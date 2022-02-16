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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Лестер

История личных встреч

Вулверхэмптон
Лестер

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:3
КЛ
0:0
ПЛ
2:0
ТМК
1:0
Ч
2:1
Ч
2:1
Ч
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 5 (1) 0.22
Хи-Чан Хван 4 0.17
Моутинью Жоау 2 0.09
Невеш Рубен 2 0.09
Коди Конор 2 0.09
Саисс Ромен 2 0.09
Дендонкер Леандер 1 0.04
Траоре Адама 1 0.04
Килман Макс 1 0.04
Поденсе Даниэл 0 0
Аит-Нури Раян 0 0
Са Жозе 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 9 0.41
Мэддисон Джеймс 6 0.27
Тилеманс Юри 6 (2) 0.27
Дака Пэтсон 4 0.18
Лукмен Адемола 3 0.14
Ихеаначо Келечи 2 0.09
Барнс Харви 2 0.09
Рикарду Перейра II 1 0.05
Эванс Джонни 1 0.05
Олбрайтон Марк 1 0.05
Сёюнджю Чаглар 1 0.05
Перес Айосе 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 8 0
Хименес Рауль 5 1
Саисс Ромен 4 0
Дендонкер Леандер 3 0
Са Жозе 3 0
Килман Макс 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Аит-Нури Раян 2 0
Коди Конор 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Гомеш Тоти 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 3 0
Ндиди Уилфред 3 0
Эванс Джонни 2 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Рикарду Перейра II 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Олбрайтон Марк 1 0
Бертранд Райан 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Лукмен Адемола 1 0
Чодури Хамза 1 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 13
0
0%
3
20%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
3
38%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
13%
1
7%
76-90

Пропущено

9
23
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
11%
3
13%
1-15
2
22%
5
22%
16-30
2
22%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
11%
3
13%
61-75
3
33%
4
17%
76-90

Забито

12
22
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
17%
1
5%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
1
8%
7
32%
31-45
1
8%
4
18%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
6
50%
7
32%
76-90

Пропущено

9
17
1 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
11%
2
12%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
5
56%
3
18%
61-75
2
22%
5
29%
29%
76-90

Забито

20
37
8 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 11
11 Не забивали 4
2
10%
4
11%
1-15
3
15%
4
11%
16-30
3
15%
9
24%
31-45
4
20%
7
19%
46-60
1
5%
5
14%
61-75
7
35%
8
22%
76-90

Пропущено

18
40
6 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 19
1
6%
6
15%
1-15
2
11%
9
23%
16-30
3
17%
6
15%
31-45
1
6%
4
10%
46-60
6
33%
6
15%
61-75
5
28%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2
Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1
Лестер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1
Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 20 3 2 61 - 14 63
2. Ливерпуль Заявка 24 16 6 2 61 - 19 54
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Манчестер Юнайтед Заявка 25 12 7 6 40 - 32 43
5. Вест Хэм Заявка 25 12 5 8 44 - 33 41
6. Арсенал Заявка 22 12 3 7 34 - 25 39
7. Вулверхэмптон Заявка 23 11 4 8 21 - 17 37
8. Тоттенхэм Заявка 22 11 3 8 28 - 29 36
9. Брайтон Заявка 24 7 12 5 25 - 25 33
10. Саутгемптон Заявка 24 6 11 7 30 - 37 29
11. Астон Вилла Заявка 23 8 3 12 31 - 36 27
12. Лестер Заявка 22 7 6 9 36 - 41 27
13. Кристал Пэлас Заявка 24 5 11 8 32 - 35 26
14. Брентфорд Заявка 25 6 6 13 26 - 40 24
15. Лидс Заявка 23 5 8 10 27 - 46 23
16. Эвертон Заявка 22 6 4 12 28 - 38 22
17. Ньюкасл Заявка 23 4 9 10 25 - 44 21
18. Норвич Заявка 24 4 5 15 14 - 50 17
19. Уотфорд Заявка 23 4 3 16 23 - 43 15
20. Бёрнли Заявка 21 1 11 9 17 - 29 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль Заявка 11 8 3 0 27 - 6 27
3. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
4. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
5. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
6. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
8. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
11. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
12. Астон Вилла Заявка 11 4 3 4 20 - 19 15
13. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
14. Вулверхэмптон Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
15. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
16. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
17. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
18. Бёрнли Заявка 10 1 6 3 9 - 10 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 12 2 1 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
7. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
8. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Брентфорд Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
13. Лидс Заявка 12 2 4 6 14 - 29 10
14. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
15. Кристал Пэлас Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
16. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
17. Уотфорд Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
18. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 февраля 2022, осталось 2 дня 11 часов 9 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Вулверхэмптон 25% (11)
    X 36.4% (16)
    Лестер 38.6% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Лестер
    2.35
    3.48
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Лестер онлайн


    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Лестер

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    25% (11)
    Ничья
    36.4% (16)
    Лестер
    38.6% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.16% (22)
    Меньше
    48.84% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    88.37% (38)
    Нет
    11.63% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    36.4% (16)
    1:1 Ничья
    36.4% (16)
    2:1 Вулверхэмптон
    13.6% (6)
    1:0 Вулверхэмптон
    9.1% (4)
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    Вулверхэмптон
    Лестер

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