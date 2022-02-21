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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Раннерс
0:1
Первый тайм: 19'

Стадион:
Виборг
0'
0:1
7' Гол
Бакиз Юнес
19'

Ход матча

7'
0:1
Бакиз Юнес

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Виборг
4.50
3.83
4.00
Все Коэффициенты
1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
5
Hugo
Andersson2
2
Гравес
Симон
19
Бундгаард
Оливер
9
Анкерсен
Якоб
6
Йонсен
Лассер
Берг
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
12
Тибблинг
Симон
90
Одей
Стивен
44
Брок-Мадсен
Николай
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
26
Бюрги
Николас
3
Лауритсен
Мадс
7
Christian
Soerensen
II
8
Лонвейк
Джастин
13
Jeppe
Groenning
17
Бонде
Якуб
31
Бех
Тобиас
23
Бакиз
Юнес
Раннерс
4-4-2
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Раннерс
Виборг

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

24 матча

45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

СД
1:2
ТМК
4:4
ТМС
5:1
ТМК
2:4
ТМК
2:0
ТМК
2:1
ТМК
0:0
СД
2:1
СД
0:1
ТМК
0:1
СД
2:3
СД
1:3
СД
0:1
ТМК
0:0
ТМС
1:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ТМС
0:1
ТМС
1:1
СЛ
0:1
СЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Аль-Хаджи 6 0.33
Одей Стивен 5 0.28
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 (1) 0.28
Каллесеэ Миккель 1 0.06
Кехинде Тосин 1 0.06
Греве Матиас 1 0.06
Писингер Симон 1 0.06
Анкерсен Якоб 1 0.06
Эгхо Марвин 1 0.06
Марксен Эрик 0 0
Тибблинг Симон 0 0
Гравес Симон 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Клюснер Тобиас 0 0
Бундгаард Оливер 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Groenning 6 0.33
Бонде Якуб 4 (2) 0.22
Бакиз Юнес 3 0.17
Крамер Ларс II 3 0.17
Лонвейк Джастин 2 0.11
Бех Тобиас 2 0.11
Лауритсен Мадс 2 0.11
Christian Soerensen II 1 0.06
Ibrahim Said 1 0.06
Jeppe Groenning 1 0.06
Леманс Клинт 1 0.06
Mads Aaquist 0 0
Бергер Софус 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тибблинг Симон 5 0
Писингер Симон 4 0
Каллесеэ Миккель 4 0
Камара Аль-Хаджи 3 0
Йонсен Лассер Берг 3 0
Кехинде Тосин 3 0
Лауридсен Йеспер 2 0
Лауэнборг Фредерик 2 0
Марксен Эрик 1 0
Копплин Бьорн 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Эгхо Марвин 1 0
Греве Матиас 1 0
Одей Стивен 1 0
Гравес Симон 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Ларс II 5 2
Путрос Франс Диа 4 0
Лауритсен Мадс 4 0
Jeppe Groenning 4 0
Бонде Якуб 4 0
Christian Soerensen II 3 0
Sebastian Groenning 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Бех Тобиас 3 0
Ibrahim Said 2 0
Гординьо Лоренсо 2 0
Бакиз Юнес 2 0
Jeff Mensah 1 0
Леманс Клинт 1 0
Грот Джей-Рой 1 0
Бергер Софус 1 0
Педерсен Лукас Лунд 1 0
Lars Friis 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
15
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
23%
2
13%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
4
31%
4
27%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

11
15
9 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
4
36%
1
7%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
0
0%
6
40%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
4
40%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Пропущено

8
13
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
13%
0
0%
1-15
4
50%
3
23%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

23
25
14 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
3
13%
6
24%
1-15
5
22%
3
12%
16-30
6
26%
5
20%
31-45
7
30%
3
12%
46-60
1
4%
4
16%
61-75
1
4%
4
16%
76-90

Пропущено

19
28
15 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
5
26%
1
4%
1-15
6
32%
5
18%
16-30
4
21%
6
21%
31-45
3
16%
2
7%
46-60
1
5%
5
18%
61-75
0
0%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2
Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 Раннерс - Оденсе 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Раннерс - Вайле 4:1 Ольборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Яблонец 2:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Мидделфарт - Раннерс 0:4 Раннерс - Орхус 1:0 Яблонец - Раннерс 2:2
Виборг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2
Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Виборг 2:5 Виборг - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Оденсе 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Фредерисия - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Орхус 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 18 10 6 2 36 - 13 36
2. Митьюлланд 18 11 2 5 31 - 18 35
3. Брондбю 18 9 6 3 27 - 20 33
4. Ольборг 18 9 4 5 29 - 20 31
5. Силькеборг 18 6 10 2 29 - 16 28
6. Раннерс 0:1 18 8 4 6 23 - 20 28
7. Орхус 18 6 6 6 18 - 21 24
8. Виборг 1:0 18 5 8 5 27 - 27 23
9. Оденсе 18 4 7 7 25 - 26 19
10. Нордшелланн 18 4 4 10 20 - 33 16
11. Сённерйюск 18 2 4 12 13 - 36 10
12. Вайле 18 2 3 13 16 - 44 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 9 6 2 1 14 - 8 20
2. Митьюлланд 9 6 0 3 19 - 9 18
3. Силькеборг 9 4 4 1 14 - 6 16
4. Копенгаген 9 4 4 1 15 - 7 16
5. Раннерс 0:1 10 4 3 3 13 - 12 15
6. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
7. Ольборг 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Оденсе 9 3 3 3 16 - 11 12
9. Вайле 9 2 3 4 11 - 16 9
10. Нордшелланн 9 2 3 4 11 - 16 9
11. Сённерйюск 9 2 2 5 8 - 19 8
12. Виборг 1:0 9 1 4 4 10 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 9 6 2 1 21 - 6 20
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 9 5 2 2 12 - 9 17
4. Виборг 1:0 9 4 4 1 17 - 14 16
5. Брондбю 9 3 4 2 13 - 12 13
6. Раннерс 0:1 8 4 1 3 10 - 8 13
7. Силькеборг 9 2 6 1 15 - 10 12
8. Орхус 9 2 3 4 6 - 12 9
9. Оденсе 9 1 4 4 9 - 15 7
10. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
11. Сённерйюск 9 0 2 7 5 - 17 2
12. Вайле 9 0 0 9 5 - 28 0
  • Первый тайм
  • 19'
    Виборг контролирует мяч.
  • 18'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Контроль мяча: Раннерс: 50%, Виборг: 50%.
  • 18'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Копплин Бьорн из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Бакиз Юнес
  • 17'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Тибблинг Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    16'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг подал угловой слева.
  • 16'
    Бакиз Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 15'
    Грот Джей-Рой из команды Виборг делает навес прямо в штрафную.
  • 15'
    Бакиз Юнес из команды Виборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 15'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 15'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    15'
    Карлгрен Патрик возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    13'
    Карлгрен Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 13'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 13'
    Контроль мяча: Раннерс: 47%, Виборг: 53%.
  • Угловой
    13'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг подал угловой слева.
  • 12'
    Почти гол! Лауритсен Мадс пробил головой по воротам, но Патрик Карлгрен спас!
  • Угловой
    12'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг подал угловой слева.
  • 11'
    Хороший удар издали нанес Тобиас Бех, но отличный сейв сделал Патрик Карлгрен. Угловой.
  • 11'
    Раннерс пытается что-то создать.
  • 10'
    Раннерс контролирует мяч.
  • 10'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Раннерс: 53%, Виборг: 47%.
  • 9'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 9'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 9'
    О, нет. Из многообещающей позиции Грот Джей-Рой из команды Виборг наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 9'
    Тобиас Бех нанес удар издали, а Патрик Карлгрен отбил его обратно в игру!
  • 9'
    Виборг выполняет удар от ворот.
  • 8'
    Как он промахнулся? Копплин Бьорн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Бакиз Юнес первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 7'
    Тобиас Бех нанес удар, мяч был парирован, но Патрик Карлгрен не удержал его в руках.
  • 7'
    Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 6'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 5'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 5'
    Игрок Грот Джей-Рой из команды Виборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 5'
    Лонвейк Джастин из команды Виборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 4'
    Одей Стивен из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 4'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    4'
    Одей Стивен возвращается на поле.
  • 3'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    3'
    Ох, нехорошо это выглядит. Одей Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    2'
    Одей Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 1'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • Офсайд
    1'
    Брок-Мадсен Николай из команды Раннерс в офсайде
  • 1'
    Виборг начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Виборг
4.50
3.83
4.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Раннерс 0:1 Виборг онлайн


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Раннерс
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