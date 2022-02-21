Первый тайм

18' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Тибблинг Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Матч возобновится спорным мячом

15' Матч возобновлен

13' Карлгрен Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Почти гол! Лауритсен Мадс пробил головой по воротам, но Патрик Карлгрен спас!

11' Хороший удар издали нанес Тобиас Бех, но отличный сейв сделал Патрик Карлгрен. Угловой.

10' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Раннерс

9' Кристиан Соренсен из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

9' Тобиас Бех нанес удар издали, а Патрик Карлгрен отбил его обратно в игру!

9' Виборг выполняет удар от ворот.

8' Как он промахнулся? Копплин Бьорн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

7' Г О О О О Л - Бакиз Юнес первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

7' Тобиас Бех нанес удар, мяч был парирован, но Патрик Карлгрен не удержал его в руках.

7' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Раннерс

6' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

5' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

4' Одей Стивен из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

4' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Одей Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Одей Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Виборг начинает с центра поля