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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
СПАЛ 2013
2:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Тернана
0'
1:0
14' Гол
Мелькьорри Федерико
2:0
35' Пенальти
Манкозу Марко
37'

Ход матча

14'
Мелькьорри Федерико
(Видо Лука)
1:0
35'
Манкозу Марко
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
СПАЛ 2013
Ничья
Тернана
2.57
3.32
3.16
Все Коэффициенты
54
Альфонсо
Энрико
24
Дикманн
Лоренцо
23
Викари
Франческо
17
Капрадосси
Элио
91
Селия
Раффаэле
10
Дзанеллато
Никколо
5
Эспозито
Сальваторе
7
Крочата
Джованни
8
Манкозу
Марко
11
Мелькьорри
Федерико
28
Видо
Лука
1
Яннарилли
Энтони
29
Диаките
Салим
15
Соренсен
Фредерик
19
Капуано
Марко
87
Мартелла
Бруно
8
Пройетти
Маттиа
80
Куцупиас
Илиас
5
Палумбо
Антонио
32
Петтинари
Стефано
11
Капоне
Кристиан
9
Маццокки
Симоне
СПАЛ 2013
4-3-1-2
Тернана
4-3-2-1

История личных встреч

СПАЛ 2013
Тернана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
1:0
СB
2:1
СB
4:0

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 6 0.24
Манкозу Марко 5 0.2
Вивиани Федерико 3 0.12
Мелькьорри Федерико 3 0.12
Росси Джузеппе 2 0.08
Сек Демба 1 0.04
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.04
Дикманн Лоренцо 1 0.04
Да Рива Якопо 1 0.04
Капрадосси Элио 1 0.04
Финотто Маттиа 1 0.04
Латте Лат Эммануэль 1 0.04
Видо Лука 0 0
Мора Лука 0 0
Д'Орацио Людовико 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалетти Сесар 8 0.32
Доннарумма Альфредо 8 (1) 0.32
Партипило Антони 5 0.2
Петтинари Стефано 4 0.16
Соренсен Фредерик 2 0.08
Палумбо Антонио 2 0.08
Маццокки Симоне 2 0.08
Дефенди Марино 1 0.04
Мартелла Бруно 1 0.04
Капоне Кристиан 1 0.04
Перальта Диего 1 0.04
Пройетти Маттиа 0 0
Пагера Фабрицио 0 0
Фурлан Федерико 0 0
Агацци Давиде 0 0
Богдан Лука 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Федерико 6 1
Дикманн Лоренцо 4 1
Коломбо Лоренцо 5 0
Викари Франческо 3 1
Мора Лука 4 0
Трипальделли Алессандро 4 0
Манкозу Марко 3 0
Крочата Джованни 3 0
Селия Раффаэле 3 0
Да Рива Якопо 3 0
Капрадосси Элио 2 0
Латте Лат Эммануэль 2 0
Эспозито Сальваторе 2 0
Сек Демба 2 0
Педа Патрик 2 0
Росси Джузеппе 1 0
Альмичи Альберто 1 0
Видо Лука 1 0
Пинато Марко 1 0
Тиам Демба 1 0
Кокколо Лука 1 0
Пископо Кевин 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Гейденрейх Давид 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соренсен Фредерик 9 0
Пройетти Маттиа 4 2
Агацци Давиде 4 1
Гирингелли Лука 5 0
Петтинари Стефано 4 0
Пагера Фабрицио 4 0
Палумбо Антонио 4 0
Партипило Антони 4 0
Капуано Марко 3 0
Фалетти Сесар 3 0
Бобен Матия 3 0
Яннарилли Энтони 2 0
Мартелла Бруно 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Диаките Салим 2 0
Дефенди Марино 1 0
Сальцано Аньелло 1 0
Фурлан Федерико 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Капоне Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
20
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
1
6%
8
40%
1-15
6
33%
1
5%
16-30
4
22%
2
10%
31-45
1
6%
5
25%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
3
17%
2
10%
76-90

Пропущено

20
16
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
5%
3
19%
1-15
5
25%
4
25%
16-30
3
15%
3
19%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
5
25%
1
6%
76-90

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
4
22%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
3
38%
2
11%
46-60
1
13%
5
28%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Пропущено

16
16
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
6
38%
16-30
7
44%
4
25%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
3
19%
2
13%
76-90

Забито

26
38
15 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
2
8%
10
26%
1-15
7
27%
5
13%
16-30
6
23%
4
11%
31-45
4
15%
7
18%
46-60
4
15%
7
18%
61-75
3
12%
5
13%
76-90

Пропущено

36
32
19 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 18
2
6%
4
13%
1-15
7
19%
10
31%
16-30
10
28%
7
22%
31-45
5
14%
3
9%
46-60
4
11%
5
16%
61-75
8
22%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ 2013
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1
СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2
Тернана
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0
Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 0:0 Заявка 25 12 10 3 32 - 19 46
2. Кремонезе 0:0 Заявка 25 13 7 5 38 - 22 46
3. Лечче Заявка 24 12 10 2 40 - 20 46
4. Монца 2:0 Заявка 25 12 8 5 38 - 26 44
5. Брешия Заявка 24 12 8 4 37 - 24 44
6. Беневенто Заявка 24 11 7 6 35 - 23 40
7. Асколи Заявка 24 11 6 7 35 - 29 39
8. Перуджа 1:1 Заявка 25 9 12 4 28 - 21 39
9. Фрозиноне Заявка 24 9 11 4 37 - 25 38
10. Читтаделла Заявка 24 9 8 7 26 - 25 35
11. Комо Заявка 24 8 10 6 32 - 29 34
12. Реджина Заявка 24 9 5 10 22 - 30 32
13. Тернана 0:1 Заявка 25 8 7 10 35 - 36 31
14. Парма 0:0 Заявка 25 6 11 8 29 - 30 29
15. СПАЛ 2013 1:0 Заявка 25 6 9 10 27 - 36 27
16. Алессандрия 1:1 Заявка 25 6 6 13 26 - 38 24
17. Козенца Заявка 24 4 7 13 19 - 37 19
18. Виченца Виртус 0:0 Заявка 25 3 6 16 24 - 43 15
19. Кротоне Заявка 24 2 8 14 22 - 39 14
20. Порденоне 0:2 Заявка 25 2 6 17 18 - 48 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 2:0 Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Лечче Заявка 12 8 4 0 27 - 10 28
3. Кремонезе 0:0 Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
4. Пиза 0:0 Заявка 13 6 6 1 15 - 9 24
5. Беневенто Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
6. Читтаделла Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
7. Фрозиноне Заявка 12 4 6 2 18 - 12 18
8. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
9. Комо Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
10. Перуджа 1:1 Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
11. Тернана 0:1 Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
12. Алессандрия 1:1 Заявка 13 4 4 5 11 - 15 16
13. Брешия Заявка 12 3 6 3 17 - 16 15
14. Парма 0:0 Заявка 12 3 5 4 13 - 12 14
15. СПАЛ 2013 1:0 Заявка 13 3 5 5 19 - 20 14
16. Козенца Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
17. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
18. Кротоне Заявка 12 2 5 5 13 - 17 11
19. Виченца Виртус 0:0 Заявка 12 1 4 7 12 - 20 7
20. Порденоне 0:2 Заявка 13 1 4 8 10 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи Заявка 12 8 2 2 23 - 14 26
3. Перуджа 1:1 Заявка 13 5 7 1 15 - 11 22
4. Пиза 0:0 Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
5. Фрозиноне Заявка 12 5 5 2 19 - 13 20
6. Кремонезе 0:0 Заявка 12 6 2 4 16 - 10 20
7. Беневенто Заявка 12 5 4 3 14 - 10 19
8. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
9. Комо Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
10. Читтаделла Заявка 12 4 5 3 11 - 13 17
11. Парма 0:0 Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
12. Монца 2:0 Заявка 13 3 6 4 13 - 15 15
13. Тернана 0:1 Заявка 13 3 6 4 18 - 19 15
14. Реджина Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
15. СПАЛ 2013 1:0 Заявка 12 3 4 5 8 - 16 13
16. Виченца Виртус 0:0 Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
17. Алессандрия 1:1 Заявка 12 2 2 8 15 - 23 8
18. Козенца Заявка 12 0 5 7 8 - 23 5
19. Порденоне 0:2 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
20. Кротоне Заявка 12 0 3 9 9 - 22 3
Лучшие коэффициенты
СПАЛ 2013
Ничья
Тернана
2.57
3.32
3.16
Все Коэффициенты
Где смотреть матч СПАЛ 2013 2:0 Тернана онлайн


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СПАЛ 2013
Тернана

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