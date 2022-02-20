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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Герта
1:2
Второй тайм: 67'

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
0:1
20' Гол
Хенрихс Бенджамин
25' Желтая карточка
Рихтер Марко
34' Желтая карточка
Гвардиол Йошко
44' Желтая карточка
Тедеско Доменико
1:1
48' Гол
Йоветич Стеван
62' Красная карточка
Кемпф Марк-Оливер
1:2
64' Пенальти
Нкунку Кристофер
67'

Ход матча

20'
0:1
Хенрихс Бенджамин
25'
Рихтер Марко
 
34'
 
Гвардиол Йошко
44'
 
Тедеско Доменико
46'
 
Клостерманн Лукас
Симакан Мохамед
48'
Йоветич Стеван
(Аскасибар Сантьяго)
1:1
60'
 
Лаймер Конрад
Форсберг Эмиль
60'
 
Ольмо Дани
Собослаи Доминик
62'
Кемпф Марк-Оливер
 
64'
1:2
Нкунку Кристофер

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 10
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 138
Герта 4.3% (6)
X 14.5% (20)
РБ Лейпциг 81.2% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
РБ Лейпциг
6.39
7.50
1.65
Все Коэффициенты
Новости
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
44
Гехтер
Линус
20
Кемпф
Марк-Оливер
3
Бьоркан
Фредерик
29
Тусар
Люка
18
Аскасибар
Сантьяго
6
Дарида
Владимир
23
Рихтер
Марко
19
Йоветич
Стеван
14
Бельфодиль
Исхак
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
22
Мукиэле
Норди
8
Айдара
Амаду
39
Хенрихс
Бенджамин
10
Форсберг
Эмиль
17
Собослаи
Доминик
9
Поульсен
Юссуф
18
Нкунку
Кристофер
Герта
4-3-3
РБ Лейпциг
3-3-2-2

История личных встреч

Герта
РБ Лейпциг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

11 матчей

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

9.1%
9.1%
81.8%
1 победа 1 ничья 9 побед

История матчей

Б
6:0
Б
0:3
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:4
Б
5:0
Б
0:3
Б
2:3
Б
1:4
Б
2:0
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 5 0.22
Рихтер Марко 5 0.22
Эккеленкамп Юрген 3 0.13
Бельфодиль Исхак 2 0.09
Сердар Суат 2 0.09
Дарида Владимир 1 0.04
Маолида Мизиан 1 0.04
Зельке Дейви 1 0.04
Пёнтек Кшиштоф 1 0.04
Гехтер Линус 1 0.04
Лукебакио Доди 1 (1) 0.04
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 11 0.48
Андре Силва 9 (3) 0.39
Собослаи Доминик 4 0.17
Поульсен Юссуф 4 0.17
Форсберг Эмиль 4 (3) 0.17
Хенрихс Бенджамин 2 0.09
Гвардиол Йошко 2 0.09
Айдара Амаду 2 0.09
Анхелиньо Хосе 1 0.04
Лаймер Конрад 1 0.04
Орбан Вилли 1 0.04
Мукиэле Норди 1 0.04
Ольмо Дани 1 0.04
Новоа Уго 1 0.04
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Клостерманн Лукас 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сердар Суат 6 0
Боатенг Кевин-Принс 5 0
Дарида Владимир 4 0
Рихтер Марко 4 0
Штарк Никлас 3 0
Йоветич Стеван 2 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Тусар Люка 2 0
Миттельштедт Максимилиан 2 0
Аскасибар Сантьяго 2 0
Боята Дедрик 0 1
Бельфодиль Исхак 1 0
Шволов Александер 1 0
Клюнтер Лукас 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гвардиол Йошко 5 0
Кампль Кевин 3 0
Анхелиньо Хосе 3 0
Адамс Тайлер 3 0
Симакан Мохамед 3 0
Поульсен Юссуф 2 0
Хенрихс Бенджамин 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Нкунку Кристофер 1 0
Ольмо Дани 1 0
Айдара Амаду 1 0
Тедеско Доменико 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
10
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
0
0%
2
20%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
5
36%
2
20%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

18
12
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
4
33%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
2
11%
3
25%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
8
44%
2
17%
76-90

Забито

9
34
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 25
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 11
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
3
33%
3
9%
31-45
0
0%
10
29%
29%
46-60
1
11%
8
24%
61-75
3
33%
7
21%
76-90

Пропущено

28
14
15 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
14%
1
7%
1-15
6
21%
1
7%
16-30
5
18%
2
14%
31-45
6
21%
5
36%
46-60
3
11%
2
14%
61-75
4
14%
3
21%
76-90

Забито

23
44
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 12
6 Не забивали 4
2
9%
2
5%
1-15
1
4%
8
18%
16-30
6
26%
5
11%
31-45
5
22%
12
27%
46-60
4
17%
10
23%
61-75
5
22%
7
16%
76-90

Пропущено

46
26
21 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 17
4
9%
5
19%
1-15
9
20%
1
4%
16-30
8
17%
3
12%
31-45
8
17%
8
31%
46-60
5
11%
4
15%
61-75
12
26%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Герта - Бохум 1:1 Герта - Бавария 1:4 Герта - Унион Берлин 2:3
Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0
РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 23 18 1 4 74 - 26 55
2. Боруссия Д Заявка 23 16 1 6 63 - 36 49
3. Байер Л Заявка 23 12 5 6 60 - 39 41
4. Хоффенхайм Заявка 23 11 4 8 45 - 35 37
5. РБ Лейпциг 2:1 Заявка 23 11 4 8 45 - 28 37
6. Фрайбург Заявка 23 10 7 6 36 - 26 37
7. Кёльн Заявка 23 9 8 6 35 - 37 35
8. Унион Берлин Заявка 23 9 7 7 29 - 31 34
9. Майнц Заявка 23 10 4 9 34 - 26 34
10. Айнтрахт Фр Заявка 23 8 7 8 33 - 35 31
11. Бохум Заявка 23 8 5 10 25 - 33 29
12. Вольфсбург Заявка 23 8 3 12 24 - 35 27
13. Боруссия М Заявка 23 7 5 11 30 - 46 26
14. Арминия Заявка 23 5 10 8 22 - 29 25
15. Герта 1:2 Заявка 23 6 5 12 25 - 47 23
16. Аугсбург Заявка 23 5 7 11 25 - 40 22
17. Штуттгарт Заявка 23 4 7 12 27 - 43 19
18. Гройтер Фюрт Заявка 23 3 4 16 21 - 61 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 10 0 2 37 - 11 30
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг 2:1 Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Кёльн Заявка 12 7 3 2 20 - 15 24
6. Хоффенхайм Заявка 11 7 2 2 25 - 12 23
7. Унион Берлин Заявка 11 6 3 2 14 - 12 21
8. Бохум Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
9. Байер Л Заявка 11 6 2 3 30 - 19 20
10. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 18 - 12 19
11. Боруссия М Заявка 11 5 2 4 19 - 19 17
12. Аугсбург Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
13. Герта 1:2 Заявка 12 4 3 5 16 - 19 15
14. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 17 14
15. Арминия Заявка 12 2 7 3 12 - 16 13
16. Айнтрахт Фр Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
17. Штуттгарт Заявка 12 3 3 6 19 - 24 12
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 37 - 15 25
2. Байер Л Заявка 12 6 3 3 30 - 20 21
3. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 24 - 18 19
4. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
5. Фрайбург Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
6. Хоффенхайм Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7. Унион Берлин Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
8. Вольфсбург Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
9. Арминия Заявка 11 3 3 5 10 - 13 12
10. Кёльн Заявка 11 2 5 4 15 - 22 11
11. РБ Лейпциг 2:1 Заявка 11 2 4 5 11 - 14 10
12. Боруссия М Заявка 12 2 3 7 11 - 27 9
13. Герта 1:2 Заявка 11 2 2 7 9 - 28 8
14. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
15. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
16. Штуттгарт Заявка 11 1 4 6 8 - 19 7
17. Майнц Заявка 11 2 1 8 10 - 19 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 12 0 1 11 10 - 44 1
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Герта 4.3% (6)
X 14.5% (20)
РБ Лейпциг 81.2% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
РБ Лейпциг
6.39
7.50
1.65
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Герта 1:2 РБ Лейпциг онлайн


Прогнозы на матч Герта 1:2 РБ Лейпциг

Исход игры
Герта
4.3% (6)
Ничья
14.5% (20)
РБ Лейпциг
81.2% (112)
Тотал 2.5
Больше
75.37% (101)
Меньше
24.63% (33)
Обе команды забьют
Да
83.58% (112)
Нет
16.42% (22)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
51.4% (71)
1:3 РБ Лейпциг
11.6% (16)
1:1 Ничья
10.1% (14)
0:1 РБ Лейпциг
8% (11)
0:2 РБ Лейпциг
4.3% (6)
2:2 Ничья
3.6% (5)
2:1 Герта
2.2% (3)
0:3 РБ Лейпциг
1.4% (2)
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РБ Лейпциг

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