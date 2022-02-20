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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вулверхэмптон
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Лестер
0' 8'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 131
Вулверхэмптон 35.1% (46)
X 42.7% (56)
Лестер 22.1% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Лестер
2.35
3.40
3.72
Все Коэффициенты
Новости
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
22
Семеду
Нелсон
32
Дендонкер
Леандер
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
3
Аит-Нури
Раян
9
Хименес
Рауль
10
Поденсе
Даниэл
1
Шмейхель
Каспер
21
Рикарду
Перейра
II
18
Амарти
Даниэль
4
Сёюнджю
Чаглар
33
Томас
Люк
8
Тилеманс
Юри
25
Ндиди
Уилфред
22
Дьюзбери-Холл
Кирнан
11
Олбрайтон
Марк
29
Дака
Пэтсон
37
Лукмен
Адемола
Вулверхэмптон
3-5-2
Лестер
4-3-3

История личных встреч

Вулверхэмптон
Лестер

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:3
КЛ
0:0
ПЛ
2:0
ТМК
1:0
Ч
2:1
Ч
2:1
Ч
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 5 (1) 0.22
Хи-Чан Хван 4 0.17
Моутинью Жоау 2 0.09
Невеш Рубен 2 0.09
Коди Конор 2 0.09
Саисс Ромен 2 0.09
Дендонкер Леандер 1 0.04
Траоре Адама 1 0.04
Килман Макс 1 0.04
Поденсе Даниэл 0 0
Аит-Нури Раян 0 0
Са Жозе 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 9 0.41
Мэддисон Джеймс 6 0.27
Тилеманс Юри 6 (2) 0.27
Дака Пэтсон 4 0.18
Лукмен Адемола 3 0.14
Ихеаначо Келечи 2 0.09
Барнс Харви 2 0.09
Рикарду Перейра II 1 0.05
Эванс Джонни 1 0.05
Олбрайтон Марк 1 0.05
Сёюнджю Чаглар 1 0.05
Перес Айосе 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 8 0
Хименес Рауль 5 1
Саисс Ромен 4 0
Дендонкер Леандер 3 0
Са Жозе 3 0
Килман Макс 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Аит-Нури Раян 2 0
Коди Конор 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Гомеш Тоти 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 3 0
Ндиди Уилфред 3 0
Эванс Джонни 2 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Рикарду Перейра II 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Олбрайтон Марк 1 0
Бертранд Райан 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Лукмен Адемола 1 0
Чодури Хамза 1 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 13
0
0%
3
20%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
3
38%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
13%
1
7%
76-90

Пропущено

9
23
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
11%
3
13%
1-15
2
22%
5
22%
16-30
2
22%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
11%
3
13%
61-75
3
33%
4
17%
76-90

Забито

12
22
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
17%
1
5%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
1
8%
7
32%
31-45
1
8%
4
18%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
6
50%
7
32%
76-90

Пропущено

9
17
1 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
11%
2
12%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
5
56%
3
18%
61-75
2
22%
5
29%
29%
76-90

Забито

20
37
8 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 11
11 Не забивали 4
2
10%
4
11%
1-15
3
15%
4
11%
16-30
3
15%
9
24%
31-45
4
20%
7
19%
46-60
1
5%
5
14%
61-75
7
35%
8
22%
76-90

Пропущено

18
40
6 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 19
1
6%
6
15%
1-15
2
11%
9
23%
16-30
3
17%
6
15%
31-45
1
6%
4
10%
46-60
6
33%
6
15%
61-75
5
28%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2
Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1
Лестер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1
Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 26 20 3 3 63 - 17 63
2. Ливерпуль Заявка 25 17 6 2 64 - 20 57
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед Заявка 26 13 7 6 44 - 34 46
5. Арсенал Заявка 23 13 3 7 36 - 26 42
6. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
7. Тоттенхэм Заявка 23 12 3 8 31 - 31 39
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 24 11 5 8 21 - 17 38
9. Брайтон Заявка 25 7 12 6 25 - 28 33
10. Саутгемптон Заявка 25 7 11 7 32 - 37 32
11. Лестер 0:0 Заявка 23 7 7 9 36 - 41 28
12. Астон Вилла Заявка 24 8 3 13 31 - 37 27
13. Кристал Пэлас Заявка 25 5 11 9 32 - 36 26
14. Брентфорд Заявка 26 6 6 14 27 - 42 24
15. Лидс Заявка 24 5 8 11 29 - 50 23
16. Ньюкасл Заявка 24 4 10 10 26 - 45 22
17. Эвертон Заявка 23 6 4 13 28 - 40 22
18. Уотфорд Заявка 24 5 3 16 24 - 43 18
19. Бёрнли Заявка 22 2 11 9 20 - 29 17
20. Норвич Заявка 25 4 5 16 15 - 53 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
2. Ливерпуль Заявка 12 9 3 0 30 - 7 30
3. Арсенал Заявка 12 8 2 2 20 - 9 26
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
8. Саутгемптон Заявка 12 4 7 1 16 - 10 19
9. Лестер 0:0 Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас Заявка 13 4 5 4 21 - 16 17
11. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
12. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 12 4 3 5 8 - 9 15
13. Астон Вилла Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
14. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
15. Брайтон Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
16. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
17. Лидс Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
18. Бёрнли Заявка 10 1 6 3 9 - 10 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 12 2 1 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 2 4 13 - 16 17
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Уотфорд Заявка 12 3 2 7 13 - 16 11
13. Лестер 0:0 Заявка 11 2 4 5 15 - 23 10
14. Брентфорд Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
15. Лидс Заявка 12 2 4 6 14 - 29 10
16. Кристал Пэлас Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
17. Норвич Заявка 12 2 2 8 7 - 28 8
18. Бёрнли Заявка 12 1 5 6 11 - 19 8
19. Ньюкасл Заявка 11 1 4 6 8 - 21 7
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    НЕВЕШ!!!
  • 9'
    Аит-Нури от углового флага навесил на дальнюю штангу, где мяча никто из партнёров не ждал.
  • 8'
    Дендонкер справа покатил мяч в центр на Хименеса, но на перехвате сыграл Рикарду.
  • Угловой
    7'
    Моутинью от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Сёюнджю.
  • 6'
    Лукмен слева ворвался в штрафную площадь и выкатил мяч на Тилеманса в центр. Юри с пятнадцати метров низом пробил левее ворот.
  • 5'
    Первые минуты проходят с небольшим преимуществом гостей. "Лестер" пока лучше держит мяч.
  • Офсайд
    4'
    Дака забрался в офсайд.
  • Дождь
    3'
    Сегодня на больше территории Англии льёт дождь, и Вулверхэмптон не стал исключением из этой погодной ситуации.
  • 2'
    "Вулверхэмптон" играет в жёлтых футболках и чёрных трусах, "Лестер" - в синих футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Молинью"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вулверхэмптон 0:0 Лестер онлайн


Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Лестер

Исход игры
Вулверхэмптон
35.8% (49)
Ничья
43.1% (59)
Лестер
21.2% (29)
Тотал 2.5
Больше
39.55% (53)
Меньше
60.45% (81)
Обе команды забьют
Да
77.61% (104)
Нет
22.39% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.2% (51)
1:2 Лестер
17.5% (24)
1:0 Вулверхэмптон
16.1% (22)
2:1 Вулверхэмптон
13.9% (19)
2:2 Ничья
3.6% (5)
3:1 Вулверхэмптон
2.9% (4)
2:0 Вулверхэмптон
2.2% (3)
0:1 Лестер
2.2% (3)
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Лестер

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