Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Молинью
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
33
Томас
Люк
29
Дака
Пэтсон
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
-
39 Кандл ЛюкПолузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
26 Хи-Чан ХванНападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Дака ПэтсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вулверхэмптон
Лестер
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|5 (1)
|0.22
|Хи-Чан Хван
|4
|0.17
|Моутинью Жоау
|2
|0.09
|Невеш Рубен
|2
|0.09
|Коди Конор
|2
|0.09
|Саисс Ромен
|2
|0.09
|Дендонкер Леандер
|1
|0.04
|Траоре Адама
|1
|0.04
|Килман Макс
|1
|0.04
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|9
|0.41
|Мэддисон Джеймс
|6
|0.27
|Тилеманс Юри
|6 (2)
|0.27
|Дака Пэтсон
|4
|0.18
|Лукмен Адемола
|3
|0.14
|Ихеаначо Келечи
|2
|0.09
|Барнс Харви
|2
|0.09
|Рикарду Перейра II
|1
|0.05
|Эванс Джонни
|1
|0.05
|Олбрайтон Марк
|1
|0.05
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.05
|Перес Айосе
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
|Дьюзбери-Холл Кирнан
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|8
|0
|Хименес Рауль
|5
|1
|Саисс Ромен
|4
|0
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|Са Жозе
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Аит-Нури Раян
|2
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Гомеш Тоти
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|3
|0
|Ндиди Уилфред
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Вестергор Янник
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Рикарду Перейра II
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Лукмен Адемола
|1
|0
|Чодури Хамза
|1
|0
|Дьюзбери-Холл Кирнан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 13
0
0%
3
20%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
3
38%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
13%
1
7%
76-90
Пропущено
9
23
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
11%
3
13%
1-15
2
22%
5
22%
16-30
2
22%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
11%
3
13%
61-75
3
33%
4
17%
76-90
Забито
12
22
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
17%
1
5%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
1
8%
7
32%
31-45
1
8%
4
18%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
6
50%
7
32%
76-90
Пропущено
9
17
1 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
11%
2
12%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
5
56%
3
18%
61-75
2
22%
5
29%
29%
76-90
Забито
20
37
8 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 11
11 Не забивали 4
2
10%
4
11%
1-15
3
15%
4
11%
16-30
3
15%
9
24%
31-45
4
20%
7
19%
46-60
1
5%
5
14%
61-75
7
35%
8
22%
76-90
Пропущено
18
40
6 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 19
1
6%
6
15%
1-15
2
11%
9
23%
16-30
3
17%
6
15%
31-45
1
6%
4
10%
46-60
6
33%
6
15%
61-75
5
28%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2
Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1
Лестер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1
Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|26
|20
|3
|3
|63 - 17
|63
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|64 - 20
|57
|3.
|Челси
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|49 - 18
|50
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|44 - 34
|46
|5.
|Арсенал
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|36 - 26
|42
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|45 - 34
|42
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|31 - 31
|39
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|24
|11
|5
|8
|21 - 17
|38
|9.
|Брайтон
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|25 - 28
|33
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|32 - 37
|32
|11.
|Лестер
|0:0 Заявка
|23
|7
|7
|9
|36 - 41
|28
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|31 - 37
|27
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|32 - 36
|26
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|27 - 42
|24
|15.
|Лидс
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|29 - 50
|23
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|26 - 45
|22
|17.
|Эвертон
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|28 - 40
|22
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|24 - 43
|18
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|2
|11
|9
|20 - 29
|17
|20.
|Норвич
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|15 - 53
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|36 - 9
|31
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|30 - 7
|30
|3.
|Арсенал
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 9
|26
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|16 - 10
|19
|9.
|Лестер
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 16
|17
|11.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 17
|16
|12.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|8 - 9
|15
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|20 - 20
|15
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|15.
|Брайтон
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 14
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 17
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 10
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 8
|27
|4.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|13 - 8
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|7.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 16
|17
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|11 - 17
|12
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 16
|11
|13.
|Лестер
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 29
|10
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 20
|9
|17.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 28
|8
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|11 - 19
|8
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 21
|7
|20.
|Эвертон
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Лестер
Исход игры
Вулверхэмптон
35.8% (49)
Ничья
43.1% (59)
Лестер
21.2% (29)
Тотал 2.5
Больше
39.55% (53)
Меньше
60.45% (81)
Обе команды забьют
Да
77.61% (104)
Нет
22.39% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.2% (51)
1:2 Лестер
17.5% (24)
1:0 Вулверхэмптон
16.1% (22)
2:1 Вулверхэмптон
13.9% (19)
2:2 Ничья
3.6% (5)
3:1 Вулверхэмптон
2.9% (4)
2:0 Вулверхэмптон
2.2% (3)
0:1 Лестер
2.2% (3)
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