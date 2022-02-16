Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Молинью
История личных встреч
Вулверхэмптон
Лестер
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|5 (1)
|0.22
|Хи-Чан Хван
|4
|0.17
|Моутинью Жоау
|2
|0.09
|Невеш Рубен
|2
|0.09
|Коди Конор
|2
|0.09
|Саисс Ромен
|2
|0.09
|Дендонкер Леандер
|1
|0.04
|Траоре Адама
|1
|0.04
|Килман Макс
|1
|0.04
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|9
|0.41
|Мэддисон Джеймс
|6
|0.27
|Тилеманс Юри
|6 (2)
|0.27
|Дака Пэтсон
|4
|0.18
|Лукмен Адемола
|3
|0.14
|Ихеаначо Келечи
|2
|0.09
|Барнс Харви
|2
|0.09
|Рикарду Перейра II
|1
|0.05
|Эванс Джонни
|1
|0.05
|Олбрайтон Марк
|1
|0.05
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.05
|Перес Айосе
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
|Дьюзбери-Холл Кирнан
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|8
|0
|Хименес Рауль
|5
|1
|Саисс Ромен
|4
|0
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|Са Жозе
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Аит-Нури Раян
|2
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Гомеш Тоти
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|3
|0
|Ндиди Уилфред
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Вестергор Янник
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Рикарду Перейра II
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Лукмен Адемола
|1
|0
|Чодури Хамза
|1
|0
|Дьюзбери-Холл Кирнан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 13
0
0%
3
20%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
3
38%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
13%
1
7%
76-90
Пропущено
9
23
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
11%
3
13%
1-15
2
22%
5
22%
16-30
2
22%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
11%
3
13%
61-75
3
33%
4
17%
76-90
Забито
12
22
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
17%
1
5%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
1
8%
7
32%
31-45
1
8%
4
18%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
6
50%
7
32%
76-90
Пропущено
9
17
1 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
11%
2
12%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
5
56%
3
18%
61-75
2
22%
5
29%
29%
76-90
Забито
20
37
8 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 11
11 Не забивали 4
2
10%
4
11%
1-15
3
15%
4
11%
16-30
3
15%
9
24%
31-45
4
20%
7
19%
46-60
1
5%
5
14%
61-75
7
35%
8
22%
76-90
Пропущено
18
40
6 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 19
1
6%
6
15%
1-15
2
11%
9
23%
16-30
3
17%
6
15%
31-45
1
6%
4
10%
46-60
6
33%
6
15%
61-75
5
28%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2
Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1
Лестер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1
Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|20
|3
|2
|61 - 14
|63
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|61 - 19
|54
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 18
|47
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|40 - 32
|43
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|44 - 33
|41
|6.
|Арсенал
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|34 - 25
|39
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|21 - 17
|37
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|28 - 29
|36
|9.
|Брайтон
|Заявка
|24
|7
|12
|5
|25 - 25
|33
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|30 - 37
|29
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|31 - 36
|27
|12.
|Лестер
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|36 - 41
|27
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|32 - 35
|26
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|26 - 40
|24
|15.
|Лидс
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|27 - 46
|23
|16.
|Эвертон
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|28 - 38
|22
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|25 - 44
|21
|18.
|Норвич
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|14 - 50
|17
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|23
|4
|3
|16
|23 - 43
|15
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|21
|1
|11
|9
|17 - 29
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|34 - 6
|31
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|27 - 6
|27
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|5.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 18
|20
|8.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|10.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 17
|16
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 19
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 9
|14
|15.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 17
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 10
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|13 - 8
|23
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 16
|20
|7.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|8.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|11 - 17
|12
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 29
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 20
|9
|16.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|19.
|Эвертон
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Лестер
Исход игры
Вулверхэмптон
25% (11)
Ничья
36.4% (16)
Лестер
38.6% (17)
Тотал 2.5
Больше
51.16% (22)
Меньше
48.84% (21)
Обе команды забьют
Да
88.37% (38)
Нет
11.63% (5)
Популярный счёт
1:2 Лестер
36.4% (16)
1:1 Ничья
36.4% (16)
2:1 Вулверхэмптон
13.6% (6)
1:0 Вулверхэмптон
9.1% (4)
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