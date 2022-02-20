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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Арис Салоники
0:0
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
57' Желтая карточка
Соареш Филипе
59' Желтая карточка
Лео Родригес
84' Желтая карточка
Дуглас Гомес
90'+3
23
Хулиан
Диас
66
Сакик
Эмануэль
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
22
Ганя
Кристиан
26
Матилья
Хавьер
88
Саша
Лукас
7
Мансини
Даниэль
17
Н'Диайе
Папа
10
Матео
Гарсия
47
Камара
Абубакар
31
Пасхалакис
Александрос
23
Састре
Хуан
4
Ингасон
Сверрир
49
Михаилидис
Яннис
20
Виейринья
50
Соареш
Филипе
51
Циггарас
Теохарис
11
Лео
Родригес
21
Бисесвар
Диего
14
Живкович
Андрия
47
Акпом
Чуба
Арис Салоники
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Арис Салоники
ПАОК

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

29 матчей

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.7%
51.7%
27.6%
6 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

24.1%
51.7%
24.2%
7 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:1
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
4:2
С
2:2
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
4:1
С
0:0
С
1:1
С
0:0
С
0:1
С
3:2
С
2:0
С
2:0
С
4:1
К
0:0
С
0:0
К
0:0
С
1:0
С
3:0
С
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Абубакар 4 (3) 0.17
Бруну Гама 4 (3) 0.17
Н'Диайе Папа 3 0.13
Матео Гарсия 3 0.13
Мансини Даниэль 2 0.09
Сундгрен Даниэль 1 0.04
Бертолио Факундо 1 0.04
Брабец Якуб 1 0.04
Сакик Эмануэль 1 0.04
Матилья Хавьер 1 (1) 0.04
Агбеньену Лумор 0 0
Фабиано Лейсманн 0 0
Лопес Кристиан 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 14 (9) 0.61
Акпом Чуба 5 0.22
Свидерски Кароль 4 0.17
Дуглас Гомес 3 (1) 0.13
Мург Томас 3 0.13
Живкович Андрия 2 0.09
Састре Хуан 2 0.09
Ингасон Сверрир 2 0.09
Бисесвар Диего 1 0.04
Сидклей Феррейра 1 0.04
Шваб Штефан 1 (1) 0.04
Митрицэ Александру 1 0.04
Виейринья 1 (1) 0.04
Креспо Хосе 1 0.04
Лео Родригес 1 0.04
Лиратцис Элефтериос 1 0.04
Михаилидис Яннис 1 0.04
Эль-Каддури Омар 0 0
Живкович Живко 0 0
Лукас Тэйлор 0 0
Алвес Родриго 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Абубакар 6 0
Джегго Джеймс 5 0
Мансини Даниэль 5 0
Н'Диайе Папа 4 0
Фабиано Лейсманн 4 0
Матилья Хавьер 3 0
Саша Лукас 3 0
Итурбе Хуан 3 0
Бертолио Факундо 1 1
Сундгрен Даниэль 2 0
Сакик Эмануэль 2 0
Ганя Кристиан 2 0
Матео Гарсия 2 0
Беналуань Йоан 1 0
Манос Димитриос 1 0
Агбеньену Лумор 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Андрия 6 0
Дуглас Гомес 6 0
Шваб Штефан 4 0
Куртич Ясмин 4 0
Михаилидис Яннис 4 0
Креспо Хосе 3 0
Акпом Чуба 3 0
Эсити Андерсон 3 0
Мург Томас 2 0
Ингасон Сверрир 2 0
Митрицэ Александру 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Лукас Тэйлор 2 0
Михай Энеа 2 0
Варела Фернанду 1 0
Бисесвар Диего 1 0
Эль-Каддури Омар 1 0
Виейринья 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Алвес Родриго 1 0
Лео Родригес 1 0
Соареш Филипе 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
22
7 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
1
10%
2
9%
1-15
1
10%
4
18%
16-30
5
50%
3
14%
31-45
2
20%
2
9%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
1
10%
6
27%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
4
44%
1
10%
76-90

Забито

12
22
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
17%
1
5%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
2
17%
4
18%
31-45
4
33%
3
14%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
1
8%
8
36%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
20%
5
36%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
30%
2
14%
76-90

Забито

22
44
12 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 13
10 Не забивали 5
3
14%
3
7%
1-15
2
9%
7
16%
16-30
7
32%
7
16%
31-45
6
27%
5
11%
46-60
2
9%
8
18%
61-75
2
9%
14
32%
76-90

Пропущено

19
24
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
3
16%
5
21%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
3
16%
6
25%
31-45
3
16%
5
21%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
7
37%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 0:2 Арис Салоники - АЕК 2:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2
Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1
ПАОК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1
Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 23 18 5 0 39 - 11 59
2. ПАОК 23 15 3 5 46 - 22 48
3. АЕК 23 13 3 7 39 - 23 42
4. Панатинаикос 24 11 3 10 36 - 21 36
5. ПАС Янина 24 10 6 8 27 - 24 36
6. Арис Салоники 23 10 6 7 21 - 20 36
7. ОФИ 24 8 10 6 31 - 30 34
8. Астерас 22 9 5 8 23 - 20 32
9. Панетоликос 24 8 4 12 25 - 38 28
10. Волос 23 8 4 11 34 - 40 28
11. Ионикос 23 5 7 11 20 - 31 22
12. Ламия 23 4 6 13 19 - 32 18
13. Атромитос 22 4 5 13 23 - 41 17
14. Аполлон Смирнис 23 2 7 14 9 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 9 2 0 17 - 4 29
2. ПАОК 12 8 2 2 24 - 12 26
3. Панатинаикос 12 8 2 2 24 - 6 26
4. Астерас 12 7 1 4 16 - 10 22
5. АЕК 11 7 0 4 20 - 10 21
6. ПАС Янина 12 6 3 3 17 - 13 21
7. Арис Салоники 11 5 4 2 10 - 9 19
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 12 5 1 6 15 - 18 16
10. Панетоликос 12 4 2 6 11 - 15 14
11. Атромитос 11 4 2 5 16 - 17 14
12. Ионикос 11 3 4 4 9 - 12 13
13. Аполлон Смирнис 12 1 6 5 4 - 14 9
14. Ламия 11 2 3 6 13 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 9 3 0 22 - 7 30
2. ПАОК 11 7 1 3 22 - 10 22
3. АЕК 12 6 3 3 19 - 13 21
4. Арис Салоники 12 5 2 5 11 - 11 17
5. ОФИ 12 4 5 3 13 - 11 17
6. ПАС Янина 12 4 3 5 10 - 11 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Волос 11 3 3 5 19 - 22 12
9. Астерас 10 2 4 4 7 - 10 10
10. Панатинаикос 12 3 1 8 12 - 15 10
11. Ламия 12 2 3 7 6 - 13 9
12. Ионикос 12 2 3 7 11 - 19 9
13. Аполлон Смирнис 11 1 1 9 5 - 25 4
14. Атромитос 11 0 3 8 7 - 24 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Арис Салоники 0:0 ПАОК онлайн


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