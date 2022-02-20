Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Петер Гулачи отбил мяч на угловой после удара Anton Kade из штрафной площади.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Команда РБ Лейпциг играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Дарида Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Рефери не любит споров - именно за это Доменико Тедеско сейчас получил желтую

43' Йошко Гвардиол нанес удар головой, но Александр Шволов спокойно отбил мяч.

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

42' Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Рихтер Марко из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

37' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Йоветич Стеван бьет со штрафного в створ, но Петер Гулачи держит все под контролем

34' Йошко Гвардиол получил желтую карточку от судьи

34' Йошко Гвардиол наказан за толчок Рихтер Марко

33' Йошко Гвардиол наказан за толчок Рихтер Марко

33' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Тусар Люка предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе

30' Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Хенрихс Бенджамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Герта выполняет удар от ворот.

28' Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Штрафной исполнил Собослаи Доминик , после его удара Александр Шволов сделал классный сейв. Угловой

26' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Орбан Вилли получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Орбан Вилли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Рихтер Марко совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

24' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Команда РБ Лейпциг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

20' Г О О О О Л - Хенрихс Бенджамин из команды РБ Лейпциг забивает после удара левой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

20' Хенрихс Бенджамин нанес удар, мяч был парирован, но Александр Шволов не удержал его в руках.

19' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Герта выполняет удар от ворот.

18' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

14' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

11' Пекарик Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Собослаи Доминик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Герта выполняет удар от ворот.

9' Мукиэле Норди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...

7' Пекарик Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Герта выполняет удар от ворот.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.