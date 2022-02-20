Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
57' Желтая карточкаСоареш Филипе
59' Желтая карточкаЛео Родригес
84' Желтая карточкаДуглас Гомес
Ход матча
57'
59'
84'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 20
-
38 Владение мячом, % 62
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
88
Саша
Лукас
17
Н'Диайе
Папа
10
Матео
Гарсия
23
Састре
Хуан
20
Виейринья
11
Лео
Родригес
47
Акпом
Чуба
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Пальма ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лео РодригесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Арис Салоники
ПАОК
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
29 матчей
24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
20.7%
51.7%
27.6%
6 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
24.1%
51.7%
24.2%
7 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Абубакар
|4 (3)
|0.17
|Бруну Гама
|4 (3)
|0.17
|Н'Диайе Папа
|3
|0.13
|Матео Гарсия
|3
|0.13
|Мансини Даниэль
|2
|0.09
|Сундгрен Даниэль
|1
|0.04
|Бертолио Факундо
|1
|0.04
|Брабец Якуб
|1
|0.04
|Сакик Эмануэль
|1
|0.04
|Матилья Хавьер
|1 (1)
|0.04
|Агбеньену Лумор
|0
|0
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
|Лопес Кристиан
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртич Ясмин
|14 (9)
|0.61
|Акпом Чуба
|5
|0.22
|Свидерски Кароль
|4
|0.17
|Дуглас Гомес
|3 (1)
|0.13
|Мург Томас
|3
|0.13
|Живкович Андрия
|2
|0.09
|Састре Хуан
|2
|0.09
|Ингасон Сверрир
|2
|0.09
|Бисесвар Диего
|1
|0.04
|Сидклей Феррейра
|1
|0.04
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.04
|Митрицэ Александру
|1
|0.04
|Виейринья
|1 (1)
|0.04
|Креспо Хосе
|1
|0.04
|Лео Родригес
|1
|0.04
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0.04
|Михаилидис Яннис
|1
|0.04
|Эль-Каддури Омар
|0
|0
|Живкович Живко
|0
|0
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|Алвес Родриго
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Абубакар
|6
|0
|Джегго Джеймс
|5
|0
|Мансини Даниэль
|5
|0
|Н'Диайе Папа
|4
|0
|Фабиано Лейсманн
|4
|0
|Матилья Хавьер
|3
|0
|Саша Лукас
|3
|0
|Итурбе Хуан
|3
|0
|Бертолио Факундо
|1
|1
|Сундгрен Даниэль
|2
|0
|Сакик Эмануэль
|2
|0
|Ганя Кристиан
|2
|0
|Матео Гарсия
|2
|0
|Беналуань Йоан
|1
|0
|Манос Димитриос
|1
|0
|Агбеньену Лумор
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Андрия
|6
|0
|Дуглас Гомес
|6
|0
|Шваб Штефан
|4
|0
|Куртич Ясмин
|4
|0
|Михаилидис Яннис
|4
|0
|Креспо Хосе
|3
|0
|Акпом Чуба
|3
|0
|Эсити Андерсон
|3
|0
|Мург Томас
|2
|0
|Ингасон Сверрир
|2
|0
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Лукас Тэйлор
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Алвес Родриго
|1
|0
|Лео Родригес
|1
|0
|Соареш Филипе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
22
7 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
1
10%
2
9%
1-15
1
10%
4
18%
16-30
5
50%
3
14%
31-45
2
20%
2
9%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
1
10%
6
27%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
4
44%
1
10%
76-90
Забито
12
22
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
17%
1
5%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
2
17%
4
18%
31-45
4
33%
3
14%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
1
8%
8
36%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
20%
5
36%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
30%
2
14%
76-90
Забито
22
44
12 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 13
10 Не забивали 5
3
14%
3
7%
1-15
2
9%
7
16%
16-30
7
32%
7
16%
31-45
6
27%
5
11%
46-60
2
9%
8
18%
61-75
2
9%
14
32%
76-90
Пропущено
19
24
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
3
16%
5
21%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
3
16%
6
25%
31-45
3
16%
5
21%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
7
37%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 0:2 Арис Салоники - АЕК 2:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2
Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1
ПАОК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1
Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|23
|18
|5
|0
|39 - 11
|59
|2.
|ПАОК
|23
|15
|3
|5
|46 - 22
|48
|3.
|АЕК
|23
|13
|3
|7
|39 - 23
|42
|4.
|Панатинаикос
|24
|11
|3
|10
|36 - 21
|36
|5.
|ПАС Янина
|24
|10
|6
|8
|27 - 24
|36
|6.
|Арис Салоники
|23
|10
|6
|7
|21 - 20
|36
|7.
|ОФИ
|24
|8
|10
|6
|31 - 30
|34
|8.
|Астерас
|22
|9
|5
|8
|23 - 20
|32
|9.
|Панетоликос
|24
|8
|4
|12
|25 - 38
|28
|10.
|Волос
|23
|8
|4
|11
|34 - 40
|28
|11.
|Ионикос
|23
|5
|7
|11
|20 - 31
|22
|12.
|Ламия
|23
|4
|6
|13
|19 - 32
|18
|13.
|Атромитос
|22
|4
|5
|13
|23 - 41
|17
|14.
|Аполлон Смирнис
|23
|2
|7
|14
|9 - 39
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|9
|2
|0
|17 - 4
|29
|2.
|ПАОК
|12
|8
|2
|2
|24 - 12
|26
|3.
|Панатинаикос
|12
|8
|2
|2
|24 - 6
|26
|4.
|Астерас
|12
|7
|1
|4
|16 - 10
|22
|5.
|АЕК
|11
|7
|0
|4
|20 - 10
|21
|6.
|ПАС Янина
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|7.
|Арис Салоники
|11
|5
|4
|2
|10 - 9
|19
|8.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Волос
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|11.
|Атромитос
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|12.
|Ионикос
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|13.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|6
|5
|4 - 14
|9
|14.
|Ламия
|11
|2
|3
|6
|13 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|12
|9
|3
|0
|22 - 7
|30
|2.
|ПАОК
|11
|7
|1
|3
|22 - 10
|22
|3.
|АЕК
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|4.
|Арис Салоники
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|5.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|6.
|ПАС Янина
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Волос
|11
|3
|3
|5
|19 - 22
|12
|9.
|Астерас
|10
|2
|4
|4
|7 - 10
|10
|10.
|Панатинаикос
|12
|3
|1
|8
|12 - 15
|10
|11.
|Ламия
|12
|2
|3
|7
|6 - 13
|9
|12.
|Ионикос
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|13.
|Аполлон Смирнис
|11
|1
|1
|9
|5 - 25
|4
|14.
|Атромитос
|11
|0
|3
|8
|7 - 24
|3