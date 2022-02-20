Германия: Бундеслига 2021-2022
1:6
Конец матча
Стадион: Олимпиаштадион Зрители: 10000
0:1
20' ГолХенрихс Бенджамин
25' Желтая карточкаРихтер Марко
34' Желтая карточкаГвардиол Йошко
44' Желтая карточкаТедеско Доменико
1:1
48' ГолЙоветич Стеван
62' Красная карточкаКемпф Марк-Оливер
1:2
64' ПенальтиНкунку Кристофер
64' Желтая карточкаНкунку Кристофер
1:3
67' ГолНкунку Кристофер
1:4
74' ГолОльмо Дани
1:5
81' ГолАйдара Амаду
84' Undefined phrase: football_event_Аскасибар Сантьяго
84' Желтая карточкаАйдара Амаду
84' Желтая карточкаАскасибар Сантьяго
1:6
88' ГолПоульсен Юссуф
Ход матча
20'
25'
34'
44'
48'
64'
1:2
64'
67'
1:3
74'
1:4
81'
1:5
84'
88'
1:6
Статистика матча
-
1 Голы 6
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 10
-
3 Угловые 10
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
44
Гехтер
Линус
29
Тусар
Люка
23
Рихтер
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Каде АнтонНападающий
-
34 Cimo Roecker
-
-
Главный тренер: Коркут Тайфун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Адамс ТайлерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
-
38 Новоа УгоПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Герта
РБ Лейпциг
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
11 матчей
18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
9.1%
9.1%
81.8%
1 победа 1 ничья 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоветич Стеван
|6
|0.26
|Рихтер Марко
|5
|0.22
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.13
|Бельфодиль Исхак
|2
|0.09
|Сердар Суат
|2
|0.09
|Дарида Владимир
|1
|0.04
|Маолида Мизиан
|1
|0.04
|Зельке Дейви
|1
|0.04
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.04
|Гехтер Линус
|1
|0.04
|Лукебакио Доди
|1 (1)
|0.04
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Аскасибар Сантьяго
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|13 (1)
|0.57
|Андре Силва
|9 (3)
|0.39
|Поульсен Юссуф
|5
|0.22
|Собослаи Доминик
|4
|0.17
|Форсберг Эмиль
|4 (3)
|0.17
|Айдара Амаду
|3
|0.13
|Ольмо Дани
|2
|0.09
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0.09
|Гвардиол Йошко
|2
|0.09
|Анхелиньо Хосе
|1
|0.04
|Лаймер Конрад
|1
|0.04
|Орбан Вилли
|1
|0.04
|Мукиэле Норди
|1
|0.04
|Новоа Уго
|1
|0.04
|Броббей Брайан
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
|Адамс Тайлер
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сердар Суат
|6
|0
|Боатенг Кевин-Принс
|5
|0
|Дарида Владимир
|4
|0
|Рихтер Марко
|4
|0
|Штарк Никлас
|3
|0
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0
|Йоветич Стеван
|2
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Тусар Люка
|2
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0
|Боята Дедрик
|0
|1
|Бельфодиль Исхак
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Клюнтер Лукас
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гвардиол Йошко
|5
|0
|Кампль Кевин
|3
|0
|Анхелиньо Хосе
|3
|0
|Адамс Тайлер
|3
|0
|Симакан Мохамед
|3
|0
|Поульсен Юссуф
|2
|0
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Айдара Амаду
|2
|0
|Собослаи Доминик
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Гулачи Петер
|1
|0
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Ольмо Дани
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
16
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 15
0
0%
2
13%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
6
40%
2
13%
46-60
3
20%
5
31%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Пропущено
24
13
7 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
0
0%
4
31%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
2
8%
4
31%
46-60
5
21%
2
15%
61-75
10
42%
2
15%
76-90
Забито
9
34
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 25
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 12
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
3
33%
3
9%
31-45
0
0%
10
29%
29%
46-60
1
11%
8
24%
61-75
3
33%
7
21%
76-90
Пропущено
28
14
15 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
14%
1
7%
1-15
6
21%
1
7%
16-30
5
18%
2
14%
31-45
6
21%
5
36%
46-60
3
11%
2
14%
61-75
4
14%
3
21%
76-90
Забито
24
50
9 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 34
9 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
2
8%
2
4%
1-15
1
4%
9
18%
16-30
6
25%
5
10%
31-45
6
25%
12
24%
46-60
4
17%
13
26%
61-75
5
21%
9
18%
76-90
Пропущено
52
27
22 В 1-м тайме 9
30 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 18
4
8%
5
19%
1-15
10
19%
1
4%
16-30
8
15%
3
11%
31-45
8
15%
9
33%
46-60
8
15%
4
15%
61-75
14
27%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Герта - Бохум 1:1 Герта - Бавария 1:4 Герта - Унион Берлин 2:3
Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0
РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|23
|18
|1
|4
|74 - 26
|55
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|23
|16
|1
|6
|63 - 36
|49
|3.
|Байер Л
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|60 - 39
|41
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|45 - 35
|37
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|49 - 28
|37
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|36 - 26
|37
|7.
|Кёльн
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|35 - 37
|35
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|29 - 31
|34
|9.
|Майнц
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|34 - 26
|34
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|33 - 35
|31
|11.
|Бохум
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|25 - 33
|29
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|24 - 35
|27
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|30 - 46
|26
|14.
|Арминия
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|22 - 29
|25
|15.
|Герта
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|25 - 51
|23
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|25 - 40
|22
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|27 - 43
|19
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|21 - 61
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|37 - 11
|30
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|39 - 18
|30
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|34 - 14
|27
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Кёльн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 15
|24
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 12
|23
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|8.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|9.
|Байер Л
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|30 - 19
|20
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|13.
|Герта
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 23
|15
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|15.
|Арминия
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|12 - 16
|13
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 24
|12
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|37 - 15
|25
|2.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 20
|21
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 18
|19
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|9.
|Арминия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|10.
|Кёльн
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 22
|11
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 14
|10
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 27
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 28
|8
|14.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 19
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|10 - 44
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Герта 1:6 РБ Лейпциг
Исход игры
Герта
4.3% (6)
Ничья
14.5% (20)
РБ Лейпциг
81.2% (112)
Тотал 2.5
Больше
75.37% (101)
Меньше
24.63% (33)
Обе команды забьют
Да
83.58% (112)
Нет
16.42% (22)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
51.4% (71)
1:3 РБ Лейпциг
11.6% (16)
1:1 Ничья
10.1% (14)
0:1 РБ Лейпциг
8% (11)
0:2 РБ Лейпциг
4.3% (6)
2:2 Ничья
3.6% (5)
2:1 Герта
2.2% (3)
0:3 РБ Лейпциг
1.4% (2)
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