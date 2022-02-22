Италия: Серия B 2021-2022
2:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Паоло Мацца
1:0
14' ГолМелькьорри Федерико
2:0
35' ПенальтиМанкозу Марко
Ход матча
14'
1:0
35'
2:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
40 Владение мячом, % 60
28
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Видо ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
История личных встреч
СПАЛ 2013
Тернана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коломбо Лоренцо
|6
|0.24
|Манкозу Марко
|5
|0.2
|Вивиани Федерико
|3
|0.12
|Мелькьорри Федерико
|3
|0.12
|Росси Джузеппе
|2
|0.08
|Сек Демба
|1
|0.04
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.04
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.04
|Да Рива Якопо
|1
|0.04
|Капрадосси Элио
|1
|0.04
|Финотто Маттиа
|1
|0.04
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0.04
|Видо Лука
|0
|0
|Мора Лука
|0
|0
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фалетти Сесар
|8
|0.32
|Доннарумма Альфредо
|8 (1)
|0.32
|Партипило Антони
|5
|0.2
|Петтинари Стефано
|4
|0.16
|Соренсен Фредерик
|2
|0.08
|Палумбо Антонио
|2
|0.08
|Маццокки Симоне
|2
|0.08
|Дефенди Марино
|1
|0.04
|Мартелла Бруно
|1
|0.04
|Капоне Кристиан
|1
|0.04
|Перальта Диего
|1
|0.04
|Пройетти Маттиа
|0
|0
|Пагера Фабрицио
|0
|0
|Фурлан Федерико
|0
|0
|Агацци Давиде
|0
|0
|Богдан Лука
|0
|0
Карточки
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вивиани Федерико
|6
|1
|Дикманн Лоренцо
|4
|1
|Коломбо Лоренцо
|5
|0
|Викари Франческо
|3
|1
|Мора Лука
|4
|0
|Трипальделли Алессандро
|4
|0
|Манкозу Марко
|3
|0
|Крочата Джованни
|3
|0
|Селия Раффаэле
|3
|0
|Да Рива Якопо
|3
|0
|Капрадосси Элио
|2
|0
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0
|Эспозито Сальваторе
|2
|0
|Сек Демба
|2
|0
|Педа Патрик
|2
|0
|Росси Джузеппе
|1
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Пинато Марко
|1
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Пископо Кевин
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Гейденрейх Давид
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соренсен Фредерик
|9
|0
|Пройетти Маттиа
|4
|2
|Агацци Давиде
|4
|1
|Гирингелли Лука
|5
|0
|Петтинари Стефано
|4
|0
|Пагера Фабрицио
|4
|0
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Партипило Антони
|4
|0
|Капуано Марко
|3
|0
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Бобен Матия
|3
|0
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Мартелла Бруно
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Диаките Салим
|2
|0
|Дефенди Марино
|1
|0
|Сальцано Аньелло
|1
|0
|Фурлан Федерико
|1
|0
|Челли Алессандро III
|1
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
20
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
1
6%
8
40%
1-15
6
33%
1
5%
16-30
4
22%
2
10%
31-45
1
6%
5
25%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
3
17%
2
10%
76-90
Пропущено
20
16
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
5%
3
19%
1-15
5
25%
4
25%
16-30
3
15%
3
19%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
5
25%
1
6%
76-90
Забито
8
18
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
4
22%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
3
38%
2
11%
46-60
1
13%
5
28%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Пропущено
16
16
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
6
38%
16-30
7
44%
4
25%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
3
19%
2
13%
76-90
Забито
26
38
15 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
2
8%
10
26%
1-15
7
27%
5
13%
16-30
6
23%
4
11%
31-45
4
15%
7
18%
46-60
4
15%
7
18%
61-75
3
12%
5
13%
76-90
Пропущено
36
32
19 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 18
2
6%
4
13%
1-15
7
19%
10
31%
16-30
10
28%
7
22%
31-45
5
14%
3
9%
46-60
4
11%
5
16%
61-75
8
22%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
СПАЛ 2013
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1
СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2
Тернана
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0
Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|0:0 Заявка
|25
|12
|10
|3
|32 - 19
|46
|2.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|25
|13
|7
|5
|38 - 22
|46
|3.
|Лечче
|Заявка
|24
|12
|10
|2
|40 - 20
|46
|4.
|Монца
|2:0 Заявка
|25
|12
|8
|5
|38 - 26
|44
|5.
|Брешия
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|37 - 24
|44
|6.
|Беневенто
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|35 - 23
|40
|7.
|Асколи
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|35 - 29
|39
|8.
|Перуджа
|1:1 Заявка
|25
|9
|12
|4
|28 - 21
|39
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|37 - 25
|38
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|26 - 25
|35
|11.
|Комо
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|32 - 29
|34
|12.
|Реджина
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|22 - 30
|32
|13.
|Тернана
|0:1 Заявка
|25
|8
|7
|10
|35 - 36
|31
|14.
|Парма
|0:0 Заявка
|25
|6
|11
|8
|29 - 30
|29
|15.
|СПАЛ 2013
|1:0 Заявка
|25
|6
|9
|10
|27 - 36
|27
|16.
|Алессандрия
|1:1 Заявка
|25
|6
|6
|13
|26 - 38
|24
|17.
|Козенца
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|19 - 37
|19
|18.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|25
|3
|6
|16
|24 - 43
|15
|19.
|Кротоне
|Заявка
|24
|2
|8
|14
|22 - 39
|14
|20.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|25
|2
|6
|17
|18 - 48
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|2:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|Лечче
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 10
|28
|3.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|4.
|Пиза
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 9
|24
|5.
|Беневенто
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 12
|18
|8.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|9.
|Комо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|10.
|Перуджа
|1:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|11.
|Тернана
|0:1 Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|12.
|Алессандрия
|1:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 15
|16
|13.
|Брешия
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|17 - 16
|15
|14.
|Парма
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 12
|14
|15.
|СПАЛ 2013
|1:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|19 - 20
|14
|16.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|17.
|Асколи
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|18.
|Кротоне
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|19.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 20
|7
|20.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Асколи
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 14
|26
|3.
|Перуджа
|1:1 Заявка
|13
|5
|7
|1
|15 - 11
|22
|4.
|Пиза
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|6.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 10
|20
|7.
|Беневенто
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 10
|19
|8.
|Лечче
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|9.
|Комо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 13
|17
|11.
|Парма
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|12.
|Монца
|2:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|13.
|Тернана
|0:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 19
|15
|14.
|Реджина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 16
|13
|16.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 23
|8
|17.
|Алессандрия
|1:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 23
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|8 - 23
|5
|19.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 22
|3