
12.9%
16 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.8%
29%
16.2%
17 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Б
1:0
К
0:1
Б
4:2
Б
3:0
Б
1:2
К
2:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
6:1
Б
2:3
Б
4:1
Б
1:3
Б
4:0
Б
3:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:0
ТК
1:0
Б
1:1
Б
5:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
4:1
Б
3:0
Б
0:1
Б
1:1
ТМС
2:4
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 16 (3) 0.73
Ройс Марко 7 0.32
Брандт Юлиан 5 0.23
Геррейро Рафаэль 4 (1) 0.18
Беллингхем Джуд 3 0.14
Мален Дониэлл 3 0.14
Азар Торган 3 0.14
Тиггес Штеффен 3 0.14
Мёнье Тома 2 0.09
Дауд Махмуд 2 0.09
Джованни Рейна 2 0.09
Джан Эмре 2 (2) 0.09
Хуммельс Матс 1 0.05
Шульц Нико 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 8 0.36
Плеа Алассан 4 0.18
Нойхаус Флориан 4 0.18
Бенсебаини Рами 3 (1) 0.14
Штиндль Ларс 2 0.09
Эмболо Брель 2 0.09
Закария Денис 2 0.09
Коне Куадио 2 0.09
Скалли Джозеф 1 0.05
Лайнер Штефан 1 0.05
Эльведи Нико 1 0.05
Херрманн Патрик 0 0
Нец Лука 0 0
Зоммер Янн 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллингхем Джуд 6 0
Дауд Махмуд 4 1
Хуммельс Матс 4 0
Мёнье Тома 4 0
Холанн Эрлинг 3 0
Розе Марко 1 1
Витсель Аксель 2 0
Ройс Марко 2 0
Шульц Нико 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Вольф Мариус 2 0
Понграчич Марин 2 0
Джан Эмре 1 0
Азар Торган 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 7 0
Коне Куадио 6 0
Закария Денис 4 0
Бейер Джордан 4 0
Бенсебаини Рами 3 0
Лайнер Штефан 2 0
Плеа Алассан 2 0
Эльведи Нико 2 0
Эмболо Брель 2 0
Фридрих Марвин 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Зоммер Янн 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Тюрам Маркус 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
12
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
6
18%
3
25%
1-15
4
12%
1
8%
16-30
5
15%
4
33%
31-45
6
18%
0
0%
46-60
4
12%
1
8%
61-75
8
24%
3
25%
76-90

Пропущено

18
20
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
5
25%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
6
33%
9
45%
76-90

Забито

22
19
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
1
5%
4
21%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
5
23%
6
32%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
4
18%
3
16%
61-75
6
27%
1
5%
76-90

Пропущено

20
19
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
20%
4
21%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
4
20%
4
21%
31-45
5
25%
4
21%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
2
10%
3
16%
76-90

Забито

55
31
23 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 11
2 Не забивали 3
7
13%
7
23%
1-15
6
11%
3
10%
16-30
10
18%
10
32%
31-45
10
18%
3
10%
46-60
8
15%
4
13%
61-75
14
25%
4
13%
76-90

Пропущено

38
39
16 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
5
13%
5
13%
1-15
5
13%
8
21%
16-30
6
16%
7
18%
31-45
8
21%
6
15%
46-60
6
16%
1
3%
61-75
8
21%
12
31%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3
Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3
Боруссия М
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Боруссия М - Аугсбург 3:2 Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0
Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 22 17 1 4 70 - 25 52
2. Боруссия Д Заявка 22 15 1 6 57 - 36 46
3. Байер Л Заявка 22 12 5 5 58 - 36 41
4. Хоффенхайм Заявка 22 10 4 8 43 - 34 34
5. РБ Лейпциг Заявка 22 10 4 8 43 - 27 34
6. Фрайбург Заявка 22 9 7 6 34 - 25 34
7. Унион Берлин Заявка 22 9 7 6 29 - 30 34
8. Кёльн Заявка 22 8 8 6 34 - 37 32
9. Айнтрахт Фр Заявка 22 8 7 7 33 - 34 31
10. Майнц Заявка 22 9 4 9 31 - 24 31
11. Бохум Заявка 22 8 4 10 24 - 32 28
12. Вольфсбург Заявка 22 8 3 11 23 - 33 27
13. Боруссия М Заявка 22 7 5 10 30 - 40 26
14. Герта Заявка 22 6 5 11 24 - 45 23
15. Арминия Заявка 22 4 10 8 21 - 29 22
16. Аугсбург Заявка 22 5 7 10 24 - 38 22
17. Штуттгарт Заявка 22 4 6 12 26 - 42 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 22 3 4 15 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 9 0 2 33 - 10 27
2. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
3. Боруссия Д Заявка 11 9 0 2 33 - 18 27
4. Майнц Заявка 11 7 3 1 21 - 5 24
5. Хоффенхайм Заявка 11 7 2 2 25 - 12 23
6. Унион Берлин Заявка 11 6 3 2 14 - 12 21
7. Кёльн Заявка 11 6 3 2 19 - 15 21
8. Бохум Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
9. Байер Л Заявка 11 6 2 3 30 - 19 20
10. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 18 - 12 19
11. Боруссия М Заявка 11 5 2 4 19 - 19 17
12. Аугсбург Заявка 10 4 3 3 15 - 16 15
13. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
14. Вольфсбург Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
15. Айнтрахт Фр Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
16. Гройтер Фюрт Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
17. Штуттгарт Заявка 11 3 2 6 18 - 23 11
18. Арминия Заявка 11 1 7 3 11 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 37 - 15 25
2. Байер Л Заявка 11 6 3 2 28 - 17 21
3. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 24 - 18 19
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
5. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
6. Унион Берлин Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
7. Вольфсбург Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
8. Арминия Заявка 11 3 3 5 10 - 13 12
9. Хоффенхайм Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
10. Кёльн Заявка 11 2 5 4 15 - 22 11
11. Боруссия М Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Герта Заявка 11 2 2 7 9 - 28 8
13. РБ Лейпциг Заявка 10 1 4 5 9 - 13 7
14. Бохум Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
15. Штуттгарт Заявка 11 1 4 6 8 - 19 7
16. Майнц Заявка 11 2 1 8 10 - 19 7
17. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 0 1 10 9 - 40 1
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Боруссия М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 февраля 2022, осталось 2 дня 11 часов 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Боруссия Д 89.4% (42)
    X 4.3% (2)
    Боруссия М 6.4% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Боруссия М
    1.66
    4.80
    6.06
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Боруссия Д - Боруссия М онлайн


    Прогнозы на матч Боруссия Д - Боруссия М

    Исход игры
    Боруссия Д
    89.4% (42)
    Ничья
    4.3% (2)
    Боруссия М
    6.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    93.33% (42)
    Меньше
    6.67% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    91.11% (41)
    Нет
    8.89% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    51.1% (24)
    3:1 Боруссия Д
    14.9% (7)
    3:2 Боруссия Д
    8.5% (4)
    2:0 Боруссия Д
    4.3% (2)
    4:1 Боруссия Д
    4.3% (2)
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    Боруссия Д
    Боруссия М

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